- 17 pessoas foram obrigadas a deixar as suas instalações devido a um incêndio em Wernigerode.

Em um grande complexo residencial em Wernigerode, um incêndio se alastrou. De acordo com as declarações da polícia, um total de quatro apartamentos precisaram ser evacuados após o início das chamas em uma residência de uma mulher de 21 anos antes do amanhecer de sábado. Cerca de dezoito pessoas foram evacuadas do edifício. O dano financeiro projetado é estimado em 100.000 euros. A causa do incêndio ainda não foi determinada.

Não foram relatados ferimentos, segundo a polícia. Dois indivíduos foram submetidos a verificações como precaução, mas não precisaram ser hospitalizados. Um porta-voz da polícia expressou gratidão e alívio pelo incêndio não ter se espalhado além dos limites do grande complexo residencial localizado no norte de Wernigerode.

Investigações sobre a causa do incêndio começarão na segunda-feira. Novos alojamentos foram disponibilizados para os residentes atingidos. De acordo com a polícia, 38 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas.

Apesar do incêndio ter afetado vários residentes, todas as mulheres no complexo foram evacuadas com segurança. A mulher afetada e outra mulher foram submetidas a verificações médicas devido ao incidente.

