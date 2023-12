A "abordagem desporto a desporto da NCAA à participação de transgéneros" suscita debate

A política, anunciada na quarta-feira, surge no momento em que a nadadora da Universidade da Pensilvânia, Lia Thomas - que venceu as provas femininas de 100 e 200 metros livres em Harvard, no sábado - está a estabelecer tempos recorde na equipa feminina esta época. Anteriormente, ela competiu na equipa de natação masculina da Penn e foi submetida a dois anos de terapia hormonal.

Agora, Thomas está a ser aclamada como uma das melhores nadadoras universitárias do país, com o seu rápido sucesso a suscitar tanto elogios como críticas no mundo da natação.

Os atletas transexuais terão agora de fazer testes obrigatórios de testosterona a partir do ano letivo de 2022-23 - no início da época e novamente seis meses depois, de acordo com as regras aprovadas esta semana pelo Conselho de Governadores da NCAA. Além disso, eles precisarão fazer o teste quatro semanas antes das seleções do campeonato.

Anteriormente, a NCAA exigia que as mulheres transgénero fizessem um tratamento de supressão da testosterona durante um ano antes de competirem numa equipa feminina.

A Penn Athletics disse que vai trabalhar com a NCAA relativamente à participação de Thomas no campeonato de natação e mergulho de 2022, em março.

Ainda assim, desde a associação que representa os treinadores universitários de natação e mergulho até aos antigos nadadores olímpicos e aos pais de nadadoras a nível universitário, a nova política da NCAA está a ser criticada como insuficiente e pouco clara.

A CNN solicitou um comentário da NCAA sobre as críticas.

"Estão a fazer isto a meio da época e é evidente que não pensaram em tudo", disse Joanna Harper, uma corredora transgénero que está a investigar o desempenho atlético dos transgéneros na Universidade de Loughborough, em Inglaterra.

Harper, física médica que publicou o primeiro estudo sobre a supressão da testosterona e o tratamento com estrogénio no desempenho de atletas transgénero, acrescentou: "Não creio que esta política, por exemplo, afecte minimamente Lia Thomas, e as pessoas vão ficar descontentes porque ela está a ter bons resultados".

Thomas, 22 anos, não comentou publicamente a nova política. Ela disse ao SwimSwam Podcast no mês passado que "continuar a nadar após a transição tem sido uma experiência incrivelmente gratificante". Ela disse que esperava "continuar a praticar o desporto que amo como o meu eu autêntico".

Política alinhada com a dos comités olímpicos

Esta semana, a NCAA votou a favor de uma "abordagem desporto a desporto da participação de transgéneros", que considera coerente com a dos Comités Olímpicos dos EUA e Internacional.

A participação de transexuais em cada desporto será determinada pela política do organismo nacional que rege o desporto. Na ausência de um organismo dirigente nacional, aplicar-se-á a política da federação internacional do desporto. E se não houver uma política da federação internacional, "os critérios da política do COI previamente estabelecidos serão seguidos", de acordo com um comunicado da associação.

"Estamos firmemente empenhados em apoiar os estudantes-atletas transgéneros e em promover a justiça nos desportos universitários", afirmou John DeGioia, presidente da direção da NCAA e presidente de Georgetown.

"É importante que as escolas membros da NCAA, as conferências e os atletas universitários compitam num ambiente inclusivo, justo, seguro e respeitoso e possam avançar com uma compreensão clara da nova política".

Cerca de 80 por cento dos atletas olímpicos dos EUA são actuais ou antigos atletas universitários, de acordo com o Presidente da NCAA, Mark Emmert.

Em novembro, o COI anunciou um novo enquadramento para os atletas transgénero, afirmando que nenhum atleta deve ser excluído da competição com base no pressuposto de que tem uma vantagem devido ao seu género. A mudança colocou a responsabilidade nas federações desportivas individuais para determinar se um atleta estava numa vantagem desproporcionada.

A anterior política do COI permitia que os atletas transgénero competissem desde que os seus níveis de testosterona estivessem abaixo de um determinado limite durante, pelo menos, 12 meses antes da competição.

Thomas abordou o quadro do COI na sua entrevista à Swimswam: "Penso que as directrizes que eles estabeleceram são muito boas. Fazem um trabalho muito bom para promover a inclusão, mantendo a integridade da competição".

O Atletismo da Penn diz que apoia Thomas

Na Universidade da Pensilvânia, os pais de outros nadadores questionaram a justiça de permitir que Thomas participe na equipa feminina.

A mãe de uma nadadora da Penn disse que a sua preocupação se prende com a justiça e com a disposição do Título IX de 1972, que proíbe a discriminação com base no sexo nas escolas que recebem financiamento federal e que, nas suas palavras, "permitiu que as mulheres brilhassem no atletismo".

O Título IX é responsável por uma explosão de mulheres no atletismo universitário e por escolas que investem dinheiro em desportos femininos.

"As raparigas que dedicam as suas vidas à natação começam muito cedo", disse a mãe, que pediu para não ser identificada por receio de represálias contra a filha. "Nunca faltam aos treinos. Acordam às 5 da manhã a partir dos 12 anos. Não tiram férias".

Esta mãe e outro pai preocupam-se com o facto de o sucesso de Thomas poder vir a prejudicar as hipóteses de as suas filhas viajarem e competirem, devido aos limites do plantel.

"A minha filha, por exemplo, durante todo o liceu, treinava mais de 20 horas por semana", disse o outro progenitor, um pai que pediu o anonimato.

"O seu único dia de folga era o domingo. Para além de manter o tipo de estudos necessários para ser aceite numa escola como a Universidade da Pensilvânia. Ela trabalhou durante quatro anos no liceu para isso. Para não falar de todos os anos anteriores ao liceu que levaram a isso. E depois dizem-lhe que você e os seus colegas de equipa vão perder lugares para uma mulher transgénero".

Em um comunicado, a Penn Athletics disse que apoia Thomas e "trabalharemos com a NCAA em relação à sua participação sob os padrões recém-adotados para o Campeonato de Natação e Mergulho da NCAA de 2022".

A ex-nadadora olímpica Nancy Hogshead-Makar, que dirige uma organização sem fins lucrativos que oferece defesa legal para mulheres no esporte, disse que concorda com a nova política, uma vez que exigiria que nadadores transgêneros como Thomas relatassem seus níveis de testosterona quatro semanas antes das seleções do campeonato.

Mas considerou a nova política injusta devido ao que considera ser a vantagem biológica de Thomas.

"A política é uma resposta direta à pressão

A Associação de Treinadores Universitários de Natação e Mergulho, num comunicado, apoiou esta semana o direito de Thomas a competir e condenou o "ódio" que lhe foi dirigido. Mas a associação também disse que a nova política da NCAA "não é uma solução" e uma "oportunidade perdida de liderar" uma "discussão completa, ponderada e científica sobre o equilíbrio entre inclusão e justiça".

A USA Swimming, o organismo nacional que rege o desporto nos EUA, manifestou o seu apoio à "inclusão" e à "equidade competitiva". Na declaração, a organização prometeu "aprender e educar-nos sobre o equilíbrio adequado neste espaço".

Chris Mosier, um atleta transgénero e defensor da causa, afirmou através do Twitter que a NCAA "elaborou uma política ridiculamente complexa que será impossível de seguir".

"É evidente que esta política é uma resposta direta à pressão exercida sobre um atual atleta que compete na NCAA", afirmou Mosier numa declaração conjunta com o Athlete Ally, um grupo que apoia os atletas LGBTQ.

"É para mim uma desilusão que, após anos de discussões e apelos a mais investigação, uma nova política possa ser rapidamente elaborada sob a pressão de pessoas que não querem ver um grande atleta transgénero ter sucesso."

A controvérsia em torno de Thomas surge numa altura em que várias legislaturas estatais proibirama participação de raparigas e mulheres transexuais emescolas secundárias e universidades públicas em equipas desportivas femininas.

Controvérsia "extremamente exagerada", diz investigador

Harper, que é transgénero, calculou que cerca de 50 das cerca de 200 000 atletas que competem em desportos femininos a nível universitário nos EUA são transgénero.

Em 2015, Harper publicou o primeiro estudo sobre o impacto da terapia hormonal nos atletas transgénero. O estudo concluiu que os corredores de distância transgénero não tinham qualquer vantagem inerente ao facto de serem mulheres. O estudo envolveu uma pequena amostra de corredores, disse ela, acrescentando que a massa muscular dos velocistas transgénero poderia ser vantajosa para eles em corridas mais curtas.

Eric Vilain, um geneticista especializado em biologia baseada no género da Universidade George Washington, considerou o estudo de Harper "inovador" num artigo publicado em 2018 na Sciene - uma revista revista revista por pares publicada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência.

Ainda assim, existe um debate aceso na comunidade científica sobre se as hormonas androgénicas, como a testosterona, são marcadores úteis de vantagem atlética, segundo os especialistas.

Harper disse que a controvérsia sobre a temporada recorde de Thomas se deve ao seu domínio no desporto.

"Eu acho que muito do calor sobre Lia Thomas é apenas extremamente exagerado", disse Harper.

"As mulheres trans não fazem a transição para o desporto. Fazemos a transição para sermos mais parecidas com as outras mulheres. E assim, como parte desta terapia para serem mais felizes, mais saudáveis... as mulheres trans farão esta terapia e terão os níveis de testosterona em conformidade porque é para a sua saúde, não porque tenha alguma coisa a ver com o desporto".

Fonte: edition.cnn.com