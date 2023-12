A administração Biden volta a passar por cima do Congresso para vender equipamento militar a Israel

O Secretário de Estado Antony Blinken informou o Congresso de que tomou uma decisão de emergência para aprovar imediatamente a transferência de "artigos auxiliares de 155 mm, incluindo espoletas, cargas e escorvas que tornam funcionais os projécteis de 155 mm", disse um porta-voz do Departamento de Estado na sexta-feira.

"Dada a urgência das necessidades defensivas de Israel, o secretário notificou o Congresso de que tinha exercido a sua autoridade delegada para determinar que existia uma emergência que exigia a aprovação imediata da transferência", disse o porta-voz.

O porta-voz disse que os artigos adicionais foram acrescentados às vendas anteriores, o que "aumentou o valor total da venda para 147,5 milhões de dólares".

No início deste mês, a administração apressou a venda de milhares de munições a Israel, ignorando o período normal de 20 dias que as comissões do Congresso normalmente têm para analisar uma venda deste tipo. O Departamento de Estado enviou uma declaração de emergência aos comités de supervisão, informando que mais de 13.000 cartuchos de tanques seriam entregues a Israel sem qualquer "informação adicional, detalhes ou garantias".

Um porta-voz do Departamento de Estado disse na altura: "Continuamos a ser claros com o governo de Israel quanto à necessidade de cumprir o [direito internacional humanitário] e de tomar todas as medidas possíveis para evitar danos a civis".

A transação de 106 milhões de dólares fazia parte de um pedido mais vasto para vender um total de 45.000 cartuchos de tanques a Israel.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com