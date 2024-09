- A administração de Londres está a considerar o ato de tomar as Ferrovias Britânicas sob o seu controlo directo.

O último governo britânico planeja privatizar parcialmente os serviços de trem novamente. Um projeto de lei apresentado pela Ministra dos Transportes, Louise Haigh, avançou no Parlamento e agora está indo para a Câmara dos Lordes. A proposta prevê a interrupção das operações por meio de provedores privados quando os contratos existentes terminarem ou uma cláusula de rescisão contratual se aplicar.

Controvérsia sobre interrupções de trem e passagens caras

Atualmente, existem 28 operadores de trem distintos no Reino Unido, cada um atendendo a uma região específica. A indústria tem sido criticada constantemente por cancelamentos e atrasos frequentes de trem, além de preços altos de passagem. Greves frequentes causaram consideráveis interrupções no serviço. Os sindicatos acusam essas empresas de explorar seus trabalhadores, com os lucros beneficiando principalmente os gerentes e acionistas.

Como próxima medida, Haigh, representando o Partido Trabalhista, planeja criar uma entidade de propriedade do governo chamada Great British Railways. Essa entidade também assumiria as responsabilidades da Network Rail, uma organização sem fins lucrativos responsável pela gestão da infraestrutura, como a rede ferroviária.

Nacionalização dos trilhos: um precedente histórico

Isso não é a primeira vez que o sistema ferroviário britânico é sugerido para nacionalização. Após a Segunda Guerra Mundial, os principais provedores foram consolidados em uma única entidade de propriedade do estado, British Railways. No entanto, durante o mandato da Primeira-Ministro Margaret Thatcher com o governo conservador, essas empresas de propriedade do estado, incluindo a British Rail, foram vendidas e desmanteladas.

Em contraste, o setor ferroviário da Alemanha opera de forma diferente. A Deutsche Bahn, líder do mercado, é uma empresa de propriedade do estado, próxima de seu status de empresa de capital aberto. A República Federal possui completamente a Deutsche Bahn, que opera trens em todo o país e gerencia a maioria da rede de trilhos dilapidada da Alemanha.

Devido aos atrasos e cancelamentos frequentes de trem, houve demandas persistentes para separar a rede e as operações, levando alguns a defender a dissolução da empresa.

A proposta de privatização dos serviços de trem pelo governo britânico inclui planos para envolver provedores privados apenas após o término dos contratos existentes ou quando uma cláusula de rescisão contratual for acionada. Apesar da privatização histórica sob Margaret Thatcher, há chamados para uma mudança de estratégia, dada a frequência de cancelamentos e atrasos de trem no sistema ferroviário do Reino Unido.

