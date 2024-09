16:25 Zelensky afirma: Operação Kursk avança como esperado

Operações na Região de Kursk Prosseguem de acordo com o Plano, Confirmou o Presidente Zelensky

Em linha com as afirmações do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, as operações na região russa de Kursk estão a decorrer como previsto. Esta informação foi confirmada durante a sua visita a Zaporizhzhia, segundo um repórter da agência de notícias do estado, UkraineInform. "A operação de Kursk está a cumprir o seu objetivo de forma eficaz e está a decorrer como planeado", afirmou Zelensky. Ele também propôs que a operação de Kursk pode ter um impacto positivo nas áreas problemáticas de Pokrovsk e Torez. "Apesar dos desafios nas direções de Pokrovsk e Torez, acreditamos que a operação de Kursk pode ter um impacto significativo aqui", acrescentou Zelensky. Ele também enfatizou que as brigadas russas mais ativas estão atualmente posicionadas nestes setores da frente.

Incêndios Florestais Ameaçam Vilas na Região Ocupada de Luhansk - Onde Estão os Bombeiros?

Os cidadãos da região ocupada de Luhansk estão a lidar não apenas com a guerra, mas também com a vingança da natureza devido aos incêndios florestais. As redes sociais estão cheias de queixas sobre a ausência de bombeiros para apagar as chamas.

Romênia Aprova Projeto de Lei para Auxiliar a Ucrânia com o Sistema Patriot

O governo romeno aprovou um projeto de lei que permite a transferência de um sistema de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. O projeto de lei agora está a caminho de uma votação final no parlamento, segundo a Reuters. Bucareste tinha concordado em junho em oferecer um dos seus dois sistemas Patriot operacionais à Ucrânia, sob a condição de que os aliados o substituíssem por um sistema de defesa aérea semelhante.

Petição Pede à Ucrânia que Abaixe o Limite de Idade para Mobilização para 50 Anos

Uma petição está a exigir que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reduza o limite de idade para a mobilização para 50 anos. Mais de 25.000 pessoas já assinaram a petição, segundo o jornal "Kyiv Independent". De acordo com a lei ucraniana, uma petição online ao presidente deve recolher pelo menos 25.000 assinaturas em três meses para ser considerada. Ainda faltam 34 dias para recolher assinaturas.

Onze Feridos em Ataques Ukrainianos na Região de Belgorod

Onze pessoas, incluindo dois crianças, ficaram feridas em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e na sua capital, segundo o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, num post no Telegram. Um jardim de infância ficou significativamente danificado. Gladkov divulgou fotos do edifício do jardim de infância destruído e de outros escombros na região. A Reuters noticia que as autoridades locais decidiram fechar várias escolas e jardins de infância na região durante uma semana, após os ataques, uma vez que algumas regiões da Ucrânia e da Rússia reabrem as escolas a 2 de setembro após as férias.

Rocket Russo Destrói Mesquita em Kyiv

O ataque com mísseis russos a Kyiv durante a noite (ver entradas 05:39, 06:20 e 09:29) causou danos significativos a uma mesquita e a um centro cultural islâmico adjacente. No seu post no X, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que a Rússia ignora os valores espirituais e humanitários e não tem respeito por qualquer religião ou crença. "Continua a sua campanha destrutiva contra o povo ucraniano e visa eliminar todas as nossas comunidades, até mesmo dedicando os seus esforços aos lugares de culto sagrados", disse Zelensky. O chefe imame da congregação local, Vadym Dashevski, afirmou à agência de notícias Reuters que a mesquita foi alvo de um ataque covarde.

Vídeo Documenta Ataque Detalhado com Drones em Moscou

A Ucrânia lançou um ataque completo com drones em alvos em e perto de Moscou. Uma explosão numa refinaria localizada a apenas 16 quilómetros do Kremlin é captada em câmera. Dois outros centros de energia também foram atingidos. Segundo os relatórios russos, foram interceptados mais de 150 drones ucranianos.

Polónia Pede para Abater Drones Russos

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, acredita que a Polónia tem a responsabilidade moral de abater drones russos e outros objetos aéreos que se aproximam da Ucrânia antes de entrarem no espaço aéreo polaco. Sikorski expressou a sua opinião numa entrevista ao "Financial Times" (FT), considerando que isso é um ato de autodefesa. Ele contesta a posição da NATO, que considera demasiado perigoso o possível agravamento do conflito ao entrar em confronto direto com as forças russas. A NATO recusou até agora a proposta de abater drones e mísseis russos na Ucrânia, bem como o pedido de uma zona de exclusão aérea no país.

Munz: Como a Rússia Reage aos Sucessos Eleitorais da AfD e da BSW

Os sucessos eleitorais da AfD e da BSW também são um ponto de interesse na Rússia. O correspondente da NTV, Rainer Munz, relata as respostas da Rússia a estes resultados eleitorais e aborda como Moscovo está a gerir o que pode ser o maior ataque com drones alguma vez realizado na capital russa.

11:15 Presidente Russo Elogia Rápidos Ganhos TerritoriaisO presidente russo Vladimir Putin elogiou o rápido progresso de seu exército na conquista de novos territórios na Ucrânia adjacente. Ele declarou que a contraofensiva ucraniana na região de Kursk não conseguiu deter o avanço das tropas russas no Donbass. Putin explicou, dizendo: "Não estamos falando de avançar apenas 200 a 300 metros. Estamos falando de vários quilômetros quadrados. O ritmo de ofensiva no Donbass não víamos há muito tempo". Durante sua viagem à Mongólia, Putin fez uma parada rápida na república siberiana de Tuva para participar de uma sessão do novo programa "Conversas Importantes", com o objetivo de aproximar crianças da posição política do Kremlin. Putin costuma assumir o papel de educador em aulas públicas, reforçando sua afirmação de que o conflito que iniciou é para proteger a Rússia.

10:49 Ucrânia: 20 Mísseis e 17 Drones NeutralizadosA força aérea ucraniana relatou a interceptação de 20 dos 31 mísseis e a neutralização de 17 dos 21 drones de ataque russos. Dez mísseis balísticos e nove mísseis de cruzeiro foram frustrados sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

09:57 Vídeos Mostram Ataque de Mísseis Russos em KharkivA Rússia vem bombardeando Kharkiv com ataques de mísseis há dias. Segundo registros ucranianos, pelo menos dez mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um complexo de compras e lazer. Muitas pessoas ficaram feridas.

09:20 Número de Vítimas em Ataque Russo em Sumy AumentaO número de vítimas do ataque de mísseis russos na cidade ucraniana oriental de Sumy aumentou. A última atualização do ministro do Interior da Ucrânia indica que 19 pessoas foram feridas, incluindo 7 crianças. Relatórios anteriores (ver entrada 02:54) afirmavam que pelo menos 13 civis, incluindo 4 crianças, foram feridos. Mísseis russos atingiram um centro de reabilitação para crianças e um orfanato em Sumy. A situação de segurança em Sumy piorou ainda mais com o início de incursões transfronteiriças na região russa vizinha de Kursk em 6 de agosto. Sumy, que abriga mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

08:47 Ucrânia Relata Vítimas em Ataque Aéreo Russo em KyivA Rússia atacou novamente a capital ucraniana Kyiv com mísseis (ver entradas 05:06 e 05:48). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas por detritos de mísseis abatidos, segundo autoridades locais. Edifícios foram incendiados e a infraestrutura foi danificada. Um alerta aéreo nacional foi emitido por quase duas horas até a madrugada.

07:49 ISW: Maioria dos Russos Apoia Guerra na UcrâniaA população russa continua a apoiar a guerra na Ucrânia apesar das incursões ucranianas na região russa de fronteira de Kursk. De acordo com as últimas descobertas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com referência a pesquisas conduzidas pelo centro de pesquisa russo autônomo Levada Center. O apoio à campanha militar russa na Ucrânia entre os russos aumentou para aproximadamente 78% em agosto, em comparação com 75% em julho e 77% em junho. Parece que a população russa permanece imune, dando ao Kremlin margem de manobra para planejar um conflito de longo prazo contra a Ucrânia, analistas do ISW raciocinaram.

08:07 Ucrânia Relata Vítimas Militares RussasO Estado-Maior ucraniano publicou novas figuras para as baixas militares russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia perdeu cerca de 605.500 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma taxa diária de 1.270. O relatório emitido por Kyiv também indica que oito tanques, nove sistemas de artilharia, um lançador de foguetes de artilharia de médio alcance e 28 drones foram destruídos. Desde o início desse grande ataque, a Rússia é saida ter perdido um total de 7.765 tanques, 15.779 sistemas de artilharia, 294 aeronaves, 275 helicópteros, drones, 21 navios e um submarino. Avaliações ocidentais sugerem baixas menores, mas provavelmente são mínimas.

06:50 Região Russa de Saporishshia Bombardeada 142 Vezes em um DiaAs forças russas bombardearam a região ucraniana de Saporishshia 142 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com um post no Telegram do governador militar de Saporishshia, Ivan Fedorov. Três ataques aéreos russos foram realizados nos assentamentos de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, envolvendo 74 drones.

06:23 Trabalhadores de Resgate Salvam Homem Debaixo dos Escombros em KharkivEquipes de resgate retiraram um homem vivo dos escombros de um salão de eventos desabado na cidade ucraniana oriental de Kharkiv após um ataque aéreo russo, segundo a Reuters. O sobrevivente confirmou seu bem-estar logo após ser resgatado. De acordo com as autoridades, mais de 30 pessoas, incluindo 5 crianças, ficaram feridas em ataques com mísseis russos em Kharkiv, com vários mísseis atingindo um centro comercial e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Pirotecnia e Explosões: Intensa Ofensiva Aérea Russa em KyivA Rússia atacou a Ucrânia com uma saraivada de drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos, aparentemente com o objetivo de Kyiv e possivelmente outras cidades, de acordo com os relatórios da força aérea ucraniana. Uma série de explosões foi ouvida em Kyiv, fazendo com que muitos moradores corressem para abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko confirmou várias chamadas de emergência nos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko informou vários incêndios via Telegram. Da mesma forma, Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kyiv, confirmou incêndios no distrito de Shevchenkivskyi, onde um morador foi ferido por detritos que caíram. "Haverá uma resposta a tudo. O inimigo sentirá isso", declarou Andriy Yermak, chefe da Office do Presidente Ucraniano, no Telegram.

05:39 Explosões: Ataque de Mísseis Russos Falha em KyivA capital ucraniana, Kyiv, foi mais uma vez atingida por um ataque de mísseis russos, de acordo com representantes militares ucranianos no Telegram. Moradores de Kyiv relataram várias explosões ensurdecedoras, indicando a ativação de mecanismos de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e qualquer possível dano ainda não foi contabilizado.

04:46 Putin: Nova Pipeline de Gás para a China em AndamentoO presidente Vladimir Putin revelou que os preparativos para a construção de uma nova pipeline de gás russo através da Mongólia para a China estão progredindo bem. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade foi aprovado e as investigações técnicas essenciais foram concluídas, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol Onoodor, conforme detalhado no site do Kremlin. A pipeline esperada, nomeada "Força Sibéria 2", deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China todos os anos.

03:34 Russos Saqueiam Orfanato em Sumy - 13 Feridos Tropas russas bombardearam um centro de reabilitação para crianças social e psicologicamente desafiadas e um orfanato em Sumy, utilizando foguetes. De acordo com a Ukrainska Pravda, 13 pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas. O edifício fica em uma área residencial, segundo o jornal, citando informações da administração militar local.

02:26 Pesquisa: Polônia para Abater Drones Espiões Russos De acordo com uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita", cerca de 60% dos poloneses acreditam que a Força Aérea Polonesa deve abater drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante ataques aéreos à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, acreditado ser um drone kamikaze do tipo Shahed, que ficou por 30 minutos sobre a Polônia em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak afirmou que a Rússia provavelmente está testando o sistema de defesa aérea da Polônia ao lançar drones no espaço aéreo polonês.

00:26 Rússia: Vítima em Belgorod por Bombardeio O governador do distrito russo de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou uma morte devido ao bombardeio ucraniano no vilarejo de Shagarovka, perto da fronteira. Pelo menos três moradores foram feridos durante ataques ao vilarejo de Shebekino. Vários outros vilarejos foram bombardeados pelos ucranianos, de acordo com Gladkov.

23:08 Rússia Afirma Interceptação de 158 Drones Ucranianos A Rússia afirmou a interceptação de "significativos" ataques de drones ucranianos em Moscou e 14 outras regiões, de acordo com o ministério da defesa, relatado no Telegram. Um total de 158 objetos voadores foram interceptados durante a noite, segundo o ministério. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com atualizações oficiais.

22:24 Ataque Aéreo em Kharkiv: Vítimas Aumentam para 47 O número de mortos no intenso ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, conforme confirmado pelo serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Várias estruturas civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Treinamento - Dois Pilotos Morrem Dois pilotos morreram em um acidente de helicóptero durante um treinamento na Universidade Nacional de Aviação Militar Ivan Kozhedub em Kharkiv, na Ucrânia. O helicóptero, um tipo Mi-2, estava em um exercício de voo, de acordo com o relatório da agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform. Especialistas, investigadores e representantes do ministério da defesa estão analisando o local do acidente para determinar a causa do acidente.

21:06 Provedor de Energia Ucraniano Prevê Desligamentos Devido aos extensos ataques russos à rede de energia do país, a Ucrânia terá vários desligamentos de energia na segunda-feira. Isso foi revelado pelo provedor de energia ucraniano Ukrenergo, de acordo com os relatórios da Ukrinform. O suprimento de energia a instalações essenciais não deve ser afetado. No entanto, o Ukrenergo alerta que podem haver modificações na escala das restrições.

