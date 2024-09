A acusação da Geórgia contra o Trump foi rejeitada.

No drama judicial em torno de Donald Trump e seus associados por supostas manobras eleitorais na Geórgia, um juiz decidiu arquivar três acusações contra eles. Duas dessas acusações arquivadas eram contra Trump pessoalmente, deixando-o com oito acusações restantes.

O juiz Scott McAfee optou por não arquivar toda a acusação, que acusa Trump e seus companheiros de vários crimes, incluindo "associação criminosa", um termo usado para descrever atividades criminosas organizadas. O político republicano é acusado de ter tentado inverter sua derrota nas eleições de 2020 para o democrata Joe Biden e transformá-la em uma vitória no estado da Geórgia.

Durante uma ligação com o oficial de eleições do estado, Trump supostamente instou-os a encontrar os 11.780 votos necessários para garantir a vitória. Isso levou à prisão de Trump em Atlanta no verão, o que marcou um evento único na história dos EUA para um ex-comandante-em-chefe.

Questões surgem sobre o promotor-chefe da Geórgia

No entanto, o promotor-chefe da Geórgia, Fani Willis, recebeu críticas após ser revelado que ela estava romanticamente envolvida com um dos investigadores atribuídos ao caso. A equipe de advogados de Trump solicitou sua remoção dos procedimentos. As implicações dessa revelação também contribuíram para o adiamento do início do julgamento inicialmente agendado para 5 de agosto, sem uma data de reagendamento definitiva.

Antes dessa controvérsia, Trump já havia enfrentado uma condenação em um julgamento em Nova York por fornecer dinheiro para silenciamento à estrela do filme para adultos Stormy Daniels. Isso o tornou o primeiro ex-presidente dos EUA a obter uma condenação criminal. Trump também está atualmente lidando com acusações federais relacionadas a conspiração eleitoral.

Outros investigadores no caso assumiram a responsabilidade da promotora controversa, garantindo que não haja viés nos procedimentos contra Trump e seus associados. A outra equipe de advogados está determinada a prosseguir com as acusações restantes, buscando um julgamento justo e imparcial.

