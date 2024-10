A 23XI Racing de Michael Jordan, em colaboração com a Front Row Motorsports, iniciam uma ação antitruste contra a NASCAR e seu líder.

"23XI Racing, em parceria com o tricampeão Denny Hamlin e Front Row Motorsports, acusam a NASCAR de empregar 'táticas anti-concorrenciais para sufocar a competição justa no esporte'.

'Compartilhamos a paixão pelo automobilismo e a adrenalina da competição. Além das pistas, acreditamos que a transformação é essencial para o esporte que amamos.

'Juntos, apresentamos esta ação antitruste para garantir que o automobilismo floresça e se transforme em um esporte mais competitivo e equitativo, beneficiando equipes, pilotos, patrocinadores e, acima de tudo, os fãs', afirmou o comunicado conjunto de 23XI Racing e Front Row Motorsports.

'Não há outro esporte profissional de destaque na América do Norte gerenciado por uma família singular que enriquece a si mesma através de tais práticas monopolistas sem freios', afirmou o comunicado.

Em uma ação antitruste federal apresentada na quarta-feira e obtida pela CNN, as equipes afirmaram que 'a família France e a NASCAR são bullys monopolistas. E os bullys continuarão a abusar do seu poder até que seus alvos se levantem e se recusem a ser vítimas'.

A CNN entrou em contato com a NASCAR para comentar.

Jordan deseja um sistema justo para todas as equipes e um ambiente onde todos tenham uma chance de sucesso.

'Estou apaixonado pelo esporte do automobilismo e pela paixão dos nossos fãs, mas a atual gestão da NASCAR é injusta para as equipes, pilotos, patrocinadores e fãs', afirmou o pentacampeão da NBA em seu comunicado. 'Esta ação demonstra a minha determinação em estabelecer um mercado competitivo onde todos possam ter sucesso'.

Bob Jenkins, proprietário da Front Row Motorsports, expressou sentimentos semelhantes.

'Fui parte integrante da comunidade do automobilismo por duas décadas e não poderia estar mais orgulhoso da equipe da Front Row Motorsports e de nossos feitos. Mas chegou a hora da mudança', disse Jenkins.

'Precisamos de um sistema mais competitivo e justo onde as equipes, pilotos e patrocinadores possam ser recompensados por nosso investimento coletivo construindo valor empresarial duradouro, como fazem todas as outras ligas esportivas profissionais bem-sucedidas'.

A ação é consequência de mais de dois anos de negociações entre a NASCAR e as equipes de corrida. A NASCAR pretendia revisar seu contrato, que inclui o modelo de divisão de receitas.

'A NASCAR foi fundada em 1948 com um modelo de negócios baseado na ideia de equipes de corridas de stock independentes investindo seu próprio dinheiro e tempo pela chance de competir em eventos de stock de ponta em pistas principalmente propriedade da família France, que governa a NASCAR', especifica a ação. 'Não importa o que as equipes investissem, a NASCAR manteve que seriam recompensadas com a glória das vitórias e títulos. No entanto, mesmo algumas das equipes de corridas mais prósperas da NASCAR deixaram o esporte com pouco para mostrar financeiramente, enquanto a família France prosperou'.

Jenkins afirmou que nunca teve lucro desde que entrou na NASCAR em 2005, segundo a Associated Press.

Enquanto 23XI Racing e Front Row Motorsports afirmaram que não assinaram os novos acordos, a ação alega que algumas equipes sentiram que não tinham outra opção a não ser concordar.

'Diante de uma oferta pegue ou largue, e sem outra alternativa para corridas de stock de ponta nos Estados Unidos, a maioria das equipes concordou que tinha que assinar. Uma equipe descreveu sua assinatura como 'compelida', e outra disse que foi 'sob coação'. Uma terceira equipe afirmou: 'A NASCAR colocou uma arma na nossa cabeça e tivemos que assinar'", acrescenta a ação.

A atual série Cup da NASCAR está correndo nas eliminatórias da Round of 12. No domingo, as equipes correrão na Talladega Superspeedway pelo YellaWood 500, no Alabama.

Atualmente, os carros número 45 e 23 da 23XI Racing estão em 9º e 19º lugares, respectivamente, nas classificações dos proprietários."

Leia também: