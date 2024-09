17:24 Scholz destaca a objeção persistente da Rússia à implantação de armas de longo alcance

16:57 Hofreiter Avisa sobre mais "várias dezenas de milhares de refugiados" da Ucrânia

Anton Hofreiter, presidente da Comissão de Assuntos Europeus no Bundestag, está pedindo uma ação conjunta com a Polônia, à medida que se aproximam os aperfeiçoamentos no controle de fronteira na Alemanha. Hofreiter, político do Partido Verde, expressa suas preocupações sobre o possível influxo de refugiados da Ucrânia devido à guerra agressiva da Rússia. Ele diz ao "Tagesspiegel" que, se não apoiarmos consistentemente a Ucrânia, devemos nos preparar para várias dezenas de milhares de refugiados nos próximos anos. Hofreiter defende uma abordagem europeia unificada para a política migratória, argumentando que os controles de fronteira individuais de cada Estado membro da UE levariam ao colapso da UE. Ele prevê uma cooperação próxima entre o Chanceler Federal Olaf Scholz e o Primeiro-Ministro da Polônia, Donald Tusk.

16:32 Inteligência Britânica Exibe Pontes Destruídas pela Ucrânia na Região de Kursk

O serviço de inteligência britânico divulgou imagens de pontes sobre o Rio Seim danificadas pelo exército ucraniano durante sua operação na região de Kursk. De acordo com a declaração do Ministério da Defesa britânico no X, a Ucrânia está persistindo em atrapalhar os suprimentos russos na região de Kursk através de uma série de ataques, que destruíram várias pontes rodoviárias e ponton sobre o Rio Seym. As imagens foram capturadas em meados e finais de agosto. A Ucrânia lançou sua ofensiva na região russa de Kursk em 6 de agosto, conseguindo avançar vários quilômetros no território russo.

16:05 Vítimas em Ataque Ucraniano na Região de Belgorod

Relatos indicam que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um ataque ucraniano na região sul da Rússia, Belgorod. O governador Vyacheslav Gladkov confirmou que vários projéteis atingiram um trecho de estrada entre Belgorod e Shebekino, resultando em ferimentos em quatro indivíduos e danos a vários veículos. Uma mulher também ficou ferida na vila próxima de Vosnesenskoye quando um drone atingiu uma casa particular. Esses eventos permanecem não confirmados até o momento. A Rússia tem uma história de atacar infraestrutura civil em vizinhos da Ucrânia. A cidade ucraniana de Kharkiv, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, é uma das cidades mais frequentemente atacadas. O exército ucraniano, incluindo artilharia e drones, frequentemente atinge sites na região sul da Rússia, Belgorod, do outro lado da fronteira. A ofensiva russa contra Kharkiv pretendia estabelecer uma zona de amortecimento, mas os avanços russos desde então estagnaram.

15:44 Acesso Exclusivo a um Trem Médico Convertido que Trata Feridos Ucranianos

Um trem médico especial está sendo enviado à Ucrânia para agilizar o tratamento de pessoas feridas. Uma equipe da CNN teve acesso a esse trem, que desempenha um papel crucial ao fornecer cuidados imediatos a civis feridos.

15:26 Michael Douglas Visita Crianças em Kyiv

O astro de Hollywood Michael Douglas visitou a área infantil "Terra de Ferro" na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. A empresa ferroviária estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunciou a notícia no Facebook, relatando que Douglas interagiu com passageiros durante sua visita. Anteriormente, ele encontrou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sua esposa Olena e seu filho Dylan em sua capacidade de embaixador da ONU.

14:49 Pedido Ucraniano de Aprovação de Armas: "Posição de Biden Não Mudou"

O coronel reformado Ralph Thiele espera que as discussões sobre aprovações de entrega Taurus sejam reacendidas devido ao potencial de ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. Thiele acredita que os Estados Unidos manterão sua posição sobre o assunto.

13:58 Zelensky Confirma Retorno de Outros 103 Prisioneiros de Guerra

A Ucrânia confirmou um troca de prisioneiros com a Rússia. Zelensky anunciou que 103 indivíduos foram devolvidos à Ucrânia da prisão russa. Entre o grupo que retorna estão soldados, guarda nacional, guarda de fronteira e forças policiais que serviram em várias regiões ucranianas, incluindo Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv e Mariupol, bem como a planta Azovstal.

13:38 Estados Unidos Aprova Venda de Caças de Combate Avançados à Romênia

O governo dos Estados Unidos aprovou a venda de 32 caças de combate avançados F-35 à Romênia, aliada da NATO e vizinha da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, destacou a importância da Romênia como aliado central comprometido em garantir a segurança e a estabilidade na região do Mar Negro e além. A aquisição desses aviões de combate furtivos, de múltiplo papel, da Lockheed Martin, aumentará as capacidades de defesa aérea da Romênia. As entregas estão programadas para começar em 2031, com o negócio total avaliado em até US$ 7,2 bilhões.

13:02 Rússia: Mais de 200 Prisioneiros de Guerra Trocaram com a Ucrânia

De acordo com os relatórios russos, mais de 200 prisioneiros de guerra foram trocados entre a Rússia e a Ucrânia. Ambos os lados libertaram 103 indivíduos, de acordo com a declaração do Ministério da Defesa russo no Telegram. Os soldados russos, que foram capturados em Kursk onde as tropas ucranianas avançaram em agosto, estão atualmente na Bielorrússia, recebendo apoio psicológico e médico, revelou o ministério. Não está claro se o lado ucraniano confirmou essas declarações russas sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelensky anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia. Não está claro se esses indivíduos faziam parte da troca mencionada pela Rússia.

12:50 Rússia declara vitória em outra vila no Leste da UcrâniaNo Leste da Ucrânia, as forças russas se vanglam da captura de outra vila. O Ministério da Defesa russo afirma: "A vila de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi subjugada". A pequena vila fica perto da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, que está sob ameaça devido ao avanço russo. O exército russo vem fazendo progressos significativos na região de Donetsk nas últimas semanas. O presidente russo Vladimir Putin recentemente reiterou que o objetivo principal do exército russo é tomar a região industrialmente vital do Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev alerta para o fim de KyivO ex-presidente russo Dmitri Medvedev emite um aviso sombrio para a capital ucraniana, Kyiv. A Rússia tem razões legítimas para usar armas nucleares, afirma Medvedev, devido aos avanços da Ucrânia na região russa de Kursk. Apesar disso, a Rússia ainda não recorreu a tais medidas. Em resposta ao uso pela Ucrânia de mísseis ocidentais de longo alcance, a Rússia poderia potencialmente reduzir Kyiv a "uma zona derretida colossal", utilizando nova tecnologia de armas não nucleares russas. Medvedev serve como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e tem frequentemente recorrido a retórica dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Escalada em KurachoveO combate mais intenso no Leste da Ucrânia está ocorrendo atualmente em torno da cidade de Kurachove. A decisão controversa de deployar armas de longo alcance europeias está causando descontentamento entre as pessoas. A repórter da ntv, Kavita Sharma, fornece atualizações de Dnipro.

11:12 Ataques de drone deixam um rastro de destruição na região do Mar Negro de OdessaMais detalhes do grande ataque noturno com drones estão surgindo: a força aérea ucraniana relata que a Rússia lançou um total de 76 drones de combate. Destes, 72 drones foram abatidos. A força aérea ucraniana mantém silêncio sobre as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relata destruição substancial. Vários edifícios em um subúrbio da capital regional de Odessa foram danificados devido a detritos de drones. Em Ismajil, distrito onde a Ucrânia embarca parte de seu grão, edifícios de armazéns foram atingidos. Em Kyiv, detritos caíram em vários lugares, de acordo com relatórios oficiais. Uma empresa municipal foi atingida, mas não houve incêndio.

10:31 Stoltenberg revela mapa falso durante últimas negociaçõesO secretário-geral da NATO que sai, Jens Stoltenberg, fala sobre os últimos esforços diplomáticos antes do início da guerra em fevereiro de 2022, para desencorajar a Rússia de invadir a Ucrânia. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg presidiu, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram que todas as tropas da NATO fossem retiradas da frente oriental, disse ele ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Isso era completamente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. Portanto, sentamos com eles mais uma vez." Na reunião, os dois vice-ministros russos de Relações Exteriores e Defesa apresentaram mapas, supostamente demonstrando como a Rússia estava cercada pela NATO. No entanto, até esses mapas continham erros. A Dinamarca, por exemplo, foi marcada como nem território da NATO nem russo. Stoltenberg não sabe se isso foi um sinal de má preparação ou uma tática deliberada de desinformação. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados não fizeram mais para fortalecer a preparação militar da Ucrânia antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, o limiar de ataque da Rússia teria sido maior. Se teria sido alto o suficiente é incerto."

10:03 Fortalecendo laços com a Lituânia: Uma brigada de combate alemã será estacionadaA Alemanha e a Lituânia assinam um acordo garantindo que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada no estado da NATO do Báltico. O especialista militar Thomas Wiegold discute os fundamentos e a importância do acordo em uma entrevista com a ntv.

09:28 Kim visa laços mais próximos com MoscouO líder norte-coreano Kim Jong Un teria prometido fortalecer a cooperação com a Rússia, de acordo com a mídia estatal. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal norte-coreana relata que houve extensas discussões sobre "profundar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para defender seus respectivos interesses de segurança, bem como a situação regional e internacional". A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para o conflito na Ucrânia. Pyongyang nega essas acusações como "ridículas".

08:59 Exportando armas poderosas para a Ucrânia? Starmer e Biden discutirão novamente na Assembleia Geral da ONUHaverá em breve uma discussão sobre se a Ucrânia pode deployar armas avançadas ocidentais contra alvos russos. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após uma reunião com o presidente dos EUA, Biden, na qual eles adiaram uma decisão sobre o assunto. Biden e Starmer discutirão isso na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", diz Starmer. Os meios de comunicação britânicos relatam que Biden está pronto para aprovar o uso pela Ucrânia de mísseis britânicos e franceses equipados com tecnologia americana - mas não mísseis americanos.

08:23 Zelensky sobre su interpretação da sugestão de Trump: "Falar de eleições é falar de eleições" O candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, já se vangloriou várias vezes de sua capacidade de pôr fim ao conflito na Ucrânia em um dia, sem apresentar uma estratégia clara. Durante uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi questionado sobre sua interpretação da declaração de Trump. "Eu tenho dificuldade em entender hoje, já que não conheço os detalhes e as implicações", responde Zelensky, em uma entrevista que será ao ar no domingo. Ele afirma que os EUA estão em meio à temporada eleitoral, acrescentando: "E falar de eleições é falar de eleições. Às vezes, não é tudo verdadeiro". Zelensky também menciona sua conversa com Trump dois meses antes, em que Trump lhe garantiu apoio à Ucrânia. Zelensky descreve o encontro como positivo.

07:27 ISW: Rússia precisa de mais tropas em Kursk para expulsar ucranianos A ofensiva russa na região de Kursk continua, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não a considera uma operação em grande escala para expulsar completamente os ucranianos. O ISW, com sede em Washington, argumenta que as autoridades russas têm recorrido principalmente a recrutas mal treinados e equipados, além de pequenos fragmentos das forças armadas regulares e de outras forças de segurança, na região fronteiriça. Em sua avaliação, o think tank afirma: "Um possível contra-ataque russo para recuperar território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos - ainda mais se a maioria das unidades atualmente deployadas lacks expertise de combate".

06:49 Ucrânia é atacada por drones durante toda a noite

Segundo o Exército ucraniano, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. O Exército russo lançou vários enxames de drones de ataque, de acordo com os relatórios da Força Aérea ucraniana. Alerta de ataque aéreo foi emitido em quase todas as regiões do país, incluindo Odessa. A marinha relatou ter abatido nove drones em Odessa. Explosões foram ouvidas em Odessa, embora não haja relatórios de feridos até agora.

06:13 Mützenich propõe grupo de contato global para a paz

O líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, propôs a criação de um grupo de contato global para a paz para estimular negociações de paz no conflito da Ucrânia. "A meu ver, agora é o momento adequado para os aliados ocidentais iniciarem um grupo de contato para dar início a um processo", disse Mützenich ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordam que este é o momento oportuno para intensificar os esforços pelas negociações de paz e incluir a Rússia na seguinte cimeira da paz". Mützenich, quando questionado sobre os potenciais membros de um tal grupo de contato, especulou que países como China, Índia, Turquia e Brasil poderiam assumir a responsabilidade. "Esses países têm uma visão que considera a agressão russa como um fardo. Portanto, o trabalho do grupo de contato pode ser promissor e pode desempenhar um papel mediador significativo".

05:41 Fontes: UE estuda novos métodos para prorrogar sanções à Rússia

Diplomatas da UE sugerem que a Comissão Europeia está considerando três opções distintas para a prorrogação das sanções à Rússia no futuro. Essas possíveis cenários foram discutidos com diplomatas europeus na sexta-feira, de acordo com várias fontes. A motivação vem dos ativos congelados do banco central da Rússia, que jogam um papel significativo na concessão de um empréstimo de $50 bilhões dos países do G7 à Ucrânia. Esses ativos têm sido congelados desde a invasão russa da Ucrânia.

03:40 Klitschko: Debris de drone atinge edifícios em Kyiv

O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via aplicativo de mensagem Telegram que detritos de drone atingiram um edifício na capital ucraniana. Os detritos caíram em um edifício municipal no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade, pela manhã. Klitschko afirmou que os serviços de resgate estavam a caminho do local. Anteriormente, Klitschko havia relatado a operação de unidades de defesa aérea na capital.

01:35 Kim Jong Un promete maior cooperação com a Rússia

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu ao secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, maior cooperação. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois líderes tiveram um "intercâmbio abrangente de opiniões" durante a visita de Shoigu a Pyongyang, o que levou a um acordo satisfatório sobre questões como a cooperação para proteger os interesses de segurança mútuos. Shoigu, que serviu como ministro da Defesa da Rússia até maio, havia iniciado uma maior aproximação entre a Coreia do Norte e a Rússia durante sua visita a Pyongyang em julho do ano passado.

23:36 Zelensky apresentará "Plano de Vitória" a Biden em setembro O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou um encontro com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro, afirmando: "Eu apresentarei o plano de vitória". Em uma aparição em Kyiv, o chefe de Estado explicou que envolve um sistema coordenado de ações para fornecer à Ucrânia uma força militar adequada para guiar a guerra rumo a uma resolução pacífica. "Guerras de conquista como essa podem ser levadas a uma conclusão justa por meio de vários meios: ou a exército ocupante é expulso pela força ou através da diplomacia", esclareceu Zelensky. Isso garantiria a verdadeira independência do país. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para uma posição forte.

10:59 Mudança na Ofensiva Russa se Desloca para o SulCombates intensos persist no leste do país, de acordo com o Exército Ucraniano. A equipe de comando em Kiev relatou 115 engajamentos em sua atualização noturna. Eles notaram que "a situação mais intensa hoje foi em direção a Kurachove", acrescentando que o inimigo também estava ativo perto de Lyman e Pokrovsk. Kurachove é uma pequena cidade ao sul de Pokrovsk. Embora Pokrovsk tenha sido anteriormente a zona de ataque primária das forças russas, elas só conseguiram ganhos territoriais mínimos lá recentemente. Em vez disso, elas expandiram sua linha de ataque para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk, localizada perto de Kurachove.

10:18 Ação da Ucrânia em Kursk Yield Favorable Outcome, diz ZelenskyDe acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky, a penetração da Ucrânia na região russa de Kursk teve os resultados desejados. O inimigo foi contido na região de Charkiv e o avanço russo em Donetsk desacelerou, afirmou ele. Apesar da contra-ofensiva russa em Kursk, eles ainda não conseguiram vitórias significativas. Analistas haviam expressado ceticismo sobre a realocação de grandes formações de tropas russas de Donetsk e outras áreas para Kursk. A Rússia supostamente reconquistou 10 de 100 assentamentos ocupados.

09:46 Zelensky Critica Medo dos Aliados em Ajuda à UcrâniaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o Ocidente de ter "medo" quando se trata de oferecer ajuda à Ucrânia para derrubar mísseis russos. Ele questionou: "Se os aliados se unem para derrubar mísseis e drones no Oriente Médio, por que o Ocidente ainda não aprova ações conjuntas para interceptar mísseis russos e drones Shahed sobre os céus ucranianos?" Zelensky trouxe essa questão em uma conferência em Kiew, considerando-a uma "situação vergonhosa" para o mundo democrático.

09:30 Mais de 8000 Drones Iranianos Implantação pela Rússia Contra a Ucrânia Desde o Início da GuerraDe acordo com informações do governo ucraniano, a Rússia colocou em operação 8060 drones Shahed iranianos contra a Ucrânia desde o início do conflito. Não há atualizações disponíveis no momento de Iran ou Rússia sobre esse assunto. A Ucrânia havia acusado anteriormente o governo iraniano de fornecer drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

08:43 Incerteza sobre Armas de Longo Alcance para a Ucrânia pelos EUAEm Washington, o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o Presidente dos EUA, Joe Biden, estão programados para se encontrar para discussões. Há especulações sobre potenciais anúncios relacionados à autorização de armas de longo alcance para a Ucrânia. O jornal britânico "The Guardian" sugere que a Ucrânia recebeu permissão para utilizar mísseis Storm-Shadow. No entanto, não são esperados anúncios sobre esse assunto durante a atual reunião. John Kirby, Diretor de Comunicações do Conselho de Segurança Nacional, afirmou: "Não esperaria nenhum anúncio hoje sobre o deployment de armas de longo alcance dentro da Rússia - definitivamente não dos EUA." Ele revelou que as conversas estão em andamento sobre "o tipo de capacidades a serem oferecidas à Ucrânia" com o Reino Unido, a França e outros aliados. Ele evitou dar uma resposta clara quando perguntado sobre potenciais mudanças.

Você pode revisar os desenvolvimentos anteriores [aqui].

O Presidente do Conselho, Anton Hofreiter, está defendendo uma abordagem europeia unificada para a política de migração em resposta ao potencial influxo de refugiados da Ucrânia devido ao conflito em andamento. Se a situação continuar, Hofreiter prevê que a Alemanha e outros estados membros da UE precisarão se preparar para dezenas de milhares de refugiados nos próximos anos.

No contexto do Comitê de Assuntos Europeus no Bundestag, Hofreiter está pedindo ação conjunta com a Polônia para aperfeiçoar o controle das fronteiras na Alemanha, uma vez que compartilha preocupações sobre o impacto da guerra agressiva da Rússia na Ucrânia.

Leia também: