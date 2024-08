A administração concorda com um acordo de segurança e imigração

Após o ataque com faca mortal em Solingen, a Alemanha está implementando medidas rígidas nas políticas de imigração e asilo. As discussões com países estrangeiros e a União Europeia começarão na próxima semana. Esta última considera essas medidas inadequadas.

O governo alemão propôs uma série de ações para abordar questões de migração e asilo, desencadeadas pelo ataque com faca em Solingen. Isso inclui alterações nas leis de armas de fogo, poderes de segurança reforçados, deportações e medidas preventivas. A Ministra do Interior, Nancy Faeser, falou de "mudanças significativas". O Ministro da Justiça, Marco Buschmann, descreveu isso como um pacote prático e útil para fortalecer a segurança da Alemanha e adotar uma postura mais dura sobre a imigração.

Críticas esperadas surgiram da União e da polícia sindical GdP.

As medidas planejadas incluem a expansão da proibição de facas e o banimento de facas de mola perigosas. Corte de despesas e até reduções de benefícios são considerados para alguns requerentes de asilo. Para requerentes de asilo cujo país responsável pela UE é identificado pelo procedimento de Dublin, "a aquisição de outros benefícios na Alemanha será proibida". Aqueles que deixarem seu país de origem sem uma razão válida durante o processo de pedido de asilo perderão seu status protegido. A reconhecimento facial usando dados publicamente acessíveis será permitido, e a polícia federal poderá utilizar AI para esse propósito.

Faeser expressou novamente seu choque pelo ataque. Ela afirmou que o governo sempre prometeu tomar medidas robustas. As conversas com os parceiros da coalizão, os Verdes e o FDP, já ocorreram desde o fim de semana.

O Chanceler Olaf Scholz anunciou na quarta-feira que o governo tomaria medidas após o ataque em Solingen, junto com países estrangeiros e a União Europeia. Três pessoas morreram e oito ficaram feridas no ataque da sexta-feira. Scholz reagiu a uma proposta do líder da CDU, Friedrich Merz, com quem havia discutido as repercussões do ataque com faca anteriormente. No entanto, o presidente do grupo parlamentar da CDU/CSU apenas defendeu a nomeação de um representante de cada um do governo e da União para preparar a cooperação para mudanças na lei.

O governo federal planeja se engajar com a União e dois estados federais, Hesse e Baixa Saxônia, na semana que vem para discutir os planos. Buschmann esclareceu que isso não seria apenas uma comunicação unidirecional onde os estados ditam ao governo federal. Em vez disso, eles também discutiriam falhas na implementação com os estados. "Há muito o que discutir no nível da autoridade do estado", disse o político do FDP.

União: Certos aspectos são principalmente simbólicos

A União considerou o pacote insuficiente. "Não há nada de errado com a proposta apresentada, mas infelizmente falta as medidas necessárias", afirmou o Secretário-Geral da CDU, Carsten Linnemann, ao "Rheinische Post". O governo federal "não está interessado em abordar seriamente a restrição da imigração ilegal". Olhando para as discussões planejadas, Linnemann sugeriu: "Se o governo federal estiver interessado em discussões construtivas, as fronteiras, a aplicação da regra de Dublin e as deportações consistentes devem ser discutidas na terça-feira". Eles aparentemente têm o conhecimento necessário, mas "o problema está na implementação", observou Linnemann. "A era dos grupos de trabalho já passou".

Inclusive, o especialista em direito da CSU, Volker Ullrich, expressou reservas sobre a eficácia das medidas concordadas. "Temo que as medidas da 'coalizão de trânsito' não vão longe o suficiente", disse ele aos jornais Funke. "Certas coisas, como o aperfeiçoamento da lei de armas de fogo, provavelmente são mais simbólicas em natureza". No entanto, ele considerou as decisões "o primeiro passo na direção certa".

Enquanto isso, a Polícia Sindical (GdP) esperava mais. O chefe da GdP, Jochen Kopelke, afirmou que eles esperavam regulamentações sobre o monitoramento de endereços IP e melhorias rápidas para a polícia federal nas fronteiras. Uma revisão abrangente daqueles que entram de regiões de grupos terroristas era necessária, ele sugeriu. No entanto, ele considerou os planos de permitir que a polícia utilize software de reconhecimento facial biométrico como progresso.

A Jus Youth expressou críticas severas. "O fato de a coalizão de trânsito estar respondendo ao terrível ataque terrorista em Solingen com a implementação mais rigorosa da lei de asilo é lamentável. Em vez de combater o islamismo, os refugiados estão sendo alvo", afirmou a co-presidente Katharina Stolla. "Com medo da direita, a coalizão de trânsito é empurrada para a direita novamente".

Apesar da proposta do governo alemão de medidas rígidas de imigração e asilo após o ataque em Solingen, a União Europeia e alguns países individuais, como a União, consideraram essas medidas inadequadas. O Secretário-Geral da CDU, Carsten Linnemann, criticou a proposta do governo alemão, afirmando que, embora não esteja com falhas, falta medidas suficientes para restringir efetivamente a imigração ilegal e deveria discutir fronteiras, aplicação da regra de Dublin e deportações consistentes nas discussões futuras.

