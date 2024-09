17:07 Vítimas no mercado de Donetsk: acusações de responsabilidade voam entre forças de ocupação e ucranianos

16:23 Vítimas Reportadas em Donetsk Controlada pelos RussosVítimas foram relatadas na cidade ucraniana oriental de Donetsk, controlada pelos russos. As autoridades locais confirmaram que pelo menos três indivíduos perderam a vida e cinco ficaram feridos devido a ataques de artilharia em um mercado. O líder autoproclamado da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, alega que as forças ucranianas atacaram o mercado, resultando na morte de dois homens e uma mulher, e danificando um ônibus público. Imagens de mídia russa estatais mostram uma destruição significativa do mercado e das vítimas. No entanto, a confirmação independente dessas alegações permanece escassa.

16:23 Ucrânia Acusada de Bombardeio de Mercado em DonetskNa cidade ucraniana oriental de Donetsk, controlada pelos russos, as autoridades locais relatam que pelo menos três indivíduos foram mortos e cinco ficaram feridos devido a ataques de artilharia em um mercado. Denis Pushilin, o líder autoproclamado da República Popular de Donetsk, acusou as forças ucranianas de terem realizado o ataque, resultando na morte de dois homens e uma mulher, além de danificar um ônibus público. Imagens de mídia russa estatais mostram danos pesados ao mercado. A verificação independente dessas alegações permanece impossível.

16:23 Primeiros Pedidos de Demissão em Kyiv Confirmados, Vice-Poderá Substituir KulebaO parlamento ucraniano reconheceu as demissões de quatro oficiais, de acordo com a Verkhovna Rada. Apesar da carta de demissão do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba, ainda não há reconhecimento oficial. Espera-se que o Presidente Volodymyr Zelensky nomeie um sucessor mais tarde no dia. Andriy Sybiha, primeiro vice de Kuleba, é visto como um forte candidato para a posição. O analista político Volodymyr Fesenko, com sede em Kyiv, prevê poucas mudanças na política externa da Ucrânia mesmo com uma mudança de liderança.

16:01 Lukashenko Concede Perdão a 30 Ativistas PolíticosO presidente bielorrusso Alexander Lukashenko concedeu clemência a 30 ativistas políticos que foram presos por participarem de protestos. O serviço de imprensa presidencial revela que esses indivíduos solicitaram clemência, reconheceram seus erros, se desculparam sinceramente e prometeram levar uma vida dentro da lei no futuro. O Ministério do Interior monitorará o cumprimento deles. No entanto, a autenticidade dessas afirmações não pode ser verificada. Os indultados incluem 23 homens e sete mulheres, muitos dos quais são pais de menores. A mídia russa Meduza afirma que a oposição bielorrussa no exílio havia apresentado anteriormente uma lista de prisioneiros doentes críticos ao governo de Minsk por meio de intermediários, o que pode explicar por que muitos dos prisioneiros dessa lista foram indultados. Membros da oposição no exílio recebem com alegria a libertação, mas não a consideram um sinal de mudança de direção. A perseguição política e a tortura na Bielorrússia continuam, argumenta a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, que é amplamente considerada a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020.

22:35 Ataque Aéreo em Lviv Deixa Família Quase ExtintaUm ataque aéreo russo deixou quase todos os membros de uma família em Lviv mortos, de acordo com relatórios locais. Entre os mortos estavam uma mulher de 43 anos e suas três filhas, com idades de 7, 18 e 21 anos. O prefeito Andrij Sadowy nos diz que eles morreram em sua própria casa. O único sobrevivente foi o pai, que atualmente está em estado crítico, de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. "No coração da Europa, a Rússia está matando ucranianos e suas famílias. Os russos estão assassinando nossos filhos, nosso futuro", escreveu Sadowy.

22:14 Scholz Defende Despliegue de Mísseis dos EUA: "A Inação Poria em Perigo a Paz Aqui"O chanceler alemão Olaf Scholz enfrenta críticas de quem se opõe ao proposto desdobramento de mísseis dos EUA na Alemanha. Scholz afirma: "Trata-se de proteger a paz aqui e evitar conflitos". Scholz explica: "Trata-se de desencorajar potenciais atacantes". As forças russas vêm investindo heavily em mísseis por anos, inclusive violando acordos de desarmamento como o tratado INF e deployando mísseis em Kaliningrad, a menos de 850 quilômetros de Berlim. Não responder adequadamente seria imprudente, argumenta o chanceler. Scholz conclui: "Não agireria colocar em risco a paz aqui. Não vou permitir isso". Como resultado, os governos dos EUA e da Alemanha concordaram em estacionar mísseis dos EUA com maior alcance na Alemanha a partir de 2026. Em particular, a aliança de esquerda Sahra Wagenknecht (BSW) e o partido de direita AfD se opõem a essa medida, alegando que é uma corrida armamentista perigosa que ameaça a segurança da Alemanha. Críticas também surgem em partes do SPD.

22:55 Coreia do Sul e Nova Zelândia Pedem "Saída Irrestrita" da Rússia da UcrâniaA Coreia do Sul e a Nova Zelândia expressaram sua preocupação com as ações agressivas da Rússia na Ucrânia em uma declaração conjunta em sua primeira cúpula em nove anos. Na declaração, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, exigem que a Rússia "saia instantaneamente, completamente e incondicionalmente de sua posição no território ucraniano internacionalmente reconhecido". Eles também condenam a cooperação militar crescente entre a Coreia do Norte e a Rússia. De acordo com Yoon, é crucial que países como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, que compartilham valores comuns, mostrem unidade neste momento crítico, à medida que as forças autoritárias continuam a apresentar desafios. A Coreia do Norte, geralmente marginalizada no cenário internacional, recentemente intensificou suas ligações militares com a Rússia.

14:21 Zelensky Pede Reforma do Governo: "Precisamos de um Sopro de Renovação"O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visa dar um novo impulso à sua nação através de uma ampla reorganização do governo, como explicou. "Precisamos de um sopro de renovação", afirmou Zelensky quando questionado sobre as motivações para a reorganização. "E estas medidas estão relacionadas com o aperfeiçoamento do nosso estado em vários setores." A Ucrânia tem defendido-se da invasão russa há quase três anos. Zelensky também expressou a sua gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro.

13:47 Exército Alemão Planeia Desplegar Mais Sistemas IRIS-T SLM: Uma Barreira Contra MísseisO sistema IRIS-T SLM não é estranho à Ucrânia. Segundo fontes de segurança, dez sistemas IRIS-T SLM são planeados para serem desplegados na Ucrânia para interceptar mais mísseis russos, em vez dos quatro atuais. O Exército Alemão também planeia utilizar o IRIS-T em Schleswig-Holstein.

13:21 Rússia: Outro Vilarejo Próximo à Cidade Ucraniana de Pokrovsk CapturadoA Rússia alega ter tomado outro vilarejo perto da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa Russo afirma que o exército "libertou completamente" o vilarejo de Karliwka, localizado a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. Pokrovsk serve como importante centro logístico para o exército ucraniano. As tropas ucranianas têm recuado de uma investida russa na região há vários meses.

12:59 Ucrânia: Crimeia "Repleta de Sistemas de Defesa Aérea"Os ocupantes russos da Crimeia estão utilizando todas as medidas defensivas disponíveis para proteger a Ponte de Kerch, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado na televisão nacional ucraniana. Tanto sistemas de defesa aérea de curto e longo alcance, incluindo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, estão sendo utilizados, segundo o relatório. A Crimeia está "repleta de sistemas de defesa aérea" devido à sua importância prática e simbólica para os ocupantes, explicou Pletenchuk. A Ponte de Kerch, um projeto prestigiado do líder russo Vladimir Putin, conecta a Rússia do Sul com a península ilegalmente anexada e é uma rota de suprimentos vital para as forças russas no sul da Ucrânia. Batalhas frequentes ocorrem em torno da ponte. Kiev tem repetidamente expressado a sua intenção de libertar a península, tornando a ponte um ponto estratégico.

12:32 Putin Confirma Participação de Xi no Summit do BRICS na RússiaO Presidente Russo Vladimir Putin confirmou que o Presidente Chinês Xi Jinping participará do próximo summit do BRICS na Rússia em outubro. "Como combinado, esperamos o Presidente Chinês Xi Jinping no summit do BRICS", disse Putin durante uma reunião com o Vice-Presidente Chinês Han Zheng à margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O grupo de nações, fundado em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, já foi juntado pela África do Sul e, este ano, países como os Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Os países do BRICS vêem-se como um contraponto aos estados ocidentais. Eles se reunirão na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. O Kremlin espera que o summit fortaleça a sua influência e promova associações econômicas mais próximas. Moscou e Pequim têm fortalecido a sua parceria estratégica desde o início da invasão russa na Ucrânia.

12:00 Rússia: Ataque em Poltava Alvo Soldados e Instructores InternacionaisO Ministério da Defesa Russo afirmou que o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava foi direcionado a soldados e instrutores estrangeiros. O alvo foi um centro de treinamento militar. De acordo com o ministério, o instituto treina especialistas em comunicações e guerra eletrônica de várias unidades militares ucranianas e operadores de veículos aéreos não tripulados envolvidos em ataques a alvos civis na Federação Russa. O ministério também relatou o uso do sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. Além disso, as forças russas assumiram o controle de dois assentamentos adicionais no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock Elogia Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia que SaiA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prestou homenagem ao seu colega ucraniano Dmytro Kuleba. "Muitas conversas tarde da noite em compartimentos de trem, na G7, na frente de uma usina elétrica bombardeada", escreve Baerbock no X. "Há poucas pessoas com quem colabor

10:19 Munz: Bombardeio em Poltawa pode se virar contra a RússiaA Rússia está bombardeando a cidade ucraniana de Poltawa com foguetes, com relatórios sobre um dos ataques aéreos mais severos desde o início da guerra. No entanto, os meios de comunicação russos estão divulgando isso como uma "significativa vitória", de acordo com o correspondente da ntv, Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Ucrânia divulga números de baixas russasO Estado-Maior da Ucrânia publicou as últimas figuras sobre as baixas de tropas russas na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia é saida ter perdido aproximadamente 620.350 soldados na Ucrânia, com uma média diária de 1.390. De acordo com um relatório de Kiev, sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones também foram destruídos. No total, a Rússia é saida ter perdido 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino desde o início do grande ataque. Estimativas ocidentais colocam as baixas em um número menor, mas também são provavelmente minimas.

09:21 Governador: "Dia Negro" para a região de Lviv - Vítimas aumentamO número de mortes está aumentando após os ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv (veja os registros 07:18, 06:17 e 05:29). Sete pessoas, incluindo uma criança de sete anos e uma menina de 14 anos, morreram durante a noite, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, no Telegram. "É um dia terrível para nossa região", escreve Koszyzkyj, descrevendo-o como um incidente trágico. Anteriormente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy havia escrito em seu canal do Telegram sobre cinco mortos e mais de 30 feridos.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, renunciaO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, renunciou, de acordo com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será discutida na próxima sessão plenária. Vários outros ministros já renunciaram (veja os registros 00:47 e 22:06). As renúncias são parte de uma ampla reformulação do governo ucraniano. Quarta-feira será um dia de demissões, escreve o líder da fração do partido no poder Servidor do Povo, David Arachamia, no Telegram. Quinta-feira será então o dia das nomeações.

08:03 Selenskyj: "Pessoas ainda sob os escombros"O ataque com foguetes russos em Poltawa é um dos ataques mais mortais desde o início da guerra. Pessoas ainda estão presas sob os escombros, de acordo com o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno. Ele está novamente pedindo sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi alerta para iminente catástrofe na usina nuclear de ZaporizhzhiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, discutiram a situação em torno das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kiev. Grossi deve visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, no sudeste da Ucrânia na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi disse a Zelenskyy que a situação lá é "muito instável" e o risco de uma catástrofe permanece. A usina passou para o controle russo pouco depois da invasão da Rússia em fevereiro de 2022 e atualmente está desligada. Ambos os lados têm acusado mutuamente de bombardear a usina, com Moscou e Kiev negando as alegações.

07:18 Governador: Pelo menos dois mortos em ataque a LvivPelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas em ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, anunciou o governador Maksym Kozytskyy no Telegram (veja os registros 06:17 e 05:29).

06:53 Ucrânia espera por mais ajuda para a frenteA Ucrânia espera por mais ajuda no restauro de seu setor agrícola e esforços de desminagem, relata o jornal de Düsseldorf "Rheinische Post", citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta da União. Isso inclui um programa de financiamento para terras agrícolas perto da linha de frente, com o governo alemão sendo perguntado sobre possíveis apoios. Uma gratificação de segurança para o pessoal também precisaria ser paga, e a Ucrânia solicitou a extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura para a entrega de geradores. Além disso, a Ucrânia solicitou apoio na desminagem de áreas perto da linha de frente, com o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha já ativo em um projeto de detecção e limpeza de minas.

6:17 Ucrânia: Incêndio após ataque com drone Shahed em LvivUm incêndio eclodiu perto da estação de trem principal de Lviv após ataques aéreos russos atingirem a cidade no noroeste da Ucrânia, de acordo com o governador Maksym Kozytskyy em seu Telegram (referência 5:29). Dois estabelecimentos educacionais também foram danificados, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kozytskyy, vários drones Shahed foram envolvidos no ataque aéreo russo. Os serviços de emergência estão no local. Os estabelecimentos danificados permanecerão fechados, de acordo com o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, em seu Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica no oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, longe do teatro de operações no leste, mas tem sido alvo de ataques desde o início da guerra.

5:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Atinge KyivA capital ucraniana, Kyiv, é atingida novamente por uma segunda onda de ataques aéreos russos. Os sistemas de defesa aérea estão ativados. Testemunhas relatam múltiplos explosões nas proximidades de Kyiv, indicando o uso de medidas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana de Lviv, perto da fronteira com a Polônia. Todo o país está em alerta máximo, de acordo com o anúncio da força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia ativa sua própria e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para proteger o espaço aéreo em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance da Rússia, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

4:35 Biden Garante à Ucrânia Novos Sistemas de Defesa AéreaApós o ataque mortal da Rússia à cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, promete fornecer à Ucrânia sistemas adicionais de defesa aérea. "Condeno inequivocamente esse ataque cruel", diz Biden. Washington continuará a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea que o país precisa para proteger suas fronteiras". Zelensky renovou seu apelo aos aliados ocidentais após o ataque, com pelo menos 51 mortos, para que a Ucrânia receba rapidamente novos sistemas de defesa aérea e seja permitida a empregar armas de longo alcance já entregues contra território russo.

here.

2:52 Novo Ataque de Drone em KyivA Rússia lancement mais um ataque de drone em Kyiv. As unidades de defesa aérea da Ucrânia estão ativamente frustrando os ataques nas proximidades de Kyiv, de acordo com o relatório do exército ucraniano no Telegram. Não há informações disponíveis até agora sobre o número de drones envolvidos ou potenciais danos. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos na capital ucraniana que têm intensificado nas últimas semanas.

1:32 Zelensky: Intenção de Manter Teritórios Ocupados de KurskA Ucrânia tem a intenção de reter permanentemente os territórios ocupados na região russa de Kursk, de acordo com as declarações do presidente Zelensky em uma entrevista à emissora de TV americana NBC News. A ocupação desses territórios faz parte de um plano de vitória da Ucrânia, acrescenta Zelensky. Em geral, a Ucrânia não precisa de nenhum território russo, mas Zelensky não fornece uma resposta quando perguntado se a anexação de mais território russo está nos planos do país. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo do presidente dos EUA, Biden.

0:47 Quatro Ministros Ukrainianos Pedem DemissãoQuatro ministros renunciam antes de uma esperada reforma ministerial na Ucrânia. Eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Assuntos Estratégicos, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel fundamental no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Ainda não foi determinado se os quatro ministros assumirão posições de alto nível alternativas. "Como prometido, uma grande reforma governamental é esperada esta semana", explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder Servo do Povo, no Telegram. "Amanhã teremos um dia de demissões, e no dia seguinte, um dia de nomeações", declara Arakhamia, considerado um aliado próximo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

aqui.23:16 Após Ataque de Mísseis em Poltava: Zelensky Pede Uso de Armas de Longo AlcanceApós o ataque mortal de mísseis russos na cidade de Poltava, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está pedindo permissão para deploy

You can catch up on previous developments here.

21:42 Repórter da ntv em Poltava: "Moradores Descreveram um Momento Extremamente Terrível" A Ucrânia relata um dos ataques aéreos mais devastadores desde o início do conflito. Dezenas de vidas foram perdidas e centenas ficaram feridas. A repórter da ntv, Kavita Sharma, está no local e relata uma "situação altamente tensa" e como os moradores viveram o ataque com mísseis.

21:25 Ucrânia Acusa Rússia de Executar POWs A Procuradoria Geral da Ucrânia acusa tropas russas de executar combatentes capturados. Investigações foram iniciadas após o relatado massacre de três ucranianos na região de Torez, no setor leste de Donetsk, de acordo com sua atualização no Telegram. De acordo com as informações fornecidas, os ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima. "As forças ocupantes os obrigaram a deitar de bruços e atiraram neles pelas costas", afirmou a procuradoria, citando vídeos da internet amplamente circulados.

Você pode acompanhar os desenvolvimentos anteriores aqui.

O ataque à Ucrânia resultou em um alto número de vítimas, com relatos de mortos em várias cidades, incluindo Donetsk e Lviv. Em Donetsk, as autoridades locais relataram três mortes e cinco feridos devido a um ataque de artilharia em um mercado, que o líder autoproclamado da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, culpou pelas forças ucranianas. Em Lviv, um ataque aéreo russo deixou vários membros de uma família mortos, deixando apenas o pai em estado crítico.

Leia também: