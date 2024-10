17:30: Ministro da Defesa holandês em Kharkiv: Ucrânia precisa manter distância com a Rússia

16:10 Cerca de 660,000 Soldados Russos 'Foragidos' Durante o Conflito, Declara Ucrânia

Segundo o Quartel-General Militar Ucraniano, a Rússia sofreu uma significativa baixa de aproximadamente 660,000 soldados em seu conflito com a Ucrânia. O exército ucraniano anunciou em um comunicado que 660,470 soldados russos foram "foragidos", um termo frequentemente interpretado como matar ou deixar severamente feridos a ponto de deixá-los fora do serviço militar.

15:14 Pelo Menos Uma Vítima em Ataque de Enxame de Drones Russos

Um ataque de drones russos na Ucrânia resultou em pelo menos uma vítima. Um carro de uma pessoa de 49 anos foi atingido por um drone na região de Kharkiv, informou o governador Oleh Syniehubov. As autoridades ucranianas também mencionaram que um gasoduto foi danificado e um armazém foi incendiado na região de Odessa. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, as forças russas lançaram foguetes e 87 drones, dos quais 56 drones e dois foguetes foram destruídos. Outros 25 drones perderam o rastro, possivelmente devido a mísseis de defesa aérea.

14:26 Egon Krenz, Antigo Líder da SED, Advoga por Negociações de Paz na Ucrânia

O ex-secretário-geral da SED e presidente do Conselho de Estado da RDA, Egon Krenz, acredita que os significativos ganhos da AfD e da BSW nas eleições regionais de setembro sinalizam um apelo para negociações de paz para deter a guerra da Rússia na Ucrânia. "Este é um apelo: Ouçam-nos agora! Queremos política de paz. Queremos viver, não morrer", disse Krenz ao "Tagesspiegel" durante um evento de "75 Anos da RDA" em Berlim. Krenz elogiou o pedido dos primeiros-ministros dos estados da Saxônia e Brandenburg, Michael Kretschmer do CDU e Dietmar Woidke do SPD, bem como o presidente da CDU da Turíngia, por esforços aumentados para encontrar uma solução diplomática para o conflito da Ucrânia.

O octogenário, que costumava ser o vice e sucessor de Erich Honecker, também concordou com a posição do ex-chanceler Gerhard Schröder sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. "Acho que ele tem uma posição forte. Concordo com ele nisso", disse Krenz. Krenz e Schröder têm uma longa história, incluindo encontros em Bonn em 1980 e em Berlim Oriental em 1981. Na época, Krenz era o chefe da organização juvenil comunista Jovens Livres da Alemanha (FDJ), e Schröder era o presidente dos Jovens Socialistas.

13:52 Estratégia da Ucrânia Involve 'Trocar Espaço por Perdas'

Mykola Bielieskov, analista militar do Instituto Ucraniano de Estudos Estratégicos, como descrito no "New York Times", explica que a estratégia da Ucrânia envolve "trocar espaço por perdas". Isso significa recuar de cidades sitiadas após causar o máximo de danos aos russos em termos de perdas de pessoal e material. "Trata-se de quanto eles perdem antes de perceber que é sem esperança", diz Oleksandr Solonko, membro do 411º Batalhão de Drones Ucraniano. Alguns comandantes ucranianos preferem abandonar posições ou assentamentos para minimizar suas próprias perdas de pessoal diante de ataques inabaláveis.

13:14 Ucrânia: Rússia Prioriza Ponte da Crimeia Sobre Objetivos Internos

Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, discute o envio de mísseis antiaéreos S-300 para a região da Ponte da Crimeia no canal de TV Espreso. "Eles certamente precisam reabastecer seus suprimentos", diz Pletenchuk. "Os russos realmente deployam sistemas de defesa aérea de grande escala lá. E não estão fazendo isso sem motivo – eles precisam de mísseis, isso não é coincidência". A Rússia valoriza a Ponte da Crimeia mais do que objetivos semelhantes no território russo, diz o porta-voz. A ponte tem mais significado simbólico do que prático, ele acrescenta. A Ucrânia visa destruir permanentemente a ponte, mas ainda não conseguiu devido à sua forte proteção. A estrutura foi danificada duas vezes por ataques.

12:48 Merz: Se o Ocidente Recuar, a Rússia Procurará Mais

No artigo convidado para o "Focus", o líder da CDU, Friedrich Merz, alerta: "Não devemos ser enganados sobre a natureza desta guerra, e nem devemos ser enganados agora. Putin está desmantelando uma ordem política na Europa que construímos juntos com a Rússia, não contra a Rússia, após 1990". Nem a Europa nem a NATO transgrediram quaisquer acordos ou provocaram a Rússia a lançar tal guerra contra a Ucrânia, Merz destaca. Se a Ucrânia permanecer firme e o Ocidente continuar o apoio, a Rússia perceberá que a violência militar adicional é inútil. No entanto, se o Ocidente recuar, "a Rússia venceu, e eles vão desejar mais".

12:14 Activista Russo da Oposição Ildar Dadin Supostamente Morto na Ucrânia

O ativista russo da oposição Ildar Dadin supostamente morreu enquanto lutava contra a Rússia do lado ucraniano. Ele teria morrido durante os combates na região de Kharkiv, escreveu a jornalista Xenya Larina na plataforma X. As autoridades em Kyiv ainda não confirmaram essa informação. Dadin foi condenado a três anos de prisão na Rússia em 2015 por participar de protestos não autorizados. Ele cumpriu 15 meses antes de ser libertado da prisão. Em 2023, ele foi para a Ucrânia e se juntou ao Corpo Voluntário Russo para lutar contra a Rússia na guerra.

11:34 Unidade Ucraniana Publica Vídeo de Ataque de Drone a Tanque Russo

A 60ª Brigada Ucraniana compartilhou um vídeo, alegadamente autêntico, mostrando um ataque de drone a um tanque russo na região de Donetsk. O clipe mostra o ataque do drone resultando em uma explosão intensa, fazendo com que a torre do tanque voe para o céu.

11:06 Relatórios de Vítimas em Ataques Russos na Ucrânia Segundo o "Kyiv Independent", pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas em ataques russos na Ucrânia no dia anterior.

10:33 Defensor de Wuhledar Discute Superioridade de Artharia Russa De acordo com relatórios ucranianos, o lado russo atualmente detém uma vantagem de 3 para 1 em termos de munição de artilharia. No entanto, um soldado da 72ª Brigada, que já defendeu Wuhledar, afirma uma situação pior em relação ao número de sistemas de artilharia. No final do verão, os russos tinham uma vantagem de 10 para 1 em sistemas de artilharia ao redor de Wuhledar. Um soldado da 72ª Brigada compartilhou suas preocupações, afirmando: "Um dos nossos sistemas de artilharia mal pode enfrentar 10 deles". Ele também destacou que as forças russas podem facilmente sobrepujar a defesa ucraniana se se concentrar em uma área específica.

09:59 Ataques Russos na Ucrânia com Drones e Mísseis A força aérea ucraniana relatou 87 ataques de drones pela Rússia sobre a Ucrânia durante a noite. Além disso, quatro mísseis foram abatidos e 56 drones, além de dois mísseis, foram destruídos pela defesa aérea. Estima-se que mais 25 drones tenham sido abatidos por medidas de guerra eletrônica.

09:13 Pedido de Desculpas do Primeiro-Ministro da Dinamarca pelo Atraso no Envio de Aviões F-16 para a Ucrânia A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, expressou suas desculpas à Ucrânia pelo atraso no envio de caças F-16 via um vídeo viral em canais ucranianos. Ela havia pretendido entregar os aviões de combate no início da guerra, mas enfrentou longas discussões sobre sua viabilidade. A Dinamarca prometeu entregar 19 caças F-16 à Ucrânia, mas falta tanto pilotos quanto tempo adequado para treinamento. Até agora, apenas um pequeno número de F-16s foi implantado. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

08:31 "Kyiv Post": Morte de Oficiais Norte-Coreanos em Ataque de Foguete De acordo com relatórios do "Kyiv Post", mais de 20 soldados, incluindo seis oficiais da Coreia do Norte, foram relatados como mortos em um ataque de foguete perto da Donetsk ocupada pela Rússia. Uma fonte confidencial acrescentou que esses oficiais haviam viajado para consultar com seus contrapartes russos e demonstrar treinamento de pessoal antes de iniciar o ataque.

07:50 Destruição de Posições de Combate Russas na Ucrânia por Mísseis Storm-Shadow O Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas relatou a aniquilação de três posições de combate pertencentes às 35ª, 27ª brigadas de infantaria motorizada e à 2ª exército combinado. A operação foi realizada pelas forças da Força Aérea Ucraniana, unidades de foguetes e artilharia e outros contingentes. A operação utilizou mísseis Storm-Shadow e foguetes GMLRS. A Ucrânia vem utilizando mísseis Storm Shadow por algum tempo, mas ainda não recebeu a variante de longo alcance. Os foguetes GMLRS podem ser lançados a partir de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS com um alcance de aproximadamente 70 quilômetros.

07:04 ISW: Desafios na Recrutamento para o Exército Russo O ISW relata que o Ministério da Defesa russo planeja recompensar novos recrutas com generosos incentivos no futuro. No entanto, os relatórios sugerem que os esforços atuais de recrutamento estão dando menos resultados, indicando a necessidade de maiores incentivos financeiros devido à inadequação das estratégias atuais de recrutamento. O ISW estima que a Rússia pode enfrentar limitações de longo prazo na geração de recrutas suficientes devido à sua campanha de mobilização, e tais incentivos podem não endereçar efetivamente essas restrições.

06:20 Oportunidades para a Contraofensiva Ucraniana e Desafios para a Rússia Mark Galeotti, especialista em Rússia, sugere que, até 2025, a Ucrânia estará pronta para lançar uma contraofensiva em grande escala, dada a nova equipa que está obtendo. Ele também destaca que Kyiv está efetivamente utilizando seus próprios foguetes e drones para alvo depósitos de munição russa. No entanto, as forças russas enfrentam desafios no recrutamento de soldados Despite generous payments, low labor force availability, and depleting military equipment stocks. Galeotti also highlights the potential threats to Ukraine from the strengthening of anti-Ukraine forces in Europe and the possibility of a Donald Trump victory in the US elections.

Cinco senadores republicanos dos EUA expressaram preocupações sobre os laços crescentes de Hungria com a Rússia e a colaboração com a China, após sua visita ao país. O grupo de senadores incluía Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Kennedy. O senador Moran expressou preocupações sobre as relações crescentes da Hungria com a Rússia e o enfraquecimento de suas instituições democráticas, pressionando por uma maior unidade entre a Hungria e seus parceiros. "É em nosso interesse que nossas nações trabalhem juntas de perto. Pedimos à Hungria que ouça e aborde as preocupações de seus aliados". A Hungria serve como um aliado-chave da Rússia dentro da UE. O primeiro-ministro Orban tem persistentemente atrapalhado a ajuda à Ucrânia, defendido discussões e frequentemente refletido as opiniões do Kremlin. Apesar de condenar a guerra, a Hungria recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

03:27 Ataque de Mísseis em Kyiv Possivelmente Evitado por Unidades de Defesa Aérea

As unidades de defesa aérea ucranianas aparentemente frustraram um ataque aéreo russo em Kyiv, de acordo com o canal de notícias do Telegram do exército ucraniano. Os detalhes não foram divulgados.

01:58 Embaixador Russo nos EUA Deixa para Moscou

O embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, estaria encerrando seu serviço diplomático, de acordo com fontes da mídia russa. Ele está voltando para Moscou, de acordo com um representante do Ministério das Relações Exteriores citado pela agência de notícias Interfax. O jornal "Vedomosti" relata que a partida de Antonov é iminente. Mais informações não estavam imediatamente disponíveis. Antonov tem servido como embaixador desde 2017.

Autoridades de aplicação da lei afirmam ter informações credíveis de que soldados russos ocupantes executaram um grande número de prisioneiros de guerra ucranianos. Segundo o Ukrinform, Yuri Belousov, chefe do departamento de crimes de guerra da Procuradoria-Geral, declarou em rádio nacional: "Agora temos provas de 93 dos nossos soldados que foram executados no campo de batalha", disse ele. Belousov enfatizou que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram executados neste ano. A prática de executar prisioneiros começou em novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos para com os nossos prisioneiros de guerra deteriorou-se", disse Belousov.

22:14 Concessões Territoriais Preliminares em Consideração em Troca pela Adesão à NATO?

A Ucrânia está determinada a recuperar os territórios ocupados pela Rússia nos últimos dez anos. No entanto, lhe falta pessoal, armas e apoio da aliança ocidental necessários para alcançar esse objetivo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, agora afirma que Kiev está a preparar "decisões significativas" com Washington e outros países para a reunião do Grupo de Contato em Ramstein no dia 12 de outubro. Segundo o "Financial Times", a nova estratégia da Ucrânia envolve pedir apoio militar e diplomático dos seus aliados para levar a Rússia à mesa de negociações. Diplomatas ocidentais e mais oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança significativas poderiam servir de base para uma solução negociada, com a Rússia a manter o controlo efetivo, mas não jurídico, dos territórios ucranianos que atualmente ocupa. Discussões estão também em curso sobre se a Ucrânia poderia receber a adesão à NATO como parte disso.

21:23 A Rússia sofre perdas três vezes maiores do que a Ucrânia e aguarda entregas de tanques

A Rússia está a perder, em média, três vezes mais equipamento do que a Ucrânia e está a "desperdiçar persistentemente os seus estoques de equipamento herdado da era soviética, enquanto a sua produção, como a da Ucrânia, só cobre uma fração do que está a perder", diz Jakub Janowski, analista com sede em Praga que trabalha para o serviço de inteligência aberta holandês Oryx. Ao comparar as capacidades de mobilização, força de trabalho e capacidades de produção, o tempo favorece atualmente a Rússia, alerta Konrad Muzyka, analista polaco e diretor da Rochan Consulting. Janowski acredita que, apesar de a Rússia ter mais soldados e maior poder de fogo, ainda pode enfrentar problemas significativos se o Ocidente aumentar o seu apoio. Além disso, várias entregas de equipamento militar prometidas ainda estão pendentes. Segundo o Oryx, Kiev ainda espera pelas entregas prometidas de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

20:34 Ucrânia relata abate de bombardeiro russo, partilha fotografias de destroços

As forças ucranianas afirmam ter abatido um avião de combate russo. O bombardeiro foi atingido perto da cidade de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, no sábado, de acordo com o chefe da administração militar local. Imagens mostram os restos de um avião carbonizado que caiu num edifício, ateando incêndio.

