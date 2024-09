A acusação contra o Presidente da Cidade de Nova Iorque, Eric Adams, inclui cinco acusações distintas.

Em troca, a acusação alega que Adams coagiu o Corpo de Bombeiros de Nova York a aprovar a instalação de um novo edifício consular turco dentro da cidade sem passar por uma inspeção de incêndio. Além disso, sua campanha política utilizou ilegalmente essas doações para desviar fundos através do sistema de financiamento correspondente da cidade de Nova York, como alegado na acusação.

Essas acusações servem como base principal para a acusação federal contra Adams, que o acusa de cinco crimes: suborno, fraude eletrônica, conspiração e duas contas de solicitação de contribuições de campanha ilícitas de nacionais estrangeiros.

Adams, eleito como democrata em 2021, mantém sua inocência e não tem intenção de renunciar, declarando: "Eu espero defender-me e defender as pessoas desta cidade, como tenho feito ao longo de toda a minha carreira profissional."

Ao analisar a acusação de 57 páginas e 15.000 palavras, a CNN identificou vários aspectos-chave. No geral, ela esclarece os acordos entre Adams e nacionais estrangeiros, esforços para mascarar suas atividades e acusações específicas destinadas a serem provadas em tribunal.

Os presentes que Adams supostamente recebeu

Durante quase uma década, a acusação alega que Adams solicitou e aceitou presentes como viagens de luxo gratuitas e doações para a campanha de nacionalistas estrangeiros. Entre 2016 e outubro de 2023, Adams supostamente cometeu 23 atos públicos, incluindo a aceitação de voos gratuitos, quartos de hotel e coordenação de doações fantasmas.

Os promotores alegam que esses nacionais estrangeiros contornaram as regulamentações federais através do uso de "doadores fantasmas", que afirmaram falsamente estar contribuindo com seu próprio dinheiro. A acusação fornece detalhes sobre passagens de avião gratuitas e upgrades para a classe executiva, bem como estadias em hotéis luxuosos, refeições em restaurantes de alto nível e outras formas de entretenimento de luxo enquanto na Turquia.

Adams supostamente aceitou uma viagem no valor de mais de 41.000 dólares em 2017, incluindo passagens de avião de classe executiva gratuitas e uma estadia em um quarto de suíte heavily discounted no St. Regis Istanbul. Essa viagem não foi declarada, segundo a acusação. Entre 2016 e 2021, Adams supostamente acumulou mais de 123.000 dólares em vantagens de viagem de luxo, sem declaração detectável.

O prefeito, em 2018, estava supostamente não apenas solicitando, mas também encorajando contribuições de campanha ilícitas de estrangeiros e buscando benefícios pessoais adicionais.

Até janeiro de 2022, ele supostamente concordou em aceitar contribuições estrangeiras para sua campanha de 2025, como alegado na acusação.

'É hora de ele pagar de volta': Os presentes que Adams supostamente ofereceu

Nacionais estrangeiros ofereceram a Adams viagens de luxo e outras vantagens em troca da sua ajuda, segundo a acusação. Em setembro de 2021, um oficial turco disse a Adams que era a vez dele de pagar, pedindo-lhe que pressionasse o Corpo de Bombeiros de Nova York a abrir um edifício consular turco na cidade sem uma inspeção de incêndio antes de uma visita importante do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

O edifício falhou nas inspeções do FDNY, e depois de conversar com o comissário do FDNY, Adams implorou pela aprovação do edifício, segundo a acusação. O chefe de departamento do FDNY supostamente avisou que eles perderiam seus empregos se não conseguissem emitir um certificado de issuance para o edifício, segundo a acusação. O chefe de prevenção então redigiu uma carta de não-objeção à emissão, que não era o procedimento padrão do FDNY, segundo a acusação.

Depois que Adams interveio, o edifício supostamente foi aberto como exigido pelo oficial turco, como revelado em documentos do tribunal.

A CNN entrou em contato com a Casa da Turquia e o FDNY.

Tentativas de esconder o esquema

A acusação alega que Adams e seus colaboradores, incluindo um funcionário não identificado de Adams, tentaram esconder suas atividades do público ao criar rastros de papel falsos, apagar mensagens e mudar senhas.

"Como descrito acima, Adams não declarou repetidamente as vantagens de viagem gratuitas e heavily discounted que ele aceitou do Oficial Turco, do Promotor e do Gerente de Aeronaves; criou um rastro de papel falso para sugerir que ele havia pago por essa viagem quando, na verdade, ele não havia pago; garantiu ao Funcionário de Adams que tinha o hábito de apagar todas as suas mensagens com o Funcionário de Adams; e dirigiu o Funcionário de Adams para garantir que suas atividades na Turquia em 2021 fossem protegidas da vista pública", diz a acusação.

Adams e seus colegas supostamente trabalharam para esconder o esquema mesmo depois de saberem sobre a investigação federal em novembro de 2021, segundo os promotores.

Durante uma entrevista de investigação, um funcionário de Adams saiu para usar o banheiro e, em seguida, excluiu aplicativos de mensagens criptografadas usados para interagir com Adams e outros, segundo a acusação. Outro caso envolveu a senha do telefone celular pessoal de Adams.

Quando os investigadores procuraram pelos dispositivos eletrônicos de Adams em 6 de novembro, ele não tinha seu telefone com ele. Ele acabou entregando-o aos investigadores no dia seguinte após um mandado, mas estava "bloqueado" e exigia uma senha, segundo a acusação. Adams afirmou ter mudado a senha no dia anterior para evitar que seu funcionário, intencionalmente ou não, apagasse o conteúdo do telefone, segundo a acusação. Ele então afirmou que havia esquecido a nova senha, segundo os promotores.

A acusação principal contra Adams é a fraude eletrônica, que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão. Essa acusação gira em torno de Adams supostamente pilhando fundos do programa de financiamento eleitoral da cidade de Nova York. projetado para ampliar a influência dos residentes da cidade nas eleições, esse programa dobra as contribuições dos residentes locais com fundos públicos, mas proíbe o uso de "doações fantasmas", segundo a acusação. Os candidatos são obrigados a verificar a conformidade com as regulamentações de financiamento de campanha.

A acusação alega mais do que isso. Não apenas Adams aceitou contribuições de campanha ilícitas, como também utilizou oito dessas doações ilícitas para solicitar fundos correspondentes, potencialmente recebendo até 2.000 dólares para cada violação. Sua campanha então declarou falsamente que estava em conformidade, segundo a acusação.

A acusação não especifica explicitamente a quantia de recursos públicos correspondentes supostamente obtidos devido às oito doações ilícitas por intermédio de "straw donors" de Adams. Sua campanha para prefeito de 2021 supostamente arrecadou mais de $10 milhões em recursos públicos do programa de correspondência de fundos da cidade, segundo a acusação.

Suborno é punível com até 10 anos de prisão. Esta acusação se refere à suposta troca de benefícios de viagem de luxo de um oficial turco em troca da aprovação da Casa Turca, segundo a acusação.

As duas acusações de solicitar contribuições de campanha de nacionais estrangeiros cada uma pode resultar em uma pena máxima de 5 anos de prisão. Uma dessas acusações se baseia em alegações de 2021, enquanto a outra se originou de acusações de 2023.

Por fim, há uma acusação de conspiração, punível com até 5 anos de prisão. A acusação alega que Adams e outros não identificados conspiraram para cometer crimes federais, incluindo fraude por meio de fio, solicitação e aceitação de contribuições de campanha ilegais e suborno. A acusação lista 23 ações específicas em apoio à conspiração.

CNN's Jeff Winter, Nicki Brown e Artemis Moshtaghian contribuíram para esta reportagem.

Após tomar conhecimento dessas alegações, nossa comunidade local expressa preocupação com a integridade de nossos oficiais eleitos.

Diante dessas acusações, é crucial que, como um 'nós' unido, fiquemos informados sobre o andamento deste caso e incentivemos um julgamento justo.

