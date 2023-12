2022 Kentucky Derby: Tudo o que você precisa saber sobre os 'Melhores dois minutos no esporte'

Medina Spirit cruzou a linha de meta em primeiro lugar em 2021, mas o cavalo testou mais tarde positivo para uma substância proibida, o que significa que o resultado foi anulado.

O treinador do cavalo, Bob Baffert, foi subsequentemente banido por dois anos de Churchill Downs e o segundo classificado inicial, Mandaloun, foi anunciado vencedor da corrida.

Mais tarde, Baffert fez uma longa declaração, alegando que uma pomada utilizada para tratar a dermatite pode ter causado o teste positivo.

O episódio, que sofreu uma nova reviravolta após a morte inesperada de Medina Spirit em dezembro, continua a ensombrar o espetáculo que se realizou pela primeira vez em 1875, mas o Derby está empenhado em deixar a controvérsia no passado.

Sem Baffert, que venceu a corrida por seis vezes, um recorde, o campo está aberto para o que promete ser uma competição emocionante.

Apelidado de "Greatest Two Minutes in Sports" (os maiores dois minutos do desporto) - uma alusão ao seu tempo aproximado de corrida - o Derby é a primeira corrida da cobiçada Triple Crown das corridas de cavalos dos EUA, que também inclui o Preakness Stakes e o Belmont Stakes.

Justify - treinado por Baffert - foi o último cavalo a vencer as três corridas, em 2018.

A quem assistir

Apesar de Baffert ter sido banido da corrida, dois dos seus antigos cavalos têm boas hipóteses de sucesso.

Messier e Taiba estão entre os candidatos, tendo sido passados para o antigo assistente de Baffert, Tim Yakteen, que tem estado a treinar os cavalos para a corrida deste fim de semana há pouco mais de um mês.

Yakteen diz que não teve qualquer comunicação com Baffert na preparação para a corrida, mas tem enfrentado uma atenção acrescida, com alguns a argumentarem que estes são os cavalos do treinador de 69 anos, exceto no nome.

"Vou ser honesto, não sabia que ia ser assim, mas nunca teria hesitado", disse Yakteen aos jornalistas quando lhe perguntaram se tinha hesitado em levar os cavalos para o seu estábulo.

No entanto, Epicenter e Zandon parecem ser as duas escolhas de destaque a caminho da corrida, com ambos os cavalos a ostentarem um grande potencial.

O treinador de Epicenter, Steve Asmussen, é o mais bem-sucedido na história das corridas de cavalos norte-americanas, mas não conseguiu vencer o Derby em todas as suas 23 tentativas.

Zandon, por sua vez, vem de um desempenho impressionante da última vez, que o estabeleceu como o favorito da corrida.

Como assistir

O Derby será transmitido nos EUA pela NBC, pelo site da NBC e pela sua aplicação, com cobertura de todas as corridas de sábado a partir do meio-dia.

A corrida icónica tem início marcado para as 18:57 ET.

