2022 Preakness Stakes: Tudo o que você precisa saber sobre a joia do meio na Triple Crown

Felizmente, a hora de partida das 7:01 p.m. ET não será no pico do calor do dia, mas ainda assim será bastante quente.

A temperatura prevista para o início da corrida é de 91 graus. Esta temperatura será alguns graus abaixo da temperatura máxima prevista para o dia, que deverá atingir os 94 graus - 18 graus acima do normal.

O calor extremo significa que a aclimatação pode ser um problema. O calor no início da época afecta mais as pessoas porque os seus corpos ainda não estão habituados a ele, de acordo com a equipa meteorológica da CNN.

O vencedor do Kentucky Derby, Rich Strike, não participará na corrida de sábado. O proprietário do cavalo, Rick Dawson, disse que, embora a corrida fosse tentadora, não se enquadrava nos seus planos, o que significa que este ano não haverá vencedor da cobiçada Tripla Coroa das corridas de cavalos, um feito que também inclui o Belmont Stakes.

Na ausência de Rich Strike, nove cavalos alinharão para competir pelo prestigiado prémio e todos os concorrentes se inspirarão num resultado surpreendente no Derby deste ano.

O treinador de cavalos do Hall da Fama, Bob Baffert, também faltará ao Preakness, depois de ter perdido o Kentucky Derby deste ano.

Em fevereiro, foi suspenso pela Kentucky Horse Racing Commission (KHRC) durante 90 dias, depois de a vitória de Medina Spirit no Kentucky Derby de 2021 ter sido desqualificada. O cavalo falhou um teste de drogas depois de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar no Derby.

Baffert apelou da decisão do KHRC, mas o Tribunal de Apelações do Kentucky negou sua moção de alívio de emergência em 1º de abril. A sua suspensão começou a 4 de abril.

O lendário treinador não poderá participar no Preakness devido ao estatuto de "reciprocidade" de Maryland.

A quem assistir

Rich Strike surpreendeu quase toda a gente quando ganhou o Derby com as maiores probabilidades de qualquer outro cavalo na corrida - 80/1.

O segundo colocado naquele dia foi Epicenter e o cavalo está de volta como favorito para a joia do meio da Tríplice Coroa.

O treinador de Epicenter, Steve Asmussen, é o mais bem sucedido na história das corridas de cavalos da América do Norte e vai querer compensar a desilusão do Kentucky Derby.

Curiosamente, Fenwick é considerado o maior outsider do Preakness Stakes deste ano - a 50/1 - mas os apostadores podem muito bem ser tentados a apoiar o long-shot da corrida desta vez.

O treinador de Fenwick, Kevin McKathan, diz que acha que o seu cavalo pode ser "especial" e não está a excluir outro resultado surpresa contra os nomes mais estabelecidos no campo.

Toda a gente pensa: "Este é um verdadeiro desporto para os ricos e famosos", disse McKathan, segundo a Associated Press.

"Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Basta ter um bom cavalo para os vencer a todos.

"Esse cavalo não faz ideia. Ele não faz ideia de quanto custou. Não faz ideia de quem é o dono daquele gajo. Ele não faz ideia do tipo de avião em que eles voaram para cá. Eles não sabem."

Secret Oath e Early Voting são outros dois cavalos que, juntamente com Epicenter, compõem a lista de favoritos.

Como assistir

O Preakness Stakes será transmitido nos EUA pela NBC, pelo site da NBC e pelo seu aplicativo.

