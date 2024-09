12:58 A visita de Scholz à Ásia Central destaca a importância do petróleo e gás em sua agenda

Government Contemplates Increased Oil Imports from Kazakhstan Um representante do governo falou antes da viagem do Chanceler Scholz ao Uzbequistão e Cazaquistão, que começa no domingo, dizendo: "Estamos abertos a aumentar as exportações de petróleo do Cazaquistão". Esta medida visa fornecer alternativas para o suprimento de petróleo da refinaria PCK em Schwedt, com o petróleo do Cazaquistão sendo uma opção. No entanto, outras opções são necessárias, já que o petróleo cazaque viaja através de pipelines russos para a Alemanha, dando a Moscou alguma influência. Desde o ataque russo à Ucrânia, a Alemanha parou suas importações de petróleo russo. A visita de Scholz também abordará suprimentos de gás da Ásia Central. Quanto a novos leilões de usinas geradoras a gás, ele afirmou: "Precisamos obter gás de algum lugar, e a Ásia Central tem muito disso".

12:26 França Convoca Diplomata Iraniano A França convocou seu representante diplomático iraniano para o Ministério das Relações Exteriores em Paris, supostamente devido à entrega de mísseis balísticos à Rússia. O Secretário de Estado dos EUA, Tony Blinken, havia revelado há algum tempo que a Rússia havia recebido esses mísseis, que supostamente seriam implantados na Ucrânia em breve. O Irã nega essas alegações.

12:03 Pentágono Enxerga Contra-ofensiva Russa em Kursk como "Insignificante" O Pentágono não está muito impressionado com a contra-ofensiva russa em Kursk. O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, comentou: "Vimos forças russas tentando lançar uma contra-ofensiva na região de Kursk. No momento, é bastante marginal, mas estamos de olho nela". O Ministério da Defesa russo declarou que suas tropas haviam reconquistado dez assentamentos. Isso não foi confirmado independentemente. O exército ucraniano começou a ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas, capturando cerca de 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados.

11:38 Ataques de Drones Causam Danos Despite Multiple Abatidas A força aérea ucraniana relatadamente abateu 24 de 26 drones durante a noite. Uma pessoa ficou ferida na região de Odessa e 20 casas foram danificadas. Na região de Mykolaiv, detritos de drone causaram um incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos, de acordo com autoridades regionais. Além disso, o Ministério da Energia afirmou que a infraestrutura energética na região de Ivano-Frankivsk foi danificada.

11:16 Shoigu se Reune com Kim em Pyongyang O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, se reuniu com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. As reuniões foram descritas como ocorrendo "em um ambiente de confiança e amizade excepcional". As conversas supostamente contribuirão significativamente para a implementação do pacto de defesa assinado por Kim e Putin em junho. Putin relatou que o pacto garante "ajuda mútua em caso de agressão contra qualquer uma das partes". O Ocidente alega que Moscou está utilizando foguetes e munição da Coreia do Norte na Ucrânia. A Rússia, em uma tentativa de fortalecer sua ofensiva na Ucrânia, estaria se aproximando de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte para obter mais munição.

10:46 Presidente da Duma Acusa a NATO de Liderar a Guerra Contra a Rússia O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, acusou a NATO de estar envolvida no conflito na Ucrânia. Ele sugeriu que a NATO estava fornecendo assistência na seleção de alvos ucranianos, coordenando o deslocamento militar com o exército ucraniano e, em geral, emitindo ordens ao governo de Kyiv.

10:17 Munz Discute Ameaça de Putin à NATO: "Declaração de Putin Parece Insignificante no Matinal TV" Há preocupações no Ocidente sobre os ataques de longo alcance da Ucrânia no território russo terem o potencial de agravar a situação. O presidente russo, Vladimir Putin, voltou a fazer essa ameaça. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, citou várias razões pelas quais as ameaças de Putin podem não ter muito peso.

09:42 Família Relata: Liderança da Oposição Belarussa em Condição Grave A líder da oposição belarussa presa, Maria Kolesnikova, estaria em estado grave de saúde, de acordo com sua irmã. Ela pesa apenas 45 kg e mede 1,75 metro, disse sua irmã, citando informações de ex-prisioneiros. "Acredito que este é um momento crítico, já que ninguém pode sobreviver a essas condições por muito tempo", ela afirmou, acusando as autoridades de torturá-la mental e fisicamente. O Ministério do Interior da Bielorrússia não respondeu a um pedido de informações sobre as condições de detenção de Kolesnikova. Ela está cumprindo uma pena de 11 anos por supostamente conspirar para tomar o poder.

**09:20 Acordo de Desploi

08:31 involvement da NATO é 'linha vermelha' para Putin, segundo o KremlinO presidente ucraniano Zelensky vem defendendo a aprovação de mísseis de alcance longo para atacar posições militares russas. Os EUA e o Reino Unido agora estão planejando revisar isso em colaboração. O Kremlin responde rapidamente, com o presidente Putin emitindo um aviso ao Ocidente.

08:03 Rússia Pronta para Compartilhar Conhecimento sobre Armas Ocidentais com ParceirosA Rússia está oferecendo para compartilhar seu conhecimento adquirido na luta contra várias armas ocidentais com seus aliados. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, mencionou isso em uma conferência de segurança na China, de acordo com a agência de notícias russa RIA. De acordo com Fomin, insights valiosos foram acumulados na guerra moderna, e a Rússia está disposta a compartilhar essa expertise com seus parceiros.

07:34 Agência de Inteligência da Ucrânia Anuncia Prisões: Homens Incendeiam Veículos Militares em Kyiv a Pedido da RússiaCinco homens foram presos por incendiar veículos militares em Kyiv a pedido de uma agência de inteligência russa, de acordo com a agência de inteligência doméstica da Ucrânia. Os homens são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com o objetivo de descreditar as forças armadas. A agência de inteligência doméstica afirmou que os homens viajaram para a capital de diferentes regiões da Ucrânia em busca de trabalho e foram contatados por agentes russos pelo Telegram com a promessa de dinheiro rápido. No entanto, eles nunca receberam pagamento após gravar suas ações em seus telefones.

07:05 Rabino-Chefe de Luto pelo Filho Adotivo Morto no ConflitoO rabino-chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, que morreu durante a invasão russa. Um serviço funerário foi realizado em Kyiv na quinta-feira para homenagear Anton Samborskij, um soldado de 32 anos. Samborskij foi dado como desaparecido no final de julho, e sua morte só foi confirmada após semanas de incerteza. Samborskij se tornou pai de uma filha em maio, anunciou o rabino Asman nas redes sociais. Ele havia adotado Samborskij quando ele tinha 10 anos. Ele falou pela última vez com seu filho em 17 de julho.

06:29 Japão Relata Confrontação com Aviões Militares RussosA Força de Autodefesa do Japão mobilizou caças após dois aviões russos circundarem o país na quinta-feira. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Os aviões, Tu-142s, voaram do mar em direção à região sul de Okinawa, de manhã até à tarde, de acordo com o ministério. Em resposta, "mobilizamos caças da Força Aérea de Autodefesa em caráter de emergência", declarou o ministério. Os aviões russos terminaram seu voo para o norte e também passaram pelas Ilhas Curilas, uma área disputada entre Japão e Rússia. Earlier this week, warships from Russia and China began joint exercises in the Sea of Japan. The exercises comprised a large-scale naval drill. Russian military aircraft last circled Japan in 2019. Leia mais aqui.

06:07 Moscou: EUA Implementam Política de Contenção Contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, mencionou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma política de contenção contra a Rússia e a China. Isso foi relatado pela agência de notícias russa TASS. De acordo com a agência, Fomin afirmou que Moscou e Pequim apoiam a formação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para guerras na Ásia ao estabelecer novos blocos de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Navio Mercante Civil Atacado por Míssil AntinavioA Marinha Ucraniana forneceu novos detalhes sobre um suposto ataque aéreo russo a um navio mercante civil no Mar Negro. De acordo com eles, um bombardeiro Tu-22 provavelmente lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio mercante, que navegava sob a bandeira do estado caribenho de São Cristóvão e Nevis, estava fora das águas territoriais ucranianas na época, a caminho do Egito com uma carga de trigo. Um relatório da BBC sugere que o navio mercante estava na zona econômica exclusiva da Romênia na época. Também propõe que um míssil Ch-31, usado para supressão de radar e possuindo significativamente menos poder explosivo do que o Ch-22, foi usado em vez disso.

03:19 Tragédia na Linha de Demarcação: Soldado Moldova Morto a TiroUm soldado moldavo morreu em circunstâncias misteriosas enquanto estava em serviço na linha de demarcação com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia anunciou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas funções em seu posto. A polícia e peritos forenses agora estão investigando o incidente. Soldados da Moldávia e da região separatista de Transnístria, bem como tropas russas, têm sido estacionados na linha de divisão entre os dois lados desde um conflito em 1992, após o colapso da União Soviética. A Moldávia comprometeu-se a reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes na linha de divisão são extremamente raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido: "Não Há Desejo de Conflito com a Rússia"O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discorda da afirmação do presidente Putin de que o fornecimento de armas de longo alcance à Ucrânia para ataques dentro do território russo equivale à involvement da NATO na guerra. Starmer afirma que "a Ucrânia tem o direito à autodefesa". O Reino Unido apoia esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. No entanto, Starmer esclarece que "não estamos procurando um conflito com a Rússia - essa não é nossa intenção de modo algum". Veja aqui.

01:09 Ex-embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Poderia Ser Mais Enérgica com a Ucrânia do que BidenO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, suspeita que a candidata presidencial democrata Kamala Harris seria mais assertiva com a Ucrânia do que Biden, caso vença as eleições. Ela já demonstrou essa inclinação em algumas áreas, expressou Taylor em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido lento em algumas decisões, incluindo aquelas relacionadas a HIMARS, Abrams e caças F-16. Atualmente, ele também é cauteloso em autorizar a Ucrânia a lançar ataques profundamente no território russo. Taylor prevê uma postura "mais assertiva" de Harris - em parte devido à provável mudança na equipe de política externa da Casa Branca.

00:27 Zelensky Elogia a Estônia pelo Auxílio MilitarO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebe o presidente da Estônia, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pelo auxílio militar. A Estônia, membro da UE e da NATO, comprometeu-se a contribuir com 0,25% de seu PIB anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões também giraram em torno da reconstrução da Ucrânia e das aspirações à UE. Além disso, a primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, prometeu assistência adicional durante um encontro com Zelensky.

23:19 Serviço de Inteligência da Alemanha Não Precisa Revelar Avaliação Militar a JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não é obrigado a informar um jornalista se caracterizou uma vitória militar da Ucrânia como difícil ou impossível em discussões confidenciais em segundo plano, de acordo com o Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O BND também não é obrigado a revelar quais meios de comunicação participaram dessas discussões em segundo plano neste momento. No entanto, o BND deve fornecer dados sobre o número de discussões individuais confidenciais em segundo plano sobre a situação militar da Ucrânia neste ano. O pedido de ordem de restrição do jornalista foi principalmente rejeitado. O pedido foi apresentado pelo editor de um jornal diário após um artigo de notícias de maio, que relatou que um político do CDU afirmou que o BND estava deliberadamente espalhando uma avaliação negativa da situação militar da Ucrânia para influenciar a opinião pública.

aqui.22:06 Políticos da Coligação Apoiam o Uso de Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos da coligação do tráfego acabam de apoiar a permissão para que Kyiv use armas de alcance longo contra alvos na Rússia. É tanto permitido quanto em conformidade com o direito internacional finalmente atingir alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de alcance longo, de acordo com o especialista de política externa do SPD, Michael Roth, para o T-Online. Roth sugere como possíveis alvos em território russo para armas de alcance longo bases militares, centros de comando ou instalações de lançamento. Essas bases são usadas para lançar "ataques cruéis contra alvos civis ucranianos" e podem ser mais efetivamente detidas lá. O presidente do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, afirma que a autorização para "atingir aeroportos militares russos com mísseis de alcance longo como ATACMS e Storm Shadow está muito atrasada". O político verde Anton Hofreiter enfatiza que "a Rússia aterroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de mísseis contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser autorizado a atingir bases militares em território russo com armas de alcance longo.

here.

21:35 Vance Comenta as Ideias da Ucrânia de TrumpDe acordo com o candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance, o plano de Donald Trump para acabar com a guerra russa poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada especial entre a Ucrânia e a Rússia. Vance explica isso em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, sugerindo que Trump poderia reunir todas as partes, incluindo russos, ucranianos e europeus, para "explorar o que uma solução pacífica poderia ser". "Acredito que ele poderia trabalhar um acordo rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por suas vistas afetuosas em relação ao presidente russo Vladimir Putin e suas críticas frequentes à assistência dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia encerrar a guerra em 24 horas, se eleito, mas não oferece detalhes de seu plano.

21:03 "Somos Russos. Deus está conosco" - Marcha Fascista em São PetersburgoEles não podem citar uma autoridade mais alta, e ela não pode desafiá-los: "Somos russos. Deus está conosco", ecoam numerosos nacionalistas e fascistas russos marchando por São Petersburgo. E repetidamente eles gritam: "Avante, russos!" A razão para sua marcha é a comemoração do translado de relíquias de Alexander Nevsky, que é reverenciado como herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista do Kremlin: "A Ideal Barreira é o Atlântico"Na opinião do famoso apresentador de TV russo Vladimir Solovyov, a Rússia não deve parar na conquista da Ucrânia. "Acredito que a barreira ótima é o Atlântico. Uma barreira natural", diz o propagandista do Kremlin. O local ideal para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles seriam atraentes em Paris." Quando lembrado do fato de que não há muitos russos, ele diz: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Ou então, também se poderia recorrer à China.

20:01 Trabalhadores Britânicos de Assistência Humanitária se Preparam para o Frio do InvernoMuitas casas ucranianas, apesar de aguentarem os bombardeios, estão sem janelas - uma situação que se torna catastrófica à medida que o inverno se aproxima. A organização humanitária "Aqueça a Ucrânia", afiliada ao Reino Unido, está aumentando: eles viajam por zonas de conflito, instalando janelas improvisadas.

Fique por dentro dos eventos anteriores aqui.)

A União Europeia pode expressar preocupações sobre a dependência da Alemanha do petróleo do Cazaquistão, uma vez que passa por pipelines russos, potencialmente dando a Moscou alavancagem.

Em resposta ao ataque russo à Ucrânia, a União Europeia tem explorado fontes alternativas de energia, como suprimentos de gás da Ásia Central, para reduzir sua dependência do petróleo e do gás russos.

here.)

Leia também: