3,4 mil milhões de dólares de arte num cantinho da Suíça

Conta com cerca de 300 galerias internacionais dos cinco continentes e um valor de arte de cerca de 3,4 mil milhões de dólares. E se for como no ano passado, atrairá uma multidão de mais de 92.000 pessoas ao longo da semana do evento.

Quem está por dentro do assunto sabe que, quando as portas se abrem ao público, a maior parte das obras já foi vendida; nos dias que antecedem a abertura oficial, os coleccionadores mais empenhados, munidos de crachás VIP, apanham obras de arte de cem mil a vários milhões de dólares como se fossem doces. Para todos os outros, os stands de exposição são um retrato do melhor da arte moderna e contemporânea.

A primeira coisa que verá ao entrar no recinto de exposições concebido por Herzog & de Meuron(uma maravilha revestida a alumínio) é o sector Unlimited da Art Basel, que a feira descreve como uma "plataforma para projectos que transcendem as limitações de um stand de exposição de arte clássico". Por outras palavras, é onde se encontra tudo o que é enorme, imersivo e digno de ser visto no Instagram neste momento.

Mesmo em frente à entrada, o artista berlinense Julius von Bismarck circula por um quarto improvisado, enfiando-se na cama e, por vezes, levantando-se para se sentar à secretária e beber um copo de vinho tinto. A arte desta performance, que de outra forma seria mundana, é o facto de estar a acontecer nas encostas de uma tigela gigante de betão giratória, onde as forças centrífugas são tudo o que mantém a mobília no lugar.

"Qual é a sua cura para o enjoo?", perguntámos ao artista.

"É melhor focar os olhos num só lugar", disse ele. "De preferência, algo dentro da tigela."

Noutra parte da sala de exposições da Unlimited, há projecções de filmes de artistas como Ed Atkins, Sarah Morris e Wu Tsang. O fotógrafo Ryan McGinley colou 500 imagens nas paredes e nos tectos de uma sala para criar "YEARBOOK", uma colagem abrangente, em tons pop, de jovens sensuais nus.

O artista escocês David Shrigley instalou um círculo de cadeiras e cavaletes para que os visitantes se pudessem sentar e desenhar "Life Model", uma escultura de três metros de altura, semelhante a um Pinóquio nu, que pisca os olhos e urina intermitentemente.

Apesar da impressionante variedade da Unlimited, o principal pilar da Art Basel é o sector das Galerias, onde 223 expositores mostram obras dos séculos XX e XXI que vão da pintura e escultura ao vídeo e ao digital. É aqui que se encontram as obras de tamanho mais modesto de artistas contemporâneos de primeira linha; os Picassos; os Giacomettis; e outros grandes vendedores.

Outros sectores incluem o Parcours, obras de grande escala, específicas do local, instaladas em torno da histórica Münsterplatz; Statements, um espaço para artistas emergentes; e Feature, onde os stands são apresentações com curadoria de artistas ou temas individuais.

Fora da feira, a arte em Basileia é abundante.

Para além das veneráveis instituições permanentes da cidade (Paul Gaugin e Marlene Dumas na Fondation Beyeler, bem como Anicka Yi e Bernard Tschumi na Kunsthalle Basel são visitas obrigatórias), há uma miríade de feiras e instalações satélite que surgiram por toda a cidade. Há a Volta e a Liste, duas feiras dedicadas à arte nova e emergente, para não falar da Design Miami/Basel, a feira irmã da Art Basel. Aqui, o foco é a arte funcional.

No rés do chão, a Design at Large é um levantamento arquitetónico de habitações históricas e vanguardistas, que inclui obras do icónico Jean Prouvé e do contemporâneo Atelier Van Lieshout. No andar de cima, não faltam clássicos do design francês e escandinavo de meados do século, além de novas invenções de ficção científica. A apresentação inaugural do Designer do Futuro da Swarovski apresenta os jovens talentos do Studio Swine, Tomás Alonso e Elaine Yan Ling Ng, cujo trabalho brinca com temas de luz e espaço exterior.

O fabricante suíço de relógios de luxo Audemars Piguet lançou uma nova série de encomendas de artistas que terá lugar em todas as edições da Art Basel. Robin Meier, um compositor-artista híbrido, apresentou um ambiente vivo: um ecossistema de LEDs intermitentes, plantas e instrumentos científicos numa tenda hermeticamente fechada, montada nas traseiras da galeria Volkshaus. A sinfonia de luz e som que se seguiu - gravações de críquete, metrónomos e vibrações subtis - estimula os pirilampos que circulam etéricamente pelo interior, criando uma experiência surrealista para o espetador. Depois de uma semana de grande impacto e sobrecarga sensorial, este pode ser o destino perfeito para um momento de paz e sossego.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com