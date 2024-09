19:32 Osatschuk discute as potenciais implicações da liberação de armas: "Um passo significativo para a conclusão do conflito da guerra de agressão"

19:06 Zelensky Estende Convite para Cúpula da Paz à Rússia na Suiça - Resultado Incerto

Segundo o Presidente da Ucrânia, Zelensky, a Rússia recebeu um convite para participar da próxima cúpula da paz na Suíça em novembro, de acordo com "Le Monde". Tanto Kyiv quanto os aliados ocidentais têm expressado consistentemente sua disposição para a participação de Moscou. No entanto, a probabilidade de acordo da Rússia permanece incerta. Representantes de alto escalão continuam a rejeitar isso, e Moscou insiste em alcançar todos os seus objetivos de guerra na Ucrânia ou estabelecer termos ou pré-requisitos de paz prejudiciais que efetivamente equivalem a um ditado para a Ucrânia.

18:40 Mantendo Baixa em Ameaças do Kremlin: "Ignore Demais o Bluster de Putin"Após o lançamento de armas de longo alcance para a Ucrânia, Vladimir Putin emitiu ameaças ao Ocidente. O analista de segurança Nico Lange vê "táticas psicológicas típicas" nessas declarações. No entanto, Lange fica surpreso com a interpretação dos últimos comentários do Chanceler alemão.

18:07 UE Planeja Novas Sanções contra Irã por Rumores de Transferência de Mísseis para RússiaApós especulações de que o Irã está transferindo mísseis para a Rússia, os 27 Estados-membros da UE estão planeando novas sanções contra Teerã. "A União Europeia já advertiu repetidamente o Irã contra o envio de mísseis para a Rússia", menciona um comunicado à imprensa. A transferência representa uma ameaça direta à segurança e significa uma escalada significativa. Uma resposta rápida e abrangente será tomada, incluindo medidas restritivas para o setor da aviação iraniana. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha afirma que a Alemanha está ativamente consultando seus parceiros europeus e internacionais sobre a imposição de novas sanções, incluindo o setor da aviação - como possíveis proibições de voo ou pouso.

17:25 Ex-Ministro das Relações Exteriores da Rússia Kozyrev Avisa sobre Ações Mais Agressivas de Putin - "Objetivo é Humilhação"O ex-Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Kozyrev, alerta o Ocidente sobre a agressão russa prevista. "Se for recompensado na Ucrânia, Putin, convencido da impotência e covardia da NATO, atacará estados da NATO no Báltico muito antes de poder obter quaisquer garantias da NATO", escreve Kozyrev, que ocupou o cargo de 1990 a 1996 e apoia o Ocidente, no X. "O objetivo de Putin não é apenas uma parte, mas antes a humilhação e o desrespeito dos EUA e da NATO".

17:04 Debate sobre Entrega do Taurus Reacendido: Políticos da Coligação Advogam por Armas de Longo Alcance para a Ucrânia

Políticos dos partidos da coligação estão advogando pela permissão à Ucrânia para utilizar armas de longo alcance para atingir locais na Rússia. "Devemos permitir que a Ucrânia, junto com outros países europeus, o Reino Unido e os EUA, destruam alvos militares no território russo", diz a política do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, de acordo com "Der Spiegel". Ela acrescenta: "Isso também significa que a Alemanha finalmente deve fornecer o Taurus. Afinal, o Taurus foi projetado especificamente para neutralizar alvos militares antes que eles possam lançar ataques pesados". O político do Partido Verde, Toni Hofreiter, compartilha esses sentimentos. "O uso de armas de longo alcance para combater bases de lançamento russas é indispensável para a eficiente reconstrução de instalações energéticas danificadas", comenta ele.

16:35 Batalhas Intensas em Kurachove - Ucrânia Registra Ataques Massivos

As forças russas estão relatando um aumento nos ataques perto da cidade disputada de Kurachove, no leste da Ucrânia, com alguns dos maiores combates deste mês, de acordo com o governo de Kyiv. Simultaneamente, as tropas russas estão avançando em direção à cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilômetros ao norte de Kurachove, numa tentativa de estabelecer novas linhas de frente, desestabilizar a logística ucraniana e tomar o controle do resto da região de Donetsk Oriental. O exército ucraniano relata ter repelido 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, elogia suas tropas por terem mantido com sucesso suas posições em Pokrovsk e Kurachove, descrevendo estas como as duas seções mais desafiadoras na frente oriental.

15:56 Ataques Ucranianos a 1.900 Quilômetros da Fronteira? Região Russa Fecha Espaço Aéreo

As autoridades da região russa do norte de Murmansk citam uma ameaça de drones ucranianos como a razão para fechar novamente o espaço aéreo, de acordo com o Governador Andrei Chibis no Telegram. A região fica a cerca de 1.900 quilômetros de distância da Ucrânia. A Agência Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity devido a preocupações com a segurança. A circunferência do Círculo Ártico é o lar da Frota do Norte e uma base aérea de onde bombardeiros estratégicos lançam ataques contra a Ucrânia.

15:22 Londres Divulga Detalhes - Mísseis Iranianos que a Rússia Agora Possui

O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou detalhes sobre os mísseis iranianos supostamente fornecidos à Rússia, que são mísseis balísticos de curto alcance conhecidos como Fath-360 ou BM-120. Revelados pela primeira vez em 2020, esses mísseis podem carregar uma carga útil de 150 quilogramas até 120 quilômetros e supostamente atingir o alvo com uma precisão de 30 metros. O relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa em Londres diz que a capacidade da Rússia de realizar ataques precisos contra as forças militares ou infraestrutura civil ucraniana perto da frente foi aprimorada como resultado.

14:45 Gazeta Wyborcza Reporta - Polônia Ainda Não Contribuiu Financeiramente para a Iniciativa de Artilharia da República Checa para a UcrâniaDe acordo com a mídia polonesa Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não fez nenhuma doação financeira para a iniciativa de artilharia da República Checa, que visa adquirir munição para a Ucrânia de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é citada como o principal e mais rápido financiador. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia receberá 100.000 munições neste mês, com o objetivo de chegar a 500.000 até o final de 2024, e mais a seguir em 2025. A atividade do mercado russo também está causando complicações, como relatado por Praga.

14:15 Pistorius propõe legitimidade da autorização de armas de longo alcance para a Ucrânia sob o direito internacionalO ministro da Defesa da Alemanha, Pistorius, sugere que o direito internacional justifica a possível aprovação por aliados da NATO para a Ucrânia utilizar armas de longo alcance contra alvos russos. Ele argumenta que os EUA e o Reino Unido têm a independência para decidir sobre o uso de armas dos suprimentos fornecidos, e isso é seu direito. Em resposta à advertência de Putin sobre a NATO entrar em conflito com a Rússia devido a isso, Pistorius afirmou: "As advertências de Putin são as advertências de Putin. Não há comentários adicionais necessários. Ele faz ameaças sempre que quer e oferece subornos como lhe apetece."

13:25 Zelenskyy anuncia o retorno de 49 detidos da guerraO presidente da Ucrânia, Zelenskyy, anunciou o retorno de 49 detidos da guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da fábrica de aço Azovstal de Mariupol, que estava sob cerco do exército russo na primavera de 2022. "Quarenta e nove ucranianos voltaram para casa", disse Zelenskyy, compartilhando fotos de soldados e pessoal militar envolvidos em bandeiras ucranianas. Zelenskyy revelou que eles são membros do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Mídia ucraniana sugere que vinte e três dos quarenta e nove indivíduos libertados são mulheres. Detalhes iniciais não foram fornecidos sobre se isso resultou de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:14 Tusk desconsidera a importância das ameaças de PutinO primeiro-ministro polonês Tusk não está preocupado com as últimas ameaças de Putin em relação a armas de longo alcance contra alvos russos. Reconhecendo a gravidade da situação na Ucrânia e na fronteira ucraniano-russa, Tusk expressou que não enfatizaria as recentes declarações do presidente Putin. Em vez disso, ele os percebe como reflexos da posição desafiadora enfrentada pelo exército russo na linha de frente. Anteriormente, Putin havia alertado que o Ocidente estaria diretamente engajado em uma guerra com a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance fabricados no Ocidente.

12:54 Pequim defende negociações como a única solução para conflitosO ministro da Defesa da China, Wei Fenghe, enfatizou "negociações" como a única solução para conflitos como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza, durante um fórum de segurança internacional em Pequim. Para abordar as crises na Ucrânia e nas regiões israelenses-palestinas, ele recomendou "promover a paz e as negociações é o único caminho a seguir".

12:30 Petróleo e Gás Jogam Papel Crucial no Tour da Ásia Central de ScholzO governo alemão busca aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. "Bem-vindo ao potencial aumento das importações de petróleo do Cazaquistão", declarou um funcionário do governo antes da visita do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começa no domingo. O objetivo é fornecer fontes alternativas para a refinaria PCK em Schwedt, com o aumento do petróleo do Cazaquistão sendo uma opção. No entanto, outras alternativas são necessárias devido à transposição de petróleo cazaque por meio de pipelines russos para a Alemanha, dando à Rússia alavancagem. Após a invasão da Rússia à Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A visita de Scholz também se concentrará nos suprimentos de gás da Ásia Central. Dadas as licitações próximas para novas instalações movidas a gás, fica claro: "Precisamos garantir o gás de algum lugar, e a Ásia Central é uma fonte natural de abundância."

12:00 França Recalls Diplomata IranianoA França pediu o retorno do representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris. De acordo com fontes diplomáticas, a razão é a entrega de mísseis balísticos à Rússia. Após alguns dias, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia explicado que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que seriam implantados na Ucrânia nas próximas semanas. O Irã nega isso.

11:36 Pentágono considera contraofensiva russa em Kursk 'Menor' por enquantoO Pentágono não está impressionado com a contraofensiva russa em Kursk. "Observamos unidades russas tentando algum tipo de contraofensiva na região de Kursk", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "No momento, eu classificaria isso como menor, mas naturalmente, estamos monitorando a situação de perto". O Ministério da Defesa russo declarou que seus soldados haviam recapturado dez aldeias. A verificação independente não está disponível. As forças ucranianas iniciaram a ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas e afirmam ter capturado cerca de 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados desde então.

10:46 Presidente do Parlamento Russo: NATO está Engajada em Guerra Contra o Nosso PaísO presidente do parlamento russo, Vyacheslav Volodin, alega que a NATO está envolvida no conflito atual na Ucrânia. Ele afirma no Telegram, "Eles estão engajados em guerra contra o nosso país". Volodin sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas para ataques, coordenar deployamentos militares com o exército ucraniano e emitir ordens ao governo de Kiev.

10:17 Analista Ocidental sobre Ameaça de Putin à NATO: "Quase Não é Notícia"Há preocupações no Ocidente de que apoiar a Ucrânia para lançar ataques de longo alcance no território russo possa levar a uma escalada. O presidente russo Vladimir Putin voltou a ameaçar tais ações. No entanto, o correspondente da ntv Rainer Munz argumenta que pode haver pouco substância nas ameaças de Putin, rotulando-as de "quase não notícia".

09:42 Família da Líder da Oposição Bielorrussa Relata Condição CríticaA líder da oposição bielorrussa, Maria Kalesnikava, está em condição crítica de acordo com sua irmã. Ela tem sido presa em condições deploráveis por vários anos e agora pesa apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, de acordo com Tatjana Chomitsch, citando informações de ex-prisioneiros. "Acredito que este é um momento crítico, pois ninguém pode sobreviver a tais condições por muito tempo", ela alerta. Ela acusa as autoridades de torturar psicologicamente e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia rejeita pedidos de informações sobre as condições de detenção de Kalesnikava. A mulher de 42 anos, que tem sido um símbolo de resistência desde os protestos contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em 2020, está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por supostamente planejar um golpe.

09:20 Acordo de Despacho da Brigada Lituano-Alemã AssinadoAlemanha e Lituânia selaram um acordo governamental para gerenciar os detalhes do despacho de uma brigada de combate em Lituânia, um país membro da NATO. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. O contrato complementa o Acordo de Forças da NATO para a estadia das tropas e clarifica a posição legal dos soldados e pessoal civil alemães na Lituânia, garantindo certeza jurídica. O acordo aborda uma variedade de questões, incluindo direitos de residência, tributação, educação, saúde, leis de trânsito, segurança pública e muito mais.

08:56 Diplomatas Britânicos Expulsos pela Rússia por Acusações de EspionagemA Rússia expulsou seis diplomatas britânicos, acusando-os de atividades de espionagem. A agência de inteligência FSB afirma ter provas de que o Foreign Office britânico está orquestrando uma confrontação política e militar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, citada pela agência de notícias TASS, afirma que o Foreign Office britânico rejeita as acusações como "infundadas". A medida russa é uma resposta às medidas britânicas inspiradas em "atividades russas na Europa e no Reino Unido", de acordo com um comunicado da BBC.

08:31 Involvimento da NATO na Guerra Seria "Linha Vermelha" para Putin, alerta o KremlinO presidente ucraniano Zelensky tem defendido o uso de mísseis de longo alcance contra alvos militares russos há algum tempo, e os EUA e o Reino Unido agora estão considerando essa opção. Em resposta, o Kremlin emitiu um alerta ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece para Compartilhar Informações sobre Armas OcidentaisA Rússia está oferecendo para compartilhar suas insights sobre armas ocidentais obtidas do conflito na Ucrânia. O vice-ministro da Defesa russo Alexander Fomin anunciou isso em uma conferência de segurança na China, dizendo que a Rússia adquiriu experiências únicas no contra-ataque de várias armas ocidentais e está pronta para compartilhar esse conhecimento com seus aliados.

07:34 SBU da Ucrânia Anuncia Prisões de Indivíduos que Incendiaram Veículos Militares em KievCinco indivíduos foram presos em Kiev por terem incendiado veículos militares, supostamente a serviço de uma agência de inteligência russa, de acordo com o SBU da Ucrânia. Os detidos são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com o objetivo de desmerecer as forças armadas. O SBU afirma que os homens, vindos de várias regiões da Ucrânia, foram contatados por agentes russos em busca de dinheiro fácil. Eles gravaram suas atividades em seus telefones para receber pagamento, mas nunca o fizeram.

07:05 Chefe Rabino da Ucrânia Pranta a Morte do Filho Adotivo Morto na GuerraO Chefe Rabino da Ucrânia, Moshe Reuven Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborsky, que morreu durante a invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kiev na quinta-feira, ao qual compareceram soldados, veteranos e outros. Samborsky, de 32 anos, desapareceu no final de julho antes que sua morte fosse confirmada após semanas de incerteza. Ele se tornou pai em maio e foi recrutado logo depois. O Rabino Azman falou pela última vez com seu filho em 17 de julho.

06:29 Japão Despacha Aviões de Caça Sobre Aproximação de Aviões RussosO Japão enviou aviões de caça depois que dois aviões russos circundaram o país. Os aviões russos, ambos Tu-142s, não violaram o espaço aéreo japonês, mas patrulharam o mar antes de seguir para a região sul de Okinawa ao longo do dia. Como resposta, o Japão ativou sua Força de Autodefesa Aérea para interceptar os aviões russos. Após sua operação, os aviões russos viajaram para o norte e também cruzaram as ilhas Curilas em disputa entre Japão e Rússia. Mais cedo nesta semana, as forças navais russas e chinesas iniciaram exercícios conjuntos no Mar do Japão como parte de um exercício naval de grande escala. Este é o último incidente em uma série de intrusões de aviões militares russos no espaço aéreo japonês, com o incidente anterior ocorrendo em 2019.

06:07 Moscou Acusa EUA de Estratégia de Contenção Contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, afirmou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão orquestrando uma política de contenção contra a Rússia e a China. A agência de notícias estatal russa TASS relatou essa alegação. Fomin sugeriu que Moscou e Pequim defendem uma ordem mundial equilibrada e multilateral, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto as nações ocidentais se preparam para potenciais conflitos na Ásia, estabelecendo novas alianças de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Navio Mercante Alvo de Allegado Míssil Antinavio RussoAs autoridades navais ucranianas revelaram novos detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio mercante no Mar Negro. O incidente supostamente ocorreu quando um bombardeiro Tu-22 supostamente lançou um míssil antinavio Ch-22 contra o navio, que navegava sob a bandeira de São Cristóvão e Neves e fora das águas territoriais ucranianas. No momento do incidente, o navio estava a caminho do Egito com uma carga de trigo. De acordo com a BBC, o navio mercante estava dentro da zona econômica exclusiva da Romênia. No entanto, um míssil Ch-31, com menor poder explosivo que o Ch-22, teria sido usado em vez do míssil Ch-22.

03:19 Soldado Moldavo Morre em Incidentes de Tiro MisteriososUm soldado moldavo morreu em circunstâncias não esclarecidas enquanto cumpria suas funções na linha de demarcação com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da Moldávia anunciou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma durante seu turno. As autoridades policiais e os peritos forenses agora investigam o incidente. Soldados de ambos, Moldávia e a região separatista de Transnístria, assim como tropas russas, têm sido estacionados na linha de separação desde um conflito em 1992, após a dissolução da União Soviética. A Moldávia está determinada a reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na linha de separação são extremamente raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido Afirma: "Não Estamos Provocando Conflito com a Rússia"O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, contestou a afirmação do presidente Putin de que o fornecimento de armas ocidentais é equivalente à participação direta da OTAN no conflito. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", afirmou Starmer. O Reino Unido apoia esse direito ao oferecer oportunidades de treinamento. No entanto, Starmer enfatizou que o Reino Unido não busca conflito com a Rússia.

01:09 Ex-Embaixador dos EUA em Kyiv Espera "Mais Ousado" Apoio à Ucrânia por HarrisO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, espera que a candidata à presidência democrata Kamala Harris aumente substancialmente o apoio à Ucrânia, caso vença a presidência. O apoio demonstrado por Harris à Ucrânia indica uma postura mais assertiva em comparação com as decisões mais cautelosas da atual administração, como those relacionadas a HIMARS, tanques Abrams e caças F-16. Taylor acredita que a provável nomeação de uma equipe de política externa diferente por Harris levaria a uma abordagem mais decidida em relação à Ucrânia.

00:27 Zelensky Agradece à Estónia pelo Apoio MilitarO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu o presidente estoniano, Alar Karis, em Kyiv e agradeceu pelo apoio militar. A Estónia, membro da UE e da NATO dos Bálticos, comprometeu-se a alocar 0,25% do seu PIB anual para os esforços de defesa da Ucrânia. A discussão concentrou-se nos planos de reconstrução e nas aspirações da Ucrânia à UE. Enquanto isso, a primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, também prometeu apoio adicional durante sua reunião com Zelensky.

23:19 Serviço de Inteligência Alemão Não é Obrigado a Compartilhar Análise Militar com JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) da Alemanha não está obrigado a revelar se caracterizou uma vitória militar ucraniana como desafiadora ou impossível em discussões privadas com um jornalista, ou quais meios de comunicação participaram dessas discussões, de acordo com o Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. No entanto, o BND deve fornecer informações sobre o número de discussões de fundo sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido do jornalista de uma medida cautelar foi principalmente negado. O tribunal citou um artigo de notícias de maio como base para o pedido do jornalista, atribuindo um comentário de um político do CDU de que o BND estava tentando influenciar a opinião pública ao promover uma análise militar pessimista da situação da Ucrânia.

22:06 Políticos Europeus Pedem Armas de Alcance Largo Contra a Agressão Russa

Políticos da coligação do trânsito defendem o direito de Kyiv de utilizar armas de longo alcance contra alvos russos. De acordo com o especialista de política externa do SPD, Michael Roth, é justificado e de acordo com o direito internacional atacar alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de longo alcance. Roth identifica campos de aviação militar, centros de comando e bases de lançamento como potenciais alvos para armas de longo alcance, uma vez que eles são responsáveis pelo lançamento de ataques contra alvos civis ucranianos. O presidente do comitê de defesa do FDP, Marcus Faber, concorda, afirmando que a autorização para atingir aeroportos militares russos com mísseis de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, é devido. O político verde Anton Hofreiter destaca que a Rússia continua a aterrorizar a população civil ucraniana com ataques diários de mísseis em hospitais, edifícios residenciais e suprimentos de energia. Hofreiter argumenta que permitir que o exército ataque bases militares em território russo com mísseis de longo alcance é necessário para proteger efetivamente a população civil ucraniana.

De acordo com o candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, a estratégia de Donald Trump para encerrar o conflito russo pode envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Vance sugere que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para discutir uma resolução pacífica. Vance expressa confiança na capacidade de Trump de chegar a um acordo rapidamente devido à sua conhecida afinidade pelo presidente russo Vladimir Putin e à sua frequente crítica à ajuda dos EUA à Ucrânia. Trump também afirma que poderia encerrar a guerra em 24 horas, caso fosse eleito, mas não fornece detalhes específicos.

21:03 "Somos russos, Deus está conosco" - Marcha fascista em São Petersburgo

Apesar de invocar uma força superior, suas afirmações não a contradizem: "Somos russos, Deus está conosco", proclamam numerosos nacionalistas e fascistas russos durante sua marcha por São Petersburgo. Eles continuam a gritar: "Avante, russos!" Sua procissão homenageia o aniversário do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, reverenciado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista do Kremlin: "A perfeita barreira é o Atlântico"

O conhecido apresentador de TV russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia deveria se estender além da conquista da Ucrânia. "Na minha opinião, a perfeita barreira é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. O local ideal para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E que visão eles teriam em Paris." Quando lembrado da população russa limitada, ele sugere a involvement de aliados bielorrussos ou até mesmo da China como uma alternativa.

20:01 Voluntários britânicos se preparam para o inverno

Muitas casas ucranianas ainda de pé após os bombardeios não têm janelas antes do inverno que se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando esse problema ao viajar para zonas de guerra e instalar janelas temporárias.

