16:48 A facção AfD da Turíngia insiste em celebrar sem mídia

16:29 Cerca de um quarto dos eleitores aptos em Saxônia já emitiram seus votos por correioPara a eleição crucial que o ministro-presidente da CDU da Saxônia, Michael Kretschmer, descreveu como uma "eleição decisiva" para o estado, quase um quarto dos eleitores já enviou seus votos por correio. O comissário eleitoral do estado prevê que 24,6% dos eleitores votarão por correio. O comparecimento às urnas hoje ultrapassou ligeiramente o de 2019 no final da tarde.

15:52 Höcke vota nas urnas em um Lada - Ramelow vota com sua esposaO principal candidato da AfD e líder do partido no estado da Turíngia, Björn Höcke, votou ao meio-dia. O homem de 52 anos chegou à sua seção de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo.

Enquanto isso, o ministro-presidente da Turíngia, Bodo Ramelow, votou na capital do estado, Erfurt. O homem de 68 anos, que lidera um governo de minoria desde 2014 com uma breve interrupção, votou ao lado de sua esposa, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Aumento da participação dos eleitores em comparação à eleição anteriorNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14:00, o que representa um aumento de mais de dois pontos em comparação à última eleição há cinco anos. Isso indica uma alta participação, sem incluir os votos por correio. Na Saxônia, a participação também viu um ligeiro aumento em relação a 2019, alcançando 35,4% no final da tarde. No entanto, o comissário eleitoral espera significativamente mais votos por correio do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18:00.

14:40 Questões-chave para Saxônia e TuríngiaUma pesquisa em grande escala indica que quase um terço dos eleitores da Saxônia e Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. Essa pesquisa revela as principais preocupações e questões. A migração é uma delas.

14:13 Höcke deixa a seção de votação rapidamenteNa eleição estadual da Turíngia, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, votou por volta do meio-dia. O político de extrema direita não ficou na seção de votação de Bornhagen, optando por não falar com jornalistas no local. Apesar de ter perdido consistentemente para o candidato da CDU em seu distrito natal de Eichsfeld, Höcke mudou-se para o distrito de Greiz, onde provavelmente enfrentará uma derrota contra a CDU.

13:50 Participação dos eleitores na Turíngia semelhante à de 2019 ao meio-diaNa Turíngia, a participação dos eleitores ao meio-dia foi semelhante à da última eleição parlamentar. De acordo com o comissário eleitoral do estado, 32% dos eleitores aptos haviam votado nas seções de votação às 12:00. Os votos por correio não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a participação dos eleitores ao meio-dia foi de 31,2%. Relatórios de observadores expressam maior interesse na eleição estadual em relação a pesquisas anteriores, como as eleições europeias e locais realizadas anteriormente neste ano. Ao meio-dia, em junho, a participação dos eleitores foi de 24,3%.

13:29 Participação dos eleitores esperada para SaxôniaA participação dos eleitores é esperada para ser alta na eleição estadual da Saxônia. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos haviam exercido seu direito de voto, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Em 2019, a taxa de participação foi de 26,2%. Os números preliminares não incluem votos por correio. Espera-se que 24,6% dos eleitores aptos votem por correio, em comparação com 16,9% em 2019. A autoridade eleitoral do estado relata que o processo de votação está ocorrendo sem problemas, apesar de alguns pequenos contratempos.

13:11 Resultado da eleição pode enfraquecer a coalizão de BerlimOs resultados das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia ainda estão por ser vistos. Se o SPD não obtiver uma cadeira no parlamento estadual, quase será um evento geológico importante, segundo o cientista político Albrecht von Lucke em uma entrevista à ntv. Ele discute a eleição e suas implicações.

12:44 Polícia investiga ameaça em uma seção de votaçãoA polícia de Gera está investigando uma ameaça em uma seção de votação. Um homem usando uma camisa da AfD entrou na seção de votação para votar pela manhã, confirmou um porta-voz da polícia. O gerente da seção de votação pediu ao homem que removesse a camisa, já que era contra as regras da seção de votação exibir publicidade política. O homem concordou, mas ameaçou tomar medidas após sair do local. A polícia registrou uma declaração e deu um aviso verbal ao homem. Além disso, a polícia de Erfurt está investigando grafites políticos ("Höcke é um nazista") perto das seções de votação como potenciais atos de vandalismo.

11:25 Ataques extremistas aumentam em Sonneberg entre a direitaSonneberg é o primeiro distrito alemão liderado por um político da AfD. Desde então, vários indivíduos proativos relataram ter sido gravemente ameaçados, levando muitos a se afastarem de suas tarefas. O número de ataques de extrema direita na região também aumentou cinco vezes em um ano. Especialistas sugerem uma conexão com o administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer fala na seção de votaçãoO ministro-chefe da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual em sua região "possivelmente a eleição mais significativa em 34 anos". Após votar em Dresden, ele expressa gratidão a muitas pessoas que "votaram diferente" nos últimos anos, mas agora escolheram a "força forte no centro burguês", ou seja, a União Saxã. "Essa alinhamento nos permitirá formar um governo que sirva esta terra", diz Kretschmer. De acordo com as pesquisas, seu CDU está empatado com a AfD.

10:30 Ramelow: "Wagenknecht não está na ballotagem"Para o presidente do governo da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é "uma celebração da democracia" - mesmo que haja o risco de não ser reeleito. Falando à ntv, o político do Partido da Esquerda esclarece sua posição sobre por que desencoraja um governo de minoria e questiona a competência do BSW.

09:59 Historiador Loew lamenta a data da eleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia no 85º aniversário da invasão alemã da Polônia em 1939. "Alguém que achou que era uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro não tinha nenhum senso de história", diz o diretor do Instituto Alemão-Polonês à rede editorial RND. Quando se trata da AfD, classificada como "incontestavelmente de extrema direita" pelos serviços de inteligência interna em ambos os estados, Loew acrescenta: "Isso pode resultar em associações infelizes se um partido cuja relação com a era nazista não está clara vencer em Dresden e Erfurt".

09:30 "Eleição crucial": Todos os dados sobre a eleição na SaxôniaHoje, cerca de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a chance de decidir quem definirá a direção política para o futuro parlamento estadual de Dresden. O CDU poderia perder sua posição como a força mais forte no estado pela primeira vez desde 1990. O ministro-chefe da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere à eleição como "crucial". "Tudo está em jogo."

09:05 Kretschmer acusa a coalizão do semáforo de "movimentos apressados ​​apenas antes da eleição"Hoje é dia de eleição na Saxônia, e a pergunta é: O ministro-chefe Michael Kretschmer continuará a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre os refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:46 Todos os dados sobre a eleição na TuríngiaChegou o dia do julgamento: No coração da Alemanha, a pergunta hoje é quem governará o estado federal com uma população de cerca de 2,1 milhões nos próximos cinco anos. A AfD com o líder Björn Höcke se tornará a força mais forte na Turíngia?

08:24 Como a AfD poderia desestabilizar a democraciaAs pesquisas mostram que a AfD provavelmente terá uma influência significativa nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Para as instituições democráticas, isso é preocupante, já que a pesquisa mostra que o Estado de direito pode não ser tão robusto quanto muitos acreditam.

08:00 Seções de votação abertas na Turíngia e na SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. Na Turíngia, segundo as pesquisas, a AfD é fortemente favorita. Na Saxônia, o CDU do governador incumbente Michael Kretschmer e a AfD estão empatados. As previsões serão lançadas após o fechamento das urnas às 18h. As eleições nos dois estados alemães do leste também servem como um barômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para a atual coalizão da Turíngia, liderada pelo presidente do governo Bodo Ramelow (Esquerda), com sede em Turíngia, não há apoio majoritário nas pesquisas. Uma possível negociação pós-eleição envolve o CDU, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, não está claro se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes manterá sua maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser removido do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

