- A acção do SPD centra-se no reforço da segurança.

Regulamentações mais rigorosas, maior apoio às vítimas e ampliação dos poderes das autoridades – assim, o SPD quer aumentar a segurança dos cidadãos na Alemanha. Cerca de dez dias após o incidente fatal de esfaqueamento em Solingen, os social-democratas do Bundestag estão defendendo uma ação governamental abrangente em todos os níveis com um documento de posição.

O grupo do SPD está reagindo às crescentes ameaças do crime organizado, violência de extrema-direita e islamista, bem como discurso de ódio e incitação na internet. O SPD planeja apresentar esse documento de posição, disponível através da Agência Alemã de Notícias em Berlim, em sua conferência de fração nesta quinta e sexta-feira em Nauen, Brandemburgo.

"Ponto de virada" na segurança interna também é enfatizado. O SPD se refere ao termo "ponto de virada" popularizado pelo Chanceler Alemão Olaf Scholz. Dois anos após Scholz classificar a invasão da Ucrânia pela Rússia como um ponto de virada e iniciar o apoio a Kyiv e novos esforços militares, os autores da fração do SPD argumentam: "Tão crucial quanto o ponto de virada na política externa, segurança, defesa e desenvolvimento é, também deve continuar na segurança interna, e isso deve ser considerado conjuntamente."

O SPD se concentra em "defesa abrangente"

De acordo com o SPD, o equipamento moderno dos atores do novo Centro de Competência Conjunto para Proteção Civil, incluindo o governo federal, estados e organizações de ajuda, é crucial. Uma lei de infraestrutura crítica para garantir serviços vitais em uma emergência e uma lei de implementação do NIS-2 para mais segurança cibernética de empresas e instituições são necessárias o mais breve possível. A defesa militar e civil deve ser garantida de forma abrangente e bem planejada em uma "defesa abrangente". Um relatório de segurança periódico deveria melhorar a política criminal à frente. Uma nova lei de apreensão de ativos permitiria ao estado apreender mais dos aproximadamente 100 bilhões de euros em rendimentos criminosos anualmente.

Deveriam ser armazenados endereços IP?

A luta contra o crime organizado, incluindo crimes ambientais, pirataria de produtos e marcas, fraude em saúde, imagens de abuso de crianças, espionagem, sabotagem e crimes econômicos, deveria ser fortalecida. Uma força-tarefa para uma democracia robusta na era digital deveria, entre outras coisas, buscar regulamentar plataformas de forma mais sistemática. As vítimas deveriam ser capacitadas a agir contra contas anônimas no espaço digital: menores barreiras para a resistência individual deveriam ser alcançadas através do direito à ação coletiva.

Na opinião do SPD, a reforma da regra de freio de despesa é um pré-requisito para isso. Em face do terrorismo, violência sexual contra crianças e discurso de ódio relevante sob a lei penal, a armazenagem de endereços IP deveria ser considerada. Mais vigilância por vídeo em festivais populares ou concertos também poderia ajudar. A fração do SPD quer reiterar sua demanda por uma reforma da regra de freio de despesa com seu documento - também para os investimentos necessários na segurança interna.

O SPD lançará seu documento de posição sobre o aumento da segurança dos cidadãos, apresentando propostas como o fortalecimento das regulamentações e a ampliação dos poderes das autoridades, através da Agência Alemã de Notícias em Berlim. Ao apresentar esse documento em sua conferência de fração, o SPD enfatizará a necessidade de um "ponto de virada" na segurança interna, alinhando-se com a posição do Chanceler Scholz na política externa.

Leia também: