17h40, cinco delegados republicanos alertam para uma continuação da mudança para a Rússia na Hungria.

Após sua viagem à Hungria, cinco Senadores Republicanos Americanos expressaram preocupações sobre as crescentes relações da Hungria com a Rússia e a colaboração crescente com a China. A equipe era composta pelos Senadores Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Kennedy. O Senador Moran mencionou os crescentes laços entre a Hungria e a Rússia e o declínio de suas instituições democráticas em um comunicado, instando a uma cooperação mais próxima entre a Hungria e seus parceiros. "É benéfico para nossas nações trabalharem juntas de perto. Pedimos à Hungria que considere e responda aos avisos de seus aliados." A Hungria é um aliado vital da Rússia na UE. O Primeiro-Ministro Orban tem repetidamente obstruído a ajuda à Ucrânia, defendido o diálogo e frequentemente refletido os argumentos do Kremlin. A Hungria também condenou o conflito, mas recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

15:27: Parece que a Defesa Aérea Repeliu com Sucesso um Ataque de Mísseis em KyivAs forças de defesa ucranianas supostamente repeliram um ataque aéreo russo em Kyiv, segundo relatado pelo Exército Ucraniano através da aplicação de mensagem Telegram. Não foram fornecidas informações específicas.

08:58: Embaixador Russo nos EUA Retorna a MoscouO Embaixador Russo nos EUA, Anatoly Antonov, estaria encerrando sua missão diplomática, de acordo com fontes da mídia russa. O embaixador está retornando a Moscou, segundo a agência de notícias Interfax, citando um representante do Ministério das Relações Exteriores. O jornal russo "Vedomosti" relata que a partida de Antonov é iminente. Mais informações não estavam imediatamente disponíveis.

22:46: Polícia Tem Evidências de Múltiplas Execuções de POVs Ucranianos por Tropas RussasAs agências de aplicação da lei têm evidências credíveis de que as tropas invasoras russas executaram numerosos prisioneiros de guerra ucranianos, de acordo com Yuri Belousov, chefe do departamento de crimes de guerra da Procuradoria-Geral, que falou em rádio nacional. "Agora temos informações sobre 93 de nossos soldados que foram executados no campo de batalha", disse ele. Belousov enfatizou que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos neste ano foram executados. Essa tendência começou em novembro de 2022. "A atitude dos soldados russos para com nossos prisioneiros de guerra piorou", afirmou Belousov.

21:14: Concessões Territoriais Preliminares em Troca de Adesão à NATO Relatadas por Kyiv?A Ucrânia permanece comprometida em recuperar os territórios ocupados pela Rússia nos últimos dez anos. No entanto, os meios para alcançar esse objetivo são elusivos devido à falta de pessoal, armas e assistência adequada da aliança ocidental. O Presidente Volodymyr Zelenskyy agora diz que Kyiv está preparando com Washington e outros estados "decisões significativas" para a reunião do grupo de contato em Ramstein em 12 de outubro. A nova estratégia ucraniana, segundo relatado pelo "Financial Times", envolve pedir apoio militar e diplomático de seus aliados para levar a Rússia à mesa de negociações. Diplomatas ocidentais e um número crescente de oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança significativas poderiam servir como base para um acordo negociado, com a Rússia mantendo o controle de fato, se não de jure, sobre todo ou parte do território ucraniano que atualmente ocupa. As discussões também incluem a possibilidade de a Ucrânia ingressar na NATO nesse contexto.

20:34: Perdas Estratégicas para a Rússia, Expectativas para Entregas de Tanques da UcrâniaA Rússia está sofrendo, em média, três vezes mais perdas de equipamento do que a Ucrânia e está continuamente esgotando seus estoques de equipamentos herdados da União Soviética, enquanto a produção, como a da Ucrânia, só cobre uma pequena porcentagem de suas perdas, diz Jakub Janowski, analista com sede em Praga que trabalha para a unidade de monitoramento de inteligência aberta Oryx holandesa. Atualmente, é vantajoso para a Rússia em termos de mão de obra, força de trabalho e capacidades de produção, alerta Konrad Muzyka, analista polonês e diretor da Rochan Consulting. Janowski acredita que, embora a Rússia tenha mais soldados e maior poder de fogo, ainda pode enfrentar desafios se o Ocidente aumentar seu apoio. As entregas do equipamento militar anteriormente prometido, como 280 tanques, 480 veículos de combate, 1200 transportadores de tropas e 180 veículos de artilharia móvel, a Kyiv ainda estão pendentes, de acordo com Oryx.

19:34: Ucrânia Defende Contra Bombardeiro Russo, Fotos de Escombros ObtidasAs forças ucranianas afirmam ter abatido um avião de combate russo. O bombardeiro foi abatido no sábado perto da cidade de Kostiantyniwka na província de Donetsk, de acordo com o chefe da administração militar local. Imagens mostram restos carbonizados de um avião que caiu em uma casa, causando incêndio.

