11:27 Possível invasão do espaço aéreo romeno por um veículo aéreo não tripulado russo

10:57 Fritz: Estados Unidos Entrega Bombas Guiadas à Ucrânia Pela Primeira VezO Presidente Zelensky viaja aos Estados Unidos para apresentar seu "plano de vitória" e solicitar mais assistência militar. Biden selou um pacote de armas avaliado em quase oito bilhões de dólares para a Ucrânia. Em comparação com entregas anteriores, "isso é um aumento significativo", comenta o repórter da ntv, Fritz.

10:20 Relato: Serviços de Inteligência dos EUA Esperam Retaliação Severe se Mísseis de Alcance Longo Foram AprovadosFontes de inteligência dos EUA supostamente prevêem grandes riscos se a Ucrânia usar mísseis de alcance longo contra alvos profundamente dentro do território russo. Permitir isso do oeste pode resultar em uma severa retaliação, de acordo com uma avaliação de inteligência não publicada citada pelo "New York Times". As agências de inteligência consideram várias possíveis reações russas – desde incêndios e sabotagem contra instalações europeias até potenciais ataques letais contra sites de apoio militar americano e europeu. Embora não se espere uma retaliação russa aberta, operações de inteligência cobertas são esperadas. O "New York Times" cita essa avaliação de inteligência, afirmando que a Ucrânia provavelmente não possui mísseis de alcance suficiente para alterar significativamente o curso da guerra. De acordo com essa avaliação, o risco é substancial, mas a probabilidade de sucesso é incerta. O jornal sugere que essa dificuldade na tomada de decisão pode estar contribuindo para a luta de Biden.

09:57 Munz sobre Nova Ameaça de Putin: Parada de Exportação de Materiais Estratégicos "não Afetará o Ocidente Significativamente"A Rússia ameaça os Estados Unidos com consequências se aprovar o uso de armas de longo alcance contra alvos russos. O Presidente Putin mencionou certas restrições de exportação em materiais estratégicos, incluindo urânio, como resposta ao Ocidente. O repórter da ntv, Munz, investiga o fundo e as implicações.

08:40 Marinha Ucraniana Pondera Projeto de Construção RussoUm projeto de construção russo não identificado perto da Ponte da Crimeia intriga a Marinha Ucraniana. O porta-voz Dmytro Pletenchuk sugeriu à televisão ucraniana que a construção está em andamento, mas seu propósito ainda é desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é cedo para fazer julgamentos", disse Pletenchuk. Ele não acredita que os russos concluirão devido às más condições climáticas.

08:08 Cidade Ucraniana Próxima à Fronteira com a Romênia Sofre Ataque, Múltiplas VítimasA cidade de Izmail, no sul da Ucrânia, foi atacada. De acordo com o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper, três pessoas morreram em um ataque de drone russo nesta manhã, todas idosas, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Edifícios e carros danificados, bem como vários incêndios, foram relatados. Izmail fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira.

07:40 Especialista em Política Externa do SPD Roth Pede Mais Ajuda de Armas para a Ucrânia para Facilitar NegociaçõesO especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está defendendo um maior apoio de armas europeias para a Ucrânia. "Especialmente os grandes países europeus devem contribuir substancialmente militarmente para que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é a hora de mobilizar todos os recursos para colocar a Ucrânia em uma posição vantajosa para potenciais negociações". O chairman do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag afirma: "Aqueles que desejam acabar rapidamente com o conflito devem fornecer à Ucrânia o que ela precisa". Força militar e diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia não estará com disposição para negociações até que Putin acredite que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível".

07:09 Baerbock: Sem o Nosso Apoio, Hospitais e Crianças Estariam VulneráveisA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra o apoio decrescente a Kyiv. "O pensamento de que não haveria lutas ou mortes na Ucrânia se as armas defensivas estivessem ausentes é tão básico quanto falso", disse Baerbock na quinta-feira na Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de se defender, é o fim para a Ucrânia". O Presidente Putin respondeu ao convite para uma conferência de paz em junho com o bombardeio de um hospital infantil. Enquanto Putin permanecer relutante em participar de negociações, a interrupção do apoio significaria "que os hospitais ucranianos e suas crianças estariam expostos. Significaria mais crimes de guerra, potencialmente também em outros países". Baerbock enfatizou que a Rússia "repetemente brincou com a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia".

O governo esloveno aconselha contra decisões apressadas sobre a implementação de armas ocidentais de longo alcance no solo russo, apesar das reservas alemãs. O Primeiro-Ministro Robert Golob explica nas margens da Debate Geral da ONU em Nova York, "Geralmente, não é sábio excluir algo como uma opção antecipadamente". Ele continua, "Este assunto é complexo, mas eu acredito que devemos discutir todas as possibilidades e escolher a que melhor se adapta à situação atual". O deployment de mísseis de cruzeiro de longo alcance tem sido um assunto controverso para a Alemanha e os EUA até agora. O Chanceler Olaf Scholz havia rejeitado anteriormente a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro.

06:11 Baerbock Pede à Irã que Pare de Ajudar a Agressão da Rússia contra a Ucrânia

06:01 Trump Planeja Encontro com Zelenskyy

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja ter uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Nova York na sexta-feira. A reunião ocorrerá na Trump Tower em Manhattan, de acordo com Trump. Zelenskyy, que teve uma reunião com o presidente Joe Biden na quinta-feira, estendeu sua estadia nos EUA para encontrar Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelenskyy havia expressado seu desejo de encontrar Trump, o presidente democrata Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano para encerrar a guerra na Ucrânia". Saiba mais sobre isso aqui.

04:25 Harris Garante Apoio a Zelenskyy e Advertência Contra Trump

A candidata presidencial democrata Harris promete seu apoio ao presidente ucraniano Zelenskyy e emite um alerta contra seu potencial oponente republicano Trump (não dito). "Meu apoio ao povo ucraniano é inabalável. (...) Eu vou continuar a estar com a Ucrânia e ajudar a garantir que ela emerja vitoriosa e viva em paz e prosperidade", declarou Harris durante uma visita a Zelenskyy em Washington. Ela alerta que a paz não pode ser alcançada sem a participação da Ucrânia. No entanto, há "alguns" nos EUA que têm essa intenção. Seu objetivo é persuadir a Ucrânia a renunciar a grandes partes de seu território, permanecer neutra e renunciar a garantias de segurança de outros países. Essas propostas são semelhantes às do presidente russo Putin e representam um chamado à rendição.

02:08 Ucrânia Relata Ataques no Oeste de Kherson

As tropas russas lançaram ataques de bombardeio repetidos no assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson controlada pela Ucrânia na quinta-feira, relatou o governador da região, Prokrudin. Uma mulher morreu e outra ficou ferida, de acordo com relatórios no Telegram.

00:55 Reino Unido Fornecerá Mais Sistemas de Artilharia à Ucrânia

O Reino Unido fornecerá outra remessa de sistemas de artilharia autopropulsados AS90 às forças de defesa ucranianas. Um total de 10 desses sistemas já foi entregue à Ucrânia, com mais 6 previstos para serem entregues nas próximas semanas, anunciou o Ministério da Defesa britânico.

23:33 ONU Lutando para Apoiar Ucranianos este Inverno

A Organização das Nações Unidas reconheceu que sofre de uma grave falta de fundos para ajudar as pessoas na Ucrânia durante o inverno. "Os níveis de financiamento de organizações como a nossa são inadequados para esta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, coordenadora para a Ucrânia na Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). O ACNUR atualmente tem apenas 47% do financiamento necessário para apoiar os milhões de ucranianos afetados pela guerra ou deslocados em seu país. No ano passado, nesta época, o ACNUR estava com 70% do financiamento.

22:13 Biden: EUA Fortalecerão Ajuda à Ucrânia

De acordo com o presidente Joe Biden, os EUA aumentarão seu apoio à Ucrânia ao longo do restante de seu mandato. Isso fortalecerá a posição de negociação do governo ucraniano, afirmou Biden antes de se encontrar com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele pode ser sucedido por sua vice-presidente Kamala Harris ou pelo republicano Donald Trump, que se espera que reduza o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia Intensificando Ataques em Zaporizhzhia

De acordo com relatórios de inteligência ucranianos, as tropas russas estão se preparando para intensificar suas atividades na região de Zaporizhzhia. "Há uma tendência para intensificar os combates no setor da zona de combate de Zaporizhzhia", disse um porta-voz das tropas estacionadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nas últimas 24 horas, vimos cinco ataques, e com base em nossas informações, esse número pode aumentar, à medida que o inimigo concentra grupos de ataque perto do assentamento de Pryiutne." Além disso, veículos blindados leves foram recebidos do lado russo, disse o porta-voz. "Isso significa que eles estão se preparando para operações ofensivas."

21:00 Biden Garante Continuidade do Apoio dos EUA à Ucrânia

No início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, reafirmou seu compromisso em apoiar a Ucrânia. "A Rússia não prevalecerá, a Ucrânia sim", disse Biden, recebendo seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky na Sala Oval da Casa Branca: "E nós estaremos ao seu lado a cada passo do caminho". Leia mais sobre isso aqui.

