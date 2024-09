14:04 Inundações na Europa: a administração alemã compromete-se a prestar assistência financeira

13:43 Hungria Pára Engajamentos Globais: Adiamento de Orban por InundaçõesO primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, suspendeu todos os seus compromissos internacionais devido às inundações devastadoras que atingem o país. Ele anunciou isso em uma plataforma online, declarando: "Dadas as condições climáticas severas e as inundações em curso na Hungria, adiei todos os meus compromissos internacionais." Orban não forneceu mais detalhes. Sua discussão planejada sobre o programa de presidência de seis meses do Conselho da UE estava agendada para quarta-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Orban costuma enfrentar críticas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, frequentemente recebendo comentários durões.

13:12 Ostrava Submersa: Barragem Rompe na Terceira Maior Cidade da República TchecaEvacuações urgentes foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Tcheca, devido ao risco de inundação iminente. O ministro do Meio Ambiente, Petr Hladik, anunciou, após uma reunião de emergência, que "houve várias quebras de barragens em vários setores". Alguns residentes foram resgatados usando botes infláveis, e estima-se que 100 metros cúbicos de água fluem por esses buracos a cada segundo. Tentativas estão sendo feitas para enchê-los com pedras. Ostrava, com cerca de 285.000 habitantes, fica na interseção de vários rios, como o Oder e o Opava. A cidade industrial e mineira fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. A viagem de trem para Ostrava e além, para a Polônia, está completamente suspensa. Uma usina foi temporariamente fechada, enquanto a cidade vizinha de Bohumin enfrentou falhas de energia e rede móvel devido às inundações. O suprimento de água quebrou em várias áreas.

12:33 Chuva Recorde na República Tcheca: Serec Recebe 420 Litros por Metro QuadradoA tempestade "Anett" traz chuva torrencial: Desde sexta-feira, Serec, na República Tcheca, perto da fronteira com a Polônia, recebeu 450 litros por metro quadrado de chuva, de acordo com o especialista em clima do ntv.de, Oliver Scheel. Serec lidera em precipitação observada nos últimos dias. Ruhpolding/Berchtesgadener Land na Alemanha fica em segundo lugar com 320 litros em quatro dias, enquanto Scaria e Lilienfeld na Áustria registram 364 e 369 litros, respectivamente. Em Viena, foram medidas 279 litros, mas os dispositivos de medição falharam, resultando em registros inconsistentes. Em Polônia, Katowice viu a maior chuva, com 200 litros.

12:25 Romênia: Seis Mortes em Inundações na Região dos CárpatosChuvas pesadas e inundações deixaram pelo menos seis mortos na região dos Cárpatos, na Romênia, especialmente afetando regiões como Galati, Vaslui e Iasi. Cerca de 300 pessoas foram evacuadas, e cerca de 6.000 casas rurais foram submersas. Os mortos são principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de inundação está em vigor até meio-dia, com aldeias isoladas sofrendo o pior das inundações. Centenas de bombeiros estão respondendo à situação.

11:59 Inundações na Saxônia: Elba Supera Segundo Nível de AlertaDresden, na Saxônia, continua a experimentar níveis crescentes de água do Elba, alcançando 5,62 metros pela manhã de segunda-feira, de acordo com o centro de controle de inundação do estado. O segundo nível de alerta de inundação foi declarado na noite de domingo, com o terceiro nível, definido em seis metros, estimado para ser ultrapassado na terça-feira à tarde. O pico esperado do Elba em Dresden pode ocorrer na quarta-feira à noite. Em Schöna, na fronteira com a República Tcheca, o terceiro nível de alerta está ativo com um nível de água do Elba de 6,13 metros. No entanto, o centro de controle de inundação espera que os níveis de água caiam em Görlitz no Neiße. A crista de inundação, o ponto mais alto de uma inundação, é uma preocupação.

11:33 Áustria Reporta Duas Morte a Mais por InundaçõesDuas pessoas morreram na Áustria devido às inundações, como informado pela polícia. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram dentro de suas casas em comunidades de Baixa Áustria. No domingo, um bombeiro morreu enquanto tentava drenar a água de um porão. Devido à chuva persistente, medidas excepcionais estão sendo implementadas na Áustria Oriental. Cerca de 1.800 edifícios foram evacuados, enquanto muitas estradas foram fechadas devido às inundações.

11:01 Wroclaw Emite Alerta de InundaçãoApós más condições climáticas e inundações no sudoeste da Polônia, Wroclaw (Breslau), na Baixa Silésia, localizada no rio Oder, se prepara para uma onda de inundação chegando. O prefeito Jacek Sutryk emitiu um alerta de inundação para a cidade. Isso inclui monitoramento 24 horas por dia de diques, controle e proteção de canais e fechamento de cruzamentos de diques, como detalhado pelo Sutryk em uma publicação no Facebook. A onda de inundação é esperada para chegar a Wroclaw na quarta-feira. Previsões anteriores que projetavam que Wroclaw não seria tão afetada foram revistas. Embora se espere que a inundação não alcance a altura da inundação do Oder de 1997, que inundou um terço da cidade, Sutryk enfatiza a infraestrutura melhorada da cidade, incluindo novos diques, bacias de retenção e polders. Ele espera que a água não entre na cidade.

10:35 Governadora Austríaca sobre a Situação das Inundações: "Ainda Crítica" Apesar de uma breve trégua na chuva, a situação das inundações no Leste da Áustria ainda é muito grave. A governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, afirma: "Não acabou, ainda é crítica, ainda é dramática". Na segunda-feira, regiões poderão receber até 80 litros de chuva por metro quadrado. Uma preocupação significativa agora são as barragens. As autoridades alertam para um alto risco de falha das barragens. A vida nas áreas públicas está praticamente paralisada. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas, quase 1.800 edifícios foram evacuados e muitos estudantes e crianças de jardins de infância estão ficando em casa, acrescenta Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares estão atualmente sem energia. A magnitude dos danos ainda não foi estimada. "As vítimas das inundações serão ajudadas", promete a governadora. Nos últimos dias, até 370 litros de chuva por metro quadrado caíram regionalmente na Baixa Áustria - muito mais do que a média mensal.

10:10 Níveis do Elba Aumentam: Nível de Alerta Três se Aproximando Os níveis de água do Elba na Saxônia continuam a subir. Pela manhã, o valor em Dresden é de 5,54 metros. Prevê-se que a marca de seis metros será ultrapassada mais tarde no dia, acionando o terceiro nível de alerta, o segundo mais alto. Nesse nível, a inundação de áreas urbanas torna-se uma possibilidade. O nível três já foi atingido na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Checa, onde o nível da água era de 6,09 metros. O Lausitzer Neiße na fronteira com a Polônia enfrenta o mesmo problema, com um nível de água de 5,56 metros, apenas alguns centímetros do nível quatro. Para garantir a segurança, uma seção da rodovia federal B99 em Görlitz foi fechada. Na B99, o nível de alerta 3 é de 4,80 metros.

09:49 Onda de Inundações na República Checa: Primeira Morte Confirmada A primeira morte confirmada nas inundações na República Checa ocorreu. As autoridades relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem morreu no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal no leste da Morávia-Silésia, como confirmado pelo presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Entre os desaparecidos estão três indivíduos levados por um rio furioso em um carro perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník. Nenhum sinal do veículo foi encontrado. Outros foram levados para várias vias navegáveis, incluindo o rio Otava. Uma pessoa de uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecida. O primeiro-ministro checo Petr Fiala se refere a isso como "inundações seculares" - inundações que ocorrem estatisticamente uma vez por século no mesmo local. Mortes relacionadas a inundações anteriores foram relatadas de outros países da UE (consulte a entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas morreram na Romênia.

09:17 Mulher Verifica Nível da Água em Goerlitz, Cai no Rio Neiße Em Goerlitz, uma mulher escorregou enquanto examinava o nível da água no rio Neiße e caiu na água. Os relatórios iniciais da polícia mencionam que o incidente ocorreu na beira da água perto do Parkhotel Merkur. Ela foi levada aproximadamente 700 metros a jusante antes de conseguir se libertar perto da barragem de Vierradmühle. Atualmente, ela está sendo tratada em um hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações em Grande Escala no Elba e Oder A Agência Federal Alemã de Assistência Técnica (THW) está se preparando para possíveis inundações na Alemanha Oriental. O chefe do departamento do THW, Fritz-Helge Voss, comenta no magazine matinal do ZDF: "Estamos nos preparando para enviar equipes maiores para os rios Elba e Oder, se necessário". Voss aconselha os residentes nas áreas afetadas a terem um pequeno kit de emergência. Voss destaca que a Alemanha teve sorte até agora, mas os rios Elba, Neiße e Oder podem inundar mais tarde nesta semana. No fim de semana, o THW tinha cerca de 140 pessoal Deployment em Bavária e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge desabada em Dresden. Voss alerta que este é o quarto grande incidente de enchentes na Alemanha este ano, instando todos a estarem preparados e investirem em equipamentos. "Em essência, esses são custos de adaptação ao clima", diz ele.

08:43 Governo Polonês Considera Declaração de Estado de Desastre Em resposta às graves inundações no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete de emergência na segunda-feira de manhã. Tusk redigiu um decreto declarando estado de desastre, que o gabinete deve ratificar. A chuva persistente no sudoeste da Polônia, fronteira com a República Checa, causou o Glatzer Neiße, um afluente do Oder, a inundar. Na noite passada, a cidade de Nysa na região de Opole foi particularmente atingida, com água do rio inundando a sala de emergência do hospital local. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera: Chuva Fresca e Aumento do Nível de ÁguaPrevistoA situação de enchente na Baviera continua precária em algumas regiões, com previsão de mais chuva. Não houve melhoras significativas desde ontem, conforme confirmado pela polícia local. O Serviço de Informação de Níveis de Água (HNI) projeta mais um aumento dos níveis de água com o início úmido da semana. O HNI espera um aumento dos níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique. Melhorias são esperadas a partir de quarta-feira. Até terça-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWS) prevê chuva contínua dos Alpes às planícies, com quantidades estimadas de 40 a 70 litros por metro quadrado, aumentando para 90 litros em áreas paradas.

07:32 República Tcheca: Sem Trégua – Níveis de Água Continuam AumentandoAs áreas inundadas na República Tcheca ainda não mostram sinais de alívio. A onda de enchente no rio March (Morava) chegou a Litovel, a cerca de 200 km a leste de Praga. entire streets are submerged, as reported by the CTK agency. The town's authorities, home to nearly 10,000 inhabitants, urge citizens not to obstruct the emergency services. "In the coming hours, we foresee a further increase in the river's water level," the mayor warns via social media.

07:03 Quebra de Barragem: Inundações Catastróficas na PolôniaOs temores aumentam na Polônia à medida que as inundações destrutivas se dirigem para a região do Glatzer Neiße. Registros em vídeo mostram a fúria das águas da enchente.

06:40 Inundações na Europa: Mortes na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Tcheca lidam com o impacto de uma enchente secular, enquanto a Baixa Áustria permanece crítica após chuvas intensas. Pelo menos oito pessoas morreram devido a inundações em vários países da UE: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações Forçadas Due to Flooding in Czech RepublicDurante as piores tempestades em décadas, as águas da enchente inundaram cidades inteiras como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia. Em Jeseník, os serviços de resgate tiveram que salvar centenas de pessoas usando barcos e helicópteros. Após a retirada das águas da enchente, a ameaça de deslizamentos persistiu em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em VienaDevido ao aumento dos níveis de água no Danúbio devido às chuvas intensas, mais de 100 passageiros de um cruzeiro fluvial suíço ficam presos em Viena. O "Thurgau Prestige" está atualmente ancorado na margem e os passageiros não podem desembarcar, já que a passarela para o cais está inundada. De acordo com notícias da mídia, outros navios de cruzeiro também estão presos em Viena. A Thurgau Travel esclarece que as autoridades locais decidirão quando os passageiros poderão desembarcar, e, de acordo com os testemunhos dos passageiros, eles foram informados de que devem permanecer no navio até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" estava programado para navegar de Linz a Budapeste e voltar, mas agora está preso em Viena.

A tempestade "Anett", conhecida globalmente como "Boris", provocou precipitações bíblicas e inundações na Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Pelo menos oito pessoas morreram até agora.

Diante das inundações na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orban adiou todas as suas reuniões internacionais agendadas. As condições deterioradas tornaram impossível para ele cumprir suas obrigações internacionais agendadas.

Em Ostrava, a terceira maior cidade da República Tcheca, estão sendo realizadas evacuações urgentes devido a várias quebras de diques. Como resultado, a água está fluindo através dessas brechas a uma taxa de 100 metros cúbicos por segundo, representando uma ameaça significativa à infraestrutura e aos moradores da cidade.

