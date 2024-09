21:12 Crítica à Guerra: O Russo deve enfrentar prisão após pesquisa de rua

Devido à críticas sobre o ataque da Rússia à Ucrânia em uma pesquisa de rua, um residente russo em Moscou recebeu uma sentença de cinco anos de prisão por trabalho forçado. De acordo com relatórios da agência de notícias do governo russo TASS, o réu de 38 anos admitiu culpa por "desacreditar o exército" no final de abril. Ele foi inicialmente condenado a cinco anos de trabalho forçado, mas permaneceu livre. No entanto, a acusação recorreu e solicitou uma punição mais severa. O tribunal de Moscou agora decidiu que Yuri Kochov, de 38 anos, deve cumprir cinco anos em um campo de trabalho forçado. Segundo TASS, ele foi preso e levado da sala do tribunal.

20:23 Ucrânia: Armazéns de munição russos perto de Mariupol supostamente destruídosO exército ucraniano afirma ter destruído vários armazéns de munição das forças russas nas terras ocupadas da Ucrânia. Como anunciado pelo comando naval em Kyiv, a inteligência descobriu os armazéns perto da cidade portuária de Mariupol, que foram então atacados e destruídos com foguetes. Tonéis de munição foram supostamente destruídos no processo. No entanto, essas afirmações não podem ser verificadas independentemente.

19:36 Itália entregará sistema de defesa aérea avançado à Ucrânia em setembroA Itália entregará um segundo sistema de mísseis antiaéreos SAMP/T à Ucrânia neste mês, anunciou o ministro da Defesa Guido Crosetto em Roma. O sistema é capaz de rastrear vários alvos simultaneamente e interceptar dez. É o único sistema produzido na Europa que pode interceptar mísseis balísticos.

19:02 Relato: 38.000 soldados russos envolvidos em contraofensiva em KurskDe acordo com um relato, a Rússia está usando cerca de 38.000 soldados em sua contraofensiva na região fronteiriça de Kursk. O "Financial Times" relata isso, citando um oficial de inteligência ucraniano de alto escalão. Alguns dos soldados foram retirados da parte sul da Ucrânia para essa operação. Até agora, os contra-ataques "ainda não são em grande escala". De acordo com a fonte, a Rússia deve deployar mais de suas brigadas bem treinadas para alcançar maior sucesso. Recentemente, o presidente ucraniano Selenskyj havia falado da necessidade de 100.000 soldados russos para repelir completamente a contraofensiva ucraniana em Kursk.

18:22 Ucranianos supostamente interceptam refugiados tentando fugir para a Moldávia no rio DniesterDepois de mais de dois anos de guerra, o exército ucraniano precisa urgentemente de novos recrutas. No entanto, muitos homens estão tentando escapar do serviço militar ao fugir para países vizinhos como a Moldávia. Eles são supostamente interceptados no rio Dniester.

17:44 O mistério dos aviões russos cobertos com pneus pode ter sido resolvidoNo final do verão de 2023, as forças armadas da Rússia began a cobrir alguns de seus aviões militares com pneus de carro. O motivo disso permaneceu desconhecido por muito tempo. Agora, um membro de alto escalão do exército dos EUA pode ter fornecido a resposta para esse mistério. De acordo com Shuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos Estados Unidos, a medida é destinada a confundir o alvo dos mísseis modernos. "Se você colocar pneus nas asas, muitos modelos de visão por computador têm dificuldade em reconhecer que é um avião", disse Moore em uma rodada de discussão do think tank americano Center for Strategic and International Studies (CSIS). Anteriormente, especulava-se que os pneus poderiam fornecer proteção adicional contra drones kamikaze.

16:56 Forças russas supostamente explodem mina de carvão ucraniana em WuhledarAs forças russas avançam na cidade mineira ucraniana de Wuhledar, onde supostamente destruíram uma das maiores minas de carvão do país. Vídeos mostram a explosão e o subsequente desabamento da torre acima do poço principal da mina. Acredita-se que mais de 150 milhões de toneladas de carvão estejam armazenadas no veio.

16:19 Ministro da Defesa alemão vê aumento dos gastos com defesa como um "desafio"Após a criação de um fundo especial de 100 bilhões de euros, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius vê a necessidade de financiamento adicional para o futuro financiamento da Bundeswehr. "O fundo especial será completamente utilizado até o final do ano", diz o ministro do SPD após uma visita às tropas em Saarlouis. "E então veremos de onde vem mais dinheiro." Pistorius se refere ao fato de que cerca de 80 bilhões de euros estão previstos no planejamento financeiro do governo federal para o ano de 2028. "Eu assumo isso como base, porque teremos que encontrar financiamento adicional para aquisições e infraestrutura até então." Ele acrescenta: "Isso permanece um grande desafio central."

15:51 Ucrânia supostamente ataca edifícios residenciais em BelgorodA Ucrânia continua seus ataques em cidades russas e alvo Belgorod perto da fronteira compartilhada. Vários carros e um edifício residencial supostamente estão completamente queimados, enquanto outros estão danificados. Oito pessoas supostamente ficaram feridas.

15:14 Navios chineses supostamente chegam a Vladivostok no Extremo Oriente russo para exercícios militares conjuntosApós o anúncio de um exercício militar conjunto, dois navios chineses supostamente chegaram a Vladivostok no Extremo Oriente russo, de acordo com relatórios russos. "Por convite da guarda de fronteira russa", dois navios da guarda costeira chinesa estarão em Vladivostok até sexta-feira, explica o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O exercício visa "profundar a cooperação estratégica entre os militares chinês e russo", diz Pequim. Assim, forças navais e aéreas de ambos os países participarão de exercícios como "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico ao largo da costa russa. A China também participará do exercício estratégico "Ocean-2024" da Rússia.

14:39 Baerbock Avisa: Se a Ucrânia Cai, a Moldávia Também Correrá RiscosDe acordo com a Chanceler do Exterior, Annalena Baerbock, o apoio à Ucrânia é crucial para a sobrevivência de seu vizinho, a República da Moldávia. Ela fez essa declaração durante uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital, Chisinau. Baerbock destacou que qualquer ação para apoiar a Ucrânia também ajuda a estabilizar a situação na Moldávia. Os moradores locais estão preocupados com a ideia de que, se a Ucrânia sucumbir, a Moldávia pode seguir o mesmo caminho.

13:56 Ucrânia: 97 Trabalhadores de Resgate Mortos Desde a Invasão RussaDesde a invasão em grande escala da Rússia, 97 trabalhadores de resgate do serviço de resgate do estado ucraniano perderam a vida. Eles compartilharam essa informação com o site de notícias Ukrinform durante uma entrevista. Como resultado, cerca de 395 trabalhadores de resgate ficaram feridos enquanto estavam em serviço. Hoje, a Ucrânia comemora o "Dia dos Salvadores".

13:44 Jornal dos EUA: Rússia e Ucrânia Perderam Mais de Um Milhão de SoldadosDe acordo com investigações feitas pelo jornal dos EUA "Wall Street Journal", ambas as partes sofreram baixas significativas no ataque da Rússia à Ucrânia. As tropas ucranianas supostamente sofreram aproximadamente 80.000 mortes e 400.000 feridos, enquanto o jornal se refere a uma estimativa confidencial para isso. As agências de inteligência ocidentais estimam que a Rússia perdeu cerca de 600.000 soldados - 200.000 dos quais foram mortos, e outros 400.000 ficaram feridos. Nem Kiev nem Moscou divulgaram oficialmente suas próprias baixas.

13:21 Munz: Rússia Recruta Soldados para Aumentar a Força do Exército Além da Guerra na UcrâniaDe acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz, a Rússia aumentou seu exército ao recrutar outros 1,5 milhão de soldados por decreto. Esse movimento indica algo maior do que apenas o conflito na Ucrânia.

12:55 Kremlin Justifica Ampliação do Exército Devido às Ameaças que Aumentam nas FronteirasO Kremlin explicou seus planos de ampliar seu exército para se tornar a segunda maior do mundo devido às ameaças que aumentam em suas fronteiras. "Essas ameaças vêm da periferia de nossas fronteiras", explicou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma ligação com repórteres. Ele afirmou que as tensões nas fronteiras ocidentais e a instabilidade nas fronteiras orientais são fatores contribuintes, razão pela qual são necessárias respostas adequadas. O presidente Vladimir Putin ordenou que o tamanho regular do exército russo seja aumentado em 180.000 soldados, tornando-o o segundo maior do mundo depois da China.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Dois Terços se Oposicionam à Entrega de Mísseis de Alcance Longo a KyivO governo ucraniano planeja atingir a logística militar da Rússia ao atacar aeroportos militares, centros de comando e infraestrutura. Na última RTL/ntv Trendbarometer, 64% dos respondentes se opõem à entrega de armamentos ocidentais que poderiam atingir áreas profundas dentro da Rússia. Apenas 28% dos respondentes apoiam essas armas. Uma base de apoiadores existe apenas entre os apoiadores dos Verdes (53%) e do FDP (58%). A oposição é maior entre os apoiadores do SPD (61%) e do CDU/CSU (61%). Os apoiadores do AfD (0%) e do BSW (4%) são os menos supportive, e a rejeição é significativamente mais pronunciada no leste (83%) do que no oeste (61%).

11:49 Routt Suspeito de Desejar Matar Putin e Kim Jong-Un em 2022Ryan Wesley Routt, suspeito de tentativa de assassinato de Donald Trump, supostamente expressou o desejo de eliminar tanto Vladimir Putin quanto Kim Jong-Un em 2022, de acordo com o "Wall Street Journal". A fonte para essa afirmação é uma enfermeira, Chelsea Walsh, que trabalhou na Ucrânia na época e encontrou Routt várias vezes. Walsh descreveu-o como o "americano mais perigoso" que ela encontrou durante seu tempo em Kyiv. Ele supostamente também procurou se juntar a brigadas voluntárias ucranianas e lutar ao lado de suas forças.

11:18 Documentário "Russen im Krieg" será Exibido no Festival de Cinema de Toronto Após Adiamento

Despite earlier threats, the controversial documentary "Russen im Krieg" will now be shown at the Toronto International Film Festival. Citing significant dangers, organizers initially decided to withhold the film from the festival. The Russian-Canadian director, Anastasia Trofimova, spent several months among Russian troops at the front in Ukraine. The Ukrainian ambassador to Canada voiced concerns, arguing that the festival is facilitating Russian propaganda by presenting the film.

10:51 Embaixador Russo Cauteloso Sobre Negociações de Paz

O embaixador russo em Berlim, Sergey Nechaev, expressou dúvidas sobre potenciais negociações para resolver o conflito na Ucrânia. Em uma entrevista à Deutschlandfunk, Nechaev enfatizou a necessidade de um plano de paz antes que a Rússia pudesse analisar sua alinhamento com suas visões. Nechaev fez esses comentários em resposta às declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, que expressou o desejo de acelerar os esforços em direção a uma resolução pacífica. "Definitivamente haverá outra conferência de paz", disse Scholz, confirmando seu apoio à posição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre o envolvimento da Rússia.

A empresa de energia ucraniana, Naftogaz, está ampliando suas colaborações com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para garantir o fornecimento de energia. Especialistas alertam que os numerosos ataques aéreos russos à infraestrutura vital poderiam resultar em um inverno severo para os ucranianos, marcado por apagões generalizados, falhas no aquecimento e racionamento de água. O PNUD ajudará a Ucrânia a mitigar interrupções no suprimento à população, incluindo o uso de geradores a gás.

09:55 Apagão Afeta 280.000 Pessoas em Sumy Após Ataque de Drone

09:28 Ucrânia: Forças Russas Executam Prisioneiro de Guerra

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano confirmou que forças russas executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, com as mãos amarradas com fita adesiva. A brutalidade e sede de violência dos russos é impressionante, concluiu um especialista ucraniano. Hoje, uma fotografia do soldado morto, com a inscrição "Pelo Kursk" na espada usada na execução, foi compartilhada nas redes sociais. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova disseminam imagens de soldados ucranianos que conseguiram escapar da captivity russa.

09:02 Comandante Checheno Comenta sobre a Ofensiva do Kursk

Quando Kyiv lançou uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow exsudava otimismo em seu canal do Telegram, expressando tranquilidade, indulgência em pipoca e antecipação para assistir às tropas ucranianas aniquilarem o inimigo no primeiro dia de avanço. Desde então, Alaudinow emergiu como o principal comentarista da ofensiva do Kursk, com a mídia russa transmitindo seus pronunciamentos. Uma tal visibilidade na mídia pressupõe aprovação dos mais altos escalões, concordam especialistas consultados pela agência de notícias AFP. Assim como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de uma liberdade de expressão sem precedentes. Alguns até o imaginam como um possível sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha Oferece 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia

A Alemanha está concedendo à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno, anunciou a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock durante sua visita à República da Moldávia em Chisinau. "Claramente, o outono está chegando, e o inverno está logo ali", disse Baerbock antes de uma reunião na Plataforma de Parceria da Moldávia na capital do antigo republicano soviético. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida cotidiana o mais difícil possível para as pessoas na Ucrânia.

08:01 Rússia Ataca Instalações de Energia na Sumy pelo Ar

A Ucrânia documenta outro ataque significativo de drones da Rússia. A defesa aérea neutraliza 34 dos 51 drones russos durante a noite, relata a força aérea. Os ataques de drones foram ativos em cinco regiões. De acordo com as autoridades locais, as instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram alvo. Um total de 16 drones russos foram interceptados lá, e infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, foi mudada para sistemas de energia de emergência. Equipes de reparo estão atualmente em trabalho.

07:37 Rússia Sofre 1.020 Vítimas desde Ontem

De acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortes e feridos, desde ontem. Isso acrescenta ao total de perdas russas desde o início da invasão em fevereiro de 2022, que soma 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques foram danificados ou destruídos, além de seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Ucrânia Alvo do Aeroporto Militar Russo

Durante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, na região de Saratov, foi atacado por drones de ataque ucranianos, segundo o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", com gravações de áudio de explosões. De acordo com o relatório, bombardeiros estratégicos equipados com mísseis estão estacionados no campo de aviação e são utilizados pela Rússia em ataques contra cidades ucranianas.

06:35 Secretário-Geral da NATO Bem-Vindo ao Discurso sobre Armas de Alcance Longo

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que está saindo, recebe com bons olhos o discurso internacional dos últimos dias sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia dispare armas ocidentais de alcance longo em território russo. "A decisão cabe a cada aliado, mas é crucial que trabalhemos juntos nesses assuntos, como fazemos", disse Stoltenberg à rádio britânica LBC. A Ucrânia tem solicitado continuamente essa autorização de seus aliados para atacar centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos. Quanto ao medo de uma escalada do conflito, Stoltenberg afirmou: "No entanto, ainda mantenho que o maior risco para nós é que o Putin triunfe na Ucrânia".

06:13 Facebook e WhatsApp Proíbem Propagandas Russas

A Meta, empresa-mãe do Facebook, está proibindo a disseminação de propagandas estatais russas através de mídias como o canal de TV RT em todo o mundo. O RT (antigo Russia Today) e organizações associadas serão proibidas das plataformas da Meta, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. O RT já foi bloqueado na UE desde a primavera de 2022, devido a campanhas de desinformação em torno da invasão russa da Ucrânia. Para mais detalhes:

01:53 Lukashenko Concede Amnistia a 37 Presos em Belarus

O líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu amnistia a 37 indivíduos. A Presidência em Minsk revela que esses são indivíduos que foram condenados por "radicalismo" - um rótulo frequentemente usado na Bielorrússia para alvo de críticos do governo. Entre os amnistiados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não há detalhes sobre as identidades dos 37 indivíduos que receberam a amnistia. Nos últimos dois meses, a Bielorrússia tem perdoado habitualmente prisioneiros que foram presos por protestar contra o regime. No meio de agosto, Lukashenko perdoou 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 no início de setembro. Em cada um desses casos, o presidente reiterou que os prisioneiros demonstraram arrependimento e buscaram perdão.

11:49 Relatório da ONU: Direitos Humanos na Rússia DeteriorandoA situação dos direitos humanos na Rússia está piorando, de acordo com um relatório da ONU. "Agora existe um sistema sistemático, apoiado pelo Estado, de violações de direitos humanos", afirma o relatório. A búlgara Mariana Katzarova, nomeada como Relatora Especial da ONU sobre a situação na Rússia em 2023, apresentou este relatório. O sistema, segundo o relatório, visa reprimir a sociedade civil e a oposição política. Críticos do conflito da Rússia com a Ucrânia e dissidentes estão sendo perseguidos com mais severidade. Katzarova estima que pelo menos 1372 indivíduos estão atualmente cumprindo prisão por motivos políticos. Eles incluem ativistas de direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra, que foram acusados ​​falsamente e condenados a longas prisões. Eles são submetidos a tortura enquanto estão sob custódia. Prisioneiros políticos estão detidos em celas de isolamento, enquanto outros são forçados a serem internados em clínicas de saúde mental. O número real pode ser maior, revelou um membro da equipe.

21:44 Suécia pode liderar presença planejada da NATO na FinlândiaA NATO está considerando a estabelecimento de uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente assumindo um papel de liderança. Isso envolveria uma arranjo de forças terrestres multinacionais da NATO, conhecido como Forças Terrestres Avançadas (FTA), semelhante àquelas em outros países da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson expressou orgulho por ter sido selecionado pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença. Ele afirmou que essa presença fortaleceria a segurança de toda a aliança da NATO.

