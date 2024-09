11:25 Observa uma onda crescente de agressões de direita em Sonneberg.

Sonneberg é o primeiro distrito da Alemanha a ser governado por um político da AfD, o que gerou diversas queixas de ativistas. Eles teriam enfrentado diversas ameaças, resultando em vários abandonando seu trabalho. Além disso, o número de incidentes de extrema-direita teria aumentado cinco vezes em um ano. Especialistas relacionam esse aumento ao administrador do distrito da AfD.

10:57 Kretschmer fala na seção de votaçãoO primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a atual eleição estadual "possivelmente a mais crucial em 34 anos". Após votar em Dresden, ele agradece às pessoas que "escolheram diferente" no passado, mas agora optaram pelo "poder principal na centro-esquerda", ou seja, a União Saxã. "Essa atitude facilitará a formação de um governo que beneficie esta terra", acrescenta Kretschmer. Segundo as pesquisas, seu CDU está empatado com a AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "não está na cédula"O primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, considera o dia da eleição uma "comemoração da democracia" - mesmo que não consiga a reeleição. Em uma entrevista à ntv, o político do Partido da Esquerda discute por que não apoia um governo de minoria e por que é cético em relação às habilidades do BSW.

09:59 "Não me sinto bem com a história" - Historiador desapprova da data da eleiçãoO historiador Peter Oliver Loew critica a data da eleição para as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, que coincide com o 85º aniversário da invasão da Alemanha à Polônia em 1939. Segundo ele, "alguém que achou que era uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro claramente não tem apreço pela história". Loew destaca a classificação da AfD como "inalteravelmente de extrema-direita" pelo serviço de inteligência interno da Alemanha em ambos os estados, o que diz que poderia levar a comparações infelizes se tanto a AfD quanto um partido de direita vencerem em Dresden e Erfurt.

09:30 "Eleição crucial": Todos os fatos relacionados à eleição da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia votam hoje para determinar quem moldará o cenário político do futuro parlamento estadual de Dresden. O CDU pode perder sua posição como força principal no estado pela primeira vez desde 1990. Segundo o primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, esta eleição é "crucial". "Tudo está em jogo".

09:05 Kretschmer acusa a coalizão do semáforo de "decisões apressadas antes da eleição"O dia da eleição na Saxônia chegou, e Michael Kretschmer quer continuar a série de vitórias do CDU no estado. Em uma entrevista à ntv, ele discute suas opiniões sobre o debate sobre refugiados, a coalizão do semáforo e a Ucrânia.

08:46 Todos os dados sobre a eleição na TuríngiaHoje, os habitantes do estado central da Alemanha, com cerca de 2,1 milhões de pessoas, escolhem seu futuro corpo governante. A AfD, liderada pelo candidato principal Björn Höcke, poderá se tornar a força mais poderosa na Turíngia?

08:24 Como a AfD poderia ameaçar a democraciaPesquisas mostram que a AfD tem chances de aumentar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Especialistas argumentam que a rule of law é mais vulnerável do que se assume.

08:00 Seções de votação abertas na Turíngia e na SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais são eleitos na Turíngia e na Saxônia. Segundo as pesquisas, a AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o CDU e a AfD estão empatados. As primeiras projeções são esperadas por volta das 18:00, quando as seções de votação fecharem. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como um termômetro para a coalizão do semáforo de Berlim.

