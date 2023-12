Receba o "5 Things" na sua caixa de correio eletrónico

5 coisas a saber para 27 de dezembro: Gaza, Imigração, China, Cuidados hospitalares, Apple Watch

- Se o seu dia não começa enquanto não estiver a par dos últimos títulos, deixe-nos apresentar-lhe a sua nova solução matinal favorita. Inscreva-se aqui para receber o boletim informativo "5 Things".

1. Gaza

O ministro da defesa de Israel diz que o país está numa "guerra multi-arena", enfrentando ataques de várias direcções. Na frente diplomática, um aliado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reuniu-se com responsáveis norte-americanos na terça-feira para discutir a transição para a próxima fase do conflito, a fim de maximizar o enfoque em alvos de alto valor do Hamas, entre outras questões. Entretanto, a situação humanitária em Gaza continua a ser devastadora. Os funcionários da Organização Mundial de Saúde descreveram em pormenor o sofrimento após visitas recentes aos hospitais de Gaza - e as comunicações e os serviços de Internet não funcionam. Após a resolução do Conselho de Segurança da ONU da semana passada, um veterano diplomata holandês foi encarregado de fazer chegar mais ajuda humanitária a Gaza. Enquanto a guerra de Israel em Gaza prossegue, os ataques às tropas americanas e à navegação comercial na região, bem como outros incidentes, estão a suscitar novos receios de uma guerra alargada no Médio Oriente.

2. Imigração

Mais de 11.000 imigrantes estão à espera em abrigos e campos no México, na esperança de entrar nos EUA, numa altura em que o país enfrenta um aumento sem precedentes na fronteira sul. Nas últimas semanas, milhares de migrantes atravessaram a fronteira todos os dias, sobrecarregando as autoridades federais e sobrecarregando as cidades fronteiriças dos EUA. Apesar da esperança que muitos migrantes têm, as suas hipóteses são escassas. O governo federal deportou ou devolveu mais de 445.000 imigrantes desde maio passado e fechou portos de entrada em vários estados, transferindo recursos para processar os imigrantes que aguardam nos EUA. Ainda assim, muitos migrantes que se encontravam num abrigo em Eagle Pass, Texas, disseram recentemente à CNN que sentiam que não tinham outra opção senão deixar os seus países de origem.

3. China

O Presidente chinês Xi Jinping considerou "inevitável" a "reunificação" de Taiwan com a China, num discurso proferido na terça-feira. Xi, que fez da tomada de controlo de Taiwan uma pedra angular do seu objetivo de elevar o poder e a estatura da China a nível mundial, já fez comentários semelhantes anteriormente - mas são especialmente relevantes agora, apenas algumas semanas antes de Taiwan escolher um novo presidente numa eleição altamente consequente. As eleições na ilha democrática auto-governada são frequentemente um teste decisivo ao sentimento público em relação a Pequim, e Taiwan enfrenta uma avalanche de desinformação por parte da China antes da votação. As eleições realizam-se numa altura em que as tensões aumentam, uma vez que Pequim tem vindo a intensificar a pressão militar, política e económica sobre Taiwan.

4. Cuidados hospitalares

Nos últimos anos, as empresas de capital privado têm vindo a adquirir hospitais, lares e outros sistemas de prestação de cuidados de saúde, e um novo estudo conclui que esta tendência está a tornar os cuidados mais arriscados para os pacientes. Os investigadores examinaram a frequência com que os pacientes sofriam determinados resultados adversos nos hospitais antes de serem comprados por empresas de capitais privados e depois - e concluíram que as taxas de complicações adquiridas nos hospitais aumentaram 25% nos hospitais depois de terem sido comprados. O estudo não responde exatamente como é que a propriedade de capitais privados diminui os cuidados de saúde, mas um dos seus autores afirmou que estudos anteriores mostram que este tipo de aquisições está frequentemente associado a cortes no pessoal e à substituição de médicos e enfermeiros por empregados com salários mais baixos.

5. Relógio Apple

Se estava à espera de deitar as mãos ao mais recente Apple Watch, agora vai ser muito mais difícil. O presidente Joe Biden tinha até ao final do dia de Natal para anular uma decisão da Comissão de Comércio Internacional dos EUA que impedia o gigante da tecnologia de vender o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 - entre outros modelos mais recentes - porque violavam as patentes de outra empresa. Mas a Casa Branca recusou-se a intervir. A Apple já retirou os modelos infractores do seu sítio Web e das suas lojas físicas, mas ainda existem alguns locais onde é possível comprar um. A empresa apresentou um recurso para anular a decisão da ITC.

NAVEGAÇÃO AO PEQUENO-ALMOÇO

Diga adeus aos dias de devoluçõesgratuitasFoi bom enquanto durou.

O fascinante campo da "biologia da ressurreição" está a crescerAindanão estamos a trazer os dinossauros de volta, mas 2023 assistiu a alguns avanços emocionantes.

Como reduzir o risco de demência precoceUmnovo estudo conclui que há muito que podemos fazer proactivamente para a prevenir.

Turbulência "anormal" leva 11 passageiros ao hospitalUmas férias felizes transformaram-se no pesadelo de qualquer passageiro nervoso.

Ken Jennings fala sobre a saída de Mayim Bialik do "Jeopardy!"O antigo concorrente disse que a saída da sua co-apresentadora o apanhou desprevenido.

EM MEMÓRIA

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, conhecido internacionalmente pelo seu papel no filme vencedor do Óscar "Parasite", morreu enquanto estava a ser investigado por alegado consumo de drogas ilegais, confirmou a polícia na quarta-feira. Ele tinha 48 anos.

Nota do editor: Se você ou alguém que conhece está a debater-se com pensamentos suicidas ou questões de saúde mental, ligue para o 988 Suicide & Crisis Lifeline, marcando 988, para entrar em contacto com um conselheiro qualificado, ou visite o sítio Web do 988 Lifeline.

O NÚMERO DE HOJE

27É o número de jogos consecutivos perdidos pelos Detroit Pistons, que na terça-feira estabeleceram um recorde infeliz para a mais longa série de derrotas numa única época da NBA.

A CITAÇÃO DE HOJE

"Nunca foi minha intenção magoar ou desrespeitar, e lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado."

-Ye, o rapper anteriormente conhecido como Kanye West, pedindo desculpas ao povo judeu em um post no Instagram escrito em hebraico. Ye tem feito repetidamente comentários anti-semitas ao longo dos anos, incluindo este mês. O seu pedido de desculpas surge antes do lançamento de um projeto chamado "Vultures", que atraiu críticas por letras ofensivas sobre os judeus.

O TEMPO DE HOJE

Consulte a sua previsão local aqui>>>

E FINALMENTE ...

De onde vem o 'OK'A palavra de duas letras é omnipresente. Afinal, foi uma piada atrevida da década de 1830 que pegou. Clique aqui para ver.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com