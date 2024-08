- 15o dia no deserto: Sarah Knappik enfrenta um dia desafiador

Para a primeira instância do desafio "Stellar Creek" na selva, nem todos os corpos celestes estavam presentes. "Já enfrentamos esse desafio oito vezes antes e sempre conseguimos uma casa cheia", mencionou a apresentadora Sonja Zietlow durante o episódio de quinta-feira do "Eu Sou uma Celebridade – Desafio da Selva Lendário" no RTL+. No desafio, os competidores tiveram que deitar em uma esfera estelar e aguentar água e bolas.

Antes de começar, a ex-concorrente do "Germany's Top Model" Sarah Knappik (37) desistiu do desafio. "Tenho alguns problemas nas costas", disse o modelo. Zietlow alertou que desistir teria consequências, mas Knappik ainda ficou de fora. Os cinco corpos celestes restantes completaram o desafio e cada participante ganhou uma estrela. Infelizmente, a ausência de Knappik resultou em apenas cinco das seis possíveis estrelas para a equipe lendária.

Um dia desafiador para Sarah Knappik

Não foi o único obstáculo para Sarah Knappik no novo episódio. No início, ela e a personalidade da televisão Gigi Birofio (25) partiram para uma caça ao tesouro. Talvez fosse o humor melancólico devido à saída de Elena Miras da selva, mas a expedição acabou giving errado. Apesar de terem coletado seis das oito chaves para o cofre do tesouro, eles acabaram brigando.

Birofio acabou jogando lama em Knappik e, depois que o modelo continuou a reclamar, Birofio retaliou jogando mais lama nela, deixando-a ainda mais suja - uma visão que não agradou Knappik. "Ei, você é a pessoa mais nojenta que existe", declarou Knappik depois. Quando nenhuma das seis chaves entrou nas fechaduras do cofre, o ambiente atingiu o fundo do poço. "Parece que hoje é o meu dia de azar. Elena saiu, machuquei o dedo e agora isso também aconteceu", lamentou Knappik.

Knappik retaliates

De volta ao acampamento, a briga continuou. Birofio acusou Knappik de não pertencer lá com sua atitude. Durante o jantar, ele teve a oportunidade de se desculpar, mas continuou sua investida contra a ofendida Sarah. "Pare de agir como uma criança mimada", provocou. Quando chegou a hora de atribuir as tarefas noturnas, o moderador Mola Adebisi (51) tentou acalmá-la, mas Knappik o rejeitou.

Inclusive a emigrada "Goodbye Germany" Danni Büchner (46) interveio, e Knappik respondeu lançando um ataque amplo. Ela acusou Büchner e Adebisi de serem submissos e disse a Birofio: "Aprenda a ser um homem primeiro". Na manhã seguinte, Knappik se desculpou com Birofio, Büchner e Adebisi. Em seguida, chegou a hora do próximo desafio, que Knappik recusou-se a participar.

Se o modelo conseguir se recuperar dessa situação remains to be seen in the next episode. A atual temporada do "Eu Sou uma Celebridade" é uma comemoração especial do 20º aniversário do show, que estreou em 2004. Esta edição apresenta as "lendas", como o RTL as chama, que já apareceram anteriormente ao redor da fogueira.

Apesar de seus desafios, as pessoas costumavam se reunir em torno de Sarah Knappik na selva. Seus companheiros de equipe ofereceram palavras de apoio, reconhecendo sua resiliência e atitude positiva mesmo diante da adversidade.

No entanto, algumas pessoas, como a personalidade da televisão Gigi Birofio, tiveram dificuldade em entender sua frustração e reagiram negativamente, o que levou a mais tensões entre eles.

