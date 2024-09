17:23 Líder russo Putin: Rússia precisa se preparar para contra-ataques militares provenientes de qualquer lado

16:51 Berlim, Paris e Londres Criticam Ações do IrãAlemanha, França e o Reino Unido criticam o Irã pelo fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. Eles consideram isso como outra escalada do apoio militar do Irã à agressão da Rússia contra a Ucrânia. Os três governos declararam: "Isso é outra escalada do apoio militar do Irã à guerra da Rússia contra a Ucrânia". Os mísseis têm o potencial de alcançar território europeu, causando mais sofrimento para a população ucraniana. Esta ação do Irã e da Rússia representa uma ameaça direta à segurança europeia. O Irã foi avisado contra tais ações e, como resultado, sanções agora serão impostas contra o Irã, incluindo a suspensão de acordos bilaterais de transporte aéreo e o alvo da Iran Air. Além disso, sanções serão impostas a indivíduos e instituições envolvidos neste incidente. Anteriormente, os EUA acusaram o Irã de fornecer armas à Rússia para sua guerra na Ucrânia e anunciaram novas sanções contra Teerã.

16:32 Shoigu Recusa Negociar com a UcrâniaSergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, recusa-se a negociar com a Ucrânia a menos que as tropas ucranianas se retirem do território russo. "Enquanto eles não saírem do nosso território, não haverá negociações com eles", disse Shoigu à TV estatal russa. Desde agosto, a Ucrânia vem conduzindo uma ofensiva na região russa de Kursk, com tropas terrestres ucranianas avançando para território russo pela primeira vez desde o início da guerra. Shoigu acredita que este ataque à região de Kursk é uma tentativa de forçar a Rússia a negociar nas condições da Ucrânia e a retirar suas forças do Donbass.

16:04 Exércitos Russo e Ucraniano Recorrem a Prisioneiros para a Linha de FrentePara garantir um suprimento consistente de soldados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia recorrem ao recrutamento de prisioneiros para a linha de frente. Oleksandr, que já foi carcereiro, agora é o comandante da 59ª Brigada. "Eles farão qualquer coisa para sobreviver", diz ele. O vídeo mostra os homens discutindo seu Deployment perigoso.

15:38 Exército Russo Tem Plano para Expulsar Tropas Ucranianas da Região de KurskO exército russo tem um plano para expulsar as tropas ucranianas da região fronteiriça russa de Kursk, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "É claro que o exército tem todos os planos necessários, mas não acho que esses planos possam ser discutidos publicamente", disse ele em resposta a uma pergunta sobre quando as tropas ucranianas serão expulsas do território russo. Soldados ucranianos lançaram um ataque maciço a Kursk em 6 de agosto, com grandes partes agora sob controle ucraniano.

15:13 Letônia Fortalece Medidas de Segurança na FronteiraDevido a razões de segurança, a Letônia estendeu a proteção reforçada de sua fronteira com a vizinha Bielorrússia até o final do ano. Em Riga, o governo do país da UE e da NATO decidiu assim. A razão para esta extensão é o ainda desproporcionalmente alto número de tentativas de cruzar a fronteira ilegalmente. Esta regulamentação especial, que era válida até setembro, também leva em conta o fator de risco adicional da guerra da Rússia contra a Ucrânia, apoiada pela liderança autoritária em Minsk. Com esta regulamentação, a guarda de fronteira é dotada de mais poderes em seis áreas no leste do país da UE e da NATO.

14:47 Ucrânia Aumenta Produção de ArmasDe acordo com dados do governo, a Ucrânia está aumentando significativamente sua produção de armas neste ano. "Nos primeiros oito meses de 2024, dobramos nossa produção de armas em comparação com 2023", disse o primeiro-ministro Denys Schmyhal em Kyiv. A Ucrânia visa produzir mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso. A produção de drones está crescendo ainda mais", disse Schmyhal.

14:23 Especialista Militar Elogia Iniciativa do Chanceler ScholzO chanceler Scholz propõe negociações de paz com a Rússia. Alguns círculos políticos criticam esta iniciativa, mas o especialista militar Ralph Thiele a apoia e pede pressa. Após a ofensiva de Kursk, a Ucrânia enfrenta um breakthrough de suas linhas de defesa.

13:52 Pesquisadores Advertem sobre Despesas com Defesa da AlemanhaPesquisadores do Instituto Kiel para a Economia Mundial advertem que as despesas com a defesa do governo alemão são "completamente insuficientes" dadas a situação de ameaça representada pela Rússia. "Despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's and Russia's military capabilities is widening further", explains the institute. The researchers demand a permanent defense budget of at least 100 billion euros. "Russia is growing into an increasingly serious security threat to NATO. At the same time, we are making very slow progress with the armament needed for deterrence", says study author Guntram Wolff. According to this, the German government is currently barely able to replace the weapons flowing to Ukraine. The stock of air defense systems and so-called artillery howitzers is even significantly declining.

12:25 Países Baixos Permitem Uso de Armas no Território RussoA Ucrânia repetidamente pede à UE e aos EUA que permitam o uso de armas no território russo. Agora, os Países Baixos deram sua aprovação, incluindo caças prometidos.

12:59 Rússia Afirma Captura de Quatro Cidades a Mais em DonetskDe acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, as forças russas tomaram o controle de quatro cidades adicionais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul capturou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, enquanto o Grupo de Forças do Leste tomou Wodiane, e o Grupo de Forças Centrais garantiu Halyzynivka. A verificação independente dessas alegações não é possível. Observadores militares ucranianos reconheceram a ocupação de três dessas cidades, com a exceção de Hryhoriwka. A linha de frente ucraniana está sob pressão significativa no leste do país.

12:20 Moscou: Apenas Um Parceiro de DiálogoEm junho, uma conferência de paz foi realizada na Suíça sem a participação da Rússia. Desde então, o Chanceler Olaf Scholz tem demonstrado inclinação para dialogar com o Presidente Vladimir Putin. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia responde com iniciativas diplomáticas, mas não para a Europa, de acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rússia Utiliza Frequentemente Armas QuímicasOficiais ucranianos alertam que as forças russas na Ucrânia estão aumentando o uso de armas químicas. De acordo com um comunicado no Facebook do comando militar ucraniano, as forças russas utilizaram munição e agentes químicos perigosos 447 vezes apenas em agosto e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O comando militar ucraniano também afirma que as tropas russas estão transportando munição com inibidores químicos e empregando compostos químicos não identificados. Eles também afirmam que a Rússia está descaradamente violando as regras de guerra e ignorando os regulamentos e compromissos da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre a Sua Destruição.

11:19 Escritório do Presidente de Kyiv: Ataques a Depósitos de Armas Russas PermitidosO chefe do escritório presidencial ucraniano enfatiza a demanda que fez a seus aliados internacionais para permitir o uso de suas armas contra alvos profundamente dentro do território russo. Andriy Yermak argumenta que é necessário atingir depósitos de mísseis na Rússia. "Defesa não é escalada", ele escreve no Telegram. "Trata-se de prevenir terrorismo". Os países ocidentais são hesitantes em autorizar a Ucrânia a empregar armas fornecidas por eles no território russo, citando preocupações com o envolvimento no conflito.

10:53 Incêndios e Feridos - Rússia Lança Múltiplos Ataques com Drones e MísseisDe acordo com autoridades locais, pelo menos três pessoas ficaram feridas e edifícios foram danificados, causando incêndios durante ataques com drones e mísseis da Rússia na Ucrânia. A defesa aérea interceptou 38 de 46 drones sobre 13 regiões, relata a força aérea no Telegram. A Rússia também lançou dois mísseis durante seu ataque. Instalações energéticas em oito regiões ucranianas foram alvo, relata o ministério de energia em Kyiv, causando interrupções em linhas de alta tensão e estações transformadoras.

10:27 O Fim do Modelo: O Czar das Crianças de Putin Casa com um OligarcaDurante muito tempo celebrada como o ideal da mulher russa, Maria Lwowa-Belowa foi casada com um padre ortodoxo desde 2003. Juntos, eles falavam em meios de comunicação promovendo valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando vários filhos. Ela também foi indiciada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023 ao lado do líder russo Vladimir Putin pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. No entanto, seu amor pela tradição e seu marido padre pode não ter sido tão forte quanto se acreditava. O portal independente Verstka relata que ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew, com quem ela tem um relacionamento há algum tempo. Este relacionamento permanece algo tradicional, já que Malofeew é o fundador da TV cristã pró-Kremlin Tsargrad TV e um firme apoiador da monarquia e da guerra russa.

09:59 Ucrânia Lança Ataques em MoscouUma mulher é relatada morta em um ataque de drone ucraniano em Moscou, segundo o governador regional russo. Vídeos mostram explosões em áreas residenciais. Relatórios russos afirmam que 144 drones foram abatidos.

09:32 A Frota Russa Inicia 'Ocean-2024' ManobrasA frota russa começa manobras estratégicas conhecidas como "Ocean-2024" em várias regiões do maior país do mundo em área. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias unidades navais participarão dos exercícios até 16 de setembro, de acordo com o ministério da defesa russo. Os exercícios são realizados no Pacífico, no Ártico, no Báltico e no Mar Cáspio, bem como no Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base na cidade portuária síria de Tartus.

09:10 Dois Mortos em Incêndio em Pipeline de Óleo na Região Russa de OrenburgDois indivíduos morreram em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, segundo a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incêndio está em andamento. A hora exata do início do incêndio ainda não é conhecida. Relatos não confirmados do incidente estavam circulando em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Rússia Exclui Negociações TemporariamenteA Rússia não vai engajar em negociações com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia excluído negociações.

07:43 Scholz Estabelece Condições para a Participação Russa em Conversas de PazO Chanceler Olaf Scholz sugere condições para a participação russa em uma possível conversa de paz sobre a Ucrânia. Em um encontro do SPD, ele enfatiza a importância da assistência militar à Ucrânia contra o agressor Rússia, bem como a exploração de uma estratégia de saída da situação de guerra. Ele compartilha que a Ucrânia, como a liderança ucraniana, deseja outra conferência de paz com a participação russa, mas nota, "Isso certamente não funcionará se o indivíduo convidado estiver dizendo simultaneamente 'Eu vou continuar atacando'", referindo-se ao Presidente Vladimir Putin. Putin, de acordo com Scholz, até expressa desejo de território adicional ucraniano se houver perspectivas de paz. "O que precisamos na política, como sempre, é clareza, firmeza e caráter. Isso é necessário para garantir a paz e a segurança na Europa", enfatiza o Chanceler.

07:18 Fico Critica Ultra-Nacionalismo no Exército Ucraniano - Kyiv DemonstraA Ucrânia fica perplexa com as acusações do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, de extremismo dentro de seu exército. A Reuters relata que Fico sugeriu que Kyiv tome medidas para purgar seu exército de "tendências fascistas". O Ministério das Relações Exteriores ucraniano expressou suas objeções, afirmando: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra, bem como toda a Europa e o mundo livre contra agressores russos que exibem a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". O ministério acrescentou que a Ucrânia havia sofrido "milhões de baixas" ao combater o nazismo no século 20. O comentário de Fico sobre "fascismo" ecoa a propaganda pró-russa que rotineiramente rotula a liderança ucraniana como nazista. Notavelmente, partidos de extrema direita receberam apenas 2,4% dos votos nas eleições ucranianas de 2019. O historiador Timothy Snyder, porém, apontou traços fascistas no regime de Putin.

06:56 Líder Regional Russo Revisa Número de VítimasEm um ataque de drone em Moscou pela Ucrânia, uma mulher é morta e três civis ficam feridos, de acordo com o líder regional de Moscou, Andrei Vorobyov, pelo Telegram. Inicialmente, Vorobyov relatou a morte de uma criança, mas depois não conseguiu confirmar essa informação. Pelo menos 43 pessoas estão sendo abrigadas em abrigos.

06:25 Greenpeace Promete Investigar Crimes Ambientais da RússiaO Greenpeace retomou as operações em Kyiv com o objetivo de acelerar projetos de reconstrução e investigar crimes ambientais devido à invasão russa. De acordo com a organização ambiental, já está colaborando com organizações ambientais locais para atingir esse objetivo. A nova chefe da filial, Natalia Hosak, explica: "Nosso objetivo é apoiar a reconstrução ecologicamente correta da infraestrutura social da Ucrânia por meio de fontes de energia renovável como sol e vento". O Greenpeace frequentemente destaca os danos ambientais na Ucrânia resultantes da invasão russa.

06:02 Rússia Relata Morte de Criança na Região de MoscouApós um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, os relatórios russos indicam que uma criança morreu. O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, relatou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones é suspeito de ter iniciado um incêndio, que está sendo apagado por bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", disse Vorobyov. Além disso, na região da capital, outro drone é dito ter ferido pelo menos uma pessoa após cair em um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou inicialmente a interceptação de 11 drones nas proximidades da capital russa.

05:31 Ucrânia Repela Ataque de Drone em KyivA administração militar ucraniana em Kyiv relatou, via serviço de mensagens Telegram, que as unidades de defesa aérea ucranianas frustraram um ataque de drone russo na cidade.

04:36 Debris de Drone Atinge Complexo de Energia e CombustívelDe acordo com a agência de notícias russa TASS, detritos de drone abatidos pela defesa aérea russa na região de Tula atingiram uma instalação de energia e combustível. Não foram relatados feridos e não houve interrupção nas operações ou no suprimento ao consumidor. A situação está sob controle.

03:29 Ucrânia Alvo Moscow com DronesApós a interceptação de dois drones ucranianos sobre o distrito de Domodedovo em Moscou, os serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Não foram divulgados detalhes sobre potenciais danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, localizado a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea da Rússia Abate DroneUnidades de defesa aérea russa destruíram um drone que se dirigia para Moscou, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Os relatórios preliminares indicam não haver danos ou feridos na área onde os detritos caíram. O lado ucraniano não emitiu declaração.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Novo Pacote de AjudaO presidente ucraniano Zelensky agradeceu à Suécia por um pacote de ajuda à defesa no valor de US$ 445 milhões. "Esta ajuda significativa, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e contribuições financeiras para cobrir as necessidades imediatas da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa", disse Zelensky, de acordo com a X. O pacote também incluirá peças de reposição para caças Gripen, destinadas à entrega futura de aeronaves.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia é "maior ameaça à paz" diretamente na fronteira da NATOApós incursões de drones russos na Lituânia e Bulgária, o Ministério das Relações Exteriores rotula a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como "a maior ameaça à paz e à estabilidade". "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à estabilidade diretamente na fronteira da NATO", diz o ministério em comunicado. "Isso fica claro, especialmente a partir dos recentes incidentes de drones na Lituânia e Bulgária". "Trabalhamos em colaboração com nossos parceiros da aliança e estamos ao lado deles", diz o Ministério das Relações Exteriores em relação aos drones. No fim de semana, os membros da NATO e da UE Lituânia e Bulgária relataram cada um a incursão de um drone russo em seu território.

21:42 EUA Recusam-se a Confirmar Relatos de Exportação de Mísseis da Irã para a RússiaO governo dos EUA recusa-se a confirmar relatórios de que o Irã enviou mísseis balísticos para a Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz da segurança nacional do governo dos EUA.

21:28 Zelensky incentiva execução rápida de acordos de ajuda ocidentais

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instou à execução rápida dos acordos de ajuda com o Ocidente. "O desfecho do conflito depende diretamente da eficiência dos fornecimentos e do cumprimento de todos os compromissos pelos parceiros", disse Zelensky em seu discurso em vídeo noturno. As armas e equipamentos devem chegar a tempo para serem eficazes. "O que é crucial em setembro deve chegar às nossas tropas em setembro."

20:52 Político da oposição russa aconselha contra dar a Putin uma "saída honrosa"

O político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa aconselha o Ocidente a não dar ao presidente russo Vladimir Putin uma "saída honrosa" do conflito na Ucrânia. "É vital que Vladimir Putin não vença a guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É vital que Vladimir Putin não encontre uma saída honrosa dessa guerra na Ucrânia." Cerca de um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa afirma entender a "cansaço" sobre a guerra nas sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescenta: "Se, Deus nos livre, o regime de Putin puder apresentar o resultado dessa guerra como uma vitória para si mesmo e permanecer no poder, estaremos falando de outro conflito ou outra tragédia dentro de um ano ou 18 meses."

