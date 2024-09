A ABC News sobe aos holofotes, preparando-se para o significativo debate Trump-Harris com implicações substanciais.

Moderadores David Muir e Linda Davis terão uma perspectiva distinta à sua frente em comparação com quando a ABC News inicialmente garantiu o debate presidencial de alto risco em maio. Desde então, Harris tornou-se a candidata democrata, perturbando não apenas a corrida presidencial pela Casa Branca, mas também o processo de negociação antes do confronto televisionado.

Este debate é um desafio significativo para a rede do Disney, já que é o único encontro agendado entre Harris e Trump na disputa de 2024, e pode ser um momento decisivo para qualquer uma das campanhas. Cada aspecto do debate, desde as perguntas dos moderadores até a iluminação, estará sob escrutínio próximo dos candidatos e do público durante o confronto de 90 minutos.

Nas semanas que antecederam a terça-feira à noite, houve uma trama por trás dos bastidores na ABC News à medida que os executivos da rede tentavam definir as regras e o formato para este encontro.

A ABC inicialmente planejava seguir as regras usadas pela CNN em seu debate presidencial em junho entre o presidente Joe Biden e Trump, evitando uma plateia ao vivo e silenciando os microfones dos candidatos enquanto seu oponente estiver falando - uma regra proposta pela equipe de Biden antes do debate da CNN.

No entanto, a equipe de Harris insistiu em manter os microfones ativos durante toda a noite e pressionou a ABC para alterar a regra. Alguns dos momentos mais memoráveis de Harris em debates anteriores e audiências do Senado ocorreram durante a conversa cruzada. De acordo com fontes, a equipe de Harris acreditava que o silenciamento dos microfones faria Trump parecer mais disciplinado e eles estavam frustrados com a relutância da ABC em alterar a regra.

Esta situação apresentou um problema para a ABC. Enquanto os democratas haviam eleito um novo candidato desde que concordaram em sediar o debate, os republicanos não o fizeram. A campanha de Trump já havia aceito as regras do debate propostas pela conselheira-geral da ABC News. O assunto dos microfones permaneceu o ponto de contention final, mesmo quando a ABC começou a montar sua presença física no Centro Nacional da Constituição.

Eventualmente, a campanha de Harris cedeu, escrevendo uma carta à ABC em que diziam entender que Trump poderia pular o debate se o formato preferido não fosse seguido.

A ABC pareceu deixar espaço para reconsiderar o silenciamento dos microfones em certas circunstâncias, de acordo com uma fonte familiar às negociações do debate. A ABC ofereceu garantias à campanha de Harris de que, se houvesse uma conversa cruzada considerável entre os dois candidatos, a rede poderia decidir desligar ambos os microfones para que os telespectadores em casa ouvissem a troca. Os moderadores desencorajariam interrupções e explicariam o que estava sendo dito ao público, acrescentou a fonte.

No entanto, a ABC negou a ideia de que os microfones seriam desligados, afirmando na semana passada: "Além das regras do debate publicadas hoje, que foram mutuamente acordadas por duas campanhas em 15 de maio, não fizemos outros acordos. Esperamos moderar o debate presidencial na próxima terça-feira."

No entanto, haverá outra chance para o público compreender qualquer conversa silenciada durante a transmissão. Ao contrário do debate da CNN, um grupo de jornalistas que cobrem os candidatos para organizações de notícias principais estará presente no estúdio do debate, capaz de ouvir e relatar os comentários de ambos os lados, segundo a fonte. A ABC recusou-se a comentar.

Momento significativo durante a reformulação da gestão

Os debates presidenciais são eventos importantes para as redes que os transmitem. Eles representam investimentos substanciais, atraem grandes audiências e com frequência figuram entre os eventos mais assistidos na história de uma rede.

Para a ABC News, este debate chega a um ponto crucial. No mês passado, a empresa-mãe Disney nomeou Almin Karamehmedovic, o principal produtor do "World News Tonight", como o próximo presidente da rede. Sua nomeação segue a renúncia abrupta do ex-presidente Kim Godwin em maio, marcando o fim de um mandato tumultuado de três anos na ABC News, durante o qual os funcionários disseram que sua liderança divisiva levou a uma queda na moral dos funcionários. Este debate bem-sucedido e as altas audiências poderiam dar um impulso necessário à moral dos funcionários.

A ABC enfrentará um escrutínio próximo de Trump e seus aliados nas semanas que antecedem o debate. Trump já criticou a rede, colocando em dúvida sua imparcialidade. Apesar de seus ataques ferozes à mídia, rotulando jornalistas como "inimigos do povo", Trump teve problemas particulares com a ABC.

"ABC é a pior rede quando se trata de imparcialidade", disse Trump ao Fox News' Sean Hannity na semana passada. "Eles são bastante ruins, e acho que muitas pessoas estarão assistindo para ver o quão ruins e desonestos eles serão."

Trump também sugeriu que Dana Walden, a co-presidente de entretenimento da Disney, que supervisiona técnica e administrativamente a ABC News e é amiga de Harris há anos, daria algum tipo de aviso antecipado às perguntas. A rede negou isso, afirmando que Walden não tem nenhum controle editorial sobre a ABC News.

Trump também está processando George Stephanopoulos por causa da afirmação do apresentador do ABC News de que um júri concluiu que Trump "estuprou" E. Jean Carroll. (Um júri federal de Manhattan no ano passado concluiu que Trump agrediu sexualmente Carroll e o condenou por battery).

No mês passado, Trump entrou em conflito com a correspondente sênior do Congresso da ABC, Rachel Scott, durante uma entrevista na convenção da Associação Nacional de Jornalistas Negros, criticando-a por fazer perguntas incisivas sobre suas declarações passadas sobre raça. Ao contrário de alguns de seus colegas da ABC News, Trump não atacou Muir ou Davis - este último nunca entrevistou Trump.

Os experientes Muir e Davis estão prestes a moderar seu primeiro debate presidencial entre candidatos democratas e republicanos, apesar de seu extenso histórico em debates primários. Muir, conhecido como o principal apresentador de notícias noturnas da rede, já interagiu com Trump anteriormente, conseguindo a primeira entrevista pós-inauguração com o ex-presidente. Enquanto isso, Davis, conhecida por seu papel na transmissão noturna em streaming da ABC e no telejornal de domingo, não é tão reconhecida.

Apesar de seus históricos, a apresentação da terça-feira inevitavelmente atrairá atenção e críticas, inclusive a questão de se os candidatos deveriam ser checados em tempo real durante o debate.

Segundo o diretor político da ABC News, Rick Klein, ao The New York Times: "Não acho que seja uma questão de 'sim' ou 'não'". A ABC News não está se comprometendo a checar os fatos de todas as afirmações ou a ignorá-los completamente. Em vez disso, seu papel é manter uma conversa construtiva e promover um bom debate ordeiro, o que envolve fazer perguntas insightful, guiar a discussão e garantir civilidade.

Colaborações da CNN's MJ Lee e Kristen Holmes

Este debate representa uma importante oportunidade de negócios para a ABC News, já que pode atrair altos índices de audiência e impulsionar o moral em meio às recentes mudanças de gestão. No entanto, a decisão comercial de permitir microfones desmutados durante o debate se tornou um assunto controverso, com ambos os candidatos expressando suas preferências.

