6:20h: Ataque aéreo russo com incêndios e explosões em Kiev

05:39 Bombardeios: Kyiv sob o ataque de mísseis russosO exército ucraniano declarou que Kyiv foi atingida novamente por mísseis russos. Suas unidades de defesa estão relatando uma batalha contra o ataque, segundo oficiais militares ucranianos no Telegram. Cidadãos em Kyiv relatam vários sons altos, sugerindo a ativação de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e qualquer dano associado ainda não foi determinado.

04:46 Putin: Projeto de gasoduto chinês está avançandoDe acordo com o presidente Vladimir Putin, a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China está dentro do cronograma. Em janeiro de 2022, foi autorizado um estudo de viabilidade e realizadas as surveys de campo necessárias, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor". O gasoduto previsto, "Força Siberiana 2", é estimado para transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região de Yamal, na Rússia, para a China através da Mongólia anualmente.

03:34 Ruptura em Sumy: Orfanato e centro de reabilitação social sitiados por mísseis russosAs forças russas lançaram mísseis contra um centro infantil para reabilitação social e psicológica e um orfanato em Sumy. De acordo com a "Ukrainska Pravda", 13 pessoas ficaram feridas, sendo duas crianças. O edifício fica em uma área residencial, de acordo com a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Maioria dos poloneses apoia derrubada de drones russosUma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita" sugere que cerca de 60% dos poloneses acreditam que o exército polonês deveria derrubar drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante os ataques à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto não identificado, acreditado ser um drone kamikaze do tipo Shahed, que sobrevoou a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. O general de brigada polonês Tomasz Drewniak disse à rádio RMF24 que a Rússia pode estar avaliando o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Falecimento em Belgorod: Uma pessoa morre por causa de bombardeiosO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou uma morte na vila de Schagarovka perto da fronteira, atribuindo-a ao fogo ucraniano. Três residentes ficaram feridos em ataques à vila de Shebekino. Pelo menos mais uma vila foi bombardeada por forças ucranianas.

23:08 Rússia: Derrota noturna de 158 ofensivas de drones ucranianosA Rússia alega ter frustrado "grandes ofensivas" de drones ucranianos contra Moscou e 14 outras regiões. Um total de 158 objetos aéreos foram neutralizados, afirmou o Ministério da Defesa no Telegram. Dez drones atacaram Moscou, de acordo com registros oficiais.

22:24 Ataque aéreo em Kharkiv: número de feridos sobe para 47O número de vítimas do amplo ataque aéreo russo em Kharkiv subiu para 47, incluindo sete crianças, segundo o serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. O ataque danificou várias estruturas civis, como um shopping center, como mostram fotos da agência de notícias.

21:52 Helicóptero ucraniano cai durante voo de treinamento, mata doisDois pilotos morreram quando um helicóptero militar ucraniano caiu durante um voo de treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. O helicóptero Mi-2 estava envolvido em um exercício de treinamento quando caiu, segundo a agência de notícias do estado Ukrinform, citando a página do Facebook da universidade. "A universidade sofreu uma perda insuportável - a tripulação de dois homens morreu", disse a universidade em um comunicado. Experts, investigadores e representantes do ministério da defesa estão examinando o local do acidente. A causa raiz do acidente ainda não foi determinada.

21:06 Provedor de energia da Ucrânia anuncia cortes de energiaA Ucrânia enfrentará vários cortes de energia na segunda-feira devido aos intensos ataques russos à rede elétrica do país, alertou a Ukrenergo, segundo a Ukrinform. A infraestrutura crítica será poupada, mas a Ukrenergo alerta que as restrições podem mudar.

