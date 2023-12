A adaptação da Netflix de "Lady Chatterley" conta uma história de libertação - através da roupa

Na cena de abertura, Lady Constance Chatterley usa um vestido de noiva recatado, com rendas - um estilo clássico, adequado à jovem mulher aristocrática que é. Depois, uma série de conjuntos escuros e polidos toma conta dela quando chega à propriedade rural do marido Clifford (para onde se mudam depois de ele regressar, paralisado, após a Primeira Guerra Mundial). Os looks discretos assinalam o seu papel de senhora da casa e, cada vez mais, a sensação de aprisionamento que começa a sentir no seu casamento, que agora carece de intimidade física devido aos ferimentos do marido. Mais tarde, quando conhece o guarda-caça, o seu futuro amante, Oliver Mellors, tudo muda e as suas escolhas de vestuário estão em sintonia com a sua libertação emocional e física.

"Queria que as roupas de Constance reflectissem a viagem que ela faz e falassem do romance e da liberdade que experimenta", disse a figurinista do filme, Emma Fryer, numa entrevista telefónica.

Essa liberdade está no cerne da razão pela qual a obra de Lawrence escandalizou o mundo literário quando foi publicada pela primeira vez em 1928. O seu enredo apresenta um caso entre a jovem, casada e da classe alta Lady Chatterley e o também casado e da classe trabalhadora Mellors, numa altura em que as relações entre classes eram consideradas socialmente inaceitáveis e o divórcio só era concedido mediante prova de um crime matrimonial.

No entanto, o que realmente causou agitação foi a representação explícita do sexo entre os dois protagonistas - uma representação tão franca que levou a que o romance fosse proibido em vários países e provocou um julgamento de obscenidade histórico na Inglaterra natal de Lawrence (onde acabou por ser publicado em 1960).

O novo filme, realizado por Laure de Clermont-Tonnerre, é em grande parte fiel ao livro, mas apresenta as suas personagens e diferentes temas - divisão de classes, poder feminino, consciência sexual - com uma profundidade e sensibilidade que raramente é dada à obra original de Lawrence.

Há muitas cenas de sexo escaldante e luxurioso, claro. Mas ao longo do filme, Constance e Oliver - que é interpretado por Jack O'Connell - são mostrados como seres vulneráveis, até mesmo frágeis, cuja ligação erótica não é meramente um resultado da atração física, mas do desejo de serem felizes e libertados dos limites das expectativas sociais.

O guarda-roupa de Corrin é fundamental para realçar essa libertação e dar um novo toque ao sempre popular género de drama de época.

'Roupa que se pode usar hoje em dia'

Enquanto as suas roupas antes de Mellors eram sombrias, com tecidos inebriantes em roxos e vermelhos escuros, as roupas que a Lady Chatterly de Corrin veste quando começa a dominar a sua sexualidade e, cada vez mais, a sua própria vida, mudam para materiais mais leves e transparentes, musselinas e camadas subtis (que também foram concebidas para saírem facilmente durante as cenas de sexo picante). Há saias arejadas e camisolas finas e simples, casacos de malha aconchegantes e saiotes delicados.

A paleta de cores também muda, para rosas-bebé e amarelos ensolarados, estampados florais e azuis suaves. Na última parte do filme, quando viaja para Veneza na sequência do escândalo em torno do seu caso extraconjugal e é rejeitada pela alta sociedade a que outrora pertenceu, o seu estilo transforma-se novamente, abraçando verdes vivos, padrões texturados e cores fortes através de faixas - uma sugestão, talvez, do seu crescente sentido de auto-confiança.

"Há uma verdadeira sensação de descontração à medida que o filme avança", disse Fryer sobre esta evolução da indumentária. "Ela está obviamente presa quando a vemos pela primeira vez em Wragby [a propriedade onde ela e Clifford vivem] e depois, lentamente, vai-se abrindo. Abordei os fatos com essa imagem em mente."

Fryer começou por fazer uma extensa pesquisa sobre o período, estudando a moda dos anos 20, fotografias e desenhos dessa época para criar o seu mood board. A estética que encontrou encaixou perfeitamente na sua visão da metamorfose de Lady Chatterley

"Toda a década desde o fim da era vitoriana até aos anos do pós-guerra foi incrivelmente interessante em termos de moda, porque houve muitas mudanças", disse. "As roupas tornaram-se menos rígidas, menos ajustadas - os espartilhos tinham finalmente desaparecido. Isso ajudou a juntar o guarda-roupa de Connie e a estabelecer uma ligação com o seu mundo e espírito livre."

Para apresentar Constance como a mulher moderna que ela é, a figurinista também se inspirou nos estilos actuais. Visitou o Harrods e o Selfridges em Londres, acabando por incorporar algumas marcas do século XXI nos looks finais, ao lado de peças autênticas e de artigos de inspiração dos anos 20 feitos por medida.

"Desde o início, todos nós queríamos que o armário da Contance tivesse uma espécie de intemporalidade e elementos contemporâneos no estilo", explicou. "Ela é uma mulher de hoje, e era importante traduzir isso no seu guarda-roupa."

A mistura e a combinação tornaram-no "divertido, leve e muito moderno", acrescentou Fryer. "É um vestuário que pode ser usado hoje em dia e com o qual se pode sentir bem."

Mudança num género adorado

Esta infusão de modernidade coloca "O Amante de Lady Chatterley" em linha com uma tendência entre os dramas de época populares lançados nos últimos anos, de acordo com Faye Woods, professora associada de cinema e televisão na Universidade de Reading, no Reino Unido.

"Muitos dos dramas de época de hoje tentam abordar a história de formas diferentes ou através de perspectivas diferentes - no caso de Lady Chatterley, do ponto de vista de Constance - para explorar histórias sub-representadas e dar uma nova roupagem ao género", disse Woods numa entrevista telefónica.

"As adaptações recentes permitem ao público sonhar acordado e, ao mesmo tempo, interpretar o passado de uma forma que entendem como próxima do seu próprio mundo", disse Woods. "Daí a sua popularidade. Temos prazer em algo que não é como nós, mas com o qual nos podemos identificar."

O vestuário desempenha um papel fundamental neste fenómeno.

O vestuário desempenha um papel fundamental no fenómeno", afirma Woods. "Os trajes nos dramas de época centram-se frequentemente na textura e no toque. "Ao colocar uma forte ênfase no tecido, na construção e nos pormenores, conferem uma profundidade extra à história, tanto em cenários de grande escala e luxuosamente representados como em cenários realmente íntimos, uma vez que aproximam o espetador."

Nos dramas em que o enredo é anterior ao feminismo contemporâneo, em particular, o guarda-roupa das personagens femininas pode servir para realçar os constrangimentos em que essas mulheres vivem, mas contra os quais estão a tentar lutar. A mudança de Lady Chatterley de vestidos drapeados para tecidos delicados é um exemplo disso mesmo: o seu "abandono" do vestuário formal não é apenas uma escolha de estilo, mas um ato de liberdade e desafio contra o elitismo aristocrático.

"O Amante de Lady Chatterley" está disponível na Netflix a 25 de novembro.

