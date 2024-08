14:25 Ucrânia: cinco mortos após ataque russo em Chasiv Yar

15:53 Charkiw Pranta Lamenta Vítimas de Ataque Russo

As pessoas em Charkiw, uma cidade ucraniana, estão de luto pelas vítimas de um ataque russo. De acordo com Oleg Synegubov, governador da região, sete pessoas perderam a vida e 97 ficaram feridas, incluindo mais de 20 crianças, durante o ataque na sexta-feira à noite. A vítima mais nova tinha apenas 10 meses. Uma das vítimas fatais foi a artista ucraniana Veronika Kozhushko, de 18 anos. Serhiy Shadan, um renomado artista ucraniano, lamentou a morte de Kozhushko no Facebook, afirmando: "Os russos continuam a destruir o nosso futuro. Não há perdão."

15:28 Ministério da Defesa da Ucrânia Enxerga a Remoção do Chefe da Força Aérea como "Lamentável"

Rustem Ummerov, ministro da Defesa da Ucrânia, compartilhou seus pensamentos com a CNN, dizendo: "Provavelmente diria que é uma rotatividade, mas é lamentável". Ele explicou que, embora a demissão e a perda do avião de caça fossem questões separadas, uma investigação sobre a causa estava em andamento. "Não quero especular", afirmou.

15:03 Primeira-Ministra da Dinamarca Afirma que a Vitória da Ucrânia no Conflito contra a Rússia é Inevitável

Mette Frederiksen, primeira-ministra da Dinamarca, afirmou durante a conferência GLOBSEC em Praga que a Ucrânia deve emergir vitoriosa em sua guerra contra a Rússia. "É um desenvolvimento inevitável", afirmou. "Não há alternativa à vitória da Ucrânia. Porque se a Rússia vencer, não apenas a Ucrânia será derrotada, mas todos nós". Frederiksen enfatizou que esse sentimento era amplamente compartilhado dentro da União Europeia, afirmando: "A Europa nunca esteve tão unida como agora".

14:15 Rússia Exerce Controle sobre Kirove na Região de Donetsk

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia em Moscou, suas forças capturaram a vila de Kirove na região oriental ucraniana de Donetsk. As tropas russas vêm fazendo progressos constantes ao longo da linha de frente no leste há algum tempo. Donetsk, junto com Luhansk, forma a poderosa região industrial de Donbass. Essas duas regiões, bem como Zaporizhzhia e Kherson mais ao sul na Ucrânia, foram anexadas pela Rússia em setembro de 2022; no entanto, suas tropas ainda não exercem pleno controle. A Ucrânia visa recuperar todos os territórios, incluindo a Península da Crimeia, que foi anexada em 2014 e fica ao sul de Kherson.

11:45 Rússia Acusa Ucrânia de Ataques em Belgorod

Relatórios russos sugerem que as forças ucranianas bombardearam a região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. Houve vítimas, como anunciado pelo governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, em seu canal do Telegram. De acordo com Gladkov, um ataque aéreo na cidade resultou em três mortes e mais de 30 feridos, incluindo três crianças. Mais de uma dúzia de edifícios residenciais e 47 veículos foram relatadamente danificados.

11:10 Especialista Triebel: Rússia Tenta Influenciar Eleições na Moldávia

A Moldávia realizará eleições presidenciais em 20 de outubro, juntamente com um referendo para incorporar a adesão à UE na constituição para evitar reversões futuras. A Rússia está tentando interferir nas eleições através de desinformação e notícias falsas, de acordo com Brigitta Triebel, que lidera a oficina da Konrad-Adenauer-Stiftung em Chisinau. "Os moldavos estão sendo informados de que, se quiserem evitar um conflito como o da Ucrânia, apoiem os partidos pró-russos", disse Triebel, expressando preocupação com a manipulação dos medos das pessoas.

Para obter mais informações sobre este assunto, você pode ler uma entrevista com Brigitta Triebel no ntv.de.

10:49 Ucrânia Afirma Interceptação de 24 dos 52 Drones Russos

A força aérea ucraniana relata a interceptação de 24 drones russos. No total, as forças russas lançaram 52 drones contra alvos na Ucrânia durante a noite de sábado. Drones da série Shahed da Irã caíram sozinhos, enquanto três mais foram relatadamente redirecionados para a Rússia e Bielorrússia. Não foram relatadas vítimas ou danos significativos. Um dos alvos de Kyiv foi atacado quatro vezes esta semana, de acordo com as autoridades da cidade, com todos os drones sendo interceptados com sucesso.

10:16 Blogueiros Militares Russos Afirmam que Forças Ucranianas Danificaram a Ponte em Kursk

Bogueiros militares russos compartilharam vídeos em seus canais do Telegram mostrando os destroços de um suposto ataque ucraniano a um comboio militar russo que se aproximava da vila de Swannoe na região de Kursk. A Rádio Livre Europa (RFE/RL) também carregou o mesmo vídeo em seus canais do Telegram. As imagens parecem mostrar veículos militares destruídos e uma ponte de pontão destruída sobre o rio Seym em Kursk.

09:34 Autoridades Russas Acusam Bombardeio Ucraniano em Shebekino

Shebekino, uma cidade na região russa de Belgorod, relata bombardeios ucranianos. Uma mulher ficou ferida, de acordo com as autoridades no sábado. Shebekino fica perto da fronteira com a Ucrânia.

09:00 Ucrânia Revela Vítimas entre as Tropas Russas

O exército ucraniano revelou novas figuras de vítimas entre as tropas russas na Ucrânia. De acordo com seu relatório, cerca de 614.950 soldados russos foram perdidos desde 24 de fevereiro de 2022, com 1.360 mortes relatadas nas últimas 24 horas. Além disso, oito tanques, 42 sistemas de artilharia e 18 drones foram relatadamente destruídos nesse período. Desde o início da campanha militar em grande escala, a Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 8.582 tanques, 17.614 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.471 drones, 28 navios e um submarino. As estimativas ocidentais sugerem números de baixas menores, mas esses números são apenas os registrados como mínimos.

08:35 Controvérsia na Rússia sobre Ataque UcranianoAutoridades na região de Belgorod, sudoeste da Rússia, relatam cinco mortos e 46 feridos em suposto ataque ucraniano na noite de sexta-feira. O governador regional, Vyacheslav Gladkov, confirmou 37 hospitalizações, incluindo sete crianças. Um vídeo que alegadamente mostra o ataque circula online, exibindo uma explosão de carro e uma explosão subsequente do outro lado da rua. Embora este footage não possa ser verificado independentemente, gerou controvérsia na Rússia.

07:48 Mídia Independente Relata Altas baixas RussasSegundo o meio de comunicação russo independente Mediazona, pelo menos 66.471 soldados russos foram mortos no conflito com a Ucrânia. A Mediazona, junto com a BBC News Russian, coletou dados de fontes abertas para identificar soldados russos mortos na Ucrânia. No entanto, a organização enfatiza que essas figuras representam apenas os soldados cujos nomes foram identificados através de fontes de dados abertas, e as perdas reais são provavelmente muito maiores. As estimativas ucranianas e ocidentais também concordam com essas figuras.

07:15 Kharkiv sob Ataque Russo, Número de Mortos AumentaSete mortos e 97 feridos, incluindo mais de 20 menores, resultaram de um ataque russo em Kharkiv, Ucrânia, na sexta-feira. De acordo com Oleg Synegubov, governador da região, um playground de jardim de infância e um edifício residencial de 12 andares foram alvo durante o ataque. As autoridades relataram que uma D-30 SM-Lenkluftbombe atingiu ambos os locais, resultando em um incêndio que persistiu até a manhã de sábado.

06:27 Aprovação do Putin Cai após Incursão na UcrâniaO descontentamento dos cidadãos russos com o governo e o presidente Vladimir Putin aumentou após a incursão de forças ucranianas na região russa de Kursk, de acordo com um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). De acordo com uma pesquisa realizada pelo Fórum de Opinião Pública Russa, 28% dos respondentes expressaram insatisfação ou desaprovação com as ações das autoridades russas após a incursão ucraniana. Enquanto isso, a taxa de aprovação do Putin caiu 3,5 pontos percentuais para 73,6% durante a penúltima semana de agosto, marcando um recorde desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022. O ISW sugere que o Kremlin deve reconhecer o crescente descontentamento entre a população russa desde a incursão na região de Kursk.

05:40 Nacionais Colombianos Prendidos na Rússia por Lutar na UcrâniaDois nacionais colombianos, Alexander Ante e José Aron Medina, foram presos na Rússia pelo FSB após terem sido detidos em Caracas durante sua passagem de volta para a Colômbia. A mídia espanhola alega que os homens se juntaram à Legião Internacional para lutar na Ucrânia durante o verão de 2023. Após sua prisão no aeroporto de Caracas em meados de julho, as autoridades russas descobriram documentos e roupas militares ucranianas com eles.

04:47 Presidente Tcheco Nega Conexão Entre Avanço Russo e Operação UcranianaO presidente da Tchequia, Petr Pavel, acredita que o rápido avanço da Rússia perto de Pokrovsk, na região de Donetsk, não tem relação com as operações militares ucranianas na região russa de Kursk. Ele disse à Rádio Livre que não viu uma correlação direta entre o avanço das tropas russas em Pokrovsk e a operação ucraniana em Kursk. Ele afirmou que a liderança russa tem se comprometido a capturar os territórios de todas as quatro regiões - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - que eles consideram como suas, com o objetivo de alcançar seus objetivos antes que o tempo favorável para operações militares acabe.

03:47 Stoltenberg: Ofensiva de Kursk é "justificável"O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, rotulou a entrada de tropas ucranianas na área russa de Kursk como legítima. "A Ucrânia tem o direito de se proteger, e, de acordo com o direito internacional, esse direito não termina em sua fronteira", disse Stoltenberg ao jornal Welt am Sonntag. Em resposta às acusações do governo russo de que o Ocidente foi informado antecipadamente sobre a invasão do território russo, Stoltenberg destacou: "A Ucrânia não coordenou seus planos para Kursk com a NATO, e a NATO não teve parte nisso". Este foi o primeiro comentário de Stoltenberg sobre o avanço das tropas ucranianas na região fronteiriça russa.

02:48 Ucrânia Acusa Rússia de Uso Excessivo de Armas QuímicasDesde a invasão da Rússia à Ucrânia, foram relatados mais de 4.000 casos de uso de agentes de guerra química nas linhas de frente, de acordo com as autoridades ucranianas mencionadas no "Kyiv Independent". Isso inclui mais de 3.100 casos desde dezembro de 2023. Isso representa um aumento significativo no uso desse tipo de armas, de acordo com as autoridades ucranianas. Os dados sugerem um aumento dramático no uso de armas químicas proibidas, em comparação com os cerca de 600 casos relatados em janeiro, de acordo com o exército ucraniano. De acordo com os dados estatísticos compilados pela Ucrânia, houve um recorde de 715 casos relatados em maio de 2024, seguido por uma gradual diminuição nos meses de verão, sem dados disponíveis ainda para agosto.

01:49 ICC Pede Prisão de Putin Durante Visita à MongóliaUm representante do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fadi el-Abdallah, confirmou à BBC que a Mongólia, como estado membro do TPI que ratificou o Estatuto de Roma, estava obrigada a prender o presidente russo Vladimir Putin durante sua visita planejada. A visita de Putin à Mongólia em 3 de setembro seria sua primeira viagem a um país membro do TPI que ratificou o Estatuto de Roma, o que obriga os signatários a prendê-lo se ele entrar em seu território. O TPI emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023 pelo sequestro forçado de crianças das regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia.

00:33 Chamada de Vídeo Biden-von der Leyen Recorda Dia da Invasão RussaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou a importância das relações transatlânticas, independentemente do resultado das eleições presidenciais dos EUA em novembro. Ela recebeu o Prémio Transatlântico da República Checa e da Eslováquia (CSTA) na conferência de segurança Globsec em Praga, onde recordou uma chamada de vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, no dia da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. "Imediatamente concordamos sobre como deveria ser a nossa resposta à guerra de Putin", diz von der Leyen. Mais uma vez, a Europa e a América ficaram "de lado a lado do lado certo da história".

23:19 Cinco Mortos em Ataque na Região de BelgorodPelo menos cinco pessoas morreram em ataques ucranianos na região russa de Belgorod, segundo notícias russas. Uma mulher e quatro homens morreram no local devido aos ferimentos, segundo o governador regional Vyacheslav Gladkov no serviço de mensagens Telegram. Além disso, 37 pessoas ficaram feridas. A Ucrânia lançou "bombas de cluster" na cidade de Belgorod e na região usando lançadores de foguetes múltiplos, acrescentou Gladkov.

aqui.22:01 Ucrânia Planeja AI para Enxames de Drones e "Mísseis Acessíveis"A Ucrânia planeja envolver fabricantes de armas no desenvolvimento de AI para enxames de drones e "mísseis acessíveis" para contra-atacar os drones kamikaze russos, afirmou o ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, no Fórum Globsec em Praga. Ao longo de toda a invasão russa, tanto a Ucrânia quanto a Rússia investiram heavily em tecnologia de drones, revolucionando a guerra moderna. De acordo com Fedorov, os soldados ucranianos enfrentam vários desafios, incluindo equipamento e infantaria russos, escassez de munição, drones kamikaze e drones de reconhecimento. Em resposta, as forças armadas da Ucrânia usam drones de visão em primeira pessoa (FPV) de baixo custo, drones de reconhecimento, pequenos sistemas de defesa aérea e drones de longo alcance produzidos domesticamente para atingir objetivos russos, afirmou Fedorov. "Quais são os próximos desafios onde precisamos da sua ajuda? Como criamos um controle a laser eficaz, como desenvolvemos AI para enxames de drones, como produzimos os HIMARS ucranianos, como desenvolvemos mísseis ucranianos acessíveis para derrubar Shaheds?" diz Fedorov.

21:32 Ucrânia Recebe Primeiras Remessas de Munição de ObuseirosA Ucrânia recebe as primeiras remessas de munição de obuseiros da coalizão EUA-Europa. Isso foi revelado pelo ministro das Relações Exteriores da República Checa, Jan Lipavsky, em Bruxelas. As munições de 155 mm são desesperadamente necessárias na linha de frente. "A iniciativa de munição checa está honrando sua promessa, e até o final do ano, forneceremos meio milhão de projéteis de grande calibre. Cerca de 100.000 peças foram entregues em cada um dos meses de verão de julho e agosto", disse Lipavsky.

Você pode revisar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

A União Europeia, compartilhando o sentimento de Mette Frederiksen, acredita que a vitória da Ucrânia é inevitável em seu conflito contra a Rússia.

Em resposta ao ataque russo em Charkiw, a Comissão expressou suas condolências às vítimas e às suas famílias.

Leia também: