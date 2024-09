12:12 Munz: A resposta da Rússia às vitórias eleitorais da AfD e da BSW

Notícias sobre Eleições na Rússia Se Espalham para Discussões em Turíngia e SaxôniaOs resultados recentes das eleições em Turíngia e Saxônia também estão atraindo a atenção na Rússia. O jornalista russo Rainer Munz, relatando para a ntv, compartilha insights sobre a recepção às vitórias eleitorais do AfD e do BSW e explora como Moscou lida com o que pode ter sido o maior ataque de drones na capital russa.

11:40 Putin Elogia Progresso Rápido das Forças RussasO presidente russo Vladimir Putin parabenizou o progresso rápido feito por suas tropas na invasão da Ucrânia, falando a estudantes. Putin reconheceu os esforços da Ucrânia para deter o avanço russo na região do Donbass com uma contraofensiva em Kursk, mas provou ser infrutífera. Ele disse: "Não estamos falando de avançar 200-300 metros, mas vários quilômetros quadrados. Esse é o ritmo da ofensiva no Donbass que não víamos há muito tempo". Em caminho para a Mongólia, Putin parou em Tuva, a república siberiana, para lecionar uma nova disciplina introduzida após a guerra, intitulada "Diálogos sobre o Essencial", com o objetivo de fortalecer as ligações entre crianças e a agenda política do Kremlin. Putin assume com frequência o papel de professor-chefe no primeiro dia de aula nos últimos anos. Em sua aula pública, ele reiterou sua afirmação de que a invasão visava proteger a Rússia.

11:07 Ucrânia Relata Interceptação de 22 Mísseis e Destruição de 20 DronesA força aérea ucraniana declara ter frustrado 22 de 35 mísseis e causado danos a 20 de 23 drones de ataque russos. 22 mísseis e 13 mísseis de cruzeiro foram interceptados em Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Câmeras de Segurança Capturam Ataque de Mísseis Russos em KharkivKharkiv tem sido alvo de ataques contínuos de mísseis russos nos últimos dias, de acordo com relatórios ucranianos, com pelo menos 10 mísseis direcionados à cidade no domingo, ferindo vários civis.

10:01 Contagem de Feridos em Ataque Russo em Sumy AumentaO número de pacientes após um ataque de mísseis russos em Sumy, uma cidade no nordeste da Ucrânia, aumentou. A última atualização do Ministério do Interior da Ucrânia indica que 18 pessoas foram feridas, incluindo 6 crianças. Relatórios anteriores indicaram que pelo menos 13 civis, incluindo 4 crianças, ficaram feridos no ataque, que atingiu um centro de reabilitação para crianças e um orfanato. A situação de segurança em Sumy piorou desde 6 de agosto, marcando o início da intrusão transfronteiriça na região russa vizinha de Kursk. Sumy, com cerca de 250.000 habitantes, fica a aproximadamente 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Dois Feridos em Ataque Russo à Capital UcranianaA Rússia voltou a atacar Kyiv com mísseis (veja os registros 05:39 e 06:20). As autoridades relataram pelo menos 2 pessoas feridas devido a detritos de mísseis abatidos e danos à propriedade e infraestrutura. Um alerta aéreo esteve em vigor por quase duas horas.

08:57 ISW: Maioria dos Russos Apoia Guerra na UcrâniaA população russa continua a apoiar o conflito na Ucrânia, mesmo após a incursão em Kursk, de acordo com um relatório recente do ISW com base em pesquisas do Centro Levada. O apoio da população russa à operação militar na Ucrânia até cresceu em agosto, com aproximadamente 78% dos respondentes empatizando com a guerra - um aumento em relação aos 75% em julho e 77% em junho. Os especialistas do ISW atribuem o comprometimento contínuo da população russa à prorrogação da guerra contra a Ucrânia.

08:11 Ucrânia Divulga Estatísticas de Vítimas de Tropas RussasO Estado-Maior ucraniano emitiu novas estatísticas de vítimas de tropas russas na Ucrânia. Os dados mostram que a Rússia sofreu cerca de 617.600 baixas desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.300. Relatórios de Kyiv também mencionam a destruição de nove tanques, 10 sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio, e 30 drones. Desde a invasão em grande escala, a Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, bem como drones, navios e um submarino. No entanto, as estimativas ocidentais sugerem números menores.

07:29 Saporishshia Bombardeada 171 Vezes em um DiaAs forças russas bombardearam a região ucraniana de Saporishshia 171 vezes em um período de 24 horas, de acordo com um post no Telegram do governador militar de Saporishshia, Ivan Fedorow. Quatro ataques aéreos russos foram realizados em Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, envolvendo 95 drones.

07:03 Sobrevivente Retirado dos Escombros de KharkivTrabalhadores de resgate conseguiram retirar um sobrevivente dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv, Ucrânia, após um ataque aéreo russo, de acordo com a Reuters. O sobrevivente relatou estar bem após a retirada. Os ataques com mísseis russos em Kharkiv no domingo à tarde deixaram mais de 40 mortos, atingindo um shopping e um salão de eventos.

06:20 Técnicas Pirotécnicas e Explosões: Ofensiva Russa Massiva em KyivA Rússia iniciou uma ofensiva contra a Ucrânia utilizando vários drones, mais de uma dúzia de mísseis de cruzeiro e vários mísseis balísticos. A força aérea ucraniana sugere que o ataque alvo foi Kyiv, além de outras cidades potenciais. Com uma série de explosões em Kyiv, muitos residentes buscaram refúgio em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko afirmou que serviços de emergência foram enviados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko também afirmou através do Telegram que houve vários incêndios, assim como o chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko. Em distrito de Shevchenkivskyi, uma pessoa supostamente ficou ferida por detritos que caíram. "Haverá uma resposta para tudo. O adversário vai sentir isso", afirmou o chefe da equipe presidencial ucraniana, Andriy Yermak, no Telegram.

05:39 Explosões: Ataque de Mísseis Russos Afeta KyivA capital ucraniana, Kyiv, tornou-se mais uma vez o alvo de um ataque de mísseis russos, de acordo com comunicados militares ucranianos. Unidades de defesa aérea estão engajadas para contra-atacar o ataque, anunciaram representantes militares ucranianos através do serviço de mensagens Telegram. Moradores em Kyiv relatam várias explosões altas, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e qualquer dano potencial ainda está sendo determinado.

04:46 Putin: Construção de Gasoduto para China em AndamentoOs preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão ocorrendo conforme o planejado, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", publicada no site do Kremlin, Putin afirmou que um estudo de viabilidade foi aprovado e investigações técnicas necessárias foram realizadas em janeiro de 2022. O gasoduto previsto, "Força Sibéria 2", deverá transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano da região russa de Yamal para a China através da Mongólia.

03:34 Russos Bombardeiam Centro de Assistência Infantil em Sumy - 13 Feridos Tropas russas bombardearam uma instalação para reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy com foguetes, segundo a "Ukrainska Pravda". Treze pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. A estrutura está localizada em uma área residencial, segundo o jornal, citando a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Poloneses Acreditam que Força Aérea Deve Abater Drones Russos De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", cerca de 60% dos poloneses acreditam que a força aérea polonesa deveria abater drones russos que entram no espaço aéreo polonês durante ataques aéreos à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto aéreo não identificado que sobrevoou a Polônia por 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak informou à rádio RMF24 que a Rússia provavelmente está avaliando as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Rússia: Uma Vítima em Belgorod por Bombardeio O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou que uma pessoa morreu devido a fogo ucraniano no vilarejo de Shagarovka perto da fronteira. Três pessoas também ficaram feridas em ataques ao vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos.

here.23:08 Rússia Nega Ataques Massivos de Drones Ucranianos A Rússia afirma ter repelido com sucesso "massivos" ataques de drones ucranianos na capital, Moscou, e em 14 outras regiões. Um total de 158 objetos aéreos foram repelidos durante a noite, segundo o ministério da defesa no serviço online Telegram. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com dados oficiais.

22:24 Bombardeio em Kharkiv: Número de Feridos Supera 47 O número de pessoas feridas no significativo bombardeio russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência estadual ucraniano no Telegram. Várias estruturas civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Treinamento - Dois Pilotos Morrem Dois pilotos morreram em um acidente de helicóptero durante um treinamento na Universidade Nacional de Aviação Kharkiv Ivan Kozhedub na Ucrânia. A agência de notícias do estado Ukrinform relatou que o helicóptero, um Mi-2, estava em um exercício de treinamento no momento. Esta informação foi disseminada através da página do Facebook da universidade, segundo o Ukrinform. "A universidade sofreu uma perda irreparável - a tripulação de dois homens morreu", disse a página do Facebook da universidade. Investigadores, especialistas e funcionários do Ministério da Defesa estão examinando o local do acidente. A causa do acidente ainda não foi determinada.

