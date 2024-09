- A A38 que conduz a Göttingen permanecerá fechada por um período prolongado.

A rodovia 38 entre Leipzig e Göttingen permanecerá fechada por mais alguns dias devido a problemas na estrada perto de Weißenfels. Os esforços de recuperação após o acidente significativo da semana passada provaram ser mais complexos do que o esperado, de acordo com um representante da Autobahn GmbH de propriedade federal. A superfície do asfalto foi destruída devido à exposição prolongada ao calor. Embora o acidente tenha ocorrido na ponte Saale, não pode ser apenas repavimentada. Independentemente do estado intacto da estrutura da ponte, o bloco de concreto precisa ser inspecionado cuidadosamente para garantir que não haja danos ocultos, como alterações de tensão. Portanto, os reparos continuarão até pelo menos o final da semana, exigindo o fechamento total da rodovia em direção a Göttingen.

Quebra de Tanques de Gás Após Acidente em Congestionamento de Trânsito

Na manhã de sexta-feira cedo, um caminhão colidiu com um congestionamento de trânsito parado. O incidente envolveu um caminhão transportando cilindros de gás, que estava parado na ponte Saale em torno de Schkortleben. O caminhão pegou fogo, fazendo com que vários cilindros de gás explodissem e se espalhassem pela terra adjacente. Cerca de cem bombeiros foram enviados. O congestionamento de trânsito ocorreu devido a um motorista de caminhão pequeno ser atingido por um caminhão que se aproximava enquanto colocava um triângulo de advertência na quinta-feira à noite. Infelizmente, a pessoa morreu no local.

O acidente envolvendo a quebra de tanques de gás no caminhão levou a um significativo atraso na reabertura da rodovia devido à limpeza e investigação de emergência necessárias. A quebra dos tanques de gás foi uma consequência direta do acidente de trânsito na rodovia 38 entre Leipzig e Göttingen na semana passada.

