18:39 Putin adverte: se a Ucrânia integrar o uso de mísseis, isso desencadearia "Rússia em guerra com a OTAN"

18:07 Zelensky classifica proposta de paz chinesa-brasileira como "prejudicial"O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou uma proposta de paz apresentada pela China e pelo Brasil, classificando-a como prejudicial. Em uma entrevista à mídia brasileira Metropoles, Zelensky afirmou: "É prejudicial, é apenas uma manobra política." Ele questionou ainda: "Como podem apresentar 'aqui está a nossa iniciativa' sem nem mesmo nos consultar primeiro?" A China e o Brasil defenderam uma conferência internacional de paz em maio, uma proposta que encontrou aceitação tanto da Rússia quanto da Ucrânia, com todas as partes tendo a mesma oportunidade de expressar seus planos de paz.

17:40 Míssil russo atinge navio de grãos da UcrâniaRelatos indicam que um míssil russo atingiu um navio de grãos que estava saindo da Ucrânia no Mar Negro. De acordo com a declaração do presidente Volodymyr Zelensky, o navio já havia deixado as águas ucranianas no momento do ataque. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, condenou o ataque, chamando-o de "um ataque descarado à liberdade de navegação e à segurança alimentar global". Zelensky confirmou que o navio estava a caminho do Egito e não houve vítimas. De acordo com o porta-voz da Marinha ucraniana, o navio de grãos não estava dentro do corredor de grãos ucraniano no momento do ataque, mas estava dentro da zona econômica marítima da Romênia. Um representante da Marinha romena confirmou que o navio estava fora das águas territoriais deles.

17:12 Xi Jinping visitará a Rússia novamente em outubroO presidente chinês Xi Jinping visitará a Rússia em outubro. Xi é esperado para participar da cúpula do grupo BRICS, como confirmado pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Xi também se encontrará com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo neste dia. Ambos os líderes elogiaram a forte relação entre a China e a Rússia. Xi expressou sua intenção de participar da cúpula do BRICS em Cazã, como convidado de Putin, de acordo com Wang. Putin mencionou que ele e Xi também discutiriam sua relação mutuamente benéfica em uma reunião bilateral.

16:35 Stoltenberg assumirá a presidência da Conferência de Segurança de MuniqueO secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, assumirá o cargo de presidente da Conferência de Segurança de Munique. Stoltenberg assumirá o cargo após a conferência em fevereiro de 2025, substituindo o atual presidente Christoph Heusgen. Heusgen, que assumiu o cargo em 2022 e serviu como conselheiro de política externa de longa data da ex-chanceler alemã Angela Merkel, deixará o cargo. O presidente original, Wolfgang Ischinger, continuará a servir como presidente do conselho de curadores da Fundação Conferência de Segurança de Munique. Stoltenberg deixará seu cargo como secretário-geral da OTAN em outubro, sucedendo ao ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

16:11 Trabalhadores da Cruz Vermelha mortos em ataque russo na UcrâniaAs autoridades ucranianas relatam que três trabalhadores da Cruz Vermelha foram mortos e dois outros hospitalizados, um em estado crítico, em um ataque russo em uma aldeia localizada na região contestada de Donetsk. O escritório do procurador-geral da Ucrânia informou através do Telegram.

15:45 Público excluído do julgamento dos advogados de Navalny em PetushkiO julgamento contra três advogados que representavam o falecido crítico do Kremlin Alexey Navalny em Petushki, na Rússia, foi abruptamente fechado ao público pelo juiz que preside o caso, citando um alerta de segurança sobre potenciais protestos de apoiadores de Navalny como justificativa. Os réus, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, são acusados de pertencer a uma organização extremista.

15:18 Engajamento naval no Mar NegroRelatos indicam que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão envolvidas em um conflito naval e aéreo no Mar Negro. De acordo com a inteligência militar ucraniana, um caça russo Su-30 foi abatido durante uma operação especial no Mar Negro usando uma arma portátil de defesa aérea. A Ucrânia não divulgou mais detalhes sobre o incidente na terça-feira à noite. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as forças ucranianas tentaram atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro usando lanchas rápidas, resultando na perda de oito barcos e na retirada dos barcos restantes. Não há menção de um avião abatido em Moscou, mas o blog militar Rybar relata que um Su-30 foi abatido durante a repelência do ataque ucraniano.

14:54 Soldados ucranianos: "Não aguentamos mais esta guerra"Soldados ucranianos são incentivados a utilizar seu arsenal limitado de maneira tática e judiciosa. A jornalista da ntv Kavita Sharma observou essa dinâmica na linha de frente, onde há escassez de munição para armas soviéticas antigas, mas há algumas, embora mais eficientes, novas armas ocidentais.

13:55 Político iraniano de alto escalão critica relações Irã-RússiaUm político conservador iraniano fez uma crítica incomum às relações do Irã com a Rússia, no meio de novas sanções e disputas diplomáticas. Em uma postagem na plataforma X, Ali Motahari, ex-vice-presidente do parlamento, apontou as novas sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido contra o fornecimento de mísseis balísticos do Irã à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã nega veementemente tais transferências de mísseis.

13:38 Escassez de água e gás na cidade ucraniana de PokrovskApós os ataques, a cidade ucraniana de Pokrovsk, na região de Donetsk, não tem água encanada estável, e muitos moradores não têm gás para cozinhar e

13:07 Estimativa Baixa do Número de Navios de Guerra RussosO número de navios de guerra russos pode ser significativamente menor do que o anunciado oficialmente, de acordo com um relatório do portal de notícias russo independente "Agentstvo". O relatório se refere a dados não confirmados de projetos on-line como "Classificação Global de Poder Naval 2024" e "RussiaShips.info", que estimam o número em 264 e 299, respectivamente. Aproximadamente 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício, também estão incluídos nessas figuras.

12:28 Aumenta a Espionagem Russa contra a BundeswehrOs serviços de inteligência russa aumentaram suas atividades de espionagem contra a ajuda à Ucrânia e a Bundeswehr, segundo o relatório anual do Serviço de Segurança Militar (MAD). O relatório diz que o interesse estratégico da Rússia em política e estratégia militar passou para um nível mais tático. Agora, a Rússia tem um interesse aguçado em obter informações relacionadas à ajuda militar alemã fornecida à Ucrânia, incluindo rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e táticas. As capacidades da própria Bundeswehr para defesa territorial e de alianças também se tornaram um foco dos serviços de inteligência russa.

11:52 Reino Unido-EUA Podem Permitir que a Ucrânia Use Armas Contra Território RussoO Reino Unido e os EUA podem dar permissão à Ucrânia para usar armas contra território russo. Apesar dos esforços do Kremlin para evitar tal decisão por meio de ameaças, o momento não é coincidência, diz o correspondente da ntv Rainer Munz. Um especialista em armas nucleares propondo ataques a Berlim é um exemplo.

11:15 Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo AdiadaA decisão sobre permitir que a Ucrânia use mísseis ocidentais de alcance longo contra território russo pode levar algum tempo. Uma decisão antes da reunião da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de Estado e de governo se reunirão, parece improvável, de acordo com um relatório da Bloomberg. A reunião da ONU servirá como a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo, declarou o Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Lammy. O Presidente Selenskyj planeja reiterar sua demanda durante essa reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, visitaram Kyiv para discutir os planos de Selenskyj para atacar território russo. Blinken deve discutir isso com o Presidente Biden na sexta-feira, e o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Starmer, também deve se encontrar com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken Viaja para a Polônia Depois de Visita a KyivO Secretário de Estado dos EUA, Blinken, está fazendo uma parada na Polônia, um importante apoiador da Ucrânia, em seu retorno a Kyiv. Reuniões com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão previstas. Blinken visa discutir a cooperação adicional com a Polônia, que serve como um importante centro logístico para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia aumentou significativamente seu gasto militar desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache, wert $10 bilhões, da gigante da defesa norte-americana Boeing.

09:59 Forças Ucranianas Reportam Ataques de Drones e Mísseis RussosA força aérea ucraniana relata que a exército russo lançou ataques noturnos contra a Ucrânia com 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Os relatórios militares não são verificáveis independentemente, e a defesa aérea também esteve ativa em torno de Kyiv para derrubar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Maior Deterrence NuclearO influente especialista em política externa russa Sergei Karaganov acredita que a Rússia deveria sinalizar sua disposição de usar armas nucleares de forma menos enigmática. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deveria ser convencer "inimigos atuais e futuros" de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares, declarou Karaganov em uma entrevista ao jornal russo Kommersant. Moscou poderia considerar realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA estariam mentindo se afirmassem que fornecem proteção nuclear para seus aliados, acrescentou Karaganov. Karaganov já havia defendido que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar seus adversários. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve como um útil ativo do Kremlin ao expressar vistas que alarmam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais contido em comparação.

08:46 Pedido da Ucrânia para Aprovação dos EUA para Usar Mísseis Ocidentais de Alcance LongoAs esperanças crescem na Ucrânia de que ela poderá obter permissão em breve para lançar ataques mais profundos no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA enfatizou durante sua visita a Kyiv que pretende garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". No Reino Unido, já surgem indicações de luz verde:

Após as afirmações de ontem de que um caça russo Su-30SM desapareceu do radar, a inteligência militar ucraniana agora alega que tropas ucranianas derrubaram com sucesso um tal avião durante uma operação no Mar Negro. De acordo com The Kyiv Independent, o avião de alto valor, estimado em $50 milhões e estacionado na península da Crimeia, foi supostamente destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Ataque de Drones Massivo Causa Feridos em Konotop

O número de vítimas do intenso ataque de drones russos à infraestrutura energética de Konotop na noite passada subiu para 14. A administração militar regional da cidade informou essa informação à agência de notícias do estado, Ukrinform. O incidente teria como alvo um edifício residencial no centro da cidade.

06:42 Ucranianos na Alemanha Mantêm Status Imune para Visitas em Casa

O Bundestag deve discutir hoje o plano de segurança do governo federal, que inclui restrições a facas e possível revogação do asilo para indivíduos que visitam países de origem. No entanto, há exceções, como para refugiados ucranianos.

06:04 Mídia Estatal Russa Acusa Trump de Desvantagem no Debate

16:50 Infraestrutura Energética de Konotop Sofre Danos Graves em Ataque

Um ataque russo ao centro da cidade de Konotop resultou em vítimas civis. O prefeito de Konotop, Artem Semenikhin, relatou interrupção temporária no suprimento de água da cidade. Além disso, foram identificados danos graves à infraestrutura energética, e é incerto quando a energia será restaurada às residências particulares. Após o ataque, vários edifícios pegaram fogo, incluindo escolas e edifícios residenciais. Dois pacientes atualmente encontram-se em estado crítico, sendo um deles transportado para o hospital.

15:29 Letônia Fornece Ajuda Militar Adicional à Ucrânia

A primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de assistência militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. A provisão inclui veículos de combate à infantaria, de acordo com o primeiro-ministro ucraniano Denys Schmyhal, após sua reunião em Kyiv. Ambos os países também estão em discussões sobre cooperação ampliada na indústria de defesa.

13:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Suspeitas de Entregas de Foguetes Russos

Diante de suspeitas de entregas de foguetes iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, conforme consta em um comunicado do Foreign Office de Londres. "Qualquer transferência de foguetes balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa e resultaria em resposta imediata", declarou o comunicado. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram novas sanções a Teerã em resposta às alegadas entregas de foguetes. A União Europeia havia relatado anteriormente "informações credíveis" sobre a transferência de foguetes iranianos para a Rússia.

00:14 Soldados Não Treinados Supostamente Usados pela Rússia em Vovchansk

De acordo com relatórios militares ucranianos, as forças russas estão usando soldados não treinados na frente de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz oficial do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, afirmou que os soldados envolvidos nas operações de ataque em Vovchansk têm pouco ou nenhum experiência de combate. Os reforços são suspeitos de serem ex-presidiários ou soldados recrutados de outros países, incluindo Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Patrulhas de Idioma Despachadas em Cidade Ucraniana Ocidental

Após um aumento no uso da linguagem russa, o prefeito da cidade ucraniana ocidental de Iwano-Frankiwsk anunciou a introdução de inspetores de linguagem. O prefeito Ruslan Marzinkiw explicou que essa iniciativa é cívica, permitindo que qualquer pessoa se torne um controlador de linguagem. O prefeito espera a participação de pelo menos 100 voluntários no programa, com 50 atualmente registrados. Os cidadãos podem relatar o uso suspeito da linguagem russa em espaços públicos por meio de uma linha direta estabelecida pela cidade.

21:42 Erdogan Exige Retorno da Crimeia à Ucrânia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan instou a Rússia a devolver a península anexada da Crimeia à Ucrânia. Em uma mensagem de vídeo, Erdogan enfatizou o apoio inabalável da Turquia à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. Erdogan também comprometeu-se a apoiar a demanda da Ucrânia pelo retorno da Crimeia, conforme estabelecido pelo direito internacional.

21:05 Atualização: Zelenskyy Comparte Estratégia Militar da Ucrânia com os EUA

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, o apoio dos EUA é crucial para repelir a invasão russa. Em uma conferência de imprensa em Kyiv, Zelenskyy afirmou: "Nossa caminho para a vitória (...) depende fortemente da ajuda e assistência dos nossos aliados". A estratégia proposta, prevista para ser revelada antes da esperada segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa fortalecer substancialmente a Ucrânia e obrigar a Rússia a cessar as hostilidades. No entanto, de acordo com o Bloomberg, os EUA estão pressionando por uma estratégia clara da parte de Zelenskyy para ataques ofensivos contra a Rússia antes de flexibilizar as limitações no emprego de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, devem receber um plano abrangente de um ano do Zelenskyy em Kyiv para obter uma melhor compreensão dos objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Explica a Posição de Biden sobre o Uso de Armas

De acordo com o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken, os EUA estão abordando rapidamente as necessidades militares da Ucrânia, que envolvem o uso de armas de longo alcance adquiridas do Ocidente para ataques a alvos russos. Uma discussão entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está prevista para sexta-feira, de acordo com Blinken, que falou em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. Blinken enfatizou ainda: "Estamos acelerando nossos esforços para garantir que a Ucrânia possa se defender de forma competente", acrescentando: "Queremos que a Ucrânia saia vitoriosa".

A União Europeia expressou preocupação com o conflito em andamento na Ucrânia, pedindo o fim imediato das hostilidades e o respeito pela integridade territorial da Ucrânia. A Rússia, membro da Organização de Cooperação de Shanghai, ao lado da China, negou qualquer envolvimento no conflito.

Em resposta ao navio de grãos ucraniano atacado no Mar Negro, a União Europeia condenou o incidente como uma clara violação do direito internacional e das liberdades de navegação. Eles instaram todas as partes envolvidas a garantir a segurança dos civis e respeitar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

