122 pescadores resgatados de um bloco de gelo num lago do norte do Minnesota, sem ferimentos

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Beltrami, os pescadores ficaram encalhados quando um bloco de gelo se soltou da camada de gelo principal no Lago Vermelho Superior, a cerca de 30 metros da costa, e não conseguiram regressar a terra firme. As autoridades foram contactadas pela primeira vez pouco antes das 17h00 CT.

Enquanto esperavam pelas equipas de emergência, alguns transeuntes tentaram utilizar uma canoa para resgatar alguns dos indivíduos encalhados. Durante a tentativa, quatro pessoas caíram à água, mas foram rapidamente resgatadas, de acordo com o gabinete do xerife.

Os primeiros quatro pescadores foram então resgatados por volta das 18:40 CT e às 19:37 todos os pescadores tinham regressado ao continente, informou o gabinete do xerife numa publicação no Facebook.

"Os nossos socorristas tiveram muita prática este ano, e é impressionante que tenhamos evacuado 122 pessoas em menos de 3 horas desde a primeira chamada numa zona rural do condado", disse Chris Mueller, oficial de informação pública do gabinete do xerife.

Numa publicação no Facebook, na quinta-feira, o Gabinete do Xerife do Condado de Beltrami e o Departamento de Recursos Naturais do Minnesota disseram que as condições do gelo em todo o estado estão a mudar frequentemente com condições irregulares.

"Embora a previsão pareça boa para fazer gelo, as condições do gelo permanecerão fracas até que haja uma série de dias frios para formar gelo novo e claro. Por favor, permaneça em terra até que haja pelo menos 4 polegadas de gelo novo e limpo. Se sair, certifique-se de que tem todo o equipamento de segurança adequado e verifique frequentemente a espessura do gelo", avisou o DNR.

O gabinete do xerife foi chamado ao mesmo lago, na quinta-feira, por dois pescadores que tinham caído no gelo num ATV, segundo um comunicado. Os homens informaram que conseguiram sair da água, mas ficaram encalhados e não conseguiram voltar para a estância de onde vieram, disse o posto. Os dois homens conseguiram regressar e não sofreram ferimentos.

O gabinete do xerife acrescentou: "A chuva recente e as temperaturas prolongadas acima de zero provocaram a deterioração das condições do gelo. Há muitas casas de gelo em toda a região que estão a cair através do gelo e que não podem ser removidas porque as equipas de recuperação informam que o gelo está demasiado fraco. Espera-se que, com a chegada do tempo mais frio, seja possível remover a propriedade em segurança. Se optar por andar no gelo, verifique frequentemente a espessura e saiba para onde está a viajar. Consulte as estâncias da zona antes de entrar no gelo".

O Minnesota está a terminar um dezembro anormalmente quente, com temperaturas acima do normal em quase todos os dias do mês, informou o Departamento de Recursos Naturais do estado. As temperaturas têm estado 10 a 15 graus acima das médias sazonais, o que cria más condições para a criação de gelo suficientemente forte para permitir a pesca no gelo em grande parte do estado.

O Lago Vermelho Superior é um local frequente de salvamentos no gelo. Um avião ligeiro partiu-se depois de aterrar no gelo a 19 de dezembro, cerca de 50 pessoas ficaram retidas a 18 de dezembro e cerca de 200 tiveram de ser resgatadas quando uma camada de gelo se soltou em novembro de 2022, informou a WCCO, filial da CNN.

O condado de Beltrami está situado no noroeste do Minnesota.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com