11:15 - Fotografias de satélite de alta definição revelam danos em instalações russas de armazenamento de munições

Atuais Greves nos Depósitos de Munições Ucranianos resultaram em danos significativos, com numerosos mísseis russos e outras armas sendo destruídos na Ucrânia. Imagens detalhadas de satélite da Maxar revelam a extensão dos últimos ataques em Toropets e Oktyabrsk.

10:46 Danos Extensos em Saporizhzhia: Uma Vítima Fatal, Múltiplas Feridas, Destruição SignificativaOs ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia resultaram em uma vítima fatal e seis feridos, de acordo com relatórios oficiais. A cidade foi alvo de "ataques aéreos extensos" por volta das 10 PM na segunda-feira, de acordo com o serviço de emergência do estado. Uma pessoa perdeu a vida, e seis outras, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos, ficaram feridas. Instalações de infraestrutura e edifícios residenciais também foram incendiados. Um funcionário da administração da cidade confirmou que 74 edifícios residenciais e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Possível Aposentadoria da Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Porta-Aviões Provavelmente Não Navegará Novamente"De acordo com a Forbes, a tripulação do porta-aviões russo "Almirante Kuznetsov" estaria sendo realocada para a frente. O navio é notório por sua série de erros, explica o repórter da ntv Rainer Munz de Moscou. A realocação da tripulação pode ser um sinal dos problemas financeiros da Rússia.

09:27 A Resistência de Wuhledar sob Ameaça: Será a Próxima a Cair? Tropas Russas Reportam AvançoMídia estatal e blogueiros sugerem que as tropas russas começaram a tomar a cidade ucraniana oriental de Wuhledar. "Unidades russas entraram em Wuhledar - a tomada da cidade começou", escreveu Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo que é da Ucrânia. Outros blogueiros militares pró-russos também relatam o avanço. A mídia controlada pelo estado russo afirma que Wuhledar, localizada na região de Donetsk, está cercada e os combates continuam no leste da cidade. O especialista militar coronel Reisner disse à ntv.de que as forças russas estão cercando Wuhledar de várias direções como uma pinça. "Wuhledar corre o risco de ser cercada. É razoável supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de manter o controle da área."

08:59 Batalhas Aéreas Noturnas entre Rússia e Ucrânia: 13 Drones Ucranianos AbatidosA defesa aérea russa é saida ter abatido 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com a TASS, que citou o Ministério da Defesa russo. Seis drones foram interceptados sobre as regiões de Belgorod e Kursk, enquanto um foi abatido sobre a região de Bryansk. A força aérea ucraniana alega ter sido atacada por drones e mísseis russos durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a pousar. Não há relatórios iniciais de baixas ou danos.

08:17 Posição Clara da Dinamarca sobre Ataques de Longo Alcance contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, encoraja seus aliados a autorizarem o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. "Proponho que acabemos com a discussão sobre linhas vermelhas", disse Frederiksen durante uma entrevista à Bloomberg. A linha vermelha mais importante já foi cruzada - a invasão russa da Ucrânia. Ela expressou que nunca permitiria que a Rússia governasse o que é apropriado para a OTAN, a Europa ou a Ucrânia.

07:38 Medidas de Corte de Custo Allegadas da Rússia: Soldados Mortos Enterrados no Campo de Batalha, Relatados como Desaparecidos para Evitar PagamentosA inteligência militar ucraniana alega que soldados russos mortos estão sendo enterrados no campo de batalha e relatados como desaparecidos para evitar pagar generosamente às suas famílias. "Eles matam eles, a batalha continua, está quente, eles começam a feder, então nós os enterramos bem ali, e depois eles são relatados como desaparecidos. Se eles estão desaparecidos, a família não recebe pagamento. Entendeu?", diz um homem ao seu parceiro de conversa, um residente da região russa de Belgorod, na ligação publicada pelo Kyiv Independent. O pagamento por cada soldado morto é dito ser entre $67.500 e $116.000.

06:59 Declarações Russas Não Oferecem Esperança para o Fim do ConflitoEnquanto o presidente ucraniano Zelenskyy defende seu "plano de vitória" nos Estados Unidos, não há indicações de interesse russo em resolver o conflito. "O Kremlin dá consistentemente a impressão de que não tem intenção de alcançar um acordo que não inclua a rendição completa do governo ucraniano e a desmontagem do estado ucraniano", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Oficiais de alto escalão russos recentemente expressaram oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reafirmou que a Rússia não está disposta a negociar sob quaisquer condições além da submissão ucraniana, também se referindo à OTAN e ao Ocidente como um 'inimigo comum'. "O ISW continua a acreditar que o Kremlin não está interessado em negociações de paz de boa-fé com a Ucrânia e só fará uso do conceito de 'planos de paz' e 'negociações' para pressionar o Ocidente a coagir a Ucrânia a fazer concessões em relação à sua soberania e integridade territorial."

As ações dos Estados Unidos poderiam potencialmente apressar o fim dos hostilidades russas contra a Ucrânia nos próximos doze meses, sugere o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Ele fez essa afirmação em seu canal do Telegram após uma reunião com um grupo de representantes do Congresso dos EUA. Zelenskyy está atualmente nos EUA para as reuniões da Assembleia Geral da ONU e para apresentar sua "estratégia de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Acendem Helicóptero Mi-8 em Omsk

16:44 G7 Pondera Mísseis de Alcance Longo para Kyiv

Os comissários dos países do G7 vão discutir a possibilidade de fornecer mísseis de alcance longo à Ucrânia, que podem alcançar território russo, na próxima segunda-feira. Esta informação foi compartilhada pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante as sessões da Assembleia Geral da ONU. Também se sabe que a Rússia está sendo armada com novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar das negativas repetidas de Teerã.

15:50 Zelensky: "A Paz Pode Estar Mais Próxima do Que Pensamos"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressa otimismo em relação a um fim precoce do conflito com a Rússia. "Acredito que estamos mais perto da paz do que imaginamos", diz Zelensky em uma entrevista à estação de televisão americana ABC News. Ele enfatiza a necessidade de continuar a assistência dos EUA e de outros parceiros internacionais à Ucrânia.

14:50 Vítimas de Ataques Russos em Saporizhzhia

As forças russas executaram o último de uma série de ataques na cidade ucraniana do sudeste de Saporizhzhia na terça-feira à noite. Um morto foi relatado, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário da cidade, citado pela emissora pública Suspilne, estima cinco pessoas feridas, incluindo uma menina de 13 anos. Pelo menos 23 pessoas sofreram ferimentos em ataques anteriores na cidade e na noite anterior. Fedorov escreve em seu canal do Telegram que duas casas foram destruídas no último ataque, embora o tipo de arma usado permaneça desconhecido. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, acendendo um incêndio que foi rapidamente apagado pelos bombeiros sem feridos relatados.

13:29 Forças Ucranianas Sob Pressão em Pokrovsk

A situação na região de Pokrovsk e Kurachove permanece tensa, de acordo com as fontes militares ucranianas. "A situação na região de Pokrovsk e Kurachove permanece tensa", nota o estado-maior em seu relatório diário. A maioria dos 125 ataques russos ao longo da frente ocorreu nesta região. "O foco principal foi em Pokrovsk", explica o comando militar ucraniano. Embora observadores independentes atribuam aos ucranianos a capacidade de retardar o avanço russo em Pokrovsk, estrategicamente importante, a situação permanece perigosa para os defensores na frente de Kurachove, que fica mais ao sul. Os avanços russos perto da cidade mineira de Hirnyk representam uma ameaça para cercar várias unidades lá. Um avanço semelhante pelas forças russas perto da cidade de Vuhledar, que elas já tentaram capturar por meio de ataques frontais, também foi mencionado.

12:28 Cidadão Americano Condenado na Rússia por Tentativa de Abdução de Filho

Um cidadão americano foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por supostamente tentar deixar o país com seu filho russo sem o consentimento da mãe. Um tribunal em Kaliningrad o considerou culpado de "tentativa de sequestro" e ordenou que cumpra sua pena em um campo de trabalho. De acordo com a sentença, o cidadão americano tentou partir para a Polônia com seu filho de quatro anos em julho de 2023, sem obter o consentimento da mãe. Ele tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal com a criança antes de ser parado pelos guardas de fronteira. As relações entre os EUA e a Rússia permanecem tensas devido ao conflito na Ucrânia.

20:13 Zelensky Elogia Scholz pelo Auxílio da Alemanha Depois de Encontro em NY Após um encontro com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Nova York, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou sua gratidão pela ajuda da Alemanha. "Estamos muito gratos à Alemanha pela sua ajuda", disse Zelensky no Twitter. "Como parceiros, temos evitado muitas vidas sendo perdidas e não há dúvida de que podemos fortalecer a segurança em toda a Europa". Scholz reiterou a posição da Alemanha de não fornecer à Ucrânia armas de alta tecnologia.

19:35 Forbes: Tripulação do Único Porta-Aviões da Rússia Enviada para a Guerra na Ucrânia O único porta-aviões da Rússia, o "Admiral Kuznetsov", já esteve nas manchetes devido aos seus numerosos problemas desde sua estreia nos anos 80, apesar de poucos deployments. Recentemente, a revista "Forbes" relatou que um número crescente de marinheiros da tripulação de 15.000 do Kuznetsov estão se juntando à luta na Ucrânia, não a bordo de seu porta-aviões, mas como parte de seu próprio batalhão. De acordo com a "Forbes", essa tática é destinada a atender aos quotas mensais de recrutamento da Rússia, que a revista estima em 30.000 novos combatentes por mês. Simultaneamente, o Kuznetsov permanece em um estado de decadência e é provável que se torne uma fixture permanente ao longo da costa de Murmansk, onde tem estado ancorado intermitentemente por algum tempo.

Lembre-se, você pode pegar todas as notícias anteriores aqui.

10:07 Possível Aumento do Engajamento de Pessoal Militar: A transferência da tripulação do porta-aviões russo "Almirante Kuznetsov" para a linha de frente pode indicar um aumento do papel de pessoal militar em conflitos em andamento, de acordo com a Forbes.

Leia também: