16:43 As demissões iniciais aprovadas em Kiev, o deputado potencialmente entrando no papel de Kuleba

16:16 Lukashenko Concede Anistia a 30 Dissentientes Políticos

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu anistia a 30 indivíduos acusados de participar em protestos políticos. De acordo com a administração presidencial, todos esses indivíduos apresentaram pedidos de clemência, admitiram sua culpa, expressaram arrependimento sincero e prometeram levar vidas dentro da lei. O Ministério do Interior monitorará o cumprimento desse compromisso. No entanto, a veracidade dessa informação não pode ser confirmada. O grupo consiste em 23 homens e 7 mulheres, com vários sendo pais de menores. O meio de comunicação russo exilado "Meduza" relata que a oposição bielorrussa no exílio enviou anteriormente listas de prisioneiros gravemente doentes ao governo de Minsk por meio de intermediários. Muitos indivíduos dessa lista foram beneficiados com a anistia. Os líderes da oposição exilada recebem com alegria a libertação, mas afirmam que isso não indica uma mudança de rumo. A perseguição política e a tortura continuam a ser prevalentes na Bielorrússia, segundo a líder da oposição Svetlana Tikhanovskaya, que é amplamente considerada a verdadeira vencedora das eleições presidenciais de 2020.

15:10 Bombardeio em Lviv Deixa Família em Ruínas

Na bomba russa em Lviv, a maioria de uma família foi morta, de acordo com as autoridades da cidade. Entre os mortos estavam uma mulher de 43 anos e suas três filhas com idades de 7, 18 e 21 anos, conforme relatado pelo prefeito Andriy Sadovyi. Eles morreram em sua própria casa. O pai é o único sobrevivente, que permanece em estado crítico, de acordo com a Universidade Católica Ucraniana. "A Europa Central testemunha os russos exterminando ucranianos e suas famílias. Os russos estão matando nossos filhos, nosso futuro," escreve Sadovyi.

15:00 Scholz Defende Desploiamento de Mísseis dos EUA: "Falta de Ação Poria em Perigo a Paz Aqui"

A chanceler Scholz criticou aqueles que se opõem ao deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. "Trata-se de proteger a paz aqui e prevenir a guerra," diz a política do SPD. "Trata-se de desencorajar potenciais agressores." De acordo com Scholz, a Rússia tem investido heavily em armamento, especialmente mísseis, por anos. O presidente Putin também violou acordos de desarmamento, como o tratado INF, e deployed mísseis em Kaliningrad, que fica a apenas 530 quilômetros de Berlim pelo ar. "Não responder adequadamente a isso seria irresponsável," diz a Chanceler. Ela continua, "De fato, a falta de ação também colocaria em perigo a paz aqui. Não permitirei que isso aconteça." Como consequência da agressão russa contra a Ucrânia, os governos dos EUA e da Alemanha concordaram em estacionar mísseis dos EUA com maior alcance no solo alemão a partir de 2026. A Sahra Wagenknecht (BSW), assim como a AfD, se opõem a isso, vendo-o como uma simples corrida armamentista que ameaça a segurança da Alemanha. Críticas também vêm de dentro do SPD.

14:45 Scholz Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea IRIS-T à Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz prometeu sistemas de defesa aérea IRIS-T adicionais à Ucrânia. Oito sistemas IRIS-T SLM e nove sistemas IRIS-T SLS foram encomendados para a Ucrânia, anunciou Scholz no local das Forças Armadas Alemãs em Todendorf, Schleswig-Holstein. "Dois de cada um serão entregues neste ano, com o resto chegando em 2025," diz Scholz. Quatro sistemas IRIS-T SLM já estão em uso na Ucrânia, juntamente com um número significativo de mísseis e três sistemas relacionados IRIS-T SLS. Scholz fez esses comentários durante a inauguração do primeiro sistema de defesa aérea IRIS-T para as Forças Armadas Alemãs em Todendorf.

14:30 Coreia do Sul e Nova Zelândia Exigem "Retirada Incondicional" da Rússia

Na sua primeira cimeira em nove anos, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia condenaram as ações da Rússia na Ucrânia e exigiram a sua "retirada imediata, completa e incondicional" dos territórios ucranianos reconhecidos internacionalmente. Em uma declaração conjunta, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, também criticaram a cooperação militar reforçada da Coreia do Norte com Moscou. Eles enfatizaram a importância de países com valores compartilhados, como a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, estarem juntos "nessa conjuntura crítica em que as potências autoritárias continuam a apresentar desafios."

13:50 Zelenskyy Explica Reestruturação do Governo: "Precisamos de Novo Impulso"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, explicou que seu país precisa de "novo impulso" ao anunciar uma reestruturação governamental abrangente. "Precisamos de novo impulso," disse Zelenskyy em resposta a uma pergunta sobre as razões para a reestruturação. "Essas ações são direcionadas para fortalecer nossa nação em vários setores." A Ucrânia tem defendido-se contra a invasão russa há mais de dois anos. Zelenskyy também expressou gratidão aos ministros e ao gabinete inteiro pelo seu trabalho.

12:21 Alemanha Ativa IRIS-T SLM: Protegendo a Europa de Mísseis

O sistema IRIS-T SLM não é uma nova conceito para a Ucrânia. Para interceptar mais mísseis russos, o número de sistemas no país aumentará em breve de quatro para dez. De acordo com fontes de segurança, uma entrega já foi aprovada. Em Schleswig-Holstein, as Forças Armadas Alemãs também planejam usar o IRIS-T.

12:01 Rússia Afirma Captura de Outro Vilarejo Perto da Cidade Ucraniana de Pokrovsk

O Ministério da Defesa da Rússia afirma que suas forças tomaram o controle do vilarejo de Karliwka, que fica a cerca de 30 quilômetros da cidade estrategicamente crucial de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para as forças militares ucranianas. As tropas ucranianas têm recuado dos avanços russos na região há meses.

12:32 Putin anuncia visita de Xi ao summit do BRICS na Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que o presidente chinês, Xi Jinping, participará do próximo summit do BRICS na Rússia em outubro. Putin compartilhou essa informação durante uma reunião com o vice-presidente chinês, Han Zheng, na margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok. Putin também propôs uma "reunião de trabalho bilateral" com Xi. O BRICS, um grupo fundado em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China, foi ampliado para incluir a África do Sul em 2010. Este ano, países como Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã também se juntaram ao BRICS. Os países do BRICS se consideram um contrapeso aos estados ocidentais. O grupo se reunirá para um summit na cidade russa de Kazan de 22 a 24 de outubro. A Rússia busca expandir sua influência e fortalecer alianças econômicas durante esse encontro. A Rússia e a China fortaleceram sua parceria estratégica desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

12:00 Rússia: Ataque a Poltava alvo soldiers e instrutores estrangeiros

O Ministério da Defesa da Rússia caracterizou o ataque mortal à cidade ucraniana de Poltava como uma tentativa de eliminar soldados e instrutores estrangeiros. O objetivo era um centro de treinamento militar que abrigava especialistas em comunicações e guerra eletrônica de várias unidades militares ucranianas, além de operadores de veículos aéreos não tripulados que atacaram alvos civis em áreas controladas pela Rússia. O ministério também relatou o uso do sistema de armas hipersônicas Kinzhal contra instalações militares-industriais na cidade ocidental ucraniana de Lviv. Além disso, as forças russas afirmaram o controle de dois assentamentos adicionais no leste da Ucrânia, Prechystivka e Karliwka. De acordo com relatórios ucranianos, mais de 50 pessoas morreram no ataque a Poltava na terça-feira.

11:43 Baerbock elogia ministro das Relações Exteriores ucraniano

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, expressou sua admiração pelo seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. Baerbock escreveu no X: "Longas conversas em trens noturnos, na G7, nas linhas de frente, em Bruxelas, diante de uma usina elétrica bombardeada". Ela acrescentou: "Há poucos indivíduos com quem trabalhei tão de perto quanto você, @DmytroKuleba". Ela desejou "do fundo do meu coração" a Kuleba, esperando um futuro reencontro na Ucrânia quando a paz e a liberdade fossem restauradas.

11:24 Rússia vai alterar doutrina nuclear

De acordo com a administração presidencial russa, as ações do Ocidente estão obrigando a Rússia a revisar sua doutrina nuclear. A Rússia enfrenta desafios e potenciais ameaças do "Ocidente" que exigem uma revisão da doutrina, segundo agências de notícias russas, citando o porta-voz do presidente, Dmitri Peskow. Foi sugerido que a Ucrânia poderia usar armas de longo alcance dos EUA em seus ataques dentro do território russo. O governo ucraniano tem pressionado persistentemente os EUA para autorizar ataques a alvos profundos dentro da Rússia usando as armas fornecidas por seus aliados. "Está ficando cada vez mais claro que os ucranianos farão isso", disse Peskow, de acordo com a agência RIA. A Rússia já indicou sua intenção de modificar sua doutrina nuclear, embora os detalhes ainda não tenham sido revelados. O diretriz define o uso de armas nucleares em caso de ameaça à soberania ou integridade territorial da Rússia.

10:54 Ucrânia: 29 de 42 ataques aéreos russos repelidos

Relatórios da força aérea ucraniana revelam que a Rússia lançou 42 ataques aéreos contra a Ucrânia durante a noite. O ataque empregou diversas armas, como mísseis Kinzhal Ch-47M2, mísseis de cruzeiro Kh-101 e mísseis Iskander-K, de acordo com declarações da força aérea ucraniana. A Ucrânia alega ter interceptado com sucesso sete mísseis de cruzeiro e 22 drones Shahed. Como resultado, 29 ataques aéreos foram frustrados.

10:19 Munz: Ataque a Poltava pode se voltar contra a Rússia

A Rússia está bombardeando a cidade ucraniana de Poltava com foguetes, de acordo com relatórios, o que indica um dos maiores ataques aéreos desde o início da guerra. No entanto, os meios de comunicação russos celebram isso como uma "grande conquista", diz o correspondente da ntv, Rainer Munz. Enquanto isso, a Rússia parece estar mudando sua estratégia.

09:52 Comando Militar Ucraniano Divulga Dados sobre Vítimas Russas

O Comando Militar Ucraniano recentemente divulgou novas figuras de baixas de soldados russos na Ucrânia. Essas figuras sugerem que a Rússia sofreu cerca de 620.350 perdas de pessoal militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com 1.390 mortes registradas nas últimas 24 horas. Além disso, Quieve relata a destruição de sete tanques, 30 sistemas de artilharia e 43 drones. Os dados de baixas totais para a Rússia, de acordo com os dados ucranianos, incluem 8.618 tanques destruídos, 16.848 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino mergulhado. São mencionados os usos de estimativas de baixas mais baixas por fontes ocidentais, embora sejam consideradas mínimas.

09:21 Governador da Região de Lviv Declara "Dia Devastador" - Número de Mortes AumentaComo resultado dos ataques aéreos russos em Lviv (consulte os registros às 07:18, 06:17 e 05:29), o número de mortos aumentou. Sete pessoas perderam a vida durante a noite, de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, por meio do Telegram. Entre as vítimas estavam uma criança de sete anos e uma menina de 14 anos, além de outras crianças. "Este é um dia devastador para nossa região", escreveu Koszyzkyj. Esta é uma situação trágica. Anteriormente, o presidente Volodymyr Zelenskyy havia relatado cinco mortes e mais de 30 feridos. Zelenskyy ofereceu suas condolências às famílias enlutadas.

08:49 Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Kuleba, RenunciaO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, decidiu renunciar, conforme confirmado pelo presidente do Parlamento, Ruslan Stefantchuk, na quarta-feira. A renúncia será apresentada na próxima reunião do Parlamento, como anunciado na página do Facebook de Stefantschuk. Anteriormente, outros ministros também renunciaram (consulte os registros às 00:47 e 22:06). Essas renúncias marcam uma grande reformulação do governo na Ucrânia. De acordo com o líder da fração do partido no poder, Servidor do Povo, David Arakhamia, quarta-feira será um dia de demissões, enquanto o dia das nomeações está marcado para quinta-feira.

08:03 Zelenskyy: Pessoas Ainda Presas Debaixo dos Escombros no Ataque em PoltavaO ataque com mísseis russos em Poltava é um dos mais mortíferos desde o início da guerra, segundo o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno. Algumas pessoas ainda estão presas sob os escombros, ele explicou, reiterando seu pedido por sistemas de defesa aérea.

07:39 Grossi Avisa sobre Situação Catastrófica na Usina Nuclear de ZaporizhzhiaO presidente Volodymyr Zelenskyy e o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, discutiram a situação das usinas nucleares na Ucrânia e na Rússia durante uma reunião em Kyiv. Grossi estava programado para visitar a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, na quarta-feira. De acordo com a Reuters, Grossi alertou durante a reunião com Zelenskyy que a situação na usina nuclear é "muito delicada" e o risco de um evento catastrófico persiste. A usina de Zaporizhzhia foi tomada pelas forças russas logo após sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente não está em operação. Ambos os lados se culpam pelo bombardeio da usina, embora ambos neguem essas acusações.

07:18 Governador de Lviv Confirma Duas Mortes em Ataque RussoPelo menos duas pessoas morreram em ataques aéreos russos na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv (consulte os registros às 06:17 e 05:29), de acordo com uma declaração recente do governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, postada no Telegram. Foram registrados 19 feridos adicionais.

06:53 Ucrânia Pede Ajuda para Reconstrução Agrícola e DesminagemA Ucrânia está buscando mais ajuda em seu setor agrícola e na desminagem. O Rheinische Post de Düsseldorf relata isso com base em uma resposta do governo alemão a um pedido da União, que o jornal obteve. A ajuda solicitada inclui um programa de financiamento para áreas agrícolas próximas à linha de frente, bem como uma bonificação de segurança para pessoal. A Ucrânia também pediu se um programa financiado pelo Ministério da Agricultura que fornece geradores pode ser estendido. Por fim, a Ucrânia pede apoio às atividades de desminagem em áreas de frente. O governo federal observa que o Ministério da Cooperação Econômica e Desenvolvimento já está envolvido em um projeto de detecção e desminagem de minas.

06:17 Incêndio em Lviv Após Ataque RussoApós os ataques aéreos russos em Lviv (consulte o registro às 05:29), um incêndio começou perto da estação de trem principal da cidade. O governador da região de Lviv, Maksym Kosyzkyj, compartilha essa informação por meio de seu post no Telegram. Além disso, duas escolas sofreram danos, muitas janelas foram quebradas e numerosos fragmentos de vidro cobriram as ruas. O governador indica que vários drones Shahed foram utilizados no ataque e os serviços de emergência estão no local. Ambas as escolas permanecerão fechadas, segundo o prefeito de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, foram relatadas como feridas.

05:29 Dois Episódios de Ataques Aéreos em KyivA capital ucraniana, Kyiv, sofre um segundo round de ataques aéreos russos. Os sistemas de defesa antiaérea estão em operação. Observadores relatam vários explosões na periferia de Kyiv, sugerindo o uso de escudos antiaéreos. Enquanto isso, o exército relata um ataque de drone na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv, localizada perto da fronteira polonesa. Todo o país está em alerta máximo, de acordo com a admissão da força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia déploya seus próprios e aviões aliados pela terceira vez em oito dias em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance da Rússia, segundo o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Sistemas de Defesa Aérea Adicionais para UcrâniaApós o ataque catastrófico das forças russas na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos Estados Unidos, Biden, promete fornecer sistemas de defesa aérea adicionais à Ucrânia. "Condeno enfaticamente esse ataque hediondo", expressa Biden. Os EUA manterão seu apoio militar a Kyiv, "incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea essenciais para proteger as fronteiras da Ucrânia". Selenskyj havia intensificado seu apelo por uma pronta entrega de novos sistemas de defesa aérea a seus aliados ocidentais e autorização para empregar armas de longo alcance já entregues em ataques contra território russo após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes.

02:52 Novo Ataque de Drone em KyivA Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. As forças de defesa aérea da Ucrânia estão ativamente repelindo os ataques nas proximidades de Kyiv, de acordo com o anúncio do exército ucraniano no Telegram. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o número de drones envolvidos e a extensão dos danos. Este ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos em Kyiv que têm aumentado nas últimas semanas.

01:32 Zelensky Insiste no Controle Permanente da Região de KurskA Ucrânia planeja controlar permanentemente os territórios ocupados na região russa de Kursk até que o líder Kremlin Putin se junte às negociações de paz, revelou o presidente Zelensky em uma entrevista à emissora de TV americana NBC News. A ocupação dessas regiões faz parte de uma estratégia de vitória, acrescentou Zelensky. No entanto, a Ucrânia não tem intenções de apropriar-se de terras russas em geral. Zelensky não comentou se a conquista de mais território russo está sendo considerada. A operação de Kursk foi mantida em alto sigilo, até mesmo o presidente Biden não foi informado.

00:47 Quatro Ministros Ukrainianos Renunciam Antes da Reestruturação do GabineteQuatro ministros renunciaram antes de uma esperada reestruturação do governo na Ucrânia. De acordo com relatórios ucranianos, eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Assuntos Estratégicos, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel fundamental no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Não está claro se os quatro ministros irão para posições de maior rank. "Como prometido, uma grande reestruturação do governo é esperada esta semana", esclareceu David Arakhamia, chefe da fração do partido no poder Servo do Povo no Telegram. "Amanhã, haverá demissões, e no dia seguinte, haverá nomeações", anunciou Arakhamia, que é considerado um associado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16 Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelensky Pede Autorização para Armas de Longo AlcanceApós o ataque mortal de foguetes russos na cidade de Poltava, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pede autorização para deployar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão inatingíveis se pudermos destruir os locais de lançamento dos agressores onde eles estão, e os aeroportos militares e sua logística da Rússia", elucidou Zelensky em seu discurso diário em vídeo. De acordo com suas declarações, o número de mortos em Poltava aumentou para 51 e o número de feridos para 271. Há ainda pessoas presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Demite Outro Alto FuncionárioO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demitiu Rostyslav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, de acordo com um decreto no site do presidente. O presidente do parlamento também anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serviu como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente. O presidente Volodymyr Zelensky justificou essas mudanças para fortalecer o governo. "A queda será excepcionalmente importante. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de tal forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados que precisa."

21:42 Correspondente da ntv em Poltava: "Locais descreveram uma situação extremamente preocupante"A Ucrânia relata um dos piores bombardeios aéreos desde o início da guerra. Muitos foram mortos, muitos ficaram feridos. A correspondente da ntv, Kavita Sharma, está no local e descreve a situação como "intensa" e como os locais experimentaram o ataque de foguetes.

A Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de matar vários prisioneiros de guerra. Investigações foram iniciadas sobre o assassinato de três ucranianos na área de Torez, em Donetsk, declarou a agência em seu canal do Telegram. De acordo com as informações disponíveis, os ucranianos saíram de um bunker com as mãos erguidas.

