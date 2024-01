5 coisas a saber para 2 de janeiro: Novas leis, Israel, vírus de inverno, imigração, terramoto no Japão

Eis o que mais precisa de saber para se manter atualizado e continuar o seu dia.

1. Novas leis

Esta semana, entraram em vigor várias leis estaduais e federais que têm impacto em tudo, desde o salário mínimo até aos cuidados de afirmação do género para menores. Um total de 22 estados, mais Washington, DC, aumentaram o salário mínimo na segunda-feira, e outros estados têm aumentos salariais previstos para os próximos meses. Outra questão marcante nas legislaturas estaduais em 2023 foi o cuidado de afirmação de gênero para menores, com vários estados liderados pelos republicanos movendo-se para promulgar restrições. Entre os estados que recentemente aprovaram a proibição de tais tratamentos para menores estão Idaho e Louisiana. Por outro lado, muitos estados democratas aprovaram leis que protegem o direito ao aborto, incluindo duas que entraram em vigor na segunda-feira na Califórnia e em Washington.

2. Israel

As forças armadas israelitas anunciaram que vão começar a retirar milhares de soldados de Gaza, mas disseram que esperam combates "ao longo" de 2024. O anúncio mostra sinais da mudança gradual de Israel para uma fase de menor intensidade da guerra, uma vez que o país tem enfrentado pressões para reduzir o número de vítimas civis no enclave sitiado. Desde os ataques de 7 de outubro, foram mortas cerca de 22 000 pessoas em toda a Faixa de Gaza, segundo um comunicado do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Entretanto, o Supremo Tribunal de Israel derrubou um controverso plano para limitar os poderes do poder judicial, numa medida sem precedentes que está a reacender as tensões no país.

3. Vírus de inverno

A atividade dos vírus respiratórios é elevada e está a aumentar nos Estados Unidos, enquanto os especialistas sublinham a importância da vacinação. Durante a semana que terminou a 23 de dezembro, foram internados mais de 29.000 pacientes com Covid-19, cerca de 15.000 com gripe e outros milhares com o vírus sincicial respiratório, ou RSV, de acordo com dados do CDC. E embora a Covid-19 continue a ser o principal fator de hospitalização por vírus respiratórios, a atividade da gripe está a aumentar rapidamente. Os CDC estimam que, nesta época, se registaram mais de 7 milhões de doenças e 4 500 mortes relacionadas com a gripe. Ainda assim, a adesão à vacinação continua baixa: apenas 19% dos adultos tomaram a vacina mais recente contra a Covid-19 e menos de metade tomaram a vacina contra a gripe.

4. Imigração

Centenas de imigrantes foram deixados em Nova Jersey durante o fim de semana para escapar às restrições de Nova Iorque destinadas a travar o aumento do número de chegadas ao estado. Isto acontece apenas uma semana depois de o Presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, ter emitido uma ordem que exige que as empresas de autocarros fretados que transportam imigrantes forneçam os manifestos dos seus passageiros às autoridades de Nova Iorque, pelo menos 32 horas antes da sua chegada. Nos últimos meses, o Texas e vários outros estados liderados por republicanos enviaram dezenas de milhares de imigrantes e requerentes de asilo em aviões e autocarros para grandes cidades com presidentes de câmara democratas, muitas vezes com pouco ou nenhum aviso prévio. A cidade de Nova Iorque recebeu mais de 14.700 recém-chegados só no último mês, disse Adams.

5. Terramoto no Japão

Pelo menos 48 pessoas morreram na sequência de um terramoto de magnitude 7,5 que atingiu a costa ocidental do Japão na segunda-feira, segundo as autoridades locais. As estradas e os edifícios ficaram danificados, os transportes e os serviços de comunicação foram interrompidos e, segundo as autoridades, mais de 45 000 famílias continuam sem eletricidade. Desde o terramoto, registaram-se pelo menos 35 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Dessas réplicas, uma foi superior a 6,0, 12 foram de 5,0 ou mais e 22 foram superiores a 4,0. Alguns sismólogos alertaram para o facto de as réplicas poderem durar meses.

ISTO ACABOU DE CHEGAR

Todos os passageiros foram evacuados do incêndio de um avião no aeroporto de TóquioUmavião da Japan Airlines que transportava centenas de passageiros incendiou-se depois de aterrar no aeroporto de Haneda, em Tóquio, hoje cedo, quando colidiu com um avião da Guarda Costeira envolvido nos esforços de socorro ao terramoto. De acordo com a companhia aérea, todos os membros da tripulação e passageiros, incluindo oito crianças com menos de dois anos de idade, foram evacuados em segurança do avião de passageiros. Uma pessoa no avião da Guarda Costeira escapou, mas cinco pessoas estão desaparecidas.

ACONTECENDO MAIS TARDE

Trump deve apelar das decisões de votação do Colorado e Maine hojeAequipe jurídica do ex-presidente Donald Trump pode estar a poucas horas de apelar das decisões no Maine e no Colorado para manter seu nome na votação das primárias republicanas de 2024. Trump foi removido da votação nesses dois estados por seu papel no motim do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. No Maine, os advogados de Trump vão contestar a decisão num tribunal estatal, enquanto a decisão do Colorado será objeto de recurso para o Supremo Tribunal dos EUA.

PEQUENO-ALMOÇO

Celebrações deAno Novo em todo o mundoAté2023! Veja as fotografias das celebrações de fogo de artifício em todo o mundo, enquanto os foliões se despediam de 2024.

Bilhete único da Powerball ganha jackpot de 842 milhões de dólaresUmúnico bilhete vendido no Michigan acertou nos seis números durante o sorteio da Powerball de segunda-feira à noite. Esta é uma forma de começar um novo ano!

Tudo o que precisa de saber sobre o College Football PlayoffOsMichigan Wolverines e os Washington Huskies avançaram para o Campeonato Nacional do College Football Playoff. Veja como assistir ao jogo do título na próxima semana.

A CNN Travel indica os melhores locais a visitarSeviajar é uma das suas resoluções, estes 24 destinos merecem um lugar na sua lista de desejos.

Megalosaurus, a primeira descoberta de dinossauroVejaum maxilar fossilizado pertencente a um Megalosaurus, o primeiro dinossauro a ser cientificamente descrito e nomeado.

O NÚMERO DE HOJE

35 dólaresÉ esteo preço da insulina para muitos americanos com diabetes, agora que um terceiro grande fabricante de medicamentos está a oferecer preços máximos e programas de poupança que reduzem o custo do medicamento. Os limites de preços foram anunciados na primavera, mas alguns só entraram em vigor a 1 de janeiro.

CITAÇÃO DE HOJE

"Decidi que agora é a altura certa."

-Rainha dinamarquesa Margrethe II, ao anunciar a sua abdicação surpresa no final deste mês, após 52 anos. A realeza de 83 anos disse que entregará o trono ao seu filho, o príncipe herdeiro Frederik, depois de enfrentar alguns problemas de saúde. Margrethe assumiu o trono em janeiro de 1972 e tornou-se a monarca mais antiga da Europa, após a morte da rainha britânica Isabel II no ano passado.

O TEMPO DE HOJE

Consulte a sua previsão local aqui>>>

E FINALMENTE ...

Omaior icebergue do mundoCom o nome deA23a, este icebergue tem mais de 1.300 pés de espessura e mais de 1.500 milhas quadradas de área - cerca de três vezes o tamanho da cidade de Nova Iorque! Assista a este vídeo para ver a sua enorme escala.

