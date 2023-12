5 coisas a saber para 26 de dezembro: Gaza, Ucrânia, Iraque, condições climatéricas extremas, Sérvia

Eis o que mais precisa de saber para se manter atualizado e continuar o seu dia.

1. Gaza

Pelo menos 250 pessoas foram mort as e 500 outras ficaram feridas em Gaza durante um período de 24 horas, informou o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, na segunda-feira. Este número eleva o número de mortos para mais de 20.000, sem qualquer indicação de que a guerra de Israel contra o Hamas irá terminar em breve. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou no fim de semana que as forças armadas estavam a intensificar as operações dentro de Gaza. Na segunda-feira, num discurso, prometeu "uma longa luta", enquanto os familiares dos israelitas feitos reféns pelo Hamas interromperam as suas declarações para exigir o seu regresso imediato. Segundo uma fonte, um confidente próximo de Netanyahu deverá reunir-se hoje com responsáveis norte-americanos para discutir a próxima fase da guerra. Entretanto, o Egipto propôs um plano de três fases para pôr fim aos combates - embora não seja claro como será recebido pelas partes beligerantes.

2. Ucrânia

A Ucrânia afirma ter efectuado um ataque aéreo na Crimeia que destruiu um navio tanque russo. A confirmar-se, será a terceira vez em menos de uma semana que a Rússia sofre uma perda importante de equipamento militar. O Ministério da Defesa da Rússia reconheceu que o seu navio Novocherkask foi "danificado" num ataque ucraniano. A CNN não conseguiu confirmar de forma independente a perda, mas seria um sucesso bem-vindo para a Ucrânia, uma vez que a sua contraofensiva contra a Rússia tem tido dificuldades e o apoio internacional ao seu esforço de guerra está a enfraquecer. Olhando para 2024, Nick Paton Walsh, da CNN, escreve na sua análise que "é evidente que Kiev enfrenta uma crise existencial no próximo inverno".

3. Iraque

As forças armadas norte-americanas efectuaram ataques aéreos no Iraque que visaram três instalações utilizadas pelo Hezbollah Kataib e grupos afiliados, matando provavelmente vários militantes, de acordo com as autoridades norte-americanas. Os ataques aéreos foram uma resposta de retaliação depois de o grupo militante apoiado pelo Irão ter reivindicado a autoria de um ataque contra as forças norte-americanas na segunda-feira, que feriu três soldados, informou a Casa Branca. O Kataib Hezbollah tem como objetivo expulsar as forças dos EUA e da coligação do Iraque e estabelecer aí um governo alinhado com o Irão, de acordo com o sítio Web do Diretor dos Serviços Secretos dos EUA. O grupo também actua na Síria.

4. Condições climatéricas extremas

Uma grande tempestade de inverno está a provocar nevões nas planícies e no Upper Midwest, criando condições de viagem perigosas durante esta semana de férias. Partes do Nebraska, Dakota do Sul, Kansas, Colorado e Wyoming estão sob aviso de nevão. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que a neve pesada e os ventos fortes podem derrubar árvores e linhas de energia e trazer condições de blecaute que tornam as viagens "difíceis a quase impossíveis". Espera-se que a tempestade enfraqueça até hoje à noite, mas o serviço meteorológico disse que partes das planícies do norte e do meio-oeste superior podem esperar que uma mistura invernal persista na quarta-feira.

5. Sérvia

Milhares de manifestantes reuniram-se em Belgrado, capital da Sérvia, no domingo, para exigir a anulação dos resultados das eleições gerais da semana passada. Os manifestantes tentaram invadir a Assembleia Municipal de Belgrado, mas foram repelidos pela polícia que utilizou equipamento anti-motim e gás lacrimogéneo. Segundo a imprensa, pelo menos 35 pessoas foram detidas. Os protestos em massa ocorrem depois de o Partido Progressista Sérvio, no poder, do Presidente Aleksandar Vucic, ter obtido 47% dos votos nas eleições antecipadas da semana passada, consolidando o seu controlo do poder durante uma década. Um organismo internacional de controlo considerou as eleições "injustas", acusando Vucic e o seu partido de sufocarem a liberdade dos meios de comunicação social, de intimidação dos eleitores e de suborno.

PEQUENO-ALMOÇO

Conheceram-se num autocarro Greyhound e estão casados há 60 anosElaadormeceu no ombro dele e o resto é história.

A 'lua fria', ou a última lua cheia do ano, atinge o seu pico esta noite.

Um rinoceronte bebé chega ao zoo de AtlantaBem vindoao mundo, pequenino.

Umajovem rapariga nasceu com uma doença rara que a deixou incapaz de falarUmacirurgia complexa ajudou-a a encontrar a sua voz.

Umadica para os apreciadores de caféUm estudo recente sugere que este ingrediente secreto torna o café melhor.

O NÚMERO DE HOJE

685 milhões de dólaresÉ esteo valor do jackpot da Powerball, depois de nenhum bilhete ter ganho o prémio máximo no sorteio de Natal de segunda-feira à noite.

CITAÇÃO DE HOJE

"Numa altura de conflitos cada vez mais trágicos em todo o mundo, rezo para que possamos também fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos protegermos uns aos outros."

Rei Carlos III, apelando à compaixão no seu discurso de Natal. Diante de uma árvore de Natal replantável e decorada de forma sustentável, ele também pediu às pessoas que cuidassem do planeta.

O TEMPO DE HOJE

E FINALMENTE ...

A criação de uma obra-prima LEGOO artistaEkow Nimako cria esculturas deslumbrantes inspiradas na mitologia negra e no Afrofuturismo apenas com peças LEGO pretas. Veja aqui.

