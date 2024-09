18:06: Autoridades militares em Kiev relatam mais de 100 confrontos ou confrontos.

Na frente oriental da Ucrânia, tropas ucranianas e agressores russos engajaram-se em numerosos conflitos. O Estado-Maior em Kyiv relatou um total de 109 confrontos armados ao longo do dia. Mais uma vez, o ponto quente dos conflitos é a área em torno da cidade de Pokrovsk, na borda do Donbass. Lá, as forças russas lançaram 23 ataques ofensivos apoiados por fogo de artilharia contra as linhas de defesa ucranianas, todos os quais foram relatados como falhos. Além disso, ataques russos também são relatados nas proximidades da cidade de Kuracheve.

17:28 Governador Ucraniano: Bombas Guiadas Russas Atiram em Edifício ResidencialNa região de Kharkiv, dois civis morreram e oito ficaram feridos após um ataque aéreo russo em um edifício residencial na vila de Cherkaskaya Losova, de acordo com as autoridades ucranianas. O governador regional Oleh Synehubov confirmou o incidente e os serviços de resgate foram enviados ao local. Este não é o primeiro incidente do tipo na região; na sexta-feira anterior, um bombardeio na cidade de Kharkiv atingiu um edifício residencial e uma área de jogo, resultando em sete mortes e vários feridos.

16:50 Washington Cauteloso: Não Enviar Americano para Manutenção de Equipamentos na UcrâniaA administração Biden rejeitou uma proposta para enviar americanos à Ucrânia para manter equipamentos militares ocidentais, incluindo caças F-16, de acordo com o "The Washington Post". A discussão sobre o envio de civis americanos a um país em guerra para ajudar na manutenção de equipamentos tem sido um assunto controverso desde o início da guerra. Com a chegada esperada de caças F-16 na Ucrânia no final de julho, o debate intensificou-se. Os oficiais americanos expressam preocupação com a possibilidade de os russos mirarem contratantes americanos na Ucrânia.

16:14 Preocupação com a Saúde de Maria Kolesnikova: Oposição Acusa Prisão da Bielorrússia de Condições Severas e IsolamentoA oposição bielorrussa expressa preocupação com a saúde e o bem-estar da líder da oposição presa, Maria Kolesnikova, relatada como estando em más condições. A líder da oposição exilada Sviatlana Tsikhanouskaya afirmou que Kolesnikova atualmente pesa 45 kg e está sujeita a condições severas e isolamento. Tsikhanouskaya acusou a administração da prisão de "tratar cruel e inumanamente" e de "matar lentamente" a proeminente crítica do governo.

15:36 Oficiais Ucranianos se Reúnem com Conselheiros de Segurança dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha para Discussões sobre Produção de Armas e InvestimentosUma delegação ucraniana, liderada pelo Ministro da Economia Julia Svyrydenko e pelo chefe da Administração Presidencial, Andriy Yermak, realizou discussões com conselheiros de segurança dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha em Washington, de acordo com o "Kyiv Independent". Durante a reunião, foram discutidos temas como a produção conjunta de armas, futuros investimentos ocidentais na indústria de defesa ucraniana e o fortalecimento da segurança das defesas aéreas e do sistema de energia ucranianos. Yermak afirmou: "Agora é o momento de intensificar nossos esforços para ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória. É crucial aproveitar esta oportunidade."

14:56 Rússia Tenta Esconder a Guerra com Festividades e Comemorações em MoscouA guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua nos campos de batalha. No entanto, os moradores de Moscou permanecem alheios aos ataques de drones, aos depósitos de óleo em chamas e às mortes de civis. O correspondente da ntv, Rainer Munz, destaca como a cidade está escondendo a guerra por todos os meios necessários.

14:25 Ucrânia: Quatro Mortos e Feridos em Chasiv Yar devido a Ataque RussoPelo menos quatro civis morreram e vários ficaram feridos na cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, devido a um ataque russo, de acordo com o governador ucraniano Vadym Fillaschkin via Telegram. As vítimas eram homens com idades entre 24 e 38 anos. O ataque ocorreu pela manhã, resultando em danos a uma residência particular e a um prédio alto.

13:53 Kharkiv Pranta Luto após Ataque RussoApós um ataque russo à cidade ucraniana de Kharkiv, a comunidade se reuniu para prestar homenagem aos mortos. De acordo com o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, sete pessoas morreram e 97 indivíduos, incluindo mais de 20 menores, ficaram feridos no ataque na sexta-feira à noite. A vítima mais nova tinha dez meses de idade. Uma das vítimas é relatada como sendo a artista ucraniana de 18 anos Veronika Kozhushko. O notável artista ucraniano Serhiy Shadan expressou suas condolências e frustração no Facebook, escrevendo: "Os russos continuam destruindo nosso futuro. Não há perdão", acrescentando uma imagem criada por Kozhushko.

13:03 Primeira-Ministra da Dinamarca: Não Há Escapatória para a Vitória da Ucrânia na Guerra contra a Rússia, de acordo com o "European Pravda", a Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, falou sobre a guerra da Ucrânia contra a Rússia durante a conferência GLOBSEC em Praga. De acordo com o relatório, Frederiksen afirmou que a Ucrânia deve emergir vitoriosa do conflito. Ela chamou isso de "desenvolvimento inevitável". "Não há opção senão a Ucrânia vencer esta guerra. Porque se a Rússia vencer, a Ucrânia será derrotada, e assim seremos todos nós", ela é citada como dizendo. Frederiksen enfatizou que há um consenso quase unânime sobre isso dentro da União Europeia. "A Europa nunca esteve mais unida do que agora (...). às vezes discutimos internamente. (...) Mas são 26 contra um", o artigo cita Frederiksen. Ela provavelmente se refere à Europa inteira contra a Rússia.

12:15 Rússia Conquista Controle sobre Kirove na Região de DonetskDe acordo com informações do Ministério da Defesa em Moscou, as forças russas tomaram o controle do vilarejo de Kirove na região oriental ucraniana de Donetsk. As tropas russas vêm avançando gradualmente ao longo da linha de frente no leste há algum tempo. Donetsk, junto com Luhansk, forma o dominantes Donbass. Essas duas regiões, além de Zaporizhzhia e Kherson mais ao sul na Ucrânia, já foram anexadas pela Rússia em setembro de 2022, embora as tropas russas não controlem completamente. A Ucrânia visa recuperar todos os territórios, incluindo a Península da Crimeia, que foi anexada em 2014 e fica muito mais ao sul do que Kherson.

11:45 Rússia Acusa Ucrânia de Ataque em BelgorodDe acordo com relatórios russos, as forças ucranianas bombardearam a região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. As baixas e feridos foram anunciados pelo governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, através de seu canal do Telegram. Em um ataque aéreo na cidade de Belgorod, três pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas, incluindo três crianças. Mais de uma dúzia de edifícios residenciais e 47 carros foram relatadamente danificados.

11:10 Especialista Triebel: Rússia Tenta Interferir nas Eleições da MoldáviaA Moldávia realizará eleições presidenciais em 20 de outubro. Cerca de 2,5 milhões de residentes também votarão em um referendo sobre a incorporação da adesão à UE à Constituição, para evitar que governos futuros abandonem esse processo. A Rússia está tentando interferir nas eleições usando desinformação e notícias falsas, afirma Brigitta Triebel, chefe da oficina da Fundação Konrad-Adenauer em Chisinau. "Os moldavos estão sendo avisados: Se você não quiser se envolver em um conflito como o da Ucrânia, vote nos partidos pró-russos", disse Triebel. "Estão sendo explorados os medos das pessoas."

10:49 Ucrânia Abate 24 dos 52 Drones RussosA força aérea ucraniana afirma ter abatido 24 drones russos. Um total de 52 drones foi lançado por forças russas em um ataque durante a noite de sábado, afetando oito regiões na Ucrânia. 25 drones do tipo iraniano Shahed caíram sozinhos, e três mais seguiram rumo à Rússia e Bielorrússia. Não há relatórios de feridos ou danos significativos. O alvo do ataque russo incluiu Kyiv, onde este foi o quarto ataque de drone dentro de uma semana. Todos os drones que atacavam Kyiv foram abatidos.

10:16 Blogueiros Militares Russos: Forças Ucranianas Destruzem Ponte em KurskBogueiros militares russos publicam um vídeo em seus canais do Telegram, supostamente mostrando os destroços de um ataque ucraniano a um comboio militar russo na entrada do vilarejo de Svannoe na região de Kursk. A Rádio Livre Europa (RFE/RL) também compartilha o vídeo no Telegram. O vídeo é dito mostrar veículos militares destruídos e uma ponte flutuante desmoronada sobre o Rio Seym em Kursk.

09:34 Autoridades Russas Reportam Ataque Ucraniano em ShebekinoAs autoridades na cidade de Shebekino, na região russa de Belgorod, relatam bombardeio ucraniano. Uma mulher ficou ferida no sábado. Shebekino fica perto da fronteira com a Ucrânia.

09:00 Ucrânia Divulga Números de Perdas de Tropas RussasO Estado-Maior Ucraniano divulgou novas figuras sobre as perdas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com essas figuras, a Rússia sofreu cerca de 614.950 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022.only, the number of losses is said to be 1,360. According to a report from Kyiv, eight tanks, 42 artillery systems, and 18 drones were also destroyed during this period. Since the start of the large-scale attack, Russia has reportedly lost a total of 8,582 tanks, 17,614 artillery systems, 368 aircraft, 328 helicopters, 14,471 drones, 28 ships, and one submarine. Western estimates put the losses lower, but these are likely minimized values.

08:35 Rússia: Vídeo Sugere Ataque Ucraniano em BelgorodDe acordo com autoridades locais, cinco pessoas morreram e 46 ficaram feridas em um ataque ucraniano à cidade russa de Belgorod no final da noite de sexta-feira (ver entrada 23:19). 37 pessoas feridas foram levadas ao hospital, incluindo sete crianças, informou Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod. Um vídeo circulando nas redes sociais, gravado do painel de um carro, supostamente mostra o ataque. Ele mostra outro carro sendo explodido enquanto dirige, seguido por uma explosão do outro lado da rua alguns segundos depois. Tal material e relatórios de combate não podem ser verificados independentemente.

07:15 Ucrânia: Número de mortes sobe para 7 após ataque russo em KharkivSete pessoas perderam a vida e 97 ficaram feridas, incluindo mais de 20 menores, após um ataque russo na cidade ucraniana de Kharkiv. De acordo com um post no Telegram do governador regional Oleg Synegubov, um parque infantil e um prédio residencial de 12 andares foram atingidos durante o ataque russo na sexta-feira. Incêndios ocorreram como resultado do ataque. Synegubov confirmou que os esforços de combate a incêndios continuaram até a manhã de sábado.

06:27 ISW: Aprovação de Putin entre russos cai para novo recordeApós a incursão ucraniana na região russa de Kursk, a insatisfação da população russa com o governo e o presidente Vladimir Putin está aumentando, de acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Utilizando dados da instituição de pesquisa de opinião russa Fundação de Opinião Pública, 28% dos respondentes expressaram seu descontentamento com a resposta das autoridades russas à incursão. Além disso, citando pesquisas do Centro de Pesquisas de Opinião Pública russo (VCIOM), a taxa de aprovação de Putin caiu 3,5 pontos percentuais para 73,6%, alcançando um novo recorde negativo desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. De acordo com o ISW, essas pesquisas sugerem que a insatisfação social aumentou desde a incursão ucraniana em Kursk.

05:40 Venezuela entrega dois colombianos à Rússia por suporte à UcrâniaO serviço de segurança russo FSB anunciou a detenção de dois cidadãos colombianos acusados de ajudar a Ucrânia. Os homens, identificados como Alexander Ante e Jose Aron Medina, foram entregues pela Venezuela após terem sido detidos pelas autoridades venezuelanas durante uma escala em Caracas enquanto viajavam para a Colômbia no mês passado. Fontes de mídia espanholas afirmam que os dois se juntaram à Legião Internacional durante o verão de 2023. Eles foram detidos no aeroporto de Caracas em meados de julho. O FSB alega que os homens possuíam documentos que detalham sua participação no conflito e usavam uniforme militar ucraniano.

04:47 Presidente checo nega ligação entre avanço russo e operação em KurskO presidente checo Petr Pavel afirma que o avanço russo na região de Donetsk não tem ligação com a operação ucraniana na região russa de Kursk. Pavel enfatiza que não acredita que há uma ligação direta entre o rápido avanço russo na frente de Pokrovsk e a operação ucraniana em Kursk. Ele acredita que o objetivo final da liderança russa é capturar os territórios de todas as quatro regiões – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson – que eles consideram suas. Realizar isso em condições climáticas favoráveis permanece sua prioridade, de acordo com Pavel.

03:47 Stoltenberg identifica avanço ucraniano em Kursk como "legítimo"O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, considerou o avanço das forças ucranianas na região russa de Kursk como legítimo. Stoltenberg afirma que a Ucrânia tem o direito de se defender, de acordo com o direito internacional. Stoltenberg rejeita as acusações do governo russo de que o Ocidente foi informado anteriormente sobre o ataque ao território russo, afirmando que a Ucrânia não consultou a OTAN sobre seus planos para Kursk e a OTAN não teve papel algum na operação. Isso marca a primeira resposta de Stoltenberg ao avanço ucraniano na região russa.

02:48 Ucrânia acusa Rússia de uso generalizado de armas químicasDesde o início da invasão russa, as autoridades ucranianas registraram mais de 4.000 casos de uso de armas químicas na linha de frente, com mais de 3.100 casos relatados desde dezembro de 2023. O número de incidentes com armas químicas aumentou significativamente em comparação com os aproximadamente 600 casos registrados em janeiro, de acordo com dados militares ucranianos. O número mais alto de casos relatados ocorreu em maio de 2024, com 715 casos relatados, depois diminuiu nos meses de verão. Não há dados disponíveis para o mês de agosto ainda.

01:49 ICC pede prisão de Putin durante visita à MongóliaO representante da Corte Penal Internacional (CPI), Fadi el-Abdallah, disse à BBC que a Mongólia, como estado membro da CPI, tem a obrigação de deter o presidente russo Vladimir Putin durante sua visita prevista para 3 de setembro. A visita de Putin à Mongólia seria sua primeira a um país membro da CPI que ratificou o Estatuto de Roma. Esse tratado obriga os estados membros a deter Putin se ele pisar em seu território. A CPI emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023 devido à sua participação no sequestro forçado de crianças das regiões controladas pela Rússia na Ucrânia.

00:33 Chamada de vídeo Biden-von der Leyen: invasão russa lembradaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou a importância das relações transatlânticas sólidas apesar do resultado das eleições presidenciais americanas em novembro. Ela recebeu o Prêmio Transatlântico Checo e Eslovaco (CSTA) na conferência de segurança Globsec em Praga. Em seu discurso, ela lembrou uma chamada de vídeo com o presidente americano Joe Biden no dia da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. "Rapidamente concordamos com nossa resposta à guerra de Putin", afirmou von der Leyen. Mais uma vez, a Europa e a América ficaram "lado a lado do lado certo da história".

23:19 Ataques em Belgorod: cinco mortosPelo menos cinco pessoas morreram em ataques ucranianos na região russa de Belgorod, de acordo com fontes russas. Uma mulher e quatro homens morreram, anunciou o governador regional Vyacheslav Gladkov na plataforma de mensagens Telegram. Além disso, 37 pessoas ficaram feridas. A Ucrânia atacou a cidade de Belgorod e a região usando lançadores de foguetes múltiplos, revelou Gladkov ainda.

22:01 Avanços na Tecnologia de Drones da Ucrânia A Ucrânia busca integrar fabricantes de armas no desenvolvimento de IA para enxames de drones e "mísseis acessíveis" para contra-atacar os drones kamikaze russos, anunciou o Ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, no Fórum Globsec em Praga.both Ucrânia e Rússia vêm investindo pesadamente na tecnologia de drones ao longo de toda a invasão russa, transformando a guerra moderna. De acordo com Fedorov, as tropas ucranianas enfrentam diversas dificuldades, incluindo tropas russas, escassez de munição, drones kamikaze e drones de reconhecimento. Para contra-atacar essas ameaças, o exército ucraniano utiliza drones de visão em primeira pessoa (FPV) de baixo custo, drones de reconhecimento, pequenos sistemas de defesa aérea e drones de longo alcance fabricados domesticamente para atingir alvos russos, explicou Fedorov. "Quais são os próximos desafios que exigem a sua assistência? Como criamos um sistema de alvo a laser eficiente, como desenvolvemos IA para enxames de drones, como produzimos os HIMARS ucranianos, como desenvolvemos mísseis ucranianos acessíveis capazes de abater Shaheds?" Fedorov questionou.

21:32 Ucrânia Recebe Munição de Obus Urgente A Ucrânia recebe a primeira remessa de munição crucial de obuseiro da coalizão EUA-Européia, revelou o Ministro das Relações Exteriores da República Checa, Jan Lipavsky, em Bruxelas. Os projéteis de 155 mm são criticamente necessários no campo de batalha. "A campanha de munição checa está cumprindo sua promessa, e até o final do ano, forneceremos meio milhão de projéteis de grande calibre. Entregamos aproximadamente 100.000 peças cada em julho e agosto", esclareceu Lipavsky.

