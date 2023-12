4 resoluções simples de saúde diárias que são mais importantes do que pensa

Um ano, decidi preparar as refeições da nossa família para a semana todos os domingos. Comprei recipientes para guardar cada refeição, criei uma ementa e uma lista de compras, fui às compras e depois voltei para casa com toda a comida, só para me aperceber que estava completamente desmotivada para desistir da minha tarde de domingo a cozinhar uma semana de refeições de uma só vez. Em vez disso, decidi fazer cada refeição à medida das necessidades, como sempre fiz.

Tal como a experiência de muitas outras pessoas, a minha grande resolução falhou antes mesmo de começar.

É preciso autocontrolo e disciplina para fazer e manter mudanças nos hábitos e na rotina existentes. Quando a sua resolução envolve vários passos, um compromisso de tempo significativo ou qualquer coisa que não ofereça algum tipo de gratificação imediata, é ainda mais difícil de cumprir.

Para ajudar, partilho quatro resoluções de saúde simples que requerem um esforço diário limitado, mas que proporcionam benefícios de saúde de grande alcance - bem como alguma forma de gratificação imediata.

Estas resoluções continuam a exigir consistência diária, mas requerem apenas um esforço de um único passo com um compromisso de tempo mínimo. Considere adicionar uma ou mais delas aos seus hábitos saudáveis para 2024!

1. Passar o fio dental nos dentes diariamente

Com apenas um terço dos americanos a usar o fio dental diariamente, pode ser um dos que poderiam beneficiar da adição deste hábito à sua rotina de higiene dentária.

Demasiadas pessoas só usam fio dental quando comem pipocas ou quando sentem comida presa nos dentes, de acordo com a minha dentista, a Dra. Victoria Spindel Rubin. "Na realidade, os alimentos estão sempre a ficar presos entre os dentes. ... Se não usarmos fio dental, deixamos de limpar 40% de cada dente", disse Spindel Rubin.

Para além de combater as doenças das gengivas, Spindel Rubin salientou que o uso do fio dental está associado a uma melhor saúde do coração e a um melhor controlo da diabetes. Mas só se colhem os benefícios com a técnica correcta.

Spindel Rubin disse que a técnica adequada de uso do fio dental envolve "enrolar o fio em torno do dente e subir e descer algumas vezes para remover a placa bacteriana e o biofilme".

Não deixe que um pouco de sangue o impeça de usar o fio dental. É normal que as suas gengivas sangrem quando começa, mas diminuirão à medida que continua a usar o fio dental regularmente, de acordo com Spindel Rubin. "Se a hemorragia não parar ... consulte o seu dentista para ser avaliado quanto a doença periodontal", acrescentou.

O processo pode parecer complicado, mas o uso do fio dental leva apenas alguns minutos extras antes de dormir. Para aqueles que escovam todas as noites, mas tendem a saltar o fio dental depois, Spindel Rubin sugeriu o uso do fio dental antes da escovagem. É uma técnica de empilhamento de hábitos - realizar a nova atividade imediatamente antes do hábito enraizado junta-os de uma forma que torna mais fácil manter o novo hábito.

Onde está a gratificação imediata que mencionei? Depois de usar o fio dental com a técnica adequada, deslize a língua ao longo dos dentes e repare como eles ficam mais limpos em comparação com a escovagem. Isso é algo para sorrir!

2. Levante-se e movimente o seu corpo uma vez por hora

Tem um trabalho sedentário que o leva a estar sentado durante a maior parte do dia? O tempo que passa sentado está associado a um maior risco de cancro, doenças cardiovasculares e mortalidade por todas as causas.

A boa notícia é que um pequeno esforço para interromper a sessão prolongada com pequenos períodos de pé e movimento pode fazer uma grande diferença na sua saúde geral. Ficar de pé e movimentar-se a cada hora durante apenas cinco minutos é eficaz, de acordo com um estudo da Universidade de Columbia publicado em janeiro, que investigou a menor quantidade de atividade necessária para contrariar as implicações negativas para a saúde da posição sentada excessiva. Mesmo um minuto de caminhada a cada hora melhora a saúde, como demonstrado pela diminuição da pressão arterial nos participantes do estudo.

Para que seja mais fácil manter-se coerente com a sua resolução de se levantar de hora a hora, defina um alarme no seu telemóvel ou noutros dispositivos.

Em termos de gratificação imediata, sentir-se-á melhor mental e fisicamente quando se levantar e se esticar depois de estar sentado durante muito tempo, e o facto de praticar apenas um pouco de atividade cardiovascular pode melhorar o seu humor.

3. Expresse gratidão diariamente

É preciso apenas um pouco de esforço para encontrar razões para estar grato. E as expressões diárias de gratidão conduzem a muitos benefícios para a saúde e o bem-estar, incluindo o aumento da felicidade e a redução dos níveis de stress. Vários estudos realizados durante o auge da pandemia mostraram que a prática da gratidão tem a capacidade de reduzir o stress e melhorar o humor. As práticas de gratidão também podem diminuir a depressão e aumentar a autoestima.

Então, como é que se pratica a gratidão diariamente? Pode ser tão simples como fazer questão de agradecer a quem quer que seja que lhe dê o seu tempo e energia. Para uma maior consistência e rotina, pode manter um diário de gratidão e escrever nele, todas as noites, três coisas pelas quais se sentiu grato nesse dia. Há mais de uma década que eu e o meu marido temos um quadro de gratidão na nossa casa de banho. Todas as noites, cada um de nós escreve três coisas pelas quais se sentiu grato nesse dia.

Reconhecer que temos razões para estarmos gratos é imediatamente gratificante por si só. Todos os benefícios para a saúde são a cereja no topo do bolo.

4. Abrace mais o seu animal de estimação

Cerca de 68% das famílias americanas têm um animal de estimação, de acordo com o National Institutes of Health. Se é proprietário de um animal de estimação, conhece os efeitos positivos para a saúde que este oferece através da companhia e do apoio emocional. Os cães, em particular, também podem promover um estilo de vida ativo e alguns até detectam ataques epilépticos e a presença de cancro nos seus companheiros humanos.

Para além de simplesmente ter o seu animal de estimação em casa, passar algum tempo a interagir fisicamente com ele pode reduzir o stress e a ansiedade. Ao acariciar o seu animal de estimação, já reparou numa sensação imediata de calma e contentamento que se apodera de ambos?

Num pequeno estudo realizado com 242 estudantes universitários, os investigadores descobriram que os estudantes apresentavam maiores impactos positivos nos níveis de stress, felicidade e bem-estar quando tocavam em cães, em comparação com quando apenas os observavam, e os resultados positivos em termos de saúde mental aumentavam com a duração. A ciência confirma-o: Deve decidir fazer mais festas ao seu cão.

Salvo alergias ou outros problemas, se não tem um animal de estimação, talvez seja altura de pensar num. Os abrigos estão cheios de cães e gatos ansiosos por o encherem de benefícios para a saúde. Dito isto, acrescentar um animal de estimação ao seu agregado familiar é uma responsabilidade emocional, física e financeira importante e a longo prazo - não é uma simples resolução de Ano Novo.

Como alguém cuja família inclui cinco cães resgatados, posso atestar tanto a responsabilidade acrescida como os enormes benefícios. Nem sempre é fácil, mas vale mais do que a pena para a minha família. Certifique-se de que é a escolha certa para si e para a sua família antes de assumir o compromisso.

Fonte: edition.cnn.com