13:55: Uma figura política iraniana proeminente critica as relações com a Rússia

13:38 Falta de Água e Gás em Pokrovsk, UcrâniaDevido aos ataques russos, a cidade ucraniana de Pokrovsk, na região de Donetsk, enfrenta uma falta de água potável regular e muitos residentes estão sem gás para cozinhar e aquecer, de acordo com o governador da região, Vadym Filashkin. Uma estação de tratamento de água foi danificada nos combates, forçando a cidade a recorrer a mais de 300 poços de emergência para sua água. No dia anterior, os russos destruíram um centro de distribuição de gás, deixando aproximadamente 18.000 pessoas em Pokrovsk sem gás.

13:07 Possível Exagero do Número de Navios de Guerra RussosÉ especulado que a Rússia tem apenas metade do número de navios de guerra que declarou publicamente, de acordo com o portal de notícias independente russo "Agentstvo". O Ministério da Defesa da Rússia afirma que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício naval "Ocean-2024". No entanto, o portal cita dados questionáveis ​​online de "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", estimando 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Além disso, cerca de 50 navios e submarinos pertencentes à Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício, estão incluídos nestes números. Historicamente, a Rússia tem sido conhecida por exagerar o número de seus navios militares.

12:28 Aumento da Espionagem Russa Contra a BundeswehrOs serviços de inteligência russa aumentaram seus esforços de espionagem contra a ajuda à Ucrânia da Alemanha e a Bundeswehr, de acordo com o novo relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). O relatório indica que o interesse estratégico da Rússia na política e estratégia militares mudou para um nível mais tático. Agora, é de grande importância para os russos saber quais são os militares alemão está fornecendo à Ucrânia, incluindo detalhes sobre as rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. As capacidades da Bundeswehr em si para defesa territorial e de alianças também se tornaram um foco dos serviços de inteligência russa.

11:52 Munz: Ameaça de Armas Atômicas em Berlim Não é uma CoincidênciaA Grã-Bretanha e os EUA poderiam autorizar a Ucrânia a usar armas contra o território russo. Até agora, a Rússia impediu essa decisão através de ameaças, explica o correspondente da ntv Rainer Munz. Portanto, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas agora esteja defendendo ataques a Berlim.

11:15 Adiamento da Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo da UcrâniaA decisão sobre o deployment de mísseis de alcance longo da Ucrânia na Rússia pode ser adiada. Uma resolução antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de Estado e de governo se encontrarão, parece pouco provável, de acordo com a agência de notícias dos EUA Bloomberg. Os autores se referem ao Secretário de Relações Exteriores britânico Lammy, que afirmou que a reunião da ONU seria a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. De acordo com o relatório, o Presidente Selenskyj planeja reiterar sua demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para ouvir os planos de Selenskyj para ataques ao território russo. Blinken planeja discutir isso com o Presidente Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken Viaja para a Polônia Após Visita a KyivO Secretário de Estado dos EUA Blinken faz uma parada na Polônia, importante apoiador da Ucrânia, em seu retorno de Kyiv. Reuniões com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão previstas. Blinken provavelmente discutirá a cooperação adicional com a Polônia, que serve como o principal hub logístico de apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa dos EUA Boeing no valor de $10 bilhões.

09:59 Ataque Relatado da Rússia à Ucrânia com Drones e MísseisA força aérea ucraniana afirma que o exército russo atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate iranianos. 44 drones foram interceptados. Os dados militares não são totalmente verificáveis. A defesa aérea também esteve ativa em torno de Kyiv para derrubar drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Advoga por Ameaça Nuclear Mais ForteO influente especialista em política externa russa Sergei Karaganov acredita que a Rússia deve sinalizar claramente sua disposição de usar armas nucleares. De acordo com Karaganov, o objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser "convencer todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está pronta para usar armas nucleares", disse Karaganov ao jornal russo "Kommersant". Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA estariam mentindo se afirmassem que garantem proteção nuclear a seus aliados. Karaganov já havia defendido que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar seus inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um propósito útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais moderado em comparação.

08:46 Expectativas Ukrainianas para a Aprovação de Mísseis Ocidentais de Alcance LongoNa Ucrânia, cresce a expectativa de que eles serão autorizados a realizar ataques mais profundos no território russo com armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA enfatizou durante sua visita a Kyiv que quer "certificar-se de que a Ucrânia tem tudo o que precisa". Sinais de aprovação parecem estar surgindo na Grã-Bretanha.

08:04 Confirmação do Abate de Avião de Caça RussoRelatos de um caça russo Su-30SM desaparecendo do radar foram confirmados pela inteligência militar ucraniana, que afirma que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Independent de Kyiv relata que o avião, avaliado em $50 milhões e estacionado na Crimeia, foi destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Ucrânia Relata Aumento de Feridos após Ataque de Drones em KonotopO número de indivíduos feridos no ataque extensivo de drones russos à infraestrutura energética de Konotop aumentou para 14, de acordo com a agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Um edifício residencial localizado no centro da cidade estava entre as estruturas alvejadas.

06:42 Refugiados Ucranianos Mantêm Status de Refugiado durante Visitas em Casa na AlemanhaO Bundestag alemão está se preparando para mergulhar no pacote de segurança proposto pelo governo hoje, que inclui medidas como a proibição de facas e a retirada do status de refugiado para aqueles que retornam ao seu país de origem. No entanto, há exceções, especialmente para refugiados ucranianos.

06:04 Televisão Russa Critica Viés contra Trump durante DebateVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate contra Kamala Harris, alegando parcialidade, de acordo com o Independent de Kiev. Trump supostamente foi desvantajado e a checagem de fatos de suas declarações foi criticada. Muitos espectadores acreditam que Trump perdeu o debate. O republicano prometeu encerrar o conflito na Ucrânia imediatamente se vencer as eleições.

04:50 Incursão Russa em Konotop Causa Danos Graves à Infraestrutura EnergéticaUm ataque à cidade de Konotop, na região de Sumy, perpetrado pela Rússia, deixou civis feridos, de acordo com o prefeito Artem Semenikhin. A água foi momentaneamente interrompida e há danos significativos à infraestrutura energética, com um cronograma de restauração de energia residencial indeterminado. O ataque no centro da cidade provocou vários incêndios, danificando escolas e residências. Dois pessoas foram hospitalizadas, uma em estado crítico.

03:29 Letônia Amiga da Ucrânia com Mais Ajuda MilitarA primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou ajuda militar para a Ucrânia durante sua visita a Kiev, incluindo veículos de combate à infantaria. O primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal anunciou isso após um encontro com Silina. Ambos os países também estão discutindo uma cooperação expandida nas indústrias de defesa.

01:32 Tensão do Reino Unido com o Irã Aumenta por Suspeita de Fornecimento de Mísseis à RússiaEm resposta à suspeita de fornecimento de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com um comunicado do Foreign Office em Londres. O Reino Unido emitiu um aviso de que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram novas sanções a Teerã, incluindo a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia já havia citado "informações credíveis" sobre o fornecimento de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Soldados Inexperientes Despachados para a Frente de KharkivDe acordo com relatórios do Exército Ucraniano, a Rússia está despachando soldados não treinados para a frente de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, mencionou que os tropas envolvidas em operações ofensivas em Vovchansk eram mal treinadas. Supõe-se que os reforços recém-contratados compõem uma reserva de mobilização reunida pela Rússia. Não está claro se esses são ex-prisioneiros ou soldados recrutados de outros países, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito no Oeste da Ucrânia Contrata Vigilantes do Idioma Russo

O prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk autorizou o envio de patrulhas do idioma russo devido ao aumento do uso do idioma russo. "Isso é uma iniciativa civil e qualquer pessoa pode se juntar às patrulhas do idioma", disse Ruslan Martsinkiv, prefeito da cidade, ao canal de televisão NTA. Muitos refugiados internos do leste da Ucrânia têm o russo como língua materna. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses patrulheiros do idioma, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também divulgou um número de contato para os residentes relatarem falantes de russo em áreas públicas. Devido ao conflito, milhões de pessoas, especialmente das regiões de fala russa no leste e no sul, procuraram refúgio na parte ocidental da Ucrânia, de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Moscou o Retorno da Península da CrimeiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu o retorno da Península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso compromisso inabalável com a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma demanda do direito internacional", declarou Erdogan em uma mensagem de vídeo dirigida à cúpula da chamada Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, visa aumentar a conscientização internacional sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Plano de Paz da Ucrânia a ser Apresentado aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy destacou o apoio dos EUA como um fator decisivo para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende principalmente do apoio dos Estados Unidos. E de outros parceiros", revelou Zelenskyy durante uma entrevista coletiva em Kiev. O plano, que será revelado antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "compelir a Rússia a cessar o conflito". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy que defina ataques à Rússia antes de aliviar as restrições ao uso de armas ocidentais. De acordo com a BBC News, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o secretário britânico das Relações Exteriores, Liz Truss, pediram a Zelenskyy que apresentasse uma estratégia de longo prazo para o próximo ano para entender melhor as ambições da Ucrânia durante sua visita a Kiev.

18:37 Blinken Apoia Pedido de Biden para Ucrânia Usar Armas de Longo Alcance, Inclusive Contra Rússia

De acordo com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, os EUA estão tratando rapidamente as necessidades militares da Ucrânia, incluindo o uso de armas de longo alcance de origem ocidental para ataques a alvos russos. Segundo Blinken, durante uma conferência de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy e o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, em Kyiv, o Presidente Joe Biden e o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer discutirão esses pedidos na sexta-feira. "Estamos trabalhando rapidamente para garantir que a Ucrânia tenha todas as ferramentas necessárias para se defender efetivamente", disse Blinken, reiterando: "Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia a vencer".

A União Europeia vem avaliando criticamente sua dependência energética da Rússia, com alguns estados membros considerando alternativas devido ao conflito atual na Ucrânia.

Diante da escassez de água e gás em Pokrovsk devido aos ataques russos, a União Europeia está considerando aumentar a ajuda humanitária à Ucrânia e explorar novas fontes de energia para reduzir sua dependência dos suprimentos russos.

