17:40 Ucrânia: projétil russo atinge navio de grãos

17:12 Líder Chinês Visitará a Rússia Novamente

O líder chinês Xi Jinping planeja visitar a Rússia em outubro. Xi participará da cúpula do BRICS, como confirmado pelo ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Wang está se reunindo com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo hoje. Os dois líderes elogiaram as relações entre a China e a Rússia. Xi aceitou com alegria o convite de Putin para participar da cúpula do BRICS em Cazã, disse Wang. Putin mencionou que eles discutiriam aspectos de sua relação que "estão avançando muito bem" durante a reunião bilateral.

16:35 Novo Cargo para Secretário-Geral da NATO Stoltenberg

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assumirá o novo cargo de presidente da Conferência de Segurança de Munique. Stoltenberg assumirá esse papel após a conferência de segurança em fevereiro de 2025. Christoph Heusgen, que atualmente ocupa o cargo e foi anteriormente conselheiro de política externa de longa data do chanceler Angela Merkel, renunciará como presidente. Enquanto isso, Wolfgang Ischinger, o ex-presidente de longa data da conferência, permanecerá como presidente do conselho de curadores da fundação. Stoltenberg deixará seu cargo de secretário-geral da NATO em 1º de outubro, entregando-o ao ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

16:11 Número de Mortes Aumenta em Ataque na Ucrânia

Três funcionários da Cruz Vermelha na Ucrânia foram relatadamente mortos em um incidente de bombardeio russo, de acordo com fontes ucranianas. O incidente ocorreu em uma vila na região contestada de Donetsk, como relatado pela procuradoria-geral da Ucrânia no Telegram. Dois outros funcionários ficaram feridos, com um deles em estado crítico. "Outro ato horrível de guerra pelas forças de ocupação na Ucrânia", disse o presidente Volodymyr Zelensky no Twitter. Dmytro Lubinets, o comissário de direitos humanos, pediu à ICRC que reconheça a violação das normas da Convenção de Genebra pela Rússia.

15:45 Audiência do Julgamento Fechada ao Público

A juíza que preside o julgamento criminal contra três advogados do crítico do Kremlin Alexei Navalny, na cidade russa de Petushki, fechou temporariamente a audiência ao público. Ela citou preocupações de segurança devido a supostas provocações por apoiadores de Navalny como motivo. Os três advogados, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, são acusados de pertencer a uma organização extremista.

15:18 Guerra Naval no Mar de Azov

Relatos indicam um conflito naval e aéreo entre a Ucrânia e a Rússia no Mar de Azov. A inteligência militar ucraniana afirma que um caça russo Su-30 foi abatido usando uma arma antiaérea portátil durante uma operação especial no mar (ver entrada às 08h04). No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia ainda não confirmou essa perda. Enquanto isso, eles afirmam que a Ucrânia tentou atacar uma plataforma de perfuração russa usando barcos rápidos, resultando em oito barcos afundados e a retirada dos barcos restantes.

14:54 Desânimo Entre Soldados Ucranianos

Soldados ucranianos estão lutando para fazer o melhor uso de seus recursos limitados, de acordo com relatórios da jornalista da ntv Kavita Sharma. Isso inclui o uso de armas soviéticas antigas com munição limitada, assim como armas ocidentais mais avançadas, mas escassas.

14:23 Contraofensiva em Kursk, Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia lançou uma contraofensiva na região fronteiriça russa de Kursk. Embora não tenham sido fornecidos detalhes adicionais, fontes russas relataram a "libertação" de dez assentamentos em dois dias na região de Kursk.

13:55 Crítica às Relações Irã-Rússia

O político conservador iraniano Ali Motahari expressou comentários desfavoráveis sobre as relações do Irã com a Rússia no Twitter, contradizendo a posição oficial de seu país. Ele citou recentes sanções e tensões diplomáticas entre o Irã e as potências ocidentais, bem como acusações de que o Irã está fornecendo mísseis balísticos à Rússia.

13:38 Interrupções de Água e Gás na Cidade Ucraniana

A cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, está enfrentando interrupções no fornecimento de água e gás após ataques russos. O governador da região, Vadym Filashkin, relatou que uma estação de tratamento de água foi danificada durante os combates, forçando a cidade a recorrer a mais de 300 poços de emergência para seu suprimento de água. Além disso, um centro de distribuição de gás foi destruído, deixando mais de 18.000 moradores de Pokrovsk sem gás.

De acordo com um relatório, a Rússia pode ter menos navios de guerra do que afirmado oficialmente. O portal de notícias russo "Agentstvo" afirma que o Ministério da Defesa da Rússia afirma que mais de 400 navios de guerra estão participando do grande exercício militar "Ocean-2024". No entanto, o portal cita dados on-line de fontes como "Classificação Global de Potências Navais 2024" e "RussiaShips.info", que sugerem apenas 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Cerca de 50 navios e submarinos também pertencem à frota do Mar Negro, que não está participando do exercício. A Rússia já foi acusada de inflar o tamanho de sua frota no passado.

12:28 Rússia Aumentou a Espionagem sobre Ajuda Militar Alemã

Os espiões russos aumentaram suas atividades de espionagem contra a ajuda militar alemã à Ucrânia e a Bundeswehr, de acordo com o relatório anual do Serviço de Proteção Militar (MAD). A Rússia agora tem um interesse agudo em informações sobre a ajuda militar fornecida à Ucrânia, como rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Os serviços de inteligência russos também renovaram seu foco nas capacidades da Bundeswehr para defesa territorial e de aliança.

11:52 Munz: "Ameaça de Armas Nucleares em Berlim" Não é Aleatória

A Grã-Bretanha e os Estados Unidos poderiam dar à Ucrânia permissão para atacar território russo com armas nucleares. Até agora, a Rússia impediu essa decisão através de ameaças, explica Rainer Munz, correspondente da ntv. Portanto, não surpreende que um especialista em armas nucleares agora esteja propondo ataques a Berlim.

11:15 Notícia: Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo Adiada por Mais Duas Semanas

Uma decisão sobre o uso de mísseis de alcance longo da Ucrânia na Rússia levará mais tempo, de acordo com a Bloomberg. Uma decisão antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 líderes se reunirão, é improvável, segundo o relatório. De acordo com os autores, o Secretário Britânico das Relações Exteriores Lammy afirmou que a reunião da ONU seria a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. O Presidente ucraniano Selenskyj planeja reiterar sua demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Selenskyj para atacar território russo. Blinken planeja conversar sobre isso com o Presidente Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também se reunirá com Biden na sexta-feira para discutir a questão.

10:31 Blinken Chega à Polônia Depois de Deixar Kyiv

O Secretário de Estado dos EUA Blinken para na Polônia, um forte apoiador da Ucrânia, em seu caminho de volta de Kyiv. Reuniões com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão previstas. Blinken deve discutir a cooperação adicional com a Polônia, que serve como a principal porta de entrada para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa americana Boeing, avaliado em US$ 10 bilhões.

09:59 Ucrânia Afirma que Abateu 5 Mísseis e 64 Drones Russos

A força aérea ucraniana relata que a exército russo atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Os relatórios militares não estão completamente verificados. Os sistemas de defesa aérea em Kyiv também estavam ativos para abater drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Arsenal Nuclear Mais Forte

O especialista em política externa russa Sergei Karaganov defende que a Rússia deve comunicar claramente sua disposição de usar armas nucleares. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deveria ser persuadir "todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está pronta para usar armas nucleares", disse Karaganov ao Kommersant. Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total, afirmou ele. Karaganov já havia sugerido que a Rússia considere um ataque nuclear preventivo para intimidar seus inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um papel benéfico para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente, fazendo com que Putin pareça mais moderado por comparação.

08:46 Ucrânia Esperando Aprovação dos EUA para Usar Mísseis Ocidentais de Alcance Longo

O otimismo aumenta na Ucrânia de que ela poderá em breve ser autorizada a lançar ataques profundos no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken destacou durante sua visita a Kyiv que quer assegurar que "a Ucrânia tem tudo o que precisa". No Reino Unido, há sinais de que a aprovação pode já estar a caminho:

08:04 Serviço de Inteligência Ucraniano Relata Abate de Caça Russo

Após relatórios de um caça russo Su-30SM desaparecido do radar ontem, o serviço de inteligência militar ucraniano agora relata que soldados ucranianos abateram tal jato durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata que o jato de combate de US$ 50 milhões, baseado na Crimeia, foi destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Ucrânia Relata Vários Feridos em Ataque de Drone em Massa em Konotop

O número de feridos no ataque em massa de drones durante a noite em Konotop, na infraestrutura energética na região de Sumy, subiu para 14, de acordo com a agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Entre os alvos estava um edifício residencial no centro da cidade.

06:04 Mídia Russa Acusa Trump de Estar Deficiente em Debate na TV

Vários comentaristas na televisão estatal russa sugeriram que Trump foi sabotado durante seu debate contra Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Eles afirmaram que Trump estava em desvantagem. A checagem dos comentários de Trump foi criticada. Muitos espectadores acreditaram que Trump havia perdido o debate. Se Trump vencer as eleições, ele anunciou que acabará imediatamente com o conflito na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop Causa Danos Sérios à Infraestrutura

Um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi interrompido por um tempo. Há também danos significativos à infraestrutura energética, e é desconhecido quando as casas particulares terão energia novamente. Após o ataque no centro da cidade, vários incêndios ocorreram e edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois pessoas foram levadas ao hospital, uma das quais está em estado crítico.

03:29 Letônia Envia Mais Ajuda Militar à Ucrânia

A Primeira-Ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de ajuda militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Isso incluirá veículos de combate à infantaria, de acordo com o Primeiro-Ministro ucraniano Denys Shmyhal, que fez esse anúncio após uma reunião com Silina. Shmyhal também mencionou que ambos os países estão discutindo a expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Confronta Empresário Iraniano sobre Alegadas Envios de Mísseis à Rússia

Em resposta a alegadas remessas de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, como afirmou o Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O envio de mísseis balísticos à Rússia seria visto como uma escalada perigosa e provocaria uma resposta firme do Reino Unido", disse a declaração. Na terça-feira, a Alemanha, a França e o Reino Unido anunciaram sanções adicionais contra o Irã devido às alegadas remessas de mísseis, incluindo a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia já havia revelado "informações credíveis" sobre a entrega de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Despacha Soldados Inexperientes para VovchanskO exército ucraniano relata que a Rússia está enviando soldados sem experiência de combate para a frente em Vovchansk. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo tático-operacional das forças armadas em Kharkiv, confirmou que as unidades envolvidas no ataque a Vovchansk são mal treinadas. Cremos que os reforços recém-chegados são uma reserva mobilizada pela Rússia. Não está claro se são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Contrata Inspetores Falantes de RussoO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou a contratação de inspetores falantes de russo devido ao aumento do uso da língua russa em espaços públicos. "Isto é uma iniciativa da base, e qualquer pessoa pode tornar-se inspetor de linguagem", disse o prefeito Ruslan Martsinkiv numa entrevista à NTA. Muitos deslocados do leste da Ucrânia, que têm o russo como língua materna, estabeleceram-se na cidade. Martsinkiv espera pelo menos 100 inspetores, com cerca de 50 voluntários já registados. Também forneceu um número de telefone para os cidadãos denunciar falantes de russo em espaços públicos. Milhões de pessoas, principalmente das regiões de fala russa no leste e sul, fugiram para o relativamente seguro oeste de fala ucraniana da Ucrânia devido ao conflito.

21:42 Erdogan Exige a Devolução da Crimeia de MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigiu que a península da Crimeia, anexada pela Rússia, seja devolvida à Ucrânia. "A nossa posição a favor da integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia remains firm. A devolução da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", disse Erdogan num mensagem de vídeo na ocasião da cimeira da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Relatório: Kyiv a Presentar Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acredita que o apoio dos EUA é crucial para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende em grande medida do apoio dos Estados Unidos. E de outros parceiros", disse Zelenskyy numa conferência de imprensa em Kyiv. O plano, que será apresentado antes da Segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer substancialmente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". Segundo a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques à Rússia antes de aliviar as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário do Exterior britânico Lammy estavam aparentemente em Kyiv para discutir uma estratégia de longo prazo para o ano seguinte para melhor compreender os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Anuncia a Posição de Biden sobre o Uso de Armas contra a RússiaO secretário de Estado dos EUA Antony Blinken afirmou que os EUA estão a fazer tudo o possível para satisfazer as necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para ataques a alvos na Rússia. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer irão discutir este assunto na sexta-feira, disse Blinken numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo britânico David Lammy e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Andrij Sybiga em Kyiv. "Estamos a trabalhar urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha todos os meios de que precisa para se defender eficazmente", disse Blinken, acrescentando: "Queremos que a Ucrânia vença."

Havia preocupações de que a ciberguerra em escalada entre a Rússia e outros países pudesse levar a um potencial conflito militar. À medida que as tensões entre a Rússia e o Ocidente aumentam devido à ciberguerra e outros problemas geopolíticos, aumenta o medo de que uma potencial ciberguerra se transforme numa guerra cibernética em toda a regra, ou mesmo num conflito físico.

