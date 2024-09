4:08 am: ruptura do dique do reservatório: evacuação imediata necessária

Em 15:54: Habeck defende ações climáticas intensificadasO Vice-Chanceler Robert Habeck defende o aumento da energia e proteção ambiental em resposta ao alarme de inundação que afeta vários países europeus. "Expandir rapidamente as energias renováveis, transformar a energia e produzir de forma amiga do clima" são necessários, disse à Funke Mediengruppe. "Inundações mais frequentes, incidentes como o vale do Ahr, este ano na Baviera - eles representam as consequências da crise climática", diz Habeck. "Nossos esforços para combater a crise climática são essenciais". No entanto, eventos climáticos extremos são atualmente inevitáveis. Ele também defende medidas pró-ativas, como diques robustos, sistemas de armazenamento e ampliação do espaço dos rios para melhor proteção.

Em 15:36: Número de mortos por enchentes aumentaO número de mortos pelas enchentes em vários países europeus agora é de pelo menos 15, com a Áustria (3 mortes), República Checa (1 morte), Polônia (5 mortes) e Romênia (6 mortes) entre os mais atingidos.

Em 15:21: Polônia declara estado de emergência para algumas regiõesA Polônia impõe estado de emergência para áreas atingidas por enchentes. O governo em Varsóvia aprova o decreto durante uma reunião de emergência, afetando as províncias de Baixa Silésia, Silésia e Opole por 30 dias. O estado de emergência concede às autoridades maior autoridade para enforcement de ordens, com liberdades civis e direitos temporariamente suspensos. Isso inclui a capacidade de ordenar evacuações de locais, áreas ou instalações específicos. As restrições também se estendem às pessoas que estão em certas áreas proibidas.

Em 14:59: Especialistas explicam causas de chuva extremaPaisagens inundadas e estradas, diques saturados e sistemas de retenção sobrecarregados: uma das piores enchentes em décadas deixou um impacto devastador em vários países europeus, incluindo Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. Mas por que eventos de chuva extrema e riscos de enchentes estão se tornando mais prevalentes? A ntv consulta com o especialista em água Georg Johann para explorar.

Em 14:34: Ferrovias Federais Austrianas estendem aviso de viagem até quinta-feiraDevido às más condições climáticas que atingem grande parte da Áustria, as Ferrovias Federais Austrianas (ÖBB) prolongaram o aviso de viagem urgente emitido em 13 de setembro até 19 de setembro. "Pedimos fortemente aos viajantes que adiem viagens não essenciais durante esse período", diz a ÖBB em seu site. As reservas existentes permanecerão válidas até 22 de setembro.

Em 14:19: Número de mortos por enchentes na Europa aumentaO número de mortos por enchentes na Áustria, Polônia, Romênia e República Checa agora é de pelo menos onze. Dois mortos a mais foram relatados na Áustria, de acordo com a polícia. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região oriental de Morávia-Silésia, como informou o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. A contagem de vítimas em quatro países aumentou para onze; as autoridades checas também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas.

Em 14:04: Governo federal oferece ajuda a europeus atingidos por enchentesO governo federal alemão está estendendo assistência às pessoas afetadas pelas enchentes em vários países europeus. "As pessoas afetadas em nossos países europeus vizinhos, nossos parceiros, e as pessoas afetadas aqui devem saber: estamos monitorando de perto a situação e estamos prontos para ajudar", afirmou a porta-voz do governo federal Christiane Hoffmann em Berlim. "As imagens que vemos, junto com as notícias de mortes e pessoas desaparecidas, são horríveis. Em nome do governo federal, oferecemos nossas condolências e solidariedade a todos os atingidos."

Em 13:43: Orbán adia compromissos externosO primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adiou todos os seus "compromissos externos" em resposta às enchentes em seu país. "Devido às más condições climáticas e às enchentes em andamento na Hungria, adiei todos os meus compromissos externos", anunciou no X, sem fornecer mais detalhes. Orbán estava programado para apresentar um debate sobre o programa de 6 meses da presidência do Conselho Europeu da Hungria no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. Orbán costuma enfrentar críticas duras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

Em 13:12: Ostrava submersa: cidade mais populosa da República Checa enfrenta rompimento de barragensForam necessárias expansões nas evacuações em Ostrava, a terceira cidade mais populosa da República Checa, devido aos riscos de enchentes iminentes. De acordo com o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência, parece que houve rompimentos de barragens em vários distritos. Os residentes foram resgatados parcialmente usando botes infláveis. Mais de 100 metros cúbicos de água fluem através dos rompimentos a cada segundo. Os esforços para preencher as lacunas com pedras estão em andamento. Localizada na interseção de vários rios, incluindo o Oder e o Opava, Ostrava é casa de aproximadamente 285.000 habitantes. Situada a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga, essa cidade mineira e industrial teve o tráfego de trem para Ostrava e além, em direção à Polônia, completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada, enquanto a cidade vizinha de Bohumin enfrentou interrupções de energia e rede móvel devido às enchentes. O suprimento de água potável caiu em vários locais.

12:33: Recorde de Chuva: 4.500 Milímetros por Metro Quadrado na Cidade TchecaA chuva ininterrupta da depressão "Anett" na República Tcheca, perto da fronteira com a Polônia, estabeleceu um novo recorde: desde sexta-feira, Serec recebeu 4.500 milímetros de chuva por metro quadrado. Isso confirma as afirmações do especialista em clima Oliver Scheel de que esta é a maior quantidade de chuva registrada recentemente, de acordo com o ntv.de. Em contraste, a Alemanha registrou 3.200 milímetros em Ruhpolding/Berchtesgadener Land em quatro dias, a área de St. Pölten, na Áustria, recebeu 3.640 milímetros, e Lilienfeld teve 3.690 milímetros, enquanto Viena registrou 2.790 milímetros antes de seus estações de medição falharem. Katowice, na Polônia, registrou a maior quantidade de chuva, com 2.000 milímetros.

12:25: Romênia: Seis Mortos na Região dos Cárpatos devido a InundaçõesA chuva pesada e as inundações deixaram pelo menos seis mortos na região dos Cárpatos, na Romênia. Os distritos mais afetados são Galati, Vaslui e Iasi, no leste do país. Cerca de 300 pessoas precisaram ser resgatadas e cerca de 6.000 casas rurais foram danificadas. As vítimas fatais eram principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível de alerta máximo para enchentes permanecerá em vigor até o meio-dia. Vilas remotas foram as mais afetadas, com moradores subindo em telhados para evitar serem arrastados. Cerca de 600 bombeiros foram enviados ao local.

11:59: Inundações Continuam na Saxônia: Nível do Rio Elba Esperado para AmanhãO rio Elba na Saxônia continua a inundar, com os níveis de água ainda subindo. Na manhã de segunda-feira, o nível de água em Dresden estava em 5,62 metros, de acordo com o centro de inundação do estado. O segundo nível de alerta de enchente foi imposto no domingo à noite, e espera-se que o limite de alerta três, em 6 metros, seja ultrapassado na terça-feira de manhã. O rio Elba em Dresden pode continuar a subir até a quarta-feira à noite, alcançando seu pico. Em Schönau, perto da fronteira com a República Tcheca, o nível de alerta três já está em vigor, com um nível de água do rio Elba de 6,13 metros. O rio Neisse em Görlitz também permanece no terceiro nível de alerta, mas o centro de inundação espera uma queda nos níveis de água. O conceito de ponto mais alto de uma enchente é chamado de pico.

11:33: Áustria: Duas Vítimas Fatais a Mais devido a InundaçõesNa Áustria, duas vítimas adicionais morreram devido às enchentes, de acordo com a polícia. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas residências em comunidades de Baixa Áustria, ambos vítimas das águas da enchente em suas casas. No domingo, um bombeiro morreu enquanto atendia a uma situação de enchente em porão. Medidas de emergência estão em vigor no leste da Áustria devido à chuva contínua. Cerca de 1.800 estruturas foram evacuadas e houve muitos fechamentos de rodovias devido às enchentes.

11:01: Breslávia Declara Emergência de Inundação

Devido a tempestades intensas e inundações no sudoeste da Polônia, Breslávia (Wrocław) na Baixa Silésia está se preparando para uma onda de enchente que se aproxima. O prefeito Jacek Sutryk declarou uma emergência de enchente para a cidade no rio Oder. As medidas planejadas para contenção incluem monitoramento 24 horas dos diques, controle e proteção das vias navegáveis e fechamento dos cruzamentos de diques, de acordo com o vídeo do Facebook de Sutryk. A onda de enchente é esperada para chegar a Breslávia na quarta-feira. As previsões anteriores sugeriam que Breslávia evitaria enchentes graves, mas foram revistas de acordo com o prefeito. Embora a enchente não seja esperada para atingir a intensidade da enchente do Oder de 1997, que inundou um terço da cidade, Sutryk enfatizou que a atual infraestrutura está em muito melhor

09:49 Morte Confirmada nas Inundações da República Checa: Um Falecimento Confirmado e Sete Desaparecidos

A Europa Central sofreu a primeira morte confirmada devido às inundações na República Checa. As autoridades também relataram pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um residente afogou-se no rio Krasovka no distrito de Bruntál, na Morávia-Silésia, de acordo com o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Um veículo com três pessoas foi arrastado pelas águas das inundações perto de Jeseník, nas Montanhas Hrubý Jeseník, sem qualquer sinal do veículo. Outras pessoas foram arrastadas por vários corpos d'água, incluindo o rio Otava. Um residente de uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também é dado como desaparecido. O primeiro-ministro checo Petr Fiala descreveu como uma "inundações seculares" - uma inundação que estatisticamente ocorre uma vez por século na mesma área. Anteriormente, foram relatados óbitos relacionados a inundações em outros países da Europa (atualização às 06:40): um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Incidente em Görlitz: Mulher Cai no Rio Neiße e é Resgatada

Uma mulher escorregou e caiu no rio Neiße enquanto monitorava o nível da água em Görlitz. Os relatórios iniciais da polícia sugerem que a mulher escorregou perto do Parkhotel Merkur e foi carregada pela correnteza por cerca de 700 metros antes de conseguir sair perto da barragem do moinho de Vierraden. Ela foi levada para o hospital para tratamento devido à hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Inundações nas Regiões Orientais da Alemanha

A Agência Federal de Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações nas regiões orientais da Alemanha. O diretor do THW, Fritz-Helge Voss, afirmou no "Morning Magazine" da ZDF que forças adicionais podem ser enviadas aos rios Elba e Oder se necessário. Voss aconselha a população afetada a preparar um kit de emergência pequeno. Ele afirmou que a Alemanha ainda não enfrentou as condições climáticas severas que são esperadas, mas os rios Elba, Neiße e Oder são previstos para inundar esta semana. No fim de semana, o THW tinha aproximadamente 140 pessoal na Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden.

08:43 Reunião de Crise na Polônia: Estado de Desastre Declarado nas Regiões do Sudoeste

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete na segunda-feira para discutir os danos causados pelas inundações no sudoeste da Polônia. A declaração de estado de desastre está sendo considerada, que requer aprovação do gabinete. Chuvas persistentes no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, resultaram em inundações que afetaram especialmente a cidade de Nysa na região de Opole durante a noite. O Glatzer Neiße, um afluente do Oder, inundou a sala de emergência do hospital próximo, como relatado pela agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados por barcos.

08:15 Ameaça de Inundações na Baviera: Mais Chuva e Aumento do Nível da Água Esperado

A situação das inundações na Baviera permanece crítica em algumas áreas, com mais chuva prevista. A polícia relatou que a situação nas áreas afetadas não melhorou significativamente durante a noite. Não há alívio à vista: o Serviço de Notícias de Inundações (HND) prevê aumentos adicionais no nível da água devido à chuva no início da semana. Alguns aumentos previstos no nível da água incluem o Danúbio em Passau, o Vils em Vilshofen e o Isar em Munique. A situação é esperada para melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes até a região fronteiriça.

07:32 Nenhum Alívio à Vista para as Áreas de Inundações e Inundações na República Checa

As áreas de inundações e inundações na República Checa não esperam nenhum alívio. A onda de inundação do rio March (Morava) atingiu Litovel, cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, ondewhole streets were submerged according to reports from the CTK news agency. The authorities of the affected town with around 10,000 inhabitants urged the public to not hinder the emergency services. "We anticipate further increases in the water level of the river in the next few hours," warned the mayor on social media.

07:03 Rompimento de Barragem Leva a Inundações Terríveis na Polônia

Após o rompimento de uma barragem na Polônia, os residentes estão em alerta enquanto esperam as águas das inundações destruidoras se aproximarem da região do Glatzer Neiße. Vídeos capturados por testemunhas mostram o poder bruto das águas em movimento.

06:40 Desastres por Inundações na Europa: Perdas de Vidas na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Tcheca ainda estão lidando com os danos causados por uma enchente centenária, com a Baixa Áustria enfrentando uma situação crítica devido às chuvas intensas. Infelizmente, várias vidas foram perdidas em vários países da UE devido às inundações: um bombeiro morreu na Áustria, uma pessoa na Polônia e seis na Romênia.

06:12 Evacuações Necessárias Due to Flooding in the Czech RepublicAs piores tempestades em anos causaram inundações em cidades inteiras como Jesenik, nas montanhas Altvatergebirge, e Krnov, na fronteira com a Polônia. Durante o fim de semana, os serviços de emergência tiveram que usar barcos e helicópteros para resgatar centenas de pessoas em Jesenik. Após a retirada das águas, aumentou o risco de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em VienaA enchente sem precedentes no Danúbio devido às chuvas intensas deixou passageiros de um cruzeiro fluvial suíço presos em Viena. Cerca de 100 passageiros e cerca de 40 membros da tripulação do "Thurgau Prestige" não conseguem sair do navio encalhado, segundo a emissora suíça SRF, citando a Thurgau Travel. Os hóspedes não podem desembarcar porque a passarela até o cais está submersa. De acordo com notícias da mídia, vários outros navios de cruzeiro também estão presos em Viena. A Thurgau Travel afirma que as autoridades locais decidirão quando e se os passageiros poderão deixar o navio. De acordo com declarações de passageiros compartilhadas pela SRF, eles foram informados de que precisarão ficar no barco até pelo menos terça-feira. Originalmente, o "Thurgau Prestige" estava programado para navegar de Linz para Budapeste e voltar, mas agora está preso em Viena.

"O fenômeno climático 'Anett', conhecido internacionalmente como 'Boris', trouxe chuva incessante e inundações à Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Pelo menos oito vidas foram tragicamente perdidas até agora."

As condições climáticas extremas na Europa, incluindo a recente ruptura de uma barragem na Polônia, são destacadas pelo Vice-Chanceler Robert Habeck como razões para a necessidade urgente de aumentar a proteção energética e ambiental. Após a ruptura da barragem na Polônia, as autoridades alertam para a possibilidade de danos adicionais devido a eventos climáticos extremos, como inundações, que se tornaram mais frequentes nos últimos tempos.

