5 coisas a saber para 3 de janeiro: acidente de avião em Tóquio, corrida presidencial, Israel, Harvard, crise nas fronteiras

1. Acidente de avião em Tóquio

Na terça-feira, um avião da Japan Airlines incendiou-se no aeroporto de Haneda, em Tóquio, depois de ter colidido com um avião da Guarda Costeira que estava a ajudar nos esforços de socorro às vítimas do terramoto. Cerca de 400 pessoas estavam a bordo do avião - e todas escaparam com ferimentos ligeiros. No entanto, cinco membros da tripulação do avião da Guarda Costeira morreram e o comandante encontra-se em estado crítico. Mais de 100 voos foram cancelados e está a decorrer uma investigação sobre as causas do acidente, informou a companhia aérea. Ao mesmo tempo, as equipas de salvamento no Japão procuram freneticamente os sobreviventes do terramoto de magnitude 7,5 que atingiu a costa ocidental do país na segunda-feira. O número de mortos do terramoto subiu para 62, enquanto milhares de pessoas permanecem nos centros de evacuação.

2. Corrida presidencial

O ex-presidente Donald Trump, que detém uma vantagem dominante sobre o resto do campo do Partido Republicano de 2024, apelou de uma decisão que o removeu da votação primária do Maine por causa de seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA. A secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, uma democrata, disse que tinha a obrigação legal de remover Trump da votação de acordo com uma disposição da Constituição da era da Guerra Civil que proíbe aqueles que "se envolveram em insurreição" de ocupar cargos. Ainda assim, sondagens recentes mostram Trump à frente do Presidente Joe Biden em vários estados-chave, a menos de duas semanas das eleições de Iowa. Em separado, Trump, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, qualificaram-se para o debate da CNN sobre as primárias presidenciais republicanas, a 10 de janeiro, no Iowa, embora o ex-presidente não vá participar.

3. Israel

Israel efectuou um ataque no Líbano que matou o líder do Hamas, Saleh Al-Arouri, disse um funcionário dos EUA à CNN. A confirmar-se, Arouri será o mais alto responsável do Hamas morto pelas forças israelitas desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Arouri é considerado o cérebro por detrás do armamento do grupo e a sua morte está a alimentar os receios de uma potencial escalada dos combates na região. Israel não reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas tem afirmado repetidamente que as operações na Faixa de Gaza continuarão até que o Hamas seja eliminado. "A sensação de que vamos parar em breve é incorrecta - sem uma vitória clara, não seremos capazes de viver no Médio Oriente", disse o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, na terça-feira.

4. Harvard

A presidente de Harvard, Claudine Gay, anunciou a sua demissão na terça-feira, depois de ter enfrentado uma tempestade de controvérsia sobre a resposta da escola a incidentes anti-semitas, bem como um escândalo de plágio em curso. "É com o coração pesado, mas com um profundo amor por Harvard, que escrevo para partilhar que vou deixar o cargo de presidente", escreveu Gay numa carta dirigida à comunidade de Harvard. Primeiro presidente negro nos quase 400 anos de história de Harvard, Gay exerceu o cargo durante pouco mais de seis meses - o mandato mais curto da história da universidade. Alan M. Garber, que desempenha atualmente as funções de reitor e diretor académico de Harvard, assumirá o cargo de presidente interino até a escola encontrar um novo líder.

5. Crise nas fronteiras

A administração Biden pediu ao Supremo Tribunal que autorize a Patrulha Fronteiriça dos EUA a remover o arame farpado da fronteira entre os EUA e o México. A disputa é sobre se a Patrulha de Fronteira tem autoridade legal para cortar o arame que o Texas instalou nas margens do Rio Grande. Em documentos judiciais, a administração Biden afirmou que os agentes cortam o arame para prestar assistência médica aos imigrantes que dela necessitam ou para deter imigrantes que já tenham atravessado o território dos EUA. O governador republicano do Texas, Greg Abbott, por outro lado, disse que cortar o arame prejudica a segurança e destrói ilegalmente a propriedade do Estado. O Texas e o governo federal têm-se digladiado repetidamente sobre a forma como Biden tem lidado com a vaga de travessias de migrantes.

Animações de"Game of Thrones" estão em preparaçãoGeorgeR.R. Martin, autor de "Game of Thrones", disse que está a trabalhar em três projectos de animação baseados no popular franchise. Isto acontece numa altura em que os fãs aguardam ansiosamente a segunda temporada de "House of the Dragon", da HBO, que deverá estrear este verão. (A HBO é propriedade da empresa-mãe da CNN).

A Hershey é processada por vender Reese's Peanut Butter cups sem "caras giras de abóbora "Alguns consumidores alegam que foram "enganados" pela comercialização dos Reese's Peanut Butter Pumpkins. Veja como foram aparentemente enganados pelas guloseimas.

Os filmes de terror do Rato Mickey estãoa chegarPelo menos dois filmes de terror protagonizados pela icónica mascote da Disney estão a ser desenvolvidos depois de os direitos de autor da empresa "Steamboat Willie" terem expirado esta semana, abrindo a porta a mais conteúdos com a temática do Mickey.

O dono dos Carolina Panthers émultado por conduta inaceitávelANFL multou o dono dos Carolina Panthers, David Tepper, em 300 mil dólares por ter atirado uma bebida para a multidão durante o jogo de domingo. Veja o vídeo viral que circula nas redes sociais.

A Teslaregistou um recorde de vendas trimestrais nos últimos três meses do ano passado, mas não foi suficiente para manter o título de maior fabricante mundial de veículos eléctricos.

9 mil milhões de dólaresEsteé o montante das receitas geradas pela venda de bilhetes de cinema nas bilheteiras dos EUA em 2023. É o valor mais elevado desde a pandemia de Covid-19, graças ao fenómeno viral "Barbenheimer". O filme "Barbie", de Greta Gerwig, rendeu cerca de 636 milhões de dólares no mercado interno e o filme "Oppenheimer", de Christopher Nolan, arrecadou 326 milhões de dólares.

"Estas novas alegações não mudam nada."

-Um advogado do senador Bob Menendez, em resposta às novas alegações de que o democrata de Nova Jersey aceitou bilhetes para carros de corrida e outros presentes do Qatar como parte de um esquema de corrupção que durou anos.

Veja a sua previsão local aqui>>>

Em vezde fazer de 2024 um ano de dieta, os especialistas recomendam que repense as suas refeições se quiser iniciar um estilo de vida novo e mais saudável. Veja este nutricionista explicar porque é que alguns alimentos ultra-processados têm um sabor peculiar.

