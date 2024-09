16:32 Shoigu rejeita a ideia de diálogos com a Ucrânia

16:04 Prisioneiros Convertidos em Soldados - Contas da Frente

Ambos Rússia e Ucrânia empregam prisioneiros para o serviço de combate para manter uma taxa de reforço consistente. Oleksandr, um ex-detento, agora comanda a 59ª Brigada na Rússia. Ele compartilha as experiências arrepiantes de seu destacamento em uma transmissão de vídeo.

15:38 Kremlin: Tropas Russas Planejam Expulsar Forças Ucranianas da Região de Kursk

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, as forças militares russas têm um plano para expulsar as tropas ucranianas da região de Kursk, que é flagrantemente invasiva. A agência de notícias TASS cita Peskov como dizendo que, embora o exército tenha formulado planos necessários, eles não são adequados para divulgação pública. Os soldados ucranianos iniciaram um grande ataque a Kursk em 6 de agosto, tomando grandes partes da região.

15:13 Lituânia Prolonga Medidas de Segurança na Fronteira

A Lituânia optou por estender as medidas de fortificação da fronteira contra a vizinha Bielorrússia até o final do ano, devido a razões de segurança. A extensão dessa medida decorreu do número persistentemente alto de tentativas de cruzar a fronteira ilegalmente. A prorrogação da restrição temporal, inicialmente válida até setembro, considerou os riscos projetados pela conflito em andamento da Rússia com a Ucrânia, apoiado pela liderança autoritária da Bielorrússia. A regulamentação estendida concede poderes aprimorados às autoridades de controle de fronteira em seis distritos orientais vitais da Lituânia.

14:47 Ucrânia Aumenta Produção de Armas

A Ucrânia aumentou significativamente sua produção de armas neste ano, de acordo com anúncios do governo. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, relatou: "Nos primeiros oito meses de 2024, expandimos nossa produção de armas em dobro em comparação com 2023". A Ucrânia visa produzir mais de um milhão de drones até o final do ano. "Estamos fazendo progresso. A produção de drones está aumentando", confirmou Shmyhal.

14:23 Analista Militar Elogia "Movimento Inteligente" do Chanceler Scholz

O chanceler Scholz propõe conversas de paz com a Rússia. Esta iniciativa enfrenta considerável resistência de certos círculos políticos. No entanto, o analista militar Ralph Thiele endossa a iniciativa de Scholz e incentiva a pressa. Após a ofensiva de Kursk, a Ucrânia enfrenta o risco de romper suas linhas de defesa.

13:52 Instituto Kiel para a Economia Mundial alerta sobre "Defesa Inadequada"

Pesquisadores do Instituto Kiel afirmam que, considerando a ameaça representada pela Rússia, os gastos militares da Alemanha são inadequados. Apesar da retórica de "virada", a disparidade entre as capacidades militares alemã e russa continua a aumentar, de acordo com o instituto. Os pesquisadores incentivam um orçamento de defesa perpétuo de pelo menos 100 bilhões de euros. "A Rússia está se tornando uma ameaça de segurança cada vez maior para a NATO. Enquanto nós estamos avançando gradualmente com a construção necessária de dissuasão, o exército russo está se fortalecendo constantemente", explica o autor do estudo, Guntram Wolff. Atualmente, o governo alemão mal consegue substituir as armas enviadas à Ucrânia. Os estoques de sistemas de defesa aérea e obuseiras de artilharia estão até substancialmente esgotados.

12:25 Racha Reveladora entre Putin e Lavrov

A Ucrânia solicitou repetidamente à UE e aos EUA autorização para utilizar armas no território russo. Recentemente, os Países Baixos concederam permissão, incluindo caças.

12:59 Rússia Afirma Captura de Quatro Vilas a Mais em Donetsk

O exército russo afirma ter tomado o controle de quatro vilas a mais na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul alegadamente tomou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo Oriental capturou Wodiane, e o Grupo Central tomou Halyzynivka, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Essas afirmações não puderam ser verificadas independentemente. Observadores militares ucranianos classificaram três das vilas afetadas (exceto Hryhoriwka) como sob controle inimigo. A Ucrânia enfrenta uma pressão intensa no front oriental.

11:50 Horário de Kyiv: Rússia Amplifica Uso de Armas Químicas

As autoridades ucranianas alertam sobre um aumento no uso de armas químicas por tropas russas dentro do território ucraniano. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia comunicou via Facebook que soldados russos empregaram munição contendo substâncias químicas perigosas e agentes de guerra química 447 vezes apenas em agosto, e 4.035 vezes desde 15 de fevereiro de 2023 até 24 de agosto de 2024. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia também destaca que as tropas russas estão importando munição contendo agentes de guerra química proibidos e administrando compostos químicos não identificados. Eles também observam: "A Rússia assim triunfalmente viola as regras de guerra e demonstra desrespeito flagrante pelos termos e compromissos da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre sua Destruição".

11:19 Kyiv: Autorização para Alvos Russos ConcedidaO chefe da equipe presidencial ucraniana enfatiza o pedido do país aos seus aliados ocidentais para autorizar ataques contra alvos russos situados em território russo. Andrij Jermak afirma que a capacidade de atacar depósitos de mísseis russos é essencial. "Ações defensivas não são uma escalada," diz Jermak por Telegram. Os países ocidentais são relutantes em permitir que a Ucrânia use as armas fornecidas em solo russo devido às preocupações com a possível participação no conflito.

10:53 Ucrânia: Drones e Mísseis Russos Causam Feridos e DanosPelo menos três pessoas ficaram feridas e edifícios danificados, além de incêndios em consequência de ataques de drones e mísseis russos na Ucrânia, segundo autoridades locais. A defesa aérea conseguiu derrubar 38 dos 46 drones russos em 13 regiões diferentes durante o ataque noturno, segundo o exército por Telegram. A Rússia também empregou dois mísseis no ataque, causando danos a usinas de energia em oito regiões ucranianas, segundo o ministério de energia de Kyiv, resultando em interrupções em linhas de alta tensão e estações transformadoras.

10:27 Fim de Status de Modelo: Esposo de Ombudsman de Direitos das Crianças Casou-se com OligarcaMaria Lwowa-Belowa, ombudswoman russa de direitos das crianças, que representava a mulher russa ideal, parece ter mudado suas crenças tradicionais. Casada com um padre ortodoxo desde 2003, eles falavam em mídia de propaganda sobre a manutenção de valores conservadores, fé cristã e suas experiências criando vários filhos. Ela também foi indiciada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023, junto com o líder Kremlin Vladimir Putin, pelo sequestro ilegal de crianças da Ucrânia. Parece que sua lealdade à tradição e ao marido padre diminuiu, já que ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeew no fim de semana, com quem ela estava em um relacionamento. O relacionamento deles permanece ortodoxo, já que Malofeew é o fundador da TV cristã Tsargrad TV, aliada ao Kremlin, e defensor da monarquia e da guerra russa.

09:59 Rússia: Ataque de Drone Ucraniano Confirmado, Duas MortesUma mulher morreu em um ataque de drone ucraniano em Moscou, segundo o governador da região. Explosões foram vistas em áreas residenciais. Fontes russas também relataram que 144 drones foram interceptados.

09:32 Rússia: Manobras Navais Começam com Mais de 400 Navios de GuerraA marinha russa começa o exercício estratégico "Ocean-2024" em vários corpos d'água em todo o maior país do mundo. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias unidades navais participarão dos exercícios até 16 de setembro, segundo o ministério da defesa em Moscou. Os exercícios ocorrerão no Oceano Pacífico e Ártico, no Mar Báltico e Cáspio, e no Mediterrâneo, onde a Rússia mantém uma posição na cidade portuária síria de Tartus.

09:10 Rússia: Dois Mortos em Incêndio em Pipeline de Óleo em OrenburgUm incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg resultou em duas mortes, segundo a agência de notícias TASS. Uma investigação está em andamento para determinar a causa do incêndio, embora seu horário exato de início permaneça incerto. Relatos não confirmados sobre o incidente haviam surgido anteriormente em alguns canais do Telegram russo.

08:43 Rússia: Shoigu Rejeita NegociaçõesA Rússia não negociará com a Ucrânia até que suas tropas deixem os territórios russos, segundo a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também havia descartado negociações.

08:14 Aeroportos de Moscou: Operações RecomeçamOs voos nos aeroportos de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo foram retomados, segundo a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) por Telegram. Os voos foram suspensos temporariamente devido aos ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Condições para Participação da Rússia em Conferência de PazO chanceler alemão Olaf Scholz conectou a possível participação da Rússia em uma possível conferência de paz a certas condições. Falando em um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatizou a necessidade de explorar opções para pôr fim ao conflito ao lado do apoio militar à Ucrânia contra o agressor, a Rússia. Ele apoia outra conferência de paz com a participação da Rússia, mas observou que isso não é viável se o presidente russo persistir em suas ações. "Clareza, firmeza e caráter são essenciais nessa situação para garantir a paz e a segurança na Europa," disse Scholz.

07:18: Primeiro-Ministro Eslovaco Acusa Exército Ucraniano de Fascismo - Kyiv ReageAs autoridades ucranianas ficaram confusas com as afirmações do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que sugeriu que o exército ucraniano precisa ser libertado do "fascismo". Em um comunicado, o ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirmou: "As tropas ucranianas protegem suas famílias, lares e terra, assim como a Europa e o mundo livre dos invasores russos marcados com a letra 'Z' - um símbolo que representa a estética fascista da Rússia moderna". O ministério também observou que os ucranianos sofreram perdas significativas lutando contra o fascismo no século 20. As acusações de "fascismo" de Fico estão alinhadas com a propaganda russa, que frequentemente retrata a liderança ucraniana como nazista. No entanto, partidos de extrema direita receberam apenas 2,4% dos votos nas eleições ucranianas de 2019. Enquanto isso, o historiador Timothy Snyder observa tendências fascistas no sistema de Putin.

06:56: Relatório Modificado sobre Vítimas em Moscou após Ataque de Drone da Ucrânia Em resposta a um ataque de drone da Ucrânia em Moscou, uma mulher morreu e três civis ficaram feridos, de acordo com o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, em seu Telegram. Initially, ele indicou a morte de uma criança, mas depois esclareceu que a informação não foi confirmada. De acordo com Vorobyov, alojamentos de emergência estão sendo fornecidos para 43 pessoas.

06:25: Greenpeace Planeja Investigar Danos Ambientais Causados por Rússia em Kyiv O Greenpeace reabriu sua sede em Kyiv para acelerar os projetos de reconstrução da Ucrânia e documentar crimes ambientais decorrentes da invasão russa. Eles estão colaborando com organizações ambientais locais para esse fim. De acordo com a nova líder da sede, Natalia Hosak, "Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia na reconstrução ecológica da infraestrutura social com a ajuda de energia solar e eólica." O Greenpeace já destacou danos ambientais causados pela invasão russa, como a monitoração da situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia.

06:02: Rússia Confirma Morte de Criança na Região de Moscou após Ataque de Drone da Ucrânia Após um ataque de drone da Ucrânia na região de Moscou, uma criança morreu, de acordo com fontes russas. De acordo com o post do governador Andrei Vorobyov no Telegram, pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região de Moscou durante a noite. Um drone causou um incêndio que está sendo apagado pelos bombeiros, resultando na morte da criança. Um ferido adicional foi relatado quando detritos de outro drone interceptado atingiram um prédio residencial na região de Moscou. O número total de drones interceptados, de acordo com notícias anteriores do prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, foi de 11.

05:31: Defesa Aérea da Ucrânia Repela Ataque de Drone Russo em Kyiv Unidades de defesa aérea da Ucrânia repeliram com sucesso um ataque de drone russo em Kyiv, de acordo com o serviço de mensagens Telegram.

04:36: Detritos de Drone Russo Caem em Complexo de Energia e Combustível Detritos de um drone russo abatido sobre a região de Tula caíram em uma instalação de energia e combustível, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Felizmente, não houve vítimas. Além disso, o processo tecnológico e o suprimento de recursos permaneceram ininterruptos, com a situação sob controle.

03:29: Ucrânia Usa Drones para Atacar Região de Moscou Em resposta a dois drones ucranianos interceptados sobre o distrito de Domodedovo de Moscou, os serviços de emergência foram enviados ao local do acidente, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Sobyanin não mencionou nenhum dano potencial ou vítimas.

02:17: Defesa Aérea Russa Destrói Drone em Caminho para Moscou Unidades de defesa aérea russas interceptaram um drone em direção à capital russa, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. As informações iniciais sugeriram não haver danos ou feridos no local do acidente. Nenhuma declaração do lado ucraniano foi emitida.

00:12: Zelensky Agradece à Suécia pelo Pacote de Ajuda O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu à Suécia por um pacote de defesavaluado em cerca de US$ 445 milhões. "Esta valiosa ajuda, incluindo sistemas de defesa aérea, armas antitanque e assistência financeira para atender às necessidades urgentes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades defensivas", declarou Zelensky no X. De acordo com os relatórios suecos, o pacote também incluirá peças de reposição para caças Gripen, abrindo caminho para entregas futuras.

22:17: Ministério das Relações Exteriores Identifica Rússia como Ameaça à Alça Oriental da NATO Em resposta à intrusão de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores descreveu a Rússia, sob a presidência de Vladimir Putin, como a "maior ameaça à paz" afetando diretamente a fronteira oriental da NATO. "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à paz e à segurança que afetam diretamente a fronteira oriental da NATO", afirmou o ministério no X. "Essas descobertas foram ainda mais destacadas pelos recentes incidentes de drones na Romênia e na Letônia." O ministério afirmou sua coordenação com os parceiros da aliança e prometeu seu apoio durante esses tempos desafiadores. No fim de semana, os membros da NATO e da UE, Letônia e Romênia, relataram a intrusão de drones russos em seus territórios.

21:42: EUA Não Podem Confirmar Fornecimento de Mísseis Iranianos à Rússia O governo dos Estados Unidos não pode confirmar os relatórios de que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

21:28: Zelensky pressiona pela execução rápida dos acordos de ajuda O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enfatizou a necessidade de uma execução rápida dos acordos de ajuda com o Ocidente. Ele declarou, "A trajetória do conflito depende significativamente do padrão de logística nas entregas de suprimentos e da adesão completa a todos os compromissos de nossos aliados." Zelensky fez essas observações durante sua transmissão noturna em vídeo. A entrega pontual de armas e equipamentos é fundamental para sua eficácia. "O que é importante em setembro deve chegar às nossas tropas em setembro."

20:52: Figura da Oposição Russa Advertiu contra Oferecer a Putin uma Saída Fácil O político russo da oposição Vladimir Kara-Mursa aconselhou o Ocidente a não oferecer ao presidente russo Vladimir Putin uma saída fácil do conflito na Ucrânia. Sua posição foi: "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso contra a Ucrânia." Kara-Mursa afirmou ainda: "É crucial que Vladimir Putin não encontre uma estratégia de saída desta guerra na Ucrânia que salve sua face." Ele reconheceu a fadiga em torno do conflito nas sociedades ocidentais, que, segundo ele, tem persistido por cerca de um mês. No entanto, ele reiterou: "Putin deve ser derrotado. Infelizmente, se infelizmente, o regime de Putin for permitido retratar o resultado desta guerra como uma vitória e manter o poder, estaremos falando de outro conflito ou desastre dentro de um ano ou 18 meses."

