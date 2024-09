18:58: Aumentar o fascínio pelo serviço militar obrigatório através de incentivos dentro do domínio federal

O conselho endossa a "Lei da Mudança das Marés", destinada a aumentar o apelo do serviço militar. Isso inclui políticas de horário de trabalho flexíveis e vantagens financeiras, como incentivos para desploiamentos temporários. "Nosso objetivo é manter indivíduos qualificados em nossas fileiras e atrair novos recrutas", declarou um representante do Ministério da Defesa. Os aproximadamente 5.000 soldados do Exército Lituano, reforçando a fronteira oriental da NATO contra a Rússia, também se beneficiarão. Recompensas serão implementadas para facilitar decisões de realocação ou retorno, especialmente com a família, para e a partir da Lituânia. O representante só pôde fornecer uma estimativa aproximada de custos. Para o Exército Lituano, espera-se um custo estimado de 40 milhões de euros em 2025, 90 milhões em 2026 e 145 milhões em 2027. O parlamento votará sobre a legislação em novembro.

18:27 Residente de Lviv compartilha "gritos cruéis"Pânico, destruição e perdas: esses são os resultados do ataque noturno com mísseis e drones da militar russa em Lviv. Yelizaveta, uma residente de 27 anos, relatou ter ouvido "gritos dilacerantes". Um jornalista da AFP relatou carros queimados e escombros por toda a cidade-centro de Lviv. As autoridades ucranianas confirmaram sete mortos e 53 feridos em Lviv. Mais de 50 edifícios, incluindo duas instalações médicas e duas escolas, foram danificados no centro histórico de Lviv, conforme informado pelo Ministério da Cultura.

18:09 EUA esperam acusar a Rússia de interferência eleitoralFontes indicam que os EUA oficializarão acusações contra a Rússia por interferir na campanha das eleições presidenciais em andamento mais tarde hoje. Essas acusações se concentrarão na disseminação de desinformação em plataformas on-line para influenciar os eleitores dos EUA, especialmente o alvo da rede de mídia estatal russa RT. O Departamento de Justiça dos EUA havia anteriormente identificado a Rússia como uma ameaça às eleições de 5 de novembro.

17:35 Incêndio florestal na zona de exclusão radioativa de ChernobylUm incêndio florestal eclodiu na zona de exclusão radioativa de Chernobyl, na Ucrânia. Uma estimativa de cerca de 20 hectares está em chamas, de acordo com o governador da região de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Felizmente, o nível de radiação de fundo permanece dentro de limites aceitáveis. Cerca de 200 bombeiros, incluindo 50 soldados, estão atualmente lutando contra as chamas. A causa exata do incêndio não foi revelada. As altas temperaturas e a prolongada seca no norte da Ucrânia intensificaram o risco de incêndio na região de Kyiv.

17:07 Vítimas relatadas no mercado de Donetsk: ambas as partes se culpamFeridos e mortos foram relatados na cidade ucraniana oriental de Donetsk, governada por pró-russos. As autoridades de ocupação declararam que pelo menos três pessoas foram mortas e cinco ficaram feridas em ataques de artilharia em um mercado. As forças ucranianas supostamente atacaram o mercado, resultando em duas vítimas masculinas e uma feminina, como afirmado pelo autoproclamado líder da República de Donetsk, Denis Pushilin. Um ônibus público também foi atingido. A mídia estatal russa transmite vídeos e imagens que mostram danos extensos no mercado. Essas alegações não foram confirmadas por fontes independentes. As forças ucranianas, porém, culpam a outra parte pelo atrocidade. "Eles agem apenas por atenção, desprezando vidas humanas", postou o exército no Telegram.

16:43 Vítimas relatadas no mercado de Donetsk: jogos de culpa continuamAs forças de ocupação na cidade ucraniana oriental de Donetsk, controlada pela Rússia, relatam que pelo menos três pessoas foram mortas e cinco ficaram feridas em ataques de artilharia em um mercado. As forças ucranianas supostamente atacaram o mercado, resultando em duas vítimas masculinas e uma feminina, como indicado pelo autoproclamado líder da República de Donetsk, Denis Pushilin. Um ônibus público também foi atingido. A mídia estatal russa divulga vídeos e imagens que exibem danos pesados no mercado. Essas alegações ainda não foram corroboradas por fontes independentes.

16:43 Parlamento de Kyiv aprova renúncias, Kuleba ainda não renunciouO parlamento ucraniano, segundo o comunicado da Verkhovna Rada, aceita as renúncias de quatro ministros. Eles não reconheceram o aviso de renúncia do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba. Espera-se que o Presidente Volodymyr Zelenskyy proponha um substituto mais tarde hoje. O primeiro vice-ministro, Andriy Sybiha, é um forte candidato para a posição. Apesar da mudança, o analista político Volodymyr Fesenko espera poucas alterações na política externa da Ucrânia.

16:21 Lukashenko liberta 30 presos políticosO presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, libertou 30 ativistas da oposição que cumpriram penas de prisão devido a protestos políticos. A presidência confirmou que eles "aplicaram para clemência, reconheceram sua culpa, arrependeram-se sinceramente e comprometeram-se a viver uma vida correta". O Ministério do Interior monitorará o cumprimento desse compromisso. Essas alegações são infundadas. Eles incluem 23 homens e sete mulheres, principalmente pais de menores. A mídia russa exilada "Meduza" revela que os oponentes da Bielorrússia no exílio transmitiram listas de presos doentes ao governo de Minsk por meio de intermediários. Muitos detidos identificados nessas listas foram beneficiados com clemência. Críticos pró-imprisonment recebem com bons olhos as libertações, mas não veem isso como uma virada na política da Bielorrússia. A repressão política e a tortura persistiram na Bielorrússia, afirma a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, amplamente reconhecida como a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020. Leia mais aqui.

15:55 Bombardeio Devastador em Lviv: Em um ataque aéreo russo em Lviv, a maioria de uma família sucumbe aos ferimentos, segundo as autoridades da cidade. As vítimas incluem uma mulher de 43 anos e suas três filhas, com idades de 7, 18 e 21 anos, conforme informado pelo prefeito Andrij Sadovy. Elas perderam a vida dentro de sua residência. O único membro da família sobrevivente é o pai, que agora luta contra condições de saúde críticas, de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. "A Rússia está brutalmente matando ucranianos e suas famílias no coração da Europa", escreveu Sadovy. "Os russos estão brutalizando nossas crianças, nosso futuro."

15:41 Scholz Justifica Despliegue de Mísseis: O chanceler Scholz rebate os oponentes do deslocamento de mísseis dos EUA na Alemanha. "Precisamos garantir a paz aqui e evitar que potenciais hostilidades irrompam", afirma o político do SPD. "O objetivo principal é desencorajar potenciais agressores". A Rússia tem expandido rapidamente seu arsenal, especialmente em mísseis, reconhece Scholz. O presidente Putin também desrespeitou acordos de desarmamento como o tratado INF e posicionou mísseis em Kaliningrad, a apenas 530 quilômetros de Berlim por ar. "Ficar passivo diante dessa provocação seria imprudente". Scholz afirma ainda: "A inação ameaçaria a paz aqui. Não tolerarei essa situação". Como resultado, os EUA e o governo alemão concordaram em posicionar mísseis americanos mais poderosos no solo alemão a partir de 2026. O Partido da Esquerda (Die Linke) e o AfD criticam essa decisão, considerando-a uma corrida armamentista desnecessária que coloca em risco a segurança alemã. A controvérsia também se agita em segmentos do SPD. Saiba mais aqui.

15:18 Scholz Garante Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T para a Ucrânia: O chanceler federal Olaf Scholz prometeu fornecer mais sistemas de defesa aérea IRIS-T à Ucrânia. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS foram encomendados para a Ucrânia, como anunciado por Scholz durante uma visita à instalação da Bundeswehr em Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dois de cada um serão entregues neste ano, com o restante chegando em 2025", diz Scholz. Quatro sistemas IRIS-T SLM já estão em uso na Ucrânia, juntamente com um grande número de mísseis de defesa aérea e três sistemas IRIS-T SLS relacionados. Scholz fez essa declaração durante a apresentação do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para a Bundeswehr.

14:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Pedem Retirada Incondicional da Rússia: A Coreia do Sul e a Nova Zelândia condenaram a invasão armada da Ucrânia pela Rússia em uma declaração conjunta durante sua primeira cúpula em nove anos. Em uma declaração conjunta, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, pedem à Rússia que "se retire imediatamente, completamente e incondicionalmente do território internacional reconhecido pela comunidade global como Ucrânia". Eles também criticam a crescente cooperação militar da Rússia com a Coreia do Norte. Em um momento crítico em que forças autoritárias desafiam persistentemente os valores globais, é "mais importante do que nunca" que nações como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia "mostrem unidade", diz Yoon. A Coreia do Norte, um pária internacional, recentemente reforçou suas ligações militares com a Rússia.

14:21 Zelensky Anuncia Reestruturação do Governo: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky busca energizar sua nação por meio de uma reestruturação do governo, anunciou. "Precisamos de uma nova perspectiva", respondeu Zelensky quando questionado sobre os motivos da reestruturação do governo. "Essa iniciativa está relacionada ao fortalecimento de nossa nação em vários setores". A Ucrânia resiste ao ataque russo há quase três anos agora. Zelensky também expressou sua gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro.

13:47 Exército Alemão Ativa Proteção IRIS-T SLM: O IRIS-T SLM não é novidade para a Ucrânia. Para repelir um volume maior de mísseis russos, um total de dez sistemas será instalado no país em breve. Uma entrega, de acordo com fontes de segurança, já está em andamento. O exército alemão também planeja utilizar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia Afirma Captura de Outro Vilarejo Perto da Cidade Ucraniana de Pokrovsk: A Rússia afirma ter tomado outro vilarejo perto da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, na Ucrânia oriental. O Ministério da Defesa da Rússia declara que o exército russo "libertou completamente" o vilarejo de Karliwka, situado a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para as forças militares ucranianas. As tropas ucranianas recuaram do avanço russo na região há vários meses.

12:59 Ucrânia Acusa de Sistemas de Defesa Fortificados na Crimeia: Os ocupantes russos da Crimeia estão utilizando todos os meios disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo Defense Express na televisão nacional ucraniana. Sistemas de curto e longo alcance, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo utilizados, segundo Pletenchuk. A Crimeia está "repleta de sistemas de defesa", afirmou Pletenchuk, devido à sua importância estratégica e simbólica para os ocupantes. A Ponte de Kerch, um projeto prestigiado do líder do Kremlin, Vladimir Putin, conecta a Rússia continental com a península ilegalmente anexada e serve como uma rota de suprimento vital para as forças russas no sul da Ucrânia. As batalhas pela ponte continuam, e Kyiv tem repetidamente prometido libertar a península. A ponte é um ponto estratégico crucial.

12:32 Putin Anuncia Visita de Xi ao Summit do BRICS na Rússia (Paraphrased)

O Presidente Russo Vladimir Putin anunciou que o Presidente Chinês Xi Jinping participará do próximo Summit do BRICS que ocorrerá na Rússia, marcado para outubro. Durante um encontro com o Vice-Presidente Chinês Han Zheng no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, Putin declarou: "Esperamos a chegada do Presidente Chinês Xi Jinping ao Summit do BRICS". Além disso, Putin propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. Este grupo, criado em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China, agora inclui a África do Sul, e este ano, países como os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã também foram incluídos. Os países do BRICS se percebem como uma força opositora aos estados ocidentais. O Summit ocorrerá na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin espera que o Summit aumente sua influência e fortaleça as alianças econômicas. Moscou e Pequim fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da invasão russa da Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo Soldados e Instructores Estrangeiros (Paraphrased)

O Ministério da Defesa Russo confirmou que o ataque mortal na cidade ucraniana de Poltava foi direcionado a soldados e instructors estrangeiros. O alvo foi um centro de treinamento militar. O ministério destacou que o instituto treina especialistas em comunicação e guerra eletrônica de várias partes e unidades militares das Forças Armadas da Ucrânia, bem como operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a estruturas civis no território da Federação Russa. Além disso, o ministério informou que usou o sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. As forças russas capturaram o controle de duas novas localidades no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliivka. De acordo com os relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Presta Homenagem ao Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia que Sai (Paraphrased)

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem a seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. "Longas conversas em trens noturnos, na G7, nas linhas de frente, em Bruxelas, na frente de uma usina elétrica bombardeada", ela escreveu no T. "Há poucas pessoas com quem trabalhei tão de perto quanto com você, @DmytroKuleba", ela acrescentou. "Você colocou as pessoas do seu país acima de si mesmo". Ela desejou a Kuleba "do fundo do coração todo o melhor - Esperamos nos encontrar novamente quando a paz e a liberdade tiverem retornado a toda a Ucrânia".

11:24 Rússia Mudará Doutrina Nuclear (Paraphrased)

As ações do Ocidente estão obrigando a Rússia a revisar sua doutrina nuclear, informou a administração presidencial russa. A Rússia enfrenta desafios e ameaças da chamada "Ocidente" que exigem uma atualização da doutrina, segundo agências de notícias russas, citando o porta-voz do presidente Dmitry Peskov. Está sendo considerado que a Ucrânia poderia empregar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques, penetrando profundamente no território russo. O governo em Kyiv vem pressionando cada vez mais os EUA a permitir que a Ucrânia ataque alvos profundamente dentro da Rússia usando as armas fornecidas por seus aliados. "É evidente que os ucranianos farão isso", disse Peskov à agência RIA. "Estamos levando tudo isso em conta". A Rússia já declarou que vai modificar sua doutrina nuclear, mas ainda não revelou os detalhes. A diretriz permite o uso de armas nucleares se a soberania ou integridade territorial da Rússia estiver em jogo.

10:54 Ucrânia: 29 de 42 Ataques Aéreos Russos Repelidos (Paraphrased)

A Rússia lançou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite, de acordo com o comunicado do Exército do Ar Ucraniano no Telegram. Os ataques incluíram, entre outros, mísseis Ch-47M2 Kinzhal, mísseis de cruzeiro Kh-101 e mísseis "Iskander-K" Kh-555. De acordo com suas próprias figuras, o Exército do Ar Ucraniano afirmou ter abatido sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed. Isso significa que 29 ataques aéreos foram frustrados.

10:19 Munz: Ataque a Poltawa Pode Rebentar na Rússia (Paraphrased)

A Rússia está bombardeando a cidade ucraniana de Poltawa com mísseis, com relatos de um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. No entanto, os meios de comunicação russos estão relatando isso como um "grande sucesso", de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Ucrânia Publica Números de Perdas Russas (Paraphrased)

O Estado-Maior Ucraniano publicou novas figuras de baixas das tropas russas na Ucrânia. De acordo com os dados de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia é relatada como tendo perdido aproximadamente 620.350 soldados na Ucrânia, com uma perda diária de 1.390. De acordo com um relatório de Kyiv, sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones também foram destruídos. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia é relatada como tendo perdido um total de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino. Estimativas do Ocidente colocam as baixas em um nível menor, mas essas são presumivelmente mínimas.

09:21 Governador: Região de Lviv Sofre "Dia Tenebroso" - Número de Mortes AumentaApós ataques aéreos russos em Lviv, uma cidade ocidental da Ucrânia (detalhados nos registros 07:18, 06:17 e 05:29), o número de vítimas fatais aumentou. Sete pessoas, incluindo uma criança de 7 anos e uma menina de 14 anos, morreram durante a noite, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, via Telegram. Kosyzkyj descreveu o dia como tenebroso para a região, chamando-o de uma tragédia terrível. Inicialmente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy relatou cinco mortes e mais de 30 feridos através de um post no X, expressando suas condolências às famílias enlutadas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia se DemiteO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, decidiu renunciar, conforme revelado pelo presidente da Verkhovna Rada, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. O pedido de demissão será apresentado na próxima sessão plenária, anunciou Stefantschuk em sua página no Facebook. Vários outros membros do governo já apresentaram suas renúncias (veja os registros 00:47 e 22:06). Essas renúncias fazem parte de uma ampla reformulação do governo ucraniano. Na quarta-feira, um dia de demissões, será anunciado pelo líder da fração Servo do Povo, David Arachamia, por meio de um post no Telegram. O dia das nomeações será realizado na quinta-feira.

08:03 Zelenskyy: "Pessoas Enterradas Sob Escombros" O ataque de foguetes russos em Poltawa representa um dos ataques mais mortais desde o início do conflito, de acordo com o presidente Volodymyr Zelenskyy, em seu discurso noturno. Ele reiterou seus pedidos por sistemas de defesa aérea, enfatizando que ainda há pessoas presas sob os escombros.

07:39 Grossi Pinta Cenário Desolador na Usina Nuclear de Zaporizhzhia O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram o estado das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi está programado para visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi disse a Zelensky que a situação lá é "particularmente precária" e a ameaça de uma catástrofe persiste. A usina, que caiu sob o controle russo logo após a invasão de Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, está atualmente desligada. Ambos os lados têm repetidamente se culpado por bombardear a usina, com ambos Moscou e Kyiv negando as alegações.

07:18 Governador: Dois Mortos no Ataque a Lviv Pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em ataques aéreos na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, de acordo com o governador da região, Maksym Kozytskyi, via Telegram.

06:53 Ucrânia Procura Ajuda Adicional para Regiões da Linha de Frente A Ucrânia está procurando apoio adicional para seu setor agrícola e desminagem, segundo a "Rheinische Post" com sede em Düsseldorf, citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União. Isso inclui programas de financiamento para terras agrícolas perto da linha de frente, com o governo alemão sendo solicitado a considerar possível apoio. Também seria necessário fornecer um bônus de segurança para o pessoal, e a Ucrânia solicitou uma extensão de um programa de entrega de geradores financiado pelo Ministério da Agricultura. A Ucrânia também pediu ajuda em operações de desminagem em áreas perto da linha de frente. O Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha está atualmente envolvido em um projeto de detecção e desminagem de minas, de acordo com o governo alemão.

06:17 Ucrânia: Incêndio em Lviv Após Ataque de Drone Shahed da Rússia Um incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos da Rússia na cidade no noroeste da Ucrânia, de acordo com o governador da região, Maksym Kozytskyi, via Telegram. Duas escolas também foram danificadas, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. Kozytskyi relatou que vários drones Shahed foram utilizados no ataque aéreo russo. Os serviços de emergência foram enviados ao local, e as escolas afetadas permanecerão fechadas, conforme anunciado pelo prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, via Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Apesar de estar longe do front leste, Lviv tem sido alvo de vários ataques desde o início do conflito.

05:29 Kyiv e Lviv Recebem Segunda Rodada de Ataques Aéreos

Kyiv e Lviv, a capital ucraniana e uma cidade perto da fronteira com a Polônia, respectivamente, estão sendo atacadas por uma segunda onda de raids aéreos russos. As defesas aéreas estão ativadas. Testemunhas relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, sugerindo o uso de defesas aéreas. Ao mesmo tempo, o exército relata um ataque de drone em Lviv. A Ucrânia está atualmente em alto alerta, de acordo com a força aérea ucraniana por meio do Telegram. A Polônia ativa sua própria e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para proteger o espaço aéreo em resposta a raids aéreos e atividades de longo alcance da Rússia, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

Após o devastador ataque russo em Poltava, cidade da Ucrânia, o Presidente Biden dos EUA promete fornecer mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia. "Condeno firmemente esse ataque brutal", declara Biden. Washington vai continuar seu apoio militar a Kyiv, incluindo o fornecimento de sistemas de defesa aérea e capacidades essenciais para proteger as fronteiras da Ucrânia. Após o ataque, que deixou pelo menos 51 mortos, o Presidente Zelensky da Ucrânia instou seus aliados ocidentais a entregarem rapidamente novos sistemas de defesa aérea e permitirem o uso de armas de longo alcance contra território russo.

02:52: Mais um Ataque de Drone em Kyiv

As forças russas lançam outro ataque de drone em Kyiv. Unidades de defesa ucranianas estão ativamente combatendo os ataques nas proximidades da capital, segundo o exército ucraniano no Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones ou possíveis danos. O ataque noturno faz parte de uma série de raids aéreos russos em Kyiv que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32: Zelensky Quer Manter Controle sobre Kursk Indefinidamente

A Ucrânia visa manter o controle sobre os territórios da óblast russa de Kursk até que o Presidente Putin concorde em negociar, compartilha o Presidente Zelensky em uma entrevista à NBC News dos EUA. Controlar esses territórios constitui uma parte significativa do "plano de vitória", acrescenta Zelensky. No entanto, a Ucrânia não busca território adicional russo em geral. Zelensky não especifica se a expansão do controle territorial está sendo considerada. A operação de Kursk foi um segredo bem guardado, até mesmo o Presidente Biden dos EUA não foi informado.

00:47: Vários Ministros Ucranianos Renunciam

Quatro ministros - a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel significativo no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets - renunciaram antes de uma esperada reforma ministerial na Ucrânia. Não está claro se os quatro ministros serão nomeados para outros cargos de alta hierarquia. "Uma grande reforma governamental é esperada esta semana", explica David Arakhamia, líder da fração do partido Servidor do Povo no poder, no Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e depois, um dia de nomeações", revela Arakhamia. Arakhamia, considerado um associado próximo do Presidente Volodymyr Zelensky, compartilha essa informação.

23:16: Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelensky Pede Autorização para Usar Armas de Longo Alcance

Após o ataque mortal de foguete russo em Poltava, o Presidente Volodymyr Zelensky pede permissão para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos cessarão se pudermos destruir os pontos de lançamento dos ocupantes e aeroportos militares e sua logística", explica Zelensky em seu discurso diário em vídeo. Segundo ele, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, com 271 feridos e mais pessoas presas sob escombros.

22:06: Zelensky Demite Outro Alto Funcionário

O Presidente Volodymyr Zelensky demitiu Rostyslav Shurma, primeiro vice-chefe da Presidência, segundo um decreto no site do presidente. O porta-voz do parlamento, Dmytro Razumkov, também anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente. O Presidente Volodymyr Zelensky explica que mudanças serão feitas para fortalecer o governo. "O outono será indiscutivelmente crítico. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de modo a permitir que a Ucrânia alcance todos os resultados de que precisa."

21:42: Repórter da ntv em Poltava: "Residentes Descreveram um Momento Extremamente Intenso"

A Ucrânia sofre um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito, com numerosos mortos e feridos relatados. A repórter da ntv, Kavita Sharma, compartilha uma situação "muito tensa" em Poltava e relata como os residentes experienciaram o ataque de foguete.

21:25: Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWs

O Escritório do Procurador-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de executar prisioneiros de guerra. Investigações sobre o tiroteio de três ucranianos capturados na região de Torez, no Leste da Ucrânia, foram iniciadas. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos erguidas. "Os ocupantes os obrigaram a deitar no chão e atiraram neles pelas costas", afirmou o escritório, citando postagens nas redes sociais.

