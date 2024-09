14:56 O potencial de um conflito tradicional na Europa dentro de cinco anos demonstrado durante exercícios militares alemães

Após concluir a Operação "Tempestade Vermelha Alpha", o Exército Alemão revelou planos para uma sequência no ano que vem, batizada de "Tempestade Vermelha Bravo". Este exercício de três dias terminou no sábado no porto de Hamburgo e foi considerado um sucesso pelo comando local. De acordo com o Coronel Jörg Plischke, Chefe de Estado-Maior, os objetivos para o posto de comando e a 2ª Companhia de Defesa Interna foram alcançados. O objetivo principal do exercício foi proteger a infraestrutura crítica, manter a coesão da visão operacional em vários níveis e garantir uma comunicação rápida e segura entre todos os participantes. Dado o potencial de uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a NATO visa responder coletivamente. Para isso, odeployamento rápido de forças aliadas do oeste para o leste se torna essencial. Com a posição geoestratégica da Alemanha, ela servirá como um importante hub. Como resultado, o Exército Alemão enfatizou a prática de soluções de transporte militar por ferrovia, estrada ou ar, suprimento de comida, alojamento e combustível, e segurança de toda a coluna de veículos para manter um deterrente crível.

14:27 Londres: Depósito de munições russo sofre maior dano desde o início da guerra De acordo com uma avaliação britânica, ataques de drones ucranianos podem ter causado o maior dano a reservas de munições russas desde o início do conflito. Um ataque de drone a uma instalação de armazenamento perto de Turovets, na região de Tver, no centro da Rússia, em 18 de setembro, supostamente destruiu pelo menos 30.000 toneladas de munições. O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou isso em sua atualização de inteligência regular. Outros ataques de drones a depósitos em Tikhoretsk, na região de Krasnodar, no sul da Rússia, além de outros locais em Turovets, ocorreram em 21 de setembro, de acordo com o anúncio do ministério. A destruição combinada de munições nos três sites representa a maior perda de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte ao longo da guerra.**

13:57 Moscou rebate críticas à expansão da doutrina nuclear Com o status da Rússia como potência nuclear, sua expansão das diretrizes de dissuasão nuclear foi defendida. Isso é devido à abordagem cada vez mais próxima da infraestrutura da NATO às fronteiras russas e aos esforços das nações ocidentais para alcançar a vitória sobre Moscou através do envio de armas para a Ucrânia, como mencionado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na televisão estatal russa. A autoridade para utilizar armas nucleares será decidida pelo military.**

13:19 Esforços voluntários contra foguetes do Kremlin em Kharkiv Sempre que foguetes russos atingem um edifício em Kharkiv, Serhii costuma chegar ao local pouco depois. Como parte de um grupo de trabalhadores de resgate voluntários, ele atende aos feridos e tenta resgatar pessoas presas nos escombros. Ele decidiu conscientemente se envolver neste trabalho.**

12:42 Saporizhzhia relata 16 mortos após ataque de bombardeio russo O número de mortos em Saporizhzhia após um ataque de bombardeio russo subiu para 16, incluindo um menino de 17 anos, de acordo com o administração militar de Saporizhzhia no Telegram. As forças russas lançaram 13 bombas guiadas contra Saporizhzhia nas primeiras horas da manhã. Todos os feridos foram resgatados e tratados.**

11:50 "Símbolo de Horror" - Zelensky lembra massacre de Babyn Yar O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hoje prestou homenagem ao massacre de Babyn Yar, onde mais de 33.000 judeus perderam a vida em uma ravina em Kyiv há 83 anos. Zelensky, que é de origem judaica, explicou na serviço online X que Babyn Yar representa um "símbolo assustador" que mostra os atos cruéis cometidos quando o mundo escolhe ficar em silêncio ou indiferente em vez de se opor ao mal.**

11:16 Ucrânia: Número de mortos no ataque ao hospital de sábado em Sumy sobe para dez O número de mortos no ataque russo a um hospital na cidade ucraniana de fronteira de Sumy subiu para dez. O hospital foi bombardeado duas vezes no sábado, com o segundo ataque ocorrendo enquanto os trabalhadores de resgate recuperavam os mortos e evacuavam os pacientes. As forças russas realizaram 31 ataques na região fronteiriça à noite e pela manhã.**

10:42 Mídia russa relata incêndio em depósito de armas em Volgograd Fontes da mídia russa, seguindo blogueiros militares, agora relatam explosões perto de bases militares. Explosões ocorreram perto da base naval de Baltijsk, na região de Krasnodar, onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, no Oblast de Volgograd, um depósito de munições foi alvo de explosões e um grande incêndio, seguido por detonações. De acordo com fontes ucranianas, mísseis balísticos da Irã e lançadores eram armazenados no depósito de Kotluban.**

09:57 Estado-Maior Ucraniano Relata 165 Engajamentos Desde Ontem Desde ontem, o Estado-Maior Ucraniano registrou até 165 engajamentos, com mais de um quarto deles ocorrendo ao redor da cidade altamente disputada de Pokrovsk, no Donbass. As tropas russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e centros populacionais, usando 124 bombas aéreas guiadas. Além disso, eles lançaram sete mísseis. Além disso, os invasores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos, e usaram mais de 1.700 drones kamikaze. Aviões ucranianos, junto com forças de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques contra áreas que concentram pessoal, armas e equipamento militar, de acordo com o Estado-Maior.**

09:17 Ucrânia: Juiz Prominente Morre em Ataque de Drone Russo a Veículo CivilUm juiz de alto escalão, envolvido na entrega de ajuda humanitária aos moradores da região de Charkiv, morreu em um ataque de drone a um veículo civil. De acordo com a Ukrinform, que obteve informações da procuradoria regional, um drone operado pelo inimigo atingiu o SUV dirigido pelo juiz Leonid Loboyko. Seu corpo sem vida foi encontrado no local. Três mulheres que o acompanhavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando potenciais crimes de guerra e homicídio.

08:55 Ucrânia Relata Feridos Após Ataques em ZaporizhzhiaAs autoridades ucranianas relataram danos significativos a estruturas civis em Zaporizhzhia, uma cidade industrial importante no sul. Após intensos ataques aéreos russos, pelo menos sete pessoas ficaram feridas, segundo Ivan Fedorov, administrador regional da cidade, em uma postagem no Telegram. Há temores de que mais pessoas possam ainda estar presas sob os escombros. Foram registrados mais de dez ataques aéreos, com vários incêndios relatados como resultado.

08:27 Rússia Afirma ter Abatido 125 Drones Ucranianos Ontem à NoiteO Ministério da Defesa da Rússia afirma que, durante a noite passada, interceptou e destruiu com sucesso 125 drones ucranianos, usando sua defesa aérea. Líderes locais de várias regiões relataram danos à propriedade como resultado dos ataques aéreos, mas não foram relatadas vítimas. De acordo com seus dados, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, 17 sobre a região de Belgorod e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia Relata 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasO Estado-Maior Ucraniano declarou que, nas últimas 24 horas, o exército russo sofreu 1.170 baixas, com quase 652.000 militares mortos e feridos no total. Além disso, os ucranianos afirmam que destruíram nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Também foram relatados 93 drones e um sistema de defesa aérea abatidos.

07:22 Analistas Militares: Ucrânia Lança Ataques a Armazéns de Munições RussosAnalistas militares relatando na plataforma X afirmaram que ataques de drones ucranianos atingiram com sucesso um arsenal em Kotluban durante a noite. Fontes locais relatam a presença de incêndios perto de um grande depósito de munições russas localizado no Oblast de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Até agora, nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram sobre o assunto.

06:54 Klingbeil Advoga por Apoio a Longo Prazo para a UcrâniaO líder do SPD, Lars Klingbeil, expressou esperança de que uma cúpula sobre a Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein sirva como testemunho da solidariedade global com a Ucrânia, que foi atacada pela Rússia. "A cúpula deve reiterar mais uma vez que o dever de fornecer apoio contínuo à Ucrânia persiste, mesmo após as eleições de novembro nos Estados Unidos", afirmou Klingbeil. Ele também sugeriu a exploração de maneiras pelas quais futuras conferências de paz possam ser ampliadas para abordar melhor as possibilidades de uma paz duradoura para os ucranianos. Biden está programado para visitar a Alemanha em 10 de outubro, com uma conferência de paz para os 50 países que apoiam a Ucrânia prevista para 12 de outubro em Ramstein, com a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

05:42 porta-voz de Zelenskyy sobre aprovação de armas ocidentais: russos serão os primeiros a saberDe acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não foi tomada nenhuma decisão formal sobre o deployment de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov explicou no programa de notícias ucraniano 24/7 que não foi tomada nenhuma decisão definitiva sobre o assunto. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy supostamente teve discussões com vários países, incluindo Itália, França, Reino Unido e EUA, sobre o assunto. Nykyforov acrescentou: "Devemos lembrar que os russos serão os primeiros a saber sobre a aprovação para penetrar profundamente no território russo. Eles serão os primeiros a saber, e um anúncio oficial será feito posteriormente."

04:45 Suíça Endossa Plano de Paz da China para a Ucrânia, Kyiv Expressa DesapontamentoO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a uma iniciativa de paz liderada pela China com o objetivo de resolver o conflito na Ucrânia. A mudança de posição da Suíça sobre tais tentativas é significativa, como explicado pelo ministério em Berna. Em contrapartida, Kyiv expressou seu descontentamento com a posição da Suíça sobre o assunto. A Ucrânia está atualmente organizando uma segunda cúpula da paz prevista para novembro. Em junho, vários países (exceto Rússia e China) participaram da primeira reunião em

01:29 Coreia do Norte Rotula Ajuda dos EUA à Ucrânia como Tolo e PerigosaA Coreia do Norte, suspeita de entregas ilícitas de armas à Rússia, considera os $8 bilhões de ajuda militar dada à Ucrânia pelos EUA como um "erro grave" e um "movimento arriscado" contra a potência nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, revelou essa ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. A ajuda visa fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia e inclui armas de alcance longo para aumentar a capacidade do país de atingir a Rússia a partir de uma distância segura.

00:25 Mortes em Ataque a Hospital de Sumy Aumentam para DezO número de mortos em um ataque russo a um hospital da cidade de Sumy aumentou para dez. Inicialmente, foi relatado uma única fatalidade no ataque inicial à instalação médica, segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. O hospital foi bombardeado novamente enquanto os pacientes eram evacuados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rússia de perseguir uma "campanha hostil contra hospitais".

22:54 Equipe de Zelensky: EUA Demonstra Interesse Aumentado na "Estratégia de Vitória" da UcrâniaDe acordo com Serhiy Nykyforov, porta-voz da presidência ucraniana, o governo dos EUA demonstra "interesse significativo" na alegada "estratégia de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy. Contrário a artigos de mídia que sugerem hesitação de Washington, Nykyforov desmente essa ideia na TV ucraniana. "É infundado", ele afirma. O plano foi "bem recebido". Nykyforov acrescenta que o presidente dos EUA, Joe Biden, tem a garantia de trazer "respostas e decisões" sobre o plano na reunião do Grupo de Contato de Ramstein em 12 de outubro na Alemanha.

22:25 Zelensky: Trump Apoiará a Ucrânia se ReeleitoO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirma que Donald Trump apoiará a Ucrânia se vencer as eleições de novembro. Zelensky fez essa declaração após interagir com os republicanos dos EUA e falar com a Fox News. "É incerto o que resultará após as eleições e quem será o presidente", diz Zelensky. "No entanto, recebi uma clarificação direta de Donald Trump de que ele estará ao nosso lado, prometendo seu apoio à Ucrânia".

21:40 Lavrov: Ocidente Deve Evitar "Escalada Suicida" contra uma Potência NuclearFalando na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alerta o Ocidente contra uma "perseguição suicida" contra uma potência nuclear como a Rússia. Ele rotula qualquer tentativa de derrotar a Rússia como um empreendimento autodestrutivo. Apenas alguns dias antes, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, reiterou a ameaça de armas nucleares. Segundo Putin, qualquer ataque convencional à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, equivale a um ataque combinado daqueles países.

