18:43 Moscou se sente mais justificado em seus esforços de guerra após ataque de drone de KyivApós Kyiv lançar ataques de drone em direção a Moscou, o Kremlin se sente ainda mais justificado em sua estratégia de guerra, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "Precisamos continuar com a operação militar especial para nos proteger de tais incidentes", disse ele, segundo agências de notícias russas. Uma mulher infelizmente morreu nos ataques durante a noite em um prédio residencial. Apesar de vítimas civis diárias na Ucrânia devido a ataques de drones ou foguetes russos, Peskov rotulou os ataques ucranianos mortais como "a essência do regime de Kyiv".

18:07 Primeira morte civil na região de Moscou devido a ataques de drone ucranianoAtaques de drone ucraniano resultaram na primeira morte civil desde o início da guerra contra a Rússia. Relatos do Telegram do governador regional Andrei Vorobyov indicam que uma mulher de 46 anos morreu após um drone atingir um prédio residencial em Ramenskoye, localizado nas proximidades sudeste da capital.

17:23 Putin enfatiza a prontidão da Rússia para contra-atacar agressão militar de qualquer frenteEm seu discurso aos participantes do exercício estratégico de comando "Ocean-2024", o presidente russo Vladimir Putin destacou a importância de se preparar para repelir qualquer potencial agressão militar de todos os lados. "A Rússia deve estar preparada para todos os desenvolvimentos. Nossas forças armadas devem proteger efetivamente a soberania e os interesses nacionais da Rússia e repelir qualquer agressão militar de todos os direções, incluindo no mar e áreas marítimas", afirmou o presidente, segundo a agência de notícias russa TASS. Ele destacou que a marinha tem um papel vital para enfrentar esse desafio.

16:51 Berlim, Paris e Londres preparam sanções contra o IrãA Alemanha, França e Reino Unido criticam a fornecimento de mísseis balísticos do Irã à Rússia. "Isso marca outra escalada do apoio militar do Irã à agressão da Rússia contra a Ucrânia", disseram os três governos em um comunicado conjunto. Mísseis iranianos representam uma ameaça ao território europeu, intensificando o sofrimento da população ucraniana. "Este movimento é uma escalada tanto do Irã quanto da Rússia e representa uma ameaça direta à segurança europeia", eles alertaram. Como resultado, eles impuserão sanções ao Irã, incluindo a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A Iran Air também está incluída. Sanções adicionais serão impostas a indivíduos e instituições envolvidos no incidente. Anteriormente, os EUA haviam acusado o Irã de fornecer armas à Rússia para sua guerra na Ucrânia e anunciado novas sanções contra Teerã.

16:32 Shoigu nega negociações com a Ucrânia a menos que as tropas se retirem do território russoO secretário do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, descartou negociações com a Ucrânia a menos que as tropas ucranianas se retirem do território russo. "Não negociaremos com eles a menos que tenham deixado nosso território", disse ele à televisão estatal russa. Desde agosto, a Ucrânia lançou uma ofensiva na região russa de Kursk, com tropas terrestres ucranianas avançando para o solo russo pela primeira vez desde o início da guerra. Esta operação faz parte da campanha defensiva da Ucrânia contra a agressão russa, que já dura mais de dois anos e meio. Shoigu vê o ataque à região de Kursk como uma tentativa da Ucrânia de forçar a Rússia a negociar em suas condições e retirar as forças russas do Donbass.

Ambas a Rússia e a Ucrânia estão recrutando presos para a linha de frente para manter um suprimento constante de tropas. O ex-diretor da prisão Oleksandr agora é o comandante da 59ª Brigada. "Eles farão o que for preciso para sobreviver", dizem eles enquanto descrevem seu perigoso deslocamento em um vídeo.

O exército russo tem um plano para expulsar as tropas ucranianas da região fronteiriça de Kursk, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. A agência de notícias TASS relata que Peskov disse: "É claro que o exército tem todos os planos necessários, mas não acho que esses planos devam ser discutidos publicamente", quando questionado sobre a retirada de tropas ucranianas do território russo. Soldados ucranianos lançaram um ataque maciço em Kursk em 6 de agosto, com grandes partes agora sob controle ucraniano.

A Lituânia estenderá sua proteção de fronteira reforçada com o vizinho Belarus até o final do ano devido a preocupações de segurança, decidiu o governo do país da UE e da NATO em Riga. A regulamentação especial inicial, prevista para expirar em setembro, foi estendida devido ao alto número de tentativas contínuas de cruzar a fronteira ilegalmente. A guerra em andamento na Ucrânia, apoiada pelo regime autoritário em Minsk, apresentou um fator de risco adicional. A regulamentação concede poderes adicionais à guarda de fronteira em seis áreas na região leste do país da UE e da NATO.

A Ucrânia deu um grande impulso em sua produção de armas neste ano, de acordo com dados do governo. "Duplicamos nossa produção de armas em relação a 2023 nos primeiros oito meses de 2024", disse o primeiro-ministro Denys Shmyhal em Kyiv. A Ucrânia visa produzir mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso. A produção de drones está aumentando", afirmou Shmyhal.

A ideia do chanceler Scholz de conversas de paz com a Rússia foi duramente criticada por certos círculos políticos. No entanto, o especialista militar Ralph Thiele apoia a proposta do chanceler Scholz e encoraja uma ação rápida. Após a ofensiva de Kursk, a Ucrânia enfrenta a possibilidade de um potencial breakthrough de suas linhas defensivas.

De acordo com o Instituto de Economia Mundial de Kiel, o orçamento de defesa da Alemanha está muito abaixo do esperado, considerando a ameaça representada pela Rússia. Apesar do discurso sobre uma virada, o abismo entre o poder militar da Alemanha e o da Rússia continua a aumentar, segundo o instituto. Eles defendem um orçamento de defesa perpétuo de pelo menos 100 bilhões de euros. "A Rússia está se tornando cada vez mais uma ameaça significativa à segurança da NATO, enquanto a Alemanha avança a passo de tartaruga na fortificação para a dissuasão", diz o pesquisador Guntram Wolff, autor do estudo. No momento, o governo alemão mal consegue substituir as armas enviadas à Ucrânia. Além disso, as reservas de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia estão significativamente reduzidas.

A Ucrânia vem repetidamente pedindo às autoridades da UE e dos EUA que autorizem o envio de armas em território russo. Recentemente, os Países Baixos deram seu consentimento, prometendo aviões de caça.

O Ministério da Defesa da Rússia declara ter tomado o controle de quatro aldeias a mais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul conquistou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo de Forças do Leste Wodiane, e o Grupo Central Halyzynivka, de acordo com o Ministério da Defesa russo. No entanto, essas alegações ainda não foram confirmadas. Observadores militares ucranianos marcaram três dessas aldeias como ocupadas, exceto Hryhoriwka. A Ucrânia enfrenta uma pressão intensa em sua frente oriental.

Uma conferência sobre a paz foi realizada na Suíça sem a Rússia em junho. Agora, o chanceler alemão Olaf Scholz sinalizou abertura para diálogos com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, a resposta do Kremlin? O ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov demonstra diplomacia, mas não para a Europa, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz.

Oficiais ucranianos alertam que as forças russas na Ucrânia estão aumentando o uso de armas químicas. O comando militar ucraniano afirma no Facebook que as tropas russas utilizaram munição contendo substâncias químicas e agentes químicos 447 vezes apenas em agosto e um total de 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. Além disso, a Rússia supostamente fornece a suas tropas agentes químicos proibidos e emprega compostos químicos não identificados.

O líder do Gabinete Presidencial da Ucrânia reforça o pedido do país aos seus aliados estrangeiros para permitir o uso de suas armas contra alvos profundos no território russo. Andrij Jermak afirma que a capacidade de atingir depósitos de mísseis na Rússia é essencial. "Defesa não é intensificar." É sobre utilizar armas ocidentais para deter o terror, escreveu Jermak no Telegram. No entanto, os países ocidentais são cautelosos em permitir que a Ucrânia use as armas que recebeu no território russo, citando preocupações com a escalada da guerra.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas e edifícios danificados como resultado dos ataques com drones e mísseis da Rússia na Ucrânia, de acordo com as autoridades locais. A defesa aérea relatou ter abatido 38 de 46 drones russos em 13 regiões durante o ataque noturno, segundo o telegrama da força aérea. A Rússia também empregou dois mísseis no ataque, alvo em instalações energéticas em oito regiões ucranianas, segundo o ministério da energia em Kyiv. Isso resultou em interrupções de energia em linhas de alta tensão e subestações de energia.

Maria Lwowa-Belowa, a comissária de direitos da criança da Rússia, que outrora simbolizava a mulher ideal russa, teve uma mudança surpreendente de coração. Desde 2003, ela estava casada com um padre ortodoxo, defendendo valores conservadores, fé cristã e suas experiências de pais através de mídia de propaganda. Ela até foi indiciada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023 ao lado do chefe do Kremlin, Vladimir Putin, pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, parece que seu amor pela tradição e seu marido padre não era tão sólido quanto se pensava. No fim de semana, ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem ela estava em um relacionamento por algum tempo, de acordo com o portal independente Verstka. No entanto, esse relacionamento ainda é algo tradicional, já que Malofeew é o fundador da TV cristã apoiada pelo Kremlin Tsargrad TV e defensor da monarquia e da guerra russa.

Uma mulher foi morta em um ataque de drone ucraniano em Moscou, de acordo com o governador da região. Vídeos mostram explosões em áreas residenciais. Relatórios russos também afirmam que 144 drones foram abatidos.

A marinha russa começa seus exercícios de grande escala "Okean-2024" em vários corpos d'água em todo o país mais vasto do mundo. Mais de 400 navios, incluindo submarinos, e quase 90.000 militares de várias unidades navais participarão desses exercícios até 16 de setembro, de acordo com o ministério da defesa em Moscou. Os exercícios serão realizados no Pacífico, no Ártico, no Báltico, no Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma base na cidade portuária síria de Tartus.

09:10 Tragédia em Orenburg: Duas Vidas Perdidas em Incêndio em OleodutoDois vidas se perderam em um incêndio em um oleoduto na região russa de Orenburg, segundo a agência de notícias TASS. A causa exata do incêndio ainda não foi revelada, assim como a hora em que começou. Relatos não confirmados sobre o incidente circularam em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Diplomacia Fora de Questão para Rússia e Ucrânia, Diz ShoiguA Rússia não vai negociar com a Ucrânia até que suas tropas deixem os territórios russos, segundo a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia rejeitado negociações.

08:14 Aeroportos de Moscou em Funcionamento NovamenteOs voos foram retomados nos aeroportos de Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo de Moscou, segundo a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya no Telegram. Os voos foram momentaneamente suspensos devido a ataques de drones ucranianos na área de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Pré-condições para Participação da Rússia em Conversas de PazO chanceler alemão Olaf Scholz estabeleceu condições para a participação da Rússia em uma possível conferência de paz sobre a Ucrânia. Em um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatizou a necessidade de explorar uma solução pacífica, combinada com um apoio militar suficiente para a Ucrânia contra o agressor, a Rússia. Ele expressou seu desejo por outra conferência de paz, incluindo a representação russa, semelhante à liderança ucraniana. No entanto, ele alertou que a participação de Moscou não seria viável se o convidado continuasse com ataques, sugerindo o presidente russo Vladimir Putin. Scholz enfatizou a necessidade de transparência, firmeza e determinação para estabelecer segurança e tranquilidade na Europa.

07:18 Fico Acusa Exército Ucraniano de Tendências Fascistas - Kyiv Rejeita as AcusaçõesA Ucrânia reagiu com surpresa às acusações feitas pelo primeiro-ministro eslovaco Robert Fico. De acordo com a Reuters, Fico instou Kyiv a tomar medidas para eliminar o "fascismo" de seu exército. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia emitiu um comunicado, rejeitando os comentários de Fico, afirmando que "os soldados ucranianos estão protegendo suas famílias, lares e terras, além da Europa e do mundo livre, dos invasores russos marcados com o símbolo 'Z' - um testemunho da estética fascista da Rússia moderna". O comunicado também apontou as grandes perdas sofridas pelo povo ucraniano em sua luta contra o nazismo no século XX. As acusações de Fico ecoam a propaganda russa que frequentemente rotula a liderança ucraniana como nazista. No entanto, nas eleições ucranianas de 2019, os partidos de extrema direita obtiveram apenas 2,4% dos votos. No entanto, o historiador Timothy Snyder identificou traços fascistas no regime de Putin.

06:56 Contagem de Vítimas Revisada após Ataque de Drone em Moscou - Uma Morte, Três FeridosUm ataque de drone ucraniano em Moscou resultou na morte de uma mulher e no ferimento de três civis, segundo o governador Andrei Vorobyov via Telegram. Inicialmente, ele havia declarado a morte de uma criança (veja a entrada às 06:02), mas não conseguiu confirmar essa informação. Cerca de quarenta e três pessoas estão relatadas em abrigos.

06:25 Greenpeace Retorna à Ucrânia para Investigar Danos Ambientais pela RússiaO Greenpeace está reabrindo sua sede em Kyiv. Seus objetivos principais incluem acelerar os projetos de reconstrução na Ucrânia e descobrir e documentar crimes ambientais decorrentes da invasão russa. Eles já estão colaborando com organizações ambientais locais para alcançar esse objetivo. De acordo com a chefe da nova sede, Natalia Hosak, sua missão é ajudar na renovação verde da infraestrutura social da Ucrânia por meio da energia limpa do sol e do vento. O Greenpeace já tem chamado a atenção para os danos ambientais na Ucrânia devido à invasão russa, incluindo a situação na usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia.

06:02 Rússia Confirma Morte de Criança na Região de Moscou após Ataque de DroneUm ataque de drone ucraniano na região de Moscou resultou na morte de uma criança, segundo fontes russas. O governador Andrei Vorobyov relatou no Telegram que pelo menos catorze drones ucranianos foram interceptados na região de Moscou durante a noite. Um desses drones acendeu um incêndio que está sendo apagado pelos bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", acrescentou Vorobyov. A colisão com outro drone na região de Moscou deixou pelo menos uma pessoa ferida depois que o projétil atingiu uma estrutura residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, havia citado anteriormente a interceptação de onze drones nas proximidades de Moscou.

05:31 Ucrânia Defende Suas Ações Diante do Ataque de Drone Russo em KyivAs unidades de defesa aérea da Ucrânia repeliram um ataque de drone russo em Kyiv, segundo a administração militar ucraniana no serviço de mensagens Telegram.

04:36 Detritos de Drone Não Causaram Danos ou Vítimas em Complexo de Energia e Combustível da RússiaOs detritos de um drone abatido pela defesa aérea russa na região de Tula caíram em um complexo de energia e combustível, segundo a agência de notícias TASS, citando as autoridades locais. "Não houve feridos ou mortos", disse a TASS, citando as autoridades de Tula. O processo operacional e a distribuição de recursos para os consumidores permaneceram ininterruptos, e a situação permaneceu sob controle.

03:29 Moscou sob Ataque de Drones UcranianosApós a interceptação de dois drones ucranianos acima do distrito de Domodedovo de Moscou, os serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, como anunciado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram fornecidas informações sobre danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, a cerca de cinquenta quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea Russa Intercepta com Sucesso Drone em Caminho para MoscouUnidades de defesa aérea russa conseguiram derrubar um drone que se dirigia para Moscou, conforme relatado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "Não foram relatados danos ou vítimas onde os detritos caíram", disse Sobyanin no Telegram. Ainda não houve declaração do lado ucraniano.

00:12 Zelensky expressa gratidão à Suécia pelo último pacote de assistênciaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou sua gratidão à Suécia por um pacote de defesa no valor de US$ 445 milhões. "Esta significativa ajuda, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para abordar as necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades defensivas", declarou Zelensky em uma publicação no X. De acordo com fontes suecas, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen, preparando-se para uma possível entrega dos aviões em uma etapa posterior.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia representa o maior desafio para a paz na fronteira oriental da OTANApós drones russos penetrarem na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores caracterizou a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira oriental da OTAN. "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança diretamente na fronteira oriental da OTAN", escreveu o ministério em uma publicação no X. "Isso foi demonstrado, entre outros casos, pelos recentes incidentes de drones na Romênia e na Letônia". O Ministério das Relações Exteriores anunciou que colaborará com seus parceiros da aliança e ficará firmemente ao lado deles.

21:42 EUA não podem confirmar alegações de fornecimento de foguetes iranianos à RússiaDe acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, a administração dos EUA não pode validar as alegações de que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia.

21:28 Zelensky enfatiza a execução rápida dos acordos de ajudaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou a necessidade de uma implementação rápida dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O resultado da guerra depende diretamente da qualidade da eficiência da cadeia de suprimentos e do cumprimento dos compromissos por nossos parceiros", afirmou Zelensky em seu discurso noturno por vídeo. As armas e equipamentos sensíveis ao tempo devem chegar a tempo para serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve ser enviado às nossas tropas até setembro".

20:52 Político da oposição russa alerta contra permitir a Putin uma saída honrosaO político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa aconselhou o Ocidente a não permitir ao presidente russo Vladimir Putin nenhuma saída honrosa do conflito na Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não vença a Ucrânia nesta guerra", disse Kara-Mursa. "É essencial que Vladimir Putin não encontre uma saída que salve sua face deste conflito na Ucrânia". Aproximadamente um mês após sua libertação como parte de uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa alertou que existe "cansaço" em relação ao conflito dentro das sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve ser derrotado. Ele acrescentou: "Se, Deus não permita, o regime de Putin apresentar o resultado desta guerra como uma vitória e permanecer no poder, estaremos falando de outro conflito ou catástrofe dentro de um ano ou 18 meses".

