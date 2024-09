17:08 Vídeo: Ucrânia contesta domínio russo sobre os perímetros de Wuhledar

Desde 2022, as forças ucranianas e russas vêm se digladiando pela cidade mineira de Wuhledar, com combates intensificando-se, como evidenciado em vídeos nas redes sociais que mostram intensos combates. No entanto, o governador de Donetsk nega que tropas russas estejam posicionadas nas proximidades da cidade.

16:31 Ucrânia Pede Apoio Financeiro de Aliados para Plano de Drones de Três AnosA Ucrânia elaborou um plano de três anos focado na produção de drones, guerra eletrônica e sistemas de robôs terrestres, de acordo com o ministro da Defesa Rustem Umjerow. Ele apresentou essa estratégia durante suas recentes visitas aos EUA, Reino Unido, França, Alemanha e à reunião de Ramstein, assim como na reunião deste mês. "Analisamos a quantidade de drones necessários e sua utilização estratégica, operacional e tática", diz o ministro. A estratégia também define o número exato de armas que a Ucrânia pode produzir e o financiamento necessário. "Vários países concordaram em financiar nossos drones e munições", revela Umjerow. Referindo-se ao ano passado, ele menciona que a Ucrânia empregou tecnologia de enxame de drones para atacar ou danificar mais de 200 instalações militares russas, incluindo um depósito de munições em Toropez. A Ucrânia tem a capacidade de produzir mais de 3 milhões de drones anualmente, mas precisa de ajuda financeira de fontes externas.

15:49 Presidente do Brasil Lula Advoga Proposta de Paz Brasil-China na ONU, Despite Rejeição da UcrâniaO presidente do Brasil, Lula da Silva, está defendendo o plano de paz que desenvolveu com a China na ONU, apesar da Ucrânia ter rejeitado como "prejudicial". Embora condenando a "invasão do território ucraniano", Lula enfatiza a necessidade de criar condições para negociações diplomáticas entre Kyiv e Moscou neste momento. A China e o Brasil apresentaram seu plano de seis pontos em maio. O conselheiro de política externa de Lula, Celso Amorim, está se reunindo com diplomatas de 20 países nesta sexta-feira para angariar mais apoio. A Ucrânia não participará dessas discussões. O plano de seis pontos da China-Brasil trata o conflito como uma "crise" e destaca a necessidade de uma conferência de paz aceita pela Rússia e Ucrânia, que consistiria em uma "discussão justa" de todas as propostas de paz. Não menciona a soberania da Ucrânia ou a retirada das tropas russas.

15:12 Fontes de Inteligência Acreditam que a Rússia Está Desenvolvendo Drones de Longo Alcance com a Ajuda da ChinaCírculos de inteligência europeus suspeitam que a Rússia está avançando com um programa de produção de drones de longo alcance na China, afirma a Reuters, citando duas fontes de inteligência e documentos relacionados. Isso seria o primeiro caso de drones destinados ao uso na Ucrânia sendo desenvolvidos e fabricados na China, de acordo com as fontes. A IEMZ Kupol, uma subsidiária do conglomerado de defesa russo Almas-Antey, teria desenvolvido e testado o drone Garpija-3 na China, com a ajuda de especialistas chineses. O G3 teria um alcance de cerca de 2.000 quilômetros e pode carregar 50 quilogramas de explosivos. Círculos de inteligência europeus especulam que isso marca a primeira evidência desde o início do conflito armado de drones completamente produzidos na China terem sido fornecidos à Rússia. No entanto, não está claro onde esses drones estão sendo fabricados ou se a produção em massa foi autorizada. A China tem repetidamente negado fornecer armas à Rússia para uso na Ucrânia.

14:29 Putin Presidirá Reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre Deterrence NuclearO presidente russo, Vladimir Putin, presidirá uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia para discutir a deterência nuclear, anunciou o Kremlin. Essas discussões estão ocorrendo em resposta aos pedidos da Ucrânia de mísseis ocidentais com alcance estendido para serem usados em ataques profundos no território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, referiu-se à reunião como um evento essencial. "O Presidente fará um discurso. O restante ficará classificado por razões óbvias", explicou Peskov.

13:54 Porta-voz do Kremlin Peskov Responde ao Discurso de Zelensky na ONUO Kremlin criticou o discurso do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Conselho de Segurança da ONU. "A abordagem baseada na intenção de forçar a Rússia a um acordo de paz é um erro catastrófico", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele afirmou que a Rússia serve como "protetora da paz", mas apenas se a segurança da Rússia estiver assegurada. Além disso, os objetivos para os quais a "operação militar" na Ucrânia foi iniciada devem ser alcançados, afirmou Peskov. A Rússia continua a se recusar a rotular seu violento ataque ao país como uma guerra. Moscou insiste que a Ucrânia ceda territórios, abandone as intenções de ingressar na NATO e passe por uma suposta "desnazificação", que o Kremlin provavelmente equaciona com a imposição de um governo dependente dela.

13:18 "Proteger Vidas" - Ucrânia Demonstra Soldados Treinando no Moderno Sistema de Defesa Aérea Skynex da AlemanhaO Ministério da Defesa da Ucrânia demonstrou em um vídeo soldados ucranianos treinando com o moderno sistema de defesa aérea Skynex fornecido pela Rheinmetall. Dois já estão em uso no país sob ataque pela Rússia, com mais dois esperados para chegar da Alemanha em breve. O Skynex é particularmente eficaz contra alvos de curto alcance, incluindo drones. "Expressamos nossa gratidão aos nossos aliados pelo apoio ao aprimoramento das capacidades de defesa aérea da Ucrânia. Mais defesa aérea para a Ucrânia significa mais vidas protegidas", escreveu o Ministério da Defesa na filmagem.

12:42 Veículos Blindados com Defesa de Drones - Munz: "A Ajuda da China à Rússia é Significativa"O presidente ucraniano, Selenskyj, afirma que a China está compartilhando dados de satélites russos para espionagem em usinas nucleares ucranianas. Quão significativa é a ajuda militar da China à Rússia? A assistência vai além do compartilhamento de informações estratégicas, confirmou o correspondente da ntv Rainer Munz.

12:01 Politico: Ucrânia Procura Mediador Preferencial para Encerrar Conflito com RússiaDe acordo com o Politico, a Ucrânia identificou seu mediador preferencial para ajudar a encerrar o conflito com a Rússia: o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Um oficial ucraniano de alto escalão compartilhou com a publicação que a Ucrânia considera a Índia sua melhor esperança para alcançar um tratado de paz que possa ser cumprido. O oficial afirmou que Modi foi direto durante as discussões de verão com a Ucrânia, enfatizando que Kyiv teria que fazer concessões, mas qualquer fim do conflito não deveria envolver a entrega de território à Rússia. A Índia mantém relações cordiais com Moscou.

11:35 Feridos em Ataque Ucraniano na Região Russa de BelgorodCinco pessoas ficaram feridas em um ataque na cidade russa de Belgorod, próxima à fronteira com a Ucrânia, de acordo com as autoridades. Quatro dos feridos foram hospitalizados, conforme anunciado pelo governador da região, Vyacheslav Gladkov, pelo Telegram. Um edifício de vários andares e 75 unidades residenciais menores, além de vários veículos, linhas de água e gás, foram danificados no ataque. Observadores suspeitam que o ataque ucraniano seja uma retaliação ao ataque aéreo russo na cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico do Exército Ucraniano Usa Patinete Elétrico no Campo de BatalhaVídeos compartilhados pela United24media, em nome do Ministério da Defesa da Ucrânia, mostram um médico do exército usando um patinete elétrico no campo de batalha. A legenda sugere: "Transformando a dinâmica do movimento na frente." O médico explica os benefícios de usar um patinete elétrico para se deslocar mais rapidamente e silenciosamente com suprimentos, como munição, água, rádios e baterias.

10:18 Líder do SPD Desafia o BSW sobre Entregas de Armamentos para a UcrâniaApós as eleições estaduais de Brandemburgo, o líder do SPD, Lars Klingbeil, está pressionando a Aliança para o Povo e Justiça Social (BSW) para esclarecer suas demandas nas próximas negociações exploratórias. "Agora estamos negociando, assim como fizemos na Turíngia e na Saxônia, e precisamos definir: quais são as principais demandas do BSW? Para onde essa aliança está indo?" Klingbeil afirmou em uma entrevista à RBB Inforadio. Muitos não têm claro isso, afirmou ele, enfatizando que o foco deve ser na formação de um governo estável. Klingbeil também criticou a insistência do BSW em suspender as entregas de armas à Ucrânia, dizendo que não era um esforço pela paz, mas "cedendo a Putin". Ele descreveu o BSW como um partido populista.

09:39 Economista Critica a Normalização de Aliados de Putin pela MídiaO economista Rüdiger Bachmann condenou "a normalização de lacaios de Putin pela mídia" no X, classificando-a como "o maior triunfo da propaganda de Putin". Bachmann fez a pergunta: "Por que podemos falar com Russo-fascistas, mas não com Germano-Russo-fascistas? Para defensores da democracia, ambos deveriam ser inacessíveis." O especialista militar Gustav Gressel concordou com a visão de Bachmann ao compartilhar a publicação.

08:55 Conselho de Segurança da ONU Recebe Mensagem Forte do Reino Unido para a RússiaO secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, fez um discurso persuasivo no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se diretamente à liderança russa: "Vladimir Putin, se você lançar mísseis em hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários a países africanos, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é motivada por seus próprios interesses - seus próprios interesses. Você quer expandir seu estado de crime organizado em um império de crime organizado, construído na corrupção que despoja tanto o povo russo quanto a Ucrânia."

08:28 Ucrânia Relata Ataques Russos Usando Drones e MísseisA força aérea ucraniana relata que foi atacada pela Rússia, usando 32 drones e oito mísseis durante a noite. Vinte e oito drones e quatro mísseis foram abatidos, sem relatórios iniciais de baixas ou danos.

07:48 ISW: Tropas Russas Chegam à Periferia de Vuhledar - Nenhum Benefício Estratégico SignificativoDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas russas chegaram à periferia de Vuhledar e intensificaram sua ofensiva perto do assentamento. No entanto, o ISW não vê nenhum benefício estratégico significativo para ofensivas adicionais na porção ocidental do Donbass se Vuhledar for capturada. Uma captura rápida dependeria se as tropas ucranianas se retiram ou engajam as forças russas em uma batalha prolongada. A 72ª brigada mecanizada continua a defender Vuhledar, como relatado pelo canal ucraniano Deepstate ontem. Mesmo que Vuhledar seja capturada, a ofensiva russa não obteria imediatamente vantagens táticas significativas, uma vez que o terreno circundante é difícil de navegar e não oferece rotas logísticas cruciais, de acordo com o ISW.

07:06 Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia Relata Operação Bem-sucedida na Região de KharkivO serviço de inteligência militar da Ucrânia relata a libertação da usina de energia em Vovchansk, na região de Kharkiv, próxima à fronteira russa, como resultado de "uma operação complexa e bem-sucedida". Em um comunicado acompanhado de material de vídeo, o serviço indica que o Serviço de Inteligência da Defesa da Ucrânia limpou sistematicamente a usina, engajando o inimigo em combate corpo a corpo em alguns casos. A usina de energia serviu como uma "fortaleza da propaganda" protegida por unidades russas profissionais.

06:05 Novo Comandante para a Brigada Lituana Chega à Europa Oriental

O Brigadeiro-General Christoph Huber, que vai comandar a Brigada Lituana, chegou ao país da NATO no Báltico. Ele está se preparando para seu papel na Brigada de Panzer 41, de acordo com o comunicado do Exército Alemão. O objetivo é estabelecer uma brigada pronta para combate, contribuindo significativamente para a dissuasão e defesa do país e da aliança. Após o comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar uma unidade de combate permanentemente na Lituânia, com um potencial de 5.000 soldados presentes.

05:44 Lübeck Transfere Aparelhos de Bombeiro Recondicionados para a Ucrânia

A cidade de Lübeck transferiu vários aparelhos de bombeiro recondicionados para a Ucrânia para uso futuro. Esses veículos antigos do corpo de bombeiros voluntários foram entregues no início da semana, com Henning Witten, chefe de tecnologia do corpo de bombeiros profissional em Lübeck, declarando: "Normalmente, eles são leiloados. Mas após um pedido da organização de ajuda ucraniana, nós os recondicionamos, permitindo que os doemos à Ucrânia com uma consciência tranquila, garantindo que possam ser usados lá."

04:45 Pistorius Advoga pela Modernização Rápida do Exército Alemão até 2029

O Ministro da Defesa Boris Pistorius enfatiza a urgência em equipar o exército alemão. Até 2029, ele acredita que a Rússia pode ter concluído sua reconstrução militar e poderia potencialmente lançar um ataque militar em território da NATO, de acordo com Pistorius, dadas a agressão russa contra a Ucrânia. "Por isso, é essencial que respondamos a essa ameaça o mais rápido possível," ele explicou durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

03:13 Rússia Recorre às Exportações de Gás para Financiar Gastos Militares Vultosos

Apesar das sanções ocidentais, a Rússia planeja recorrer aos altos lucros com o petróleo e o gás em seu orçamento de 2025. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin afirmou em uma reunião do governo em Moscou que as receitas do estado devem aumentar 12 por cento para 40,3 trilhões de rublos (aproximadamente 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas superará dois terços. Relatórios sugerem que o orçamento futuro priorizará a guerra contra a Ucrânia e a produção militar significativa. Um gasto militar de 13,2 trilhões de rublos é planejado, de acordo com a Bloomberg, com base em informações de Moscou. Quarenta por cento de todos os gastos são destinados à defesa e à segurança interna, ultrapassando os gastos em educação, saúde, serviços sociais e economia combinados.

02:10 Parlamento Russo Facilita Recrutamento de Criminosos para o Esforço de Guerra na Ucrânia

O parlamento russo aprovou um projeto de lei permitindo que o exército recrute suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. De acordo com o projeto de lei, até mesmo os réus ainda não condenados podem se alistar no exército. Se forem condecorados ou feridos em combate, suas acusações serão arquivadas. O projeto de lei aguarda aprovação da câmara alta e subsequente assinatura do presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Define Pontos-Chave para Plano de Paz para Pôr Fim ao Ataque Russo à Ucrânia

A Ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock delineou os pontos-chave para potenciais negociações de paz para pôr fim ao ataque russo à Ucrânia. "A paz implica na preservação da existência da Ucrânia como uma nação livre e independente. Involucra a garantia de segurança," disse a política verde em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. Ela enfatizou: "Quando falamos de paz, queremos dizer que deve ser uma paz justa e duradoura." Ela acrescentou: "A Ucrânia deve ter a garantia de que o fim dos hostilidades não significa outra rodada de preparativos na Rússia." Isso se aplica tanto à Ucrânia quanto à Moldávia ou à Polônia. A paz deve ser justa e duradoura.

00:21 Blinken Identifica China e Irã como Facilitadores da ONU para a Rússia

O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken pede uma ação mais forte da ONU contra entidades que apoiam a Rússia na guerra na Ucrânia. "O caminho mais rápido para a frente é cessar o apoio a Putin," disse Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU sobre os arredores do conflito em Nova York. Ele também pediu uma paz justa que respeite os princípios da Carta da ONU. Em particular, Blinken destacou o apoio da Rússia do Norte da Coreia e do Irã.

23:45 China Pede Negociações de Paz na Ucrânia, Mantém Neutralidade

O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Conselho de Segurança da ONU a intensificar os esforços nas negociações de paz para a Ucrânia. "A prioridade é aderir a três princípios: não expansão da zona de guerra, não escalada dos hostilidades e não provocação por parte de nenhuma das partes envolvidas," disse Wang em uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU, à qual compareceu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang também reafirmou a neutralidade da China. "A China não é responsável pela crise na Ucrânia e não faz parte dela," disse ele, com o Ocidente acusando Pequim de apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, inclusive com componentes de armas.

23:09 Zelenskyy Rejeita Negociações com a Rússia para Pôr Fim à Guerra, Exige Ação

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressou dúvidas fortes sobre negociações com a Rússia para pôr fim à guerra contra seu país. A Rússia está cometendo um crime internacional, afirmou Zelenskyy, enquanto olhava para o presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. "Portanto, esta guerra não pode simplesmente desaparecer. Esta guerra não pode ser acalmada através de negociações," disse Zelenskyy. Ele acrescentou: "É preciso tomar ação."

22:00 Trump: "Chegou a hora de desistir" do conflito na Ucrânia O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, sugere que os EUA deveriam se retirar do conflito atual na Ucrânia. Em um comício na Geórgia, ele critica o Presidente Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris, seus oponentes nas eleições, por terem levado os EUA para o campo de batalha. "Agora eles não conseguem nos tirar disso. É impossível", afirma Trump. Sobre seu governo, ele garante que os EUA se retirariam do conflito: "Eu mediaria. Eu negociaria. Eu tiraria nós daqui. Devemos sair."

21:30 Fontes: EUA enviam novo pacote de ajuda militar de $375 milhões à Ucrânia Segundo fontes, os EUA estão enviando mais $375 milhões em ajuda militar à Ucrânia. Este novo pacote inclui munições explosivas de médio alcance, foguetes, artilharia e veículos blindados, de acordo com essas fontes. Um anúncio público sobre a ajuda é esperado no dia seguinte. Este último pacote de apoio é um dos maiores da história recente. Para entregar rapidamente essas armas à Ucrânia, os EUA utilizarão armas de seus estoques existentes. Desde o início da invasão russa em 2022, os EUA forneceram à Ucrânia mais de $56,2 bilhões em ajuda militar.

A Comissão, ao considerar a estratégia de drones de três anos da Ucrânia, levou em conta os compromissos financeiros feitos por várias nações para apoiar a produção de drones e projéteis da Ucrânia.

Quanto à proposta de paz defendida pelo Presidente do Brasil, Lula, a Comissão expressou sua posição, enfatizando a importância de todos os envolvidos, incluindo a Ucrânia, engajarem-se em negociações diplomáticas para encontrar uma solução para o conflito.

